ТОП-5 по Карелии и Кивач

Каждое воскресенье мы думаем о том

5
3 отзыва
Каждое воскресенье мы думаем о том, что еще денечек выходных был бы очень кстати. Трехдневный тур включающий пять интереснейших природных мест Карелии поможет исполниться мечте. Каждый день тура проверен и собрал уйму положительных отзывов. Окунитесь на три дня с головой в океан легендарной природы, подальше от городской суматохи. Иногда для полного счастья нужен всего лишь еще один день.
ТОП-5 по Карелии и Кивач
ТОП-5 по Карелии и Кивач
ТОП-5 по Карелии и Кивач
ТОП-5 по Карелии и Кивач
ТОП-5 по Карелии и Кивач
ТОП-5 по Карелии и Кивач
ТОП-5 по Карелии и Кивач
ТОП-5 по Карелии и Кивач
ТОП-5 по Карелии и Кивач
ТОП-5 по Карелии и Кивач
ТОП-5 по Карелии и Кивач
ТОП-5 по Карелии и Кивач
ТОП-5 по Карелии и Кивач
ТОП-5 по Карелии и Кивач
ТОП-5 по Карелии и Кивач
ТОП-5 по Карелии и Кивач
ТОП-5 по Карелии и Кивач
ТОП-5 по Карелии и Кивач
ТОП-5 по Карелии и Кивач
ТОП-5 по Карелии и Кивач
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает 🤩

Водопады Ахвенкоски
Водопады Ахвенкоски
Увидим каскад водопадов в хвойном лесу. Эти места послужили природными декорациями для известного фильма «А зори здесь тихие…»
Горный парк Рускеала
Горный парк Рускеала
Посетим главную достопримечательность Карелии, поражающую своей красотой с её визитной карточкой — Мраморным каньоном
Водопад Кивач
Водопад Кивач
С высоты 11 метров он обрушивается по ступеням каменной лестницы, образуя мощный водоворот и создавая впечатляющий шум
В гости к хаски и оленям
В гости к хаски и оленям
Вас ждёт знакомство с профессиональным питомником ездовых собак породы хаски и фермой, на которой обитают олени
Живительные Марциальные Воды
Живительные Марциальные Воды
Попробуем и оценим вкус целебной воды из 3-х подземных источников, а также купим сувениры карельских производителей
Экскурсия по Петрозаводску
Экскурсия по Петрозаводску
Увидим главные достопримечательности столицы Карелии, включая визитную карточку города – набережную Онежского озера
Остров Кижи
Остров Кижи
При желании посетим музей под открытым небом, целый остров, на котором люди живут уже 10 веков
Деревня Киндасово
Деревня Киндасово
В самой веселой деревне Карелии нас ждет интерактивная программа и домашняя выпечка

Программа тура по дням

1 день

Петрозаводcк - водопады Ахвенкоски - горный парк Рускеала - город Сортавала: трассовая экскурсия - фирменный магазин форелевого хозяйства - Сортавала

09:00 Сбор туристов от отелей Петрозаводска.

09:20 Подача автобуса в центре города.

09:30 Отправление автобуса из Петрозаводска.

13:30 Рускеальские водопады Ахвенкоски и места съемок знаменитых фильмов.

Водопады Ахвенкоски на реке Тохмайоки– каскад из нескольких водопадов с гранитными уступами в окружении хвойного леса.

Вы сможете прогуляться по экологической тропе “Аллея сказок” с подвесными канатными мостами (оплачивается дополнительно по желанию).

14:30 Горный парк Рускеала. Экскурсия и свободное время.

Горный парк “Рускеала” – главная достопримечательность Карелии, поражающая своей красотой в любое время года.

Территория объекта обширна, а в центре находится его визитная карточка – Мраморный каньон.

Чтобы ничего не забыть, во время прогулки можете заглянуть в список ниже:

  • Красивые места вокруг Мраморного Каньона: если отклониться от основного экскурсионного маршрута, то перед Вами предстанут: Монферраново озеро, Итальянский карьер и сад камней, Светлое озеро с «дикими» тропинками, заброшенный мраморный завод, мраморные утёсы, обзорные площадки, гроты и штольни;
  • Тайные тропы земли Калевала: здесь вы познакомитесь с добрыми сказочными героями и их соперниками, попробуете поймать коня Хийси с помощью веревки, и все это на фоне карельского пейзажа с обзорной площадкой на озеро Светлое;
  • Водная прогулка по Мраморному озеру: Каньон выглядит еще более эффектно, если увидеть его во время прогулки по воде;
  • Активные развлечения: круглый год в парке работает троллейная трасса, которая является самой длинной на Северо-Западе (400 м.).
  • Экскурсия «Подземный космос» по пещерам “Рускеалы”: в течение часа под присмотром гида вас проведут по расчищенным штольням, покажут мраморные пещеры, колонный зал и подземное озеро.

17:30 Город Сортавала. Автобусная трассовая экскурсия.

Фирменный магазин форелевого хозяйства.

18:30 Отправление в Петрозаводск.

22:00 – 23:00 Ориентировочное время прибытия в Петрозаводск. Заселение в отели города.

Петрозаводcк - водопады Ахвенкоски - горный парк Рускеала - город Сортавала: трассовая экскурсия - фирменный магазин форелевого хозяйства - СортавалаПетрозаводcк - водопады Ахвенкоски - горный парк Рускеала - город Сортавала: трассовая экскурсия - фирменный магазин форелевого хозяйства - СортавалаПетрозаводcк - водопады Ахвенкоски - горный парк Рускеала - город Сортавала: трассовая экскурсия - фирменный магазин форелевого хозяйства - СортавалаПетрозаводcк - водопады Ахвенкоски - горный парк Рускеала - город Сортавала: трассовая экскурсия - фирменный магазин форелевого хозяйства - Сортавала
2 день

Заповедник и водопад Кивач - «Марциальные воды» - Обзорная экскурсия по Петрозаводску или экскурсия на о. Кижи

Во второй день Вы сможете выбрать один из вариантов программы который подойдет именно вам.

Вариант 1: Основная программа.

09:00 Сбор туристов от отелей Петрозаводска.

09:20 Подача автобуса в центре города.

09:30 Отправление автобуса из Петрозаводска.

11:30 Заповедник и водопад Кивач, музей природы.

Водопад Кивач на реке Суне окружен одноименным природным заповедником.

Туристы могут познакомиться с животным и растительным миром Карелии в музее природы, вход в который уже включен в стоимость посещения заповедника.

14:00 Посещение бальнеологических источников “Марциальные воды”.

Первый бальнеологический курорт, Марциальные воды*, был основан самим Петром I и славится своими минеральными водами и лечебными грязями.

Вы сможете попробовать несколько видов воды, которая отличается по вкусу из-за разной концентрации минералов.

16:00 Обзорная экскурсия по Петрозаводску.

На автобусно-пешеходной экскурсии вы узнаете самые интересные факты о столице Карелии и осмотрите самые впечатляющие архитектурные достопримечательности.

17:30 Ориентировочное время прибытия в Петрозаводск.

Программа 2. Посещение музея-заповедника Кижи (оплачивается дополнительно при покупке тура).

Подробную информацию о данной программе можно узнать в разделе «Важно знать».

Заповедник и водопад Кивач - «Марциальные воды» - Обзорная экскурсия по Петрозаводску или экскурсия на о. КижиЗаповедник и водопад Кивач - «Марциальные воды» - Обзорная экскурсия по Петрозаводску или экскурсия на о. КижиЗаповедник и водопад Кивач - «Марциальные воды» - Обзорная экскурсия по Петрозаводску или экскурсия на о. КижиЗаповедник и водопад Кивач - «Марциальные воды» - Обзорная экскурсия по Петрозаводску или экскурсия на о. Кижи
3 день

Деревня Киндасово - Туристический комплекс «Вотчина Талви Укко»: питомник ездовых собак, подворье домашних животных, дворец Лумики - центр карельского шунгита

10:00 Сбор туристов от отелей Петрозаводска.

10:20 Подача автобуса в центре города.

10:30 Отправление автобуса из Петрозаводска.

11:30 Интерактивная программа в самой веселой деревне Киндасово.

Интерактивная программа в деревне Киндасово включена в стоимость тура.

По приезду вы сразу же попадете в руки «Семейки весельчаков».

Во время интерактивной программы они познакомят вас с музыкальной культурой Карелии и откроют для вас смысл таких слов как «кантеле», «ёухикко», «ёйги», «пийрилейки», «руны».

Особое место в программе занимает знакомство с пастушеской традицией и древними инструментами пастухов, на которых всем желающим разрешается поиграть.

Вас непременно познакомят с карельской куклой Катти да Василь – здесь это не просто игрушка, а хранительница традиции и полноправный житель Киндасово.

14:00 Обед в туркомплексе Чална.

Обед оплачивается на месте по желанию, диапазон цен 400 – 500 руб.

В свободное время можно будет заглянуть в гости к карельскому Деду Морозу Талви Укко и его внучке Снегурочке Лумикки.

15:00 Экскурсия по питомнику и оленьей ферме. Свободное время.

Посещение площадок и экскурсия в туркомплексе включено в стоимость тура (за исключением дополнительных услуг).

Вас ждет знакомство спрофессиональным питомником ездовых собак породы хаски, здесь собраны собаки из лучших международных питомников.

На обширной территории фермы обитают северные олени – главные жители севера, и их жизнь в условиях сурового климата достойна отдельного рассказа.

В свободное время желающие смогут прокатиться и на собачьей упряжке в качестве каюра или пассажира, и на оленьей упряжке.

Услуга приобретается дополнительно на месте.

Вы можете познакомиться с обитателями деревенской фермы, отправиться в саамскую деревню, посмотреть на яранги и чумы, традиционные жилища северного народа, мделать фото с белыми медведями из фотозоны «Арктика».

17:30 Посещение минерального центра карельского шунгита.

Если вы хотите познакомиться с чудесным минералом шунгит поближе, то здесь вы посетите большую выставку, где представлены образцы продукции.

А также вы сможете посетить целительную шунгитовую пещеру и почувствовать на себе целебные свойства минерала.

18:30 Ориентировочное время прибытия в Петрозаводск.

ВНИМАНИЕ! Туроператор оставляет за собой право вносить изменения в программу туристского продукта без уменьшения общего объема и качества услуг

Деревня Киндасово - Туристический комплекс «Вотчина Талви Укко»: питомник ездовых собак, подворье домашних животных, дворец Лумики - центр карельского шунгитаДеревня Киндасово - Туристический комплекс «Вотчина Талви Укко»: питомник ездовых собак, подворье домашних животных, дворец Лумики - центр карельского шунгитаДеревня Киндасово - Туристический комплекс «Вотчина Талви Укко»: питомник ездовых собак, подворье домашних животных, дворец Лумики - центр карельского шунгитаДеревня Киндасово - Туристический комплекс «Вотчина Талви Укко»: питомник ездовых собак, подворье домашних животных, дворец Лумики - центр карельского шунгита

Карта туристского маршрута

Карта туристического маршрута

Проживание

Тур предполагает размещение в гостинице г. Петрозаводска в центре города и на берегу Онежского озера (зависит от выбранной категории отелей) (2 ночи). Стоимость зависит от размещения:

½ DBLSGLDBL+1
Стандарт отель (без завтрака): Руна, Петрозаводск, Ауринко, Маски, Турист Инн125501575011950
Комфорт отели: Вилла Айно, Заречная, Илма, Ладога, Акватика129501535012350
Премиум отели: 13 стульев, Фрегат, Питер Инн, Онежский замок, Северная, Гостеприимство (Саквояж), Спа отель Карелия, Космос157502050015150
Номера полулюкс в отелях: Космос, Фрегат, Питер Инн219503345021350

Варианты проживания

Гостиницы "Космос", "Фрегат", "Питер Инн"

2 ночи

Премиум-отели в г. Петрозаводск с номерами повышенной комфортности (джуниоры, сьюты, полулюксы). Комфортные номера с современным оснащением, собственная ванная комната, завтрак «шведский стол».

Гостиницы "Космос", "Фрегат", "Питер Инн"Гостиницы "Космос", "Фрегат", "Питер Инн"Гостиницы "Космос", "Фрегат", "Питер Инн"

Отели "Руна", "Петрозаводск", "Ауринко", "Маски", "Турист Инн"

2 ночи

Отели категории «Стандарт» в г. Петрозаводск (без завтрака). Во всех номерах есть тв, мебель для хранения вещей, а также собственная ванная комната.

Отели "Руна", "Петрозаводск", "Ауринко", "Маски", "Турист Инн"Отели "Руна", "Петрозаводск", "Ауринко", "Маски", "Турист Инн"Отели "Руна", "Петрозаводск", "Ауринко", "Маски", "Турист Инн"Отели "Руна", "Петрозаводск", "Ауринко", "Маски", "Турист Инн"Отели "Руна", "Петрозаводск", "Ауринко", "Маски", "Турист Инн"

Гостиницы "Вилла Айно", "Заречная", "Илма", "Ладога", "Акватика"

2 ночи

Варианты размещения категории «Комфорт» в г. Петрозаводск. Современные меблированные номера, тв с плоским экраном, собственная ванная комната. По утрам сервируются завтраки.

Гостиницы "Вилла Айно", "Заречная", "Илма", "Ладога", "Акватика"Гостиницы "Вилла Айно", "Заречная", "Илма", "Ладога", "Акватика"Гостиницы "Вилла Айно", "Заречная", "Илма", "Ладога", "Акватика"Гостиницы "Вилла Айно", "Заречная", "Илма", "Ладога", "Акватика"

Гостиницы "Космос", "Фрегат", "Питер Инн", "Спа отель Карелия", "13 стульев", "Онежский замок", "Северная", "Гостеприимство" (Саквояж)

2 ночи

Премиум-отели в г. Петрозаводск. Комфортные номера с современным оснащением, собственная ванная комната, завтрак «шведский стол».

Гостиницы "Космос", "Фрегат", "Питер Инн", "Спа отель Карелия", "13 стульев", "Онежский замок", "Северная", "Гостеприимство" (Саквояж)Гостиницы "Космос", "Фрегат", "Питер Инн", "Спа отель Карелия", "13 стульев", "Онежский замок", "Северная", "Гостеприимство" (Саквояж)Гостиницы "Космос", "Фрегат", "Питер Инн", "Спа отель Карелия", "13 стульев", "Онежский замок", "Северная", "Гостеприимство" (Саквояж)Гостиницы "Космос", "Фрегат", "Питер Инн", "Спа отель Карелия", "13 стульев", "Онежский замок", "Северная", "Гостеприимство" (Саквояж)

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер на комфортабельном автобусе (вместимость автобуса зависит от набора группы)
  • Проживание в лучших отелях Петрозаводска в центре города и на берегу Онежского озера (зависит от выбранной категории отелей), 2 ночи
  • Завтраки в отеле (кроме категории “Стандарт”)
  • Посещение самого крупного равнинного водопада Кивач, бальнеологических источников Марциальные воды, мест съемок фильмов "А зори здесь тихие","Темный мир"
  • Остановка у рускеальских водопадов Ахвенкоски
  • Входные билеты в горный парк Рускеала
  • Экскурсия "Мраморный каньон" по горному парку Рускеала с аттестованным местным гидом
  • Входные билеты в парк "Вотчина Талви Укко" и экскурсия “Северная сага”, включающая посещение питомника хаски с местным каюром, осмотр фермы северных оленей, Саамской деревни и подворья с домашними животными
  • Интерактивная программа в самой веселой карельской деревне Киндасово
  • Входные билеты на территорию заповедника Кивач
  • Экскурсия по Онежской набережной в Петрозаводске
  • Трассовые экскурсии от профессионального гида на протяжении всего тура
Что не входит
  • Авиа и ж/д билеты до г. Петрозаводск и обратно
  • Экскурсия на о. Кижи на "Метеоре": 4500 р. /взр. Студент 17+ лет, Пенсионеры, Льготные категории граждан 0 4100 р. / чел. 2800 р. / дети от 2 до 17 лет. Внимание! Цена на экскурсию на Кижи указаны предварительно. Ближе к дате отправления цена может незначительно измениться!
  • Комплексные обеды в туре: диапазон цен 350 – 450 р.
  • Экологическая тропа у водопадов Ахвенкоски: Полный билет – 300 руб. /чел. Дети до 7 лет – бесплатно Дети от 7 до 14 лет, студенты (очн.), Лица, имеющие регистрацию в РК, Пенсионеры – 250 руб. /чел.
  • Активные развлечения в горном парке Рускеала: по ценам парка
Место начала и завершения?
Россия, Республика Карелия, Петрозаводск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Документы:

  • Оригинал российского паспорта;
  • для граждан других стран: иностранный паспорт, миграционная карта;
  • свидетельство о рождении для детей до 14 лет;
  • медицинский полис.

Вещи в дорогу

Для основной программы:

  • наличные деньги, так как на объектах маршрута могут отсутствовать терминалы оплаты или интернет;
  • удобная обувь на плоской нескользящей подошве. Рекомендуем взять запасную сменную обувь;
  • так как погода в Карелии переменчива, желательно иметь при себе дождевик или зонт;
  • к вечеру и во время поездки по воде может быть прохладно, рекомендуем взять теплую одежду по сезону;
  • репелленты (средства от насекомых);
  • солнцезащитные средства;
  • необходимые медикаменты;
  • страховка от невыезда. На случай, если у вас не получится поехать в тур. Страховку можно оформить у менеджера.

Для дополнительных программ:

  • При посещении монастырей соблюдаются правила: отсутствие головных уборов у мужчин, наличие платков и юбок у женщин. Не разрешается открытая одежда: шорты, майки, короткие юбки и т. п.
Входят ли билеты в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Есть ли какие-то скидки на тур?

Да, в нашем туре действуют скидки и льготы:

Дети до 71150
Школьники850
Студенты450
60+650
Ветераны ВОВ, инвалиды I гр. 1150

Условия предоставления: наличие подтверждающих документов.

Какая программа экскурсии на о. Кижи?

Посещение музея-заповедника Кижи (оплачивается дополнительно при покупке тура).

10:15 Отправление на «Метеоре» на остров Кижи.

Вас ждет увлекательная прогулка на быстроходном корабле по водным просторам Онежского озера.

Для посадки на "Метеор" вам необходимо будет предъявить распечатанный ваучер, который вы получите заранее на электронную почту или в офисе компании.

11:30 Прибытие на о. Кижи. Экскурсионная программа по острову с местным гидом.

На острове расположен музей традиционной крестьянской культуры Русского Севера, один из крупнейших и известнейших в России музеев-заповедников под открытым небом.

По прибытию на остров вас встретит гид, который будет вашим проводником и помощником на протяжении всей экскурсии.

Знакомство с островом Кижи начнется с пешеходной экскурсии (2 часа 15 минут).

Вы сможете познакомиться с памятниками деревянного зодчества: старинными домами, амбарами, мельницами.

Центром знаменитого ансамбля Кижского погоста считается 22-главая Преображенская церковь, овеянная множеством легенд.

В соседней Покровской церкви вы увидите сохранившиеся шедевры карельской иконописи.

Гид покажет вам древнейшую церковь Воскрешения Лазаря Муромского XIV века и расскажет ее историю.

Также у вас будет возможность сфотографироваться в сохранившемся интерьере крестьянского дома, где вам продемонстрируют традиционные карельские ремесла.

Вы сможете прогуляться и насладиться удивительным колокольным звоном, раздающимся над островом.

14:00 Свободное время на острове Кижи.

После экскурсии вас ждет свободное время.

Вы можете заказать дополнительные программы на острове: прогулка на конной бричке, лодке, велосипеде, мастер-класс по традиционным ремеслам, таинство реставрации и др.

Дополнительные программы заказываются и оплачиваются на месте. Гид подскажет, как это можно будет сделать.

15:45 Трансфер на "Метеоре" в Петрозаводск.

После экскурсий вы сможете отдохнуть на комфортабельном "Метеоре" и сделать потрясающие фотографии панорам Онежского озера.

17:00 Прибытие в Петрозаводск. Свободное время.

Как осуществляется трансфер?

В первый день тура:

1 вариант. Для тех кто прибывает в Петрозаводск:

07:50 Прибытие поездом №018 "Карелия" (самый удобный вариант)

По прибытию на ж/д вокзал г. Петрозаводска вы сможете позавтракать в ресторане при отеле “Piter Inn”, удобно расположенном всего в нескольких минутах от вокзала. Завтрак “шведский стол” в приятно удивит вас разнообразием и качеством блюд.

А в 9:20 автобус отправится от “Piter Inn” на экскурсию. Приходите заранее!

2 вариант. Для тех кто находится в Петрозаводске.

09:00 Сбор туристов от отелей Петрозаводска.

09:20 Подача автобуса в центре города.
Место посадки:пл. Гагарина 1.
Ориентир: отель “Piter Inn”.

09:30 Отправление автобуса из Петрозаводска.

По программе туристы перемещаются на групповом автобусе.

По дополнительным программам за отдельную плату:

  • экскурсия на о. Кижи – туристы самостоятельно добираются до точки сбора.

В последний день тура:

18:30 Ориентировочное время прибытия в Петрозаводск.
Место прибытия: пл. Гагарина, 1.
Ориентир: отель “Piter Inn”.

При покупке ж/д и авиа билетов настоятельно рекомендуем обратить внимание: время возвращения указано ориентировочное!

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 49 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
И
16 сен 2022
Тур очень понравился! Я довольна! Всё продумано до мелочей. Отношение гидов и персонала внимательное и заботливое. Спасибо большое
Большая Страна
Большая Страна
Ответ организатора:
Добрый день! Спасибо за отзыв! Нам очень важно получать отклики от наших туристов. Будем рады видеть Вас и в других наших турах по России!
М
9 сен 2022
Большое спасибо организаторам! Четкая и профессиональная работа. Нареканий нет
Большая Страна
Большая Страна
Ответ организатора:
Добрый день! Спасибо за высокую оценку нашей работы! Будем ждать новых обращений, подберем увлекательное путешествие!)
А
7 сен 2022
К организатору тура претензий никаких нет. Всё чётко, всё вовремя, никаких накладок, никаких задержек, всё в обозначенное время. Информирование происходит по СМС. Когда отменили сплав по Шуе из-за погодных условий, накануне прислали СМС и потом ещё позвонили. Так что организация была на высоте.
Единственным странным моментом был тот, что рекомендованный организатором приезд в Петрозаводск - поездом, который приходит на вокзал в 7:50 утра. А трансфер на базу в 12:00. Непонятно почему так и что делать эти 4 часа в городе туристам с вещами (а в моём случае был ещё и проливной дождь), когда даже магазины ещё не работают. Из кафе только КФС был открыт. Поскольку я приехал один, а не в составе группы, то за мной приехал индивидуальный водитель. Он сказал мне, что мог приехать гораздо раньше и сразу отвезти меня на базу, где я спокойно мог ждать заселения до 12 часов. Погулять или посидеть в ресторане или в беседке.
Организаторам надо отрегулировать встречу и трансфер, чтобы туристам было удобнее.
Большая Страна
Большая Страна
Ответ организатора:
Добрый день, Андрей!
Спасибо за обратную связь, рады, что путешествие Вам в целом понравилось. По данному замечанию, передадим информацию нашим коллегам в регионе. Будем рады видеть Вас и в других наших турах по России!

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1 окт
2 окт
4 500 за всё до 6 чел.
Главное в Карелии за 3 дня: от водопада Кивач до Валаама
3 дня
🚌 На автобусе
Авторский тур
до 50 чел.
Организатор экскурсии СканТур
СканТур
Нет отзывов
Главное в Карелии за 3 дня: от водопада Кивач до Валаама
Тур для тех кто хочет, чтобы выходные были так же плотно насыщенны впечатлениями как будни делами
ул. Гагарина д. 1
23 сен
27 сен
30 сен
4 окт
от 20 900 за 1 человека
Путешествие по Золотому кольцу Карелии
6 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
до 3 чел.
Организатор экскурсии Оксана
Оксана
4.8
17 отзывов
Путешествие по Золотому кольцу Карелии
Послушать водопад Кивач, пройти по лавовым полям Гирваса и посетить Марциальные воды за один день
Завтра
23 сен
24 сен
25 сен
7 500 за всё до 3 чел.
Музыка Карелии: водопад Кивач и органный концерт
7 часов
🚌 На автобусе
Групповая
до 50 чел.
Организатор экскурсии Виктор
Виктор
5
5 отзывов
Музыка Карелии: водопад Кивач и органный концерт
Открыть легенды края, услышать его звуки и полюбоваться пейзажами на групповой экскурсии
на улице Еремеева в Петрозаводске
2 дек
4 дек
9 дек
11 дек
2 300 за 1 человека
Золотое кольцо Карелии: водопад Кивач, «Марциальные воды» и вулкан Гирвас
8 часов
🚌 На автобусе
Групповая
до 50 чел.
Организатор экскурсии ЗолотоеКольцоКарелии
ЗолотоеКольцоКарелии
4.8
102 отзыва
Золотое кольцо Карелии: водопад Кивач, «Марциальные воды» и вулкан Гирвас
Давайте отправимся в царство карельской природы с суровыми скалами, бурными водопадами и источниками целебной воды
Ротонда на набережной Петрозаводска (Еремеева, 1)
23 сен
25 сен
28 сен
29 сен
2 200 за 1 человека
Исконная Карелия: этнопутешествие в Кинерму
5 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Наташа
Наташа
5
3 отзыва
Исконная Карелия: этнопутешествие в Кинерму
Побывать в гостях у коренных карелов и познакомиться с памятниками деревянного зодчества
Сегодня
Завтра
23 сен
24 сен
от 6 600 за всё до 3 чел.
Петрозаводск - сердце Карелии
2.5 часа
🚗 На машине
Индивидуальная
до 5 чел.
Организатор экскурсии Анна
Анна
4.9
8 отзывов
Петрозаводск - сердце Карелии
Столица Карелии, «город на Онего», град Петра
Ж/Д вокзал города Петрозаводска, под часами
10 000 за всё до 5 чел.
Петрозаводск - сердце Карелии
2 часа
🚌 На автобусе
Индивидуальная
до 6 чел.
Организатор экскурсии Марина
Марина
5
5 отзывов
Петрозаводск - сердце Карелии
Обзорная экскурсия по Петрозаводску позволит узнать столицу Карелии
Ж/Д вокзал, Петрозаводск
10 400 за всё до 6 чел.
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