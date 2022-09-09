По прибытию на ж/д вокзал г. Петрозаводска вы сможете позавтракать в Питер ИНН, удобно расположенном всего в нескольких минутах от вокзала.
08:00 Завтрак в ресторане "Паулайнер" при отеле Питер Инн (шведский стол).
Завтрак приобретается за доп. плату в момент покупки тура.
Раннее заселение в отель не предусмотрено.
Внимание! Для посадки на метеор на Кижи вам необходимо предоставить ваучер в распечатанном виде. Ваш Ваучер вы сможете забрать на стойке регистрации в Вашем отеле.
10:15 Отправление на "Метеоре" на остров Кижи.
11:30 Прибытие на остров Кижи. Обзорная экскурсия и свободное время.
Остров Кижи на Онежском озере не похож на сотни других островов этого края.
Вы еще с теплохода обратите внимание, что он не покрыт лесом.
Дело в том, что уже как минимум 10 веков здесь живут люди.
За это время остров покрылся пашнями и сенокосами.
Весь остров выглядит благоустроенным и больше похожим на какую-нибудь европейскую сельскую местность.
Основу экспозиции музея под открытым небом составляет центральная часть Кижского погоста с доминантой в виде церкви Преображения Господня, чей силуэт известен на весь мир.
Гид встретит вас на причале, и вы отправитесь на экскурсию, на которой узнаете много интересного о культуре, традициях и быте крестьян.
Летом здесь кипит жизнь, в которой могут принять участие все желающие – за дополнительную плату можно:
17:00 Возвращение в Петрозаводск. Самостоятельное заселение в отель.
Истинным ценителям гастротуризма предлагаем обратить внимание на музей-ресторан “ВКарелии Есть”, где проводятся дегустации и кулинарные мастер-классы, здесь же расположена иммерсивная пещера Петроглифов.
09:00 Сбор туристов от отелей Петрозаводска.
09:20 Подача автобуса в центре города.
09:30 Отправление автобуса из Петрозаводска.
13:30 Рускеальские водопады Ахвенкоски и места съемок знаменитых фильмов.
Водопады Ахвенкоски на реке Тохмайоки– каскад из нескольких водопадов с гранитными уступами в окружении хвойного леса.
Вы сможете прогуляться по экологической тропе “Аллея сказок” с подвесными канатными мостами (оплачивается дополнительно по желанию).
14:30 Горный парк Рускеала. Экскурсия и свободное время.
Горный парк “Рускеала” – главная достопримечательность Карелии, поражающая своей красотой в любое время года.
Территория объекта обширна, а в центре находится его визитная карточка – Мраморный каньон.
Чтобы ничего не забыть, во время прогулки можете заглянуть в список ниже:
17:30 Город Сортавала. Автобусная трассовая экскурсия.
Фирменный магазин форелевого хозяйства.
18:30 Прибытие в Сортавала. Размещение в отеле.
08:00 Завтрак в отеле.
09:00 Отправление "Метеора" на остров Валаам.
Ориентировочное время экскурсии с 9:00 до 16:00 или с 11:00 до 18:00, время зависит от заполняемости "Метеоров".
Точное время отправления будет указано в ваучере, который выдаст гид в автобусе во второй день тура.
По погодным условиям рейс может быть официально отменен паломнической службой о. Валаам.
10:00 Экскурсия по острову Валаам – 2,5 часа.
На гору Фавор к центральной усадьбе Валаамского монастыря вы проследуете от причала Монастырской бухты.
Пройдя через цветущий сад к Знаменской часовне, а от нее к Святым вратам, увенчанным надвратной Петропавловской церковью, вы попадаете в центральную усадьбу.
У вас будет достаточно времени, чтобы посетить Спасо-Преображенский собор, Успенскую трапезную церковь.
Недалеко находится восстановленная церковь Валаамской иконы Божией Матери.
Дополняют благостный облик обители келейные и хозяйственные постройки.
12:30 Остановка на обед в монастырской трапезной.
Отведайте пищи настоящих монахов. Обед включен в стоимость экскурсии.
13:30 Продолжение экскурсии. Вторая часть – 2 часа.
Далее нам предстоит переехать в Никоновскую бухту.
Путь отсюда будет пролегать по местности, носящей названия, заимствованные на Святой Земле, поэтому вся она зовется «Новым Иерусалимом».
Воскресенский скит по своему внутреннему устройству подобен Храму Гроба Господня в Израиле, он завораживает своей тишиной и таинством.
Маршрут продолжится по лесной дороге к Гефсиманскому скиту с деревянной резной церковью Успения Пресвятой Богородицы.
Елеонская гора станет заключительным штрихом в экскурсии – это возвышенность над Ладогой, откуда открывается вид на озеро, как будто созданный для кисти художника.
16:00 Возвращение в Сортавала. Свободное время.
Далее Вы можете прогуляться по городу, купить сувениры и познакомиться с достопримечательностями Сортавалы, о которых Вам расскажет наш гид:
ВНИМАНИЕ! Туроператор оставляет за собой право вносить изменения в программу туристского продукта без уменьшения общего объема и качества услуг.
Тур предполагает размещение в гостинице г. Петрозаводск в центре города и на берегу Онежского озера (зависит от выбранной категории отелей) (1 ночь), в г. Сортавала (1 ночь). Стоимость зависит от размещения:
|½ DBL
|SGL
|DBL+1
Стандарт отель (без завтрака) ПТЗ: Руна, Петрозаводск, Ауринко, Маски, Турист Инн
Стандарт отели СРТ: Уют, Импульс
|20900
|24900
|20300
Комфорт отели ПТЗ: Вилла Айно, Заречная, Илма, Ладога, Акватика
Комфорт отели СРТ: Сортавала, Сеурахуоне, Ладога
|22550
|27150
|21950
Премиум отели ПТЗ: 13 стульев, Фрегат, Питер Инн, Онежский замок, Северная, Гостеприимство (Саквояж), Спа отель Карелия, Космос
Премиум отели СРТ: Пийпун Пиха, Каунис, Ласточкино Гнездо
|24650
|31000
|23950
Премиум отели ПТЗ: 13 стульев, Фрегат, Питер Инн, Онежский замок, Саквояж, Северная, Космос Гостеприимство
Премиум + СРТ: Рантала
|27950
|37380
|27350
Премиум-отели в г. Петрозаводск с номерами повышенной комфортности (джуниоры, сьюты, полулюксы). Комфортные номера с современным оснащением, собственная ванная комната, завтрак «шведский стол».
Отели категории «Стандарт» в г. Петрозаводск (без завтрака). Во всех номерах есть тв, мебель для хранения вещей, а также собственная ванная комната.
Варианты размещения категории «Комфорт» в г. Петрозаводск. Современные меблированные номера, тв с плоским экраном, собственная ванная комната. По утрам сервируются завтраки.
Отели категории «Комфорт» в г. Сортавала. Во всех номерах отеля установлены шкафы или тумбы для хранения одежды, есть телевизор с плоским экраном. Каждое утро в отелях сервируют завтрак.
Отели категории «Премиум» в г. Сортавала. Комфортные меблированные номера, тв с плоским экраном, собственная ванная комната, письменный стол. По утрам сервируются завтраки.
Отели категории «Стандарт» в г. Сортавала (без завтрака). Во всех номерах есть телевизор с плоским экраном и спутниковыми каналами, а также собственная ванная комната.
Премиум-отель в г. Сортавала с номерами повышенной комфортности. К услугам гостей круглосуточная стойка регистрации и общий лаундж.
В номерах предоставляются тапочки, а также установлен кондиционер, холодильник, шкаф для одежды и телевизор с плоским экраном и кабельными каналами. В распоряжении гостей чайник и душ.
В числе удобств — сейф. Из некоторых номеров открывается вид на озеро. Предоставляются полотенца и постельное белье.
Документы:
Вещи в дорогу
Для основной программы:
Для дополнительных программ:
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Да, в нашем туре действуют скидки и льготы:
|Дети до 6 лет (включительно)
|6750
|Школьники от 7 до 11 лет (включительно)
|4350
|Школьники от 12 до 17 лет (включительно)
|2200
|Студенты
|850
|60+
|850
|Ветераны ВОВ, инвалиды I гр.
|1300
Условия предоставления: наличие подтверждающих документов.
В первый день тура:
Вы самостоятельно прибываете в г. Петрозаводск.
По прибытию на ж/д вокзал г. Петрозаводска вы сможете позавтракать в Питер ИНН, удобно расположенном всего в нескольких минутах от вокзала.
08:00 Завтрак в ресторане "Паулайнер" при отеле Питер Инн (шведский стол).
09:00 Трансфер в отель.
Прямо у отеля Питер Инн вас будет ожидать трансфер, который довезет вас до отеля где вы будете проживать и, после того как вы оставите там свои вещи и заберете ваучер на Кижи, доставит вас на причал.
Внимание! Для посадки на метеор на Кижи вам необходимо предоставить ваучер в распечатанном виде. Ваш Ваучер вы сможете забрать на стойке регистрации в вашем отеле. Там же вы сможете оставить ваши вещи.
10:15 Отправление на "Метеоре" на остров Кижи.
По программе туристы перемещаются на групповом автобусе.
В последний день тура:
16:00 Возвращение в Сортавала. Свободное время.
Перед посадкой в поезд у Вас обязательно будет свободное время, которое Вы сможете уделить сувенирным лавкам, прогулке по городу или, к примеру, ужину с карельскими традиционными блюдами.
После чего вы самостоятельно добираетесь до ж/д вокзала в Сортавале, откуда уходит «Ласточка» в Санкт-Петербург.
18:45 Отправление в Санкт-петербург на поезде “Ласточка” (прибытие в 22:43).
18:20 Отправление в Москву на поезде №160А (прибытие на следующий день в 10:16).
При покупке ж/д и авиа билетов настоятельно рекомендуем обратить внимание: время возвращения указано ориентировочное!
Страховка в стоимость нашего тура не входит. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».