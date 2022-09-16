09:00 Сбор туристов от отелей Петрозаводска.
09:20 Подача автобуса в центре города.
09:30 Отправление автобуса из Петрозаводска.
13:30 Рускеальские водопады Ахвенкоски и места съемок знаменитых фильмов.
Водопады Ахвенкоски на реке Тохмайоки– каскад из нескольких водопадов с гранитными уступами в окружении хвойного леса.
Вы сможете прогуляться по экологической тропе “Аллея сказок” с подвесными канатными мостами (оплачивается дополнительно по желанию).
14:30 Горный парк Рускеала. Экскурсия и свободное время.
Горный парк “Рускеала” – главная достопримечательность Карелии, поражающая своей красотой в любое время года.
Территория объекта обширна, а в центре находится его визитная карточка – Мраморный каньон.
Чтобы ничего не забыть, во время прогулки можете заглянуть в список ниже:
17:30 Город Сортавала. Автобусная трассовая экскурсия.
Фирменный магазин форелевого хозяйства.
18:30 Отправление в Петрозаводск.
22:00 – 23:00 Ориентировочное время прибытия в Петрозаводск. Заселение в отели города.
Во второй день Вы сможете выбрать один из вариантов программы который подойдет именно вам.
Вариант 1: Основная программа.
09:00 Сбор туристов от отелей Петрозаводска.
09:20 Подача автобуса в центре города.
09:30 Отправление автобуса из Петрозаводска.
11:30 Заповедник и водопад Кивач, музей природы.
Водопад Кивач на реке Суне окружен одноименным природным заповедником.
Туристы могут познакомиться с животным и растительным миром Карелии в музее природы, вход в который уже включен в стоимость посещения заповедника.
14:00 Посещение бальнеологических источников “Марциальные воды”.
Первый бальнеологический курорт, Марциальные воды*, был основан самим Петром I и славится своими минеральными водами и лечебными грязями.
Вы сможете попробовать несколько видов воды, которая отличается по вкусу из-за разной концентрации минералов.
16:00 Обзорная экскурсия по Петрозаводску.
На автобусно-пешеходной экскурсии вы узнаете самые интересные факты о столице Карелии и осмотрите самые впечатляющие архитектурные достопримечательности.
17:30 Ориентировочное время прибытия в Петрозаводск.
Программа 2. Посещение музея-заповедника Кижи (оплачивается дополнительно при покупке тура).
Подробную информацию о данной программе можно узнать в разделе «Важно знать».
10:00 Сбор туристов от отелей Петрозаводска.
10:20 Подача автобуса в центре города.
10:30 Отправление автобуса из Петрозаводска.
11:30 Интерактивная программа в самой веселой деревне Киндасово.
Интерактивная программа в деревне Киндасово включена в стоимость тура.
По приезду вы сразу же попадете в руки «Семейки весельчаков».
Во время интерактивной программы они познакомят вас с музыкальной культурой Карелии и откроют для вас смысл таких слов как «кантеле», «ёухикко», «ёйги», «пийрилейки», «руны».
Особое место в программе занимает знакомство с пастушеской традицией и древними инструментами пастухов, на которых всем желающим разрешается поиграть.
Вас непременно познакомят с карельской куклой Катти да Василь – здесь это не просто игрушка, а хранительница традиции и полноправный житель Киндасово.
14:00 Обед в туркомплексе Чална.
Обед оплачивается на месте по желанию, диапазон цен 400 – 500 руб.
В свободное время можно будет заглянуть в гости к карельскому Деду Морозу Талви Укко и его внучке Снегурочке Лумикки.
15:00 Экскурсия по питомнику и оленьей ферме. Свободное время.
Посещение площадок и экскурсия в туркомплексе включено в стоимость тура (за исключением дополнительных услуг).
Вас ждет знакомство спрофессиональным питомником ездовых собак породы хаски, здесь собраны собаки из лучших международных питомников.
На обширной территории фермы обитают северные олени – главные жители севера, и их жизнь в условиях сурового климата достойна отдельного рассказа.
В свободное время желающие смогут прокатиться и на собачьей упряжке в качестве каюра или пассажира, и на оленьей упряжке.
Услуга приобретается дополнительно на месте.
Вы можете познакомиться с обитателями деревенской фермы, отправиться в саамскую деревню, посмотреть на яранги и чумы, традиционные жилища северного народа, мделать фото с белыми медведями из фотозоны «Арктика».
17:30 Посещение минерального центра карельского шунгита.
Если вы хотите познакомиться с чудесным минералом шунгит поближе, то здесь вы посетите большую выставку, где представлены образцы продукции.
А также вы сможете посетить целительную шунгитовую пещеру и почувствовать на себе целебные свойства минерала.
18:30 Ориентировочное время прибытия в Петрозаводск.
ВНИМАНИЕ! Туроператор оставляет за собой право вносить изменения в программу туристского продукта без уменьшения общего объема и качества услуг
Тур предполагает размещение в гостинице г. Петрозаводска в центре города и на берегу Онежского озера (зависит от выбранной категории отелей) (2 ночи). Стоимость зависит от размещения:
|½ DBL
|SGL
|DBL+1
|Стандарт отель (без завтрака): Руна, Петрозаводск, Ауринко, Маски, Турист Инн
|12550
|15750
|11950
|Комфорт отели: Вилла Айно, Заречная, Илма, Ладога, Акватика
|12950
|15350
|12350
|Премиум отели: 13 стульев, Фрегат, Питер Инн, Онежский замок, Северная, Гостеприимство (Саквояж), Спа отель Карелия, Космос
|15750
|20500
|15150
|Номера полулюкс в отелях: Космос, Фрегат, Питер Инн
|21950
|33450
|21350
Премиум-отели в г. Петрозаводск с номерами повышенной комфортности (джуниоры, сьюты, полулюксы). Комфортные номера с современным оснащением, собственная ванная комната, завтрак «шведский стол».
Отели категории «Стандарт» в г. Петрозаводск (без завтрака). Во всех номерах есть тв, мебель для хранения вещей, а также собственная ванная комната.
Варианты размещения категории «Комфорт» в г. Петрозаводск. Современные меблированные номера, тв с плоским экраном, собственная ванная комната. По утрам сервируются завтраки.
Премиум-отели в г. Петрозаводск. Комфортные номера с современным оснащением, собственная ванная комната, завтрак «шведский стол».
Документы:
Вещи в дорогу
Для основной программы:
Для дополнительных программ:
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Да, в нашем туре действуют скидки и льготы:
|Дети до 7
|1150
|Школьники
|850
|Студенты
|450
|60+
|650
|Ветераны ВОВ, инвалиды I гр.
|1150
Условия предоставления: наличие подтверждающих документов.
Посещение музея-заповедника Кижи (оплачивается дополнительно при покупке тура).
10:15 Отправление на «Метеоре» на остров Кижи.
Вас ждет увлекательная прогулка на быстроходном корабле по водным просторам Онежского озера.
Для посадки на "Метеор" вам необходимо будет предъявить распечатанный ваучер, который вы получите заранее на электронную почту или в офисе компании.
11:30 Прибытие на о. Кижи. Экскурсионная программа по острову с местным гидом.
На острове расположен музей традиционной крестьянской культуры Русского Севера, один из крупнейших и известнейших в России музеев-заповедников под открытым небом.
По прибытию на остров вас встретит гид, который будет вашим проводником и помощником на протяжении всей экскурсии.
Знакомство с островом Кижи начнется с пешеходной экскурсии (2 часа 15 минут).
Вы сможете познакомиться с памятниками деревянного зодчества: старинными домами, амбарами, мельницами.
Центром знаменитого ансамбля Кижского погоста считается 22-главая Преображенская церковь, овеянная множеством легенд.
В соседней Покровской церкви вы увидите сохранившиеся шедевры карельской иконописи.
Гид покажет вам древнейшую церковь Воскрешения Лазаря Муромского XIV века и расскажет ее историю.
Также у вас будет возможность сфотографироваться в сохранившемся интерьере крестьянского дома, где вам продемонстрируют традиционные карельские ремесла.
Вы сможете прогуляться и насладиться удивительным колокольным звоном, раздающимся над островом.
14:00 Свободное время на острове Кижи.
После экскурсии вас ждет свободное время.
Вы можете заказать дополнительные программы на острове: прогулка на конной бричке, лодке, велосипеде, мастер-класс по традиционным ремеслам, таинство реставрации и др.
Дополнительные программы заказываются и оплачиваются на месте. Гид подскажет, как это можно будет сделать.
15:45 Трансфер на "Метеоре" в Петрозаводск.
После экскурсий вы сможете отдохнуть на комфортабельном "Метеоре" и сделать потрясающие фотографии панорам Онежского озера.
17:00 Прибытие в Петрозаводск. Свободное время.
В первый день тура:
1 вариант. Для тех кто прибывает в Петрозаводск:
07:50 Прибытие поездом №018 "Карелия" (самый удобный вариант)
По прибытию на ж/д вокзал г. Петрозаводска вы сможете позавтракать в ресторане при отеле “Piter Inn”, удобно расположенном всего в нескольких минутах от вокзала. Завтрак “шведский стол” в приятно удивит вас разнообразием и качеством блюд.
А в 9:20 автобус отправится от “Piter Inn” на экскурсию. Приходите заранее!
2 вариант. Для тех кто находится в Петрозаводске.
09:00 Сбор туристов от отелей Петрозаводска.
09:20 Подача автобуса в центре города.
Место посадки:пл. Гагарина 1.
Ориентир: отель “Piter Inn”.
09:30 Отправление автобуса из Петрозаводска.
По программе туристы перемещаются на групповом автобусе.
По дополнительным программам за отдельную плату:
В последний день тура:
18:30 Ориентировочное время прибытия в Петрозаводск.
Место прибытия: пл. Гагарина, 1.
Ориентир: отель “Piter Inn”.
При покупке ж/д и авиа билетов настоятельно рекомендуем обратить внимание: время возвращения указано ориентировочное!