ТОП-5 по Карелии и Валаам

Тур для тех кто хочет, чтобы выходные были так же плотно насыщенны впечатлениями как будни делами

5
3 отзыва
Тур для тех кто хочет, чтобы выходные были так же плотно насыщенны впечатлениями как будни делами.

Самые интересные экскурсии по Карелии включены в стоимость тура, чтобы дополнительные расходы не отвлекали вас от отдыха. После этих потрясающих трех дней вы можете смело говорить, что были в самых важных местах Карелии.

Наследие ЮНЕСКО, визитная карточка Карелии и святые места – мы постарались сделать очень густой на эмоции тур.
ТОП-5 по Карелии и Валаам
ТОП-5 по Карелии и Валаам
ТОП-5 по Карелии и Валаам
ТОП-5 по Карелии и Валаам
ТОП-5 по Карелии и Валаам
ТОП-5 по Карелии и Валаам
ТОП-5 по Карелии и Валаам
ТОП-5 по Карелии и Валаам
ТОП-5 по Карелии и Валаам
ТОП-5 по Карелии и Валаам
ТОП-5 по Карелии и Валаам
ТОП-5 по Карелии и Валаам
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Что вас ожидает 🤩

Водопады Ахвенкоски
Водопады Ахвенкоски
Увидим каскад водопадов в хвойном лесу. Эти места послужили природными декорациями для известного фильма «А зори здесь тихие…»
Горный парк Рускеала
Горный парк Рускеала
Посетим главную достопримечательность Карелии, поражающую своей красотой с её визитной карточкой — Мраморным каньоном
Удивительный Валаам
Удивительный Валаам
Посетим все местные достопримечательности — центральную усадьбу, Знаменскую часовню, Петропавловскую церковь и другие
Быстроходный корабль «Метеор»
Быстроходный корабль «Метеор»
Вас ждет увлекательная прогулка по водным просторам
Остров Кижи
Остров Кижи
Посетим музей под открытым небом, целый остров, на котором люди живут уже 10 веков

Программа тура по дням

1 день

Петрозаводск: Ж/Д вокзал - остров Кижи - Петрозаводск: заселение в отель

По прибытию на ж/д вокзал г. Петрозаводска вы сможете позавтракать в Питер ИНН, удобно расположенном всего в нескольких минутах от вокзала.

08:00 Завтрак в ресторане "Паулайнер" при отеле Питер Инн (шведский стол).

Завтрак приобретается за доп. плату в момент покупки тура.

Раннее заселение в отель не предусмотрено.

Внимание! Для посадки на метеор на Кижи вам необходимо предоставить ваучер в распечатанном виде. Ваш Ваучер вы сможете забрать на стойке регистрации в Вашем отеле.

10:15 Отправление на "Метеоре" на остров Кижи.

11:30 Прибытие на остров Кижи. Обзорная экскурсия и свободное время.

Остров Кижи на Онежском озере не похож на сотни других островов этого края.

Вы еще с теплохода обратите внимание, что он не покрыт лесом.

Дело в том, что уже как минимум 10 веков здесь живут люди.

За это время остров покрылся пашнями и сенокосами.

Весь остров выглядит благоустроенным и больше похожим на какую-нибудь европейскую сельскую местность.

Основу экспозиции музея под открытым небом составляет центральная часть Кижского погоста с доминантой в виде церкви Преображения Господня, чей силуэт известен на весь мир.

Гид встретит вас на причале, и вы отправитесь на экскурсию, на которой узнаете много интересного о культуре, традициях и быте крестьян.

Летом здесь кипит жизнь, в которой могут принять участие все желающие – за дополнительную плату можно:

  • прокатиться на конной бричке, лодке, велосипеде,
  • посетить мастер-класс по традиционным ремеслам,
  • изучить искусство реставрации и многое другое.

17:00 Возвращение в Петрозаводск. Самостоятельное заселение в отель.

Истинным ценителям гастротуризма предлагаем обратить внимание на музей-ресторан “ВКарелии Есть”, где проводятся дегустации и кулинарные мастер-классы, здесь же расположена иммерсивная пещера Петроглифов.

Петрозаводск: Ж/Д вокзал - остров Кижи - Петрозаводск: заселение в отельПетрозаводск: Ж/Д вокзал - остров Кижи - Петрозаводск: заселение в отельПетрозаводск: Ж/Д вокзал - остров Кижи - Петрозаводск: заселение в отельПетрозаводск: Ж/Д вокзал - остров Кижи - Петрозаводск: заселение в отель
2 день

Петрозаводcк - водопады Ахвенкоски - горный парк Рускеала - город Сортавала: трассовая экскурсия - фирменный магазин форелевого хозяйства - Сортавала

09:00 Сбор туристов от отелей Петрозаводска.

09:20 Подача автобуса в центре города.

09:30 Отправление автобуса из Петрозаводска.

13:30 Рускеальские водопады Ахвенкоски и места съемок знаменитых фильмов.

Водопады Ахвенкоски на реке Тохмайоки– каскад из нескольких водопадов с гранитными уступами в окружении хвойного леса.

Вы сможете прогуляться по экологической тропе “Аллея сказок” с подвесными канатными мостами (оплачивается дополнительно по желанию).

14:30 Горный парк Рускеала. Экскурсия и свободное время.

Горный парк “Рускеала” – главная достопримечательность Карелии, поражающая своей красотой в любое время года.

Территория объекта обширна, а в центре находится его визитная карточка – Мраморный каньон.

Чтобы ничего не забыть, во время прогулки можете заглянуть в список ниже:

  • Красивые места вокруг Мраморного Каньона: если отклониться от основного экскурсионного маршрута, то перед Вами предстанут: Монферраново озеро, Итальянский карьер и сад камней, Светлое озеро с «дикими» тропинками, заброшенный мраморный завод, мраморные утёсы, обзорные площадки, гроты и штольни;
  • Тайные тропы земли Калевала: здесь вы познакомитесь с добрыми сказочными героями и их соперниками, попробуете поймать коня Хийси с помощью веревки, и все это на фоне карельского пейзажа с обзорной площадкой на озеро Светлое;
  • Водная прогулка по Мраморному озеру: Каньон выглядит еще более эффектно, если увидеть его во время прогулки по воде;
  • Активные развлечения: круглый год в парке работает троллейная трасса, которая является самой длинной на Северо-Западе (400 м.).
  • Экскурсия «Подземный космос» по пещерам “Рускеалы”: в течение часа под присмотром гида вас проведут по расчищенным штольням, покажут мраморные пещеры, колонный зал и подземное озеро.

17:30 Город Сортавала. Автобусная трассовая экскурсия.

Фирменный магазин форелевого хозяйства.

18:30 Прибытие в Сортавала. Размещение в отеле.

Петрозаводcк - водопады Ахвенкоски - горный парк Рускеала - город Сортавала: трассовая экскурсия - фирменный магазин форелевого хозяйства - СортавалаПетрозаводcк - водопады Ахвенкоски - горный парк Рускеала - город Сортавала: трассовая экскурсия - фирменный магазин форелевого хозяйства - СортавалаПетрозаводcк - водопады Ахвенкоски - горный парк Рускеала - город Сортавала: трассовая экскурсия - фирменный магазин форелевого хозяйства - СортавалаПетрозаводcк - водопады Ахвенкоски - горный парк Рускеала - город Сортавала: трассовая экскурсия - фирменный магазин форелевого хозяйства - Сортавала
3 день

Сортавала - экскурсионная программа на острове Валаам «Новый Иерусалим»: Центральная усадьба и Воскресенский скит - Сортавала

08:00 Завтрак в отеле.

09:00 Отправление "Метеора" на остров Валаам.

Ориентировочное время экскурсии с 9:00 до 16:00 или с 11:00 до 18:00, время зависит от заполняемости "Метеоров".
Точное время отправления будет указано в ваучере, который выдаст гид в автобусе во второй день тура.

По погодным условиям рейс может быть официально отменен паломнической службой о. Валаам.

10:00 Экскурсия по острову Валаам – 2,5 часа.

На гору Фавор к центральной усадьбе Валаамского монастыря вы проследуете от причала Монастырской бухты.

Пройдя через цветущий сад к Знаменской часовне, а от нее к Святым вратам, увенчанным надвратной Петропавловской церковью, вы попадаете в центральную усадьбу.

У вас будет достаточно времени, чтобы посетить Спасо-Преображенский собор, Успенскую трапезную церковь.

Недалеко находится восстановленная церковь Валаамской иконы Божией Матери.

Дополняют благостный облик обители келейные и хозяйственные постройки.

12:30 Остановка на обед в монастырской трапезной.

Отведайте пищи настоящих монахов. Обед включен в стоимость экскурсии.

13:30 Продолжение экскурсии. Вторая часть – 2 часа.

Далее нам предстоит переехать в Никоновскую бухту.

Путь отсюда будет пролегать по местности, носящей названия, заимствованные на Святой Земле, поэтому вся она зовется «Новым Иерусалимом».

Воскресенский скит по своему внутреннему устройству подобен Храму Гроба Господня в Израиле, он завораживает своей тишиной и таинством.

Маршрут продолжится по лесной дороге к Гефсиманскому скиту с деревянной резной церковью Успения Пресвятой Богородицы.

Елеонская гора станет заключительным штрихом в экскурсии – это возвышенность над Ладогой, откуда открывается вид на озеро, как будто созданный для кисти художника.

16:00 Возвращение в Сортавала. Свободное время.

Далее Вы можете прогуляться по городу, купить сувениры и познакомиться с достопримечательностями Сортавалы, о которых Вам расскажет наш гид:

  • памятник Рунопевцу, который олицетворяет собирательный образ древних карельских сказителей.
  • здание национального акционерного банка – Дом Леандера.
  • один из старейших православных храмов города – Храм Николая Чудотворца.

ВНИМАНИЕ! Туроператор оставляет за собой право вносить изменения в программу туристского продукта без уменьшения общего объема и качества услуг.

Сортавала - экскурсионная программа на острове Валаам «Новый Иерусалим»: Центральная усадьба и Воскресенский скит - СортавалаСортавала - экскурсионная программа на острове Валаам «Новый Иерусалим»: Центральная усадьба и Воскресенский скит - СортавалаСортавала - экскурсионная программа на острове Валаам «Новый Иерусалим»: Центральная усадьба и Воскресенский скит - СортавалаСортавала - экскурсионная программа на острове Валаам «Новый Иерусалим»: Центральная усадьба и Воскресенский скит - Сортавала

Карта туристского маршрута

Карта туристического маршрута

Проживание

Тур предполагает размещение в гостинице г. Петрозаводск в центре города и на берегу Онежского озера (зависит от выбранной категории отелей) (1 ночь), в г. Сортавала (1 ночь). Стоимость зависит от размещения:

½ DBLSGLDBL+1

Стандарт отель (без завтрака) ПТЗ: Руна, Петрозаводск, Ауринко, Маски, Турист Инн

Стандарт отели СРТ: Уют, Импульс

209002490020300

Комфорт отели ПТЗ: Вилла Айно, Заречная, Илма, Ладога, Акватика

Комфорт отели СРТ: Сортавала, Сеурахуоне, Ладога

225502715021950

Премиум отели ПТЗ: 13 стульев, Фрегат, Питер Инн, Онежский замок, Северная, Гостеприимство (Саквояж), Спа отель Карелия, Космос

Премиум отели СРТ: Пийпун Пиха, Каунис, Ласточкино Гнездо

246503100023950

Премиум отели ПТЗ: 13 стульев, Фрегат, Питер Инн, Онежский замок, Саквояж, Северная, Космос Гостеприимство

Премиум + СРТ: Рантала

279503738027350

Варианты проживания

Гостиницы "Космос", "Фрегат", "Питер Инн", "Спа отель Карелия"

1 ночь

Премиум-отели в г. Петрозаводск с номерами повышенной комфортности (джуниоры, сьюты, полулюксы). Комфортные номера с современным оснащением, собственная ванная комната, завтрак «шведский стол».

Гостиницы "Космос", "Фрегат", "Питер Инн", "Спа отель Карелия"Гостиницы "Космос", "Фрегат", "Питер Инн", "Спа отель Карелия"Гостиницы "Космос", "Фрегат", "Питер Инн", "Спа отель Карелия"

Отели "Руна", "Петрозаводск", "Ауринко", "Маски", "Турист Инн"

1 ночь

Отели категории «Стандарт» в г. Петрозаводск (без завтрака). Во всех номерах есть тв, мебель для хранения вещей, а также собственная ванная комната.

Отели "Руна", "Петрозаводск", "Ауринко", "Маски", "Турист Инн"Отели "Руна", "Петрозаводск", "Ауринко", "Маски", "Турист Инн"Отели "Руна", "Петрозаводск", "Ауринко", "Маски", "Турист Инн"Отели "Руна", "Петрозаводск", "Ауринко", "Маски", "Турист Инн"Отели "Руна", "Петрозаводск", "Ауринко", "Маски", "Турист Инн"

Гостиницы "Вилла Айно", "Заречная", "Илма", "Ладога", "Акватика"

1 ночь

Варианты размещения категории «Комфорт» в г. Петрозаводск. Современные меблированные номера, тв с плоским экраном, собственная ванная комната. По утрам сервируются завтраки.

Гостиницы "Вилла Айно", "Заречная", "Илма", "Ладога", "Акватика"Гостиницы "Вилла Айно", "Заречная", "Илма", "Ладога", "Акватика"Гостиницы "Вилла Айно", "Заречная", "Илма", "Ладога", "Акватика"Гостиницы "Вилла Айно", "Заречная", "Илма", "Ладога", "Акватика"

Отели "Сортавала", "Сеурахуоне", "Ладога"

1 ночь

Отели категории «Комфорт» в г. Сортавала. Во всех номерах отеля установлены шкафы или тумбы для хранения одежды, есть телевизор с плоским экраном. Каждое утро в отелях сервируют завтрак.

Отели "Сортавала", "Сеурахуоне", "Ладога"Отели "Сортавала", "Сеурахуоне", "Ладога"Отели "Сортавала", "Сеурахуоне", "Ладога"

Отели "Пийпун Пиха", "Каунис", "Ласточкино Гнездо"

1 ночь

Отели категории «Премиум» в г. Сортавала. Комфортные меблированные номера, тв с плоским экраном, собственная ванная комната, письменный стол. По утрам сервируются завтраки.

Отели "Пийпун Пиха", "Каунис", "Ласточкино Гнездо"Отели "Пийпун Пиха", "Каунис", "Ласточкино Гнездо"

Мини-отель "Уют", Отель "Импульс"

1 ночь

Отели категории «Стандарт» в г. Сортавала (без завтрака). Во всех номерах есть телевизор с плоским экраном и спутниковыми каналами, а также собственная ванная комната.

Мини-отель "Уют", Отель "Импульс"Мини-отель "Уют", Отель "Импульс"

Отель «Рантала»

1 ночь

Премиум-отель в г. Сортавала с номерами повышенной комфортности. К услугам гостей круглосуточная стойка регистрации и общий лаундж.

В номерах предоставляются тапочки, а также установлен кондиционер, холодильник, шкаф для одежды и телевизор с плоским экраном и кабельными каналами. В распоряжении гостей чайник и душ.

В числе удобств — сейф. Из некоторых номеров открывается вид на озеро. Предоставляются полотенца и постельное белье.

Отель «Рантала»Отель «Рантала»Отель «Рантала»Отель «Рантала»Отель «Рантала»

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер на комфортабельном автобусе (вместимость автобуса зависит от набора группы)
  • Проживание в лучших отелях Петрозаводска в центре города и на берегу Онежского озера (зависит от выбранной категории отелей), 1 ночь
  • Проживание в отеле выбранной категории в регионе города Сортавала (1 ночь)
  • Завтраки в отеле (кроме категории “Стандарт”)
  • Посещение о. Валаам
  • Посещение о. Кижи
  • Остановка у рускеальских водопадов Ахвенкоски
  • Посещение мест съемок фильмов "А зори здесь тихие","Темный мир"
  • Входные билеты в горный парк Рускеала
  • Экскурсия "Мраморный каньон" по горному парку Рускеала с аттестованным местным гидом
  • Трансфер на метеоре Сортавала – Валаам – Сортавала
  • Полная экскурсия по о. Валаам с посещением Спасо-Приображенского собора, Никольского скита, Храма Никоая чудотворца
  • Трансфер на метеоре Петрозаводск – остров Кижи – Петрозаводск
  • Экскурсия по острову Кижи с профессиональным местным гидом
  • Экскурсия по о. Кижи с лицензированным гидом музея-заповедника
  • Трассовые экскурсии от профессионального гида на протяжении всего тура
Что не входит
  • Авиа и ж/д билеты до г. Петрозаводск и из г. Сортавала
  • Комплексные обеды в туре: диапазон цен 350 – 450 р.
  • Экологическая тропа у водопадов Ахвенкоски: Полный билет – 300 руб. /чел. Дети до 7 лет – бесплатно Дети от 7 до 14 лет, студенты (очн.), Лица, имеющие регистрацию в РК, Пенсионеры – 250 руб. /чел.
  • Активные развлечения в горном парке Рускеала: по ценам парка
Место начала и завершения?
Россия, Республика Карелия, Петрозаводск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Документы:

  • Оригинал российского паспорта;
  • для граждан других стран: иностранный паспорт, миграционная карта;
  • свидетельство о рождении для детей до 14 лет;
  • медицинский полис.

Вещи в дорогу

Для основной программы:

  • наличные деньги, так как на объектах маршрута могут отсутствовать терминалы оплаты или интернет;
  • удобная обувь на плоской нескользящей подошве. Рекомендуем взять запасную сменную обувь;
  • так как погода в Карелии переменчива, желательно иметь при себе дождевик или зонт;
  • к вечеру и во время поездки по воде может быть прохладно, рекомендуем взять теплую одежду по сезону;
  • репелленты (средства от насекомых);
  • солнцезащитные средства;
  • необходимые медикаменты;
  • страховка от невыезда. На случай, если у вас не получится поехать в тур.

Для дополнительных программ:

  • При посещении монастырей соблюдаются правила: отсутствие головных уборов у мужчин, наличие платков и юбок у женщин. Не разрешается открытая одежда: шорты, майки, короткие юбки и т. п.
Входят ли билеты в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Есть ли какие-то скидки на тур?

Да, в нашем туре действуют скидки и льготы:

Дети до 6 лет (включительно)6750
Школьники от 7 до 11 лет (включительно)4350
Школьники от 12 до 17 лет (включительно)2200
Студенты850
60+850
Ветераны ВОВ, инвалиды I гр. 1300

Условия предоставления: наличие подтверждающих документов.

Как осуществляется трансфер?

В первый день тура:

Вы самостоятельно прибываете в г. Петрозаводск.

По прибытию на ж/д вокзал г. Петрозаводска вы сможете позавтракать в Питер ИНН, удобно расположенном всего в нескольких минутах от вокзала.

08:00 Завтрак в ресторане "Паулайнер" при отеле Питер Инн (шведский стол).

09:00 Трансфер в отель.

Прямо у отеля Питер Инн вас будет ожидать трансфер, который довезет вас до отеля где вы будете проживать и, после того как вы оставите там свои вещи и заберете ваучер на Кижи, доставит вас на причал.

Внимание! Для посадки на метеор на Кижи вам необходимо предоставить ваучер в распечатанном виде. Ваш Ваучер вы сможете забрать на стойке регистрации в вашем отеле. Там же вы сможете оставить ваши вещи.

10:15 Отправление на "Метеоре" на остров Кижи.

По программе туристы перемещаются на групповом автобусе.

В последний день тура:

16:00 Возвращение в Сортавала. Свободное время.

Перед посадкой в поезд у Вас обязательно будет свободное время, которое Вы сможете уделить сувенирным лавкам, прогулке по городу или, к примеру, ужину с карельскими традиционными блюдами.

После чего вы самостоятельно добираетесь до ж/д вокзала в Сортавале, откуда уходит «Ласточка» в Санкт-Петербург.

18:45 Отправление в Санкт-петербург на поезде “Ласточка” (прибытие в 22:43).

18:20 Отправление в Москву на поезде №160А (прибытие на следующий день в 10:16).

При покупке ж/д и авиа билетов настоятельно рекомендуем обратить внимание: время возвращения указано ориентировочное!

Страховка входит в стоимость тура?

Страховка в стоимость нашего тура не входит. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 49 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
М
9 сен 2022
Давно мечтала побывать в Карелии. Тур был очень грамотно сформирован, успели за такое короткое время посетить много уникальных мест
Большая Страна
Большая Страна
Ответ организатора:
Добрый день! Спасибо за отзыв! Нам очень важно получать отклики от наших туристов. Будем рады видеть Вас и в других наших турах по России!
М
9 сен 2022
Большое спасибо организаторам! Четкая и профессиональная работа. Нареканий нет
Большая Страна
Большая Страна
Ответ организатора:
Добрый день! Спасибо за высокую оценку нашей работы! Будем ждать новых обращений, подберем увлекательное путешествие!)
А
7 сен 2022
К организатору тура претензий никаких нет. Всё чётко, всё вовремя, никаких накладок, никаких задержек, всё в обозначенное время. Информирование происходит по СМС. Когда отменили сплав по Шуе из-за погодных условий, накануне прислали СМС и потом ещё позвонили. Так что организация была на высоте.
Единственным странным моментом был тот, что рекомендованный организатором приезд в Петрозаводск - поездом, который приходит на вокзал в 7:50 утра. А трансфер на базу в 12:00. Непонятно почему так и что делать эти 4 часа в городе туристам с вещами (а в моём случае был ещё и проливной дождь), когда даже магазины ещё не работают. Из кафе только КФС был открыт. Поскольку я приехал один, а не в составе группы, то за мной приехал индивидуальный водитель. Он сказал мне, что мог приехать гораздо раньше и сразу отвезти меня на базу, где я спокойно мог ждать заселения до 12 часов. Погулять или посидеть в ресторане или в беседке.
Организаторам надо отрегулировать встречу и трансфер, чтобы туристам было удобнее.
Большая Страна
Большая Страна
Ответ организатора:
Добрый день, Андрей!
Спасибо за обратную связь, рады, что путешествие Вам в целом понравилось. По данному замечанию, передадим информацию нашим коллегам в регионе. Будем рады видеть Вас и в других наших турах по России!

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2 дня
🚌 На автобусе
Авторский тур
до 50 чел.
Организатор экскурсии СканТур
СканТур
Нет отзывов
Главное в Карелии за 2 дня: из Петрозаводска до Сортавалы
В этом туре собраны самые живописные места и самые увлекательные развлечения Карелии
ул. Гагарина д. 1 (Петрозаводск)
Завтра
23 сен
24 сен
25 сен
от 8 690 за 1 человека
Петрозаводск: прогулка для тех, кто здесь впервые
3 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Вероника
Вероника
5
37 отзывов
Петрозаводск: прогулка для тех, кто здесь впервые
Увидеть главное в городе, узнать о его прошлом и настоящем и понять, как отдохнуть в Карелии
на площади Гагарина, у Ж/Д вокзала
Завтра
23 сен
26 сен
27 сен
1 950 за всё до 4 чел.
Исконная Карелия: этнопутешествие в Кинерму
5 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Наташа
Наташа
5
3 отзыва
Исконная Карелия: этнопутешествие в Кинерму
Побывать в гостях у коренных карелов и познакомиться с памятниками деревянного зодчества
Сегодня
Завтра
23 сен
24 сен
от 6 600 за всё до 3 чел.
Петрозаводск - сердце Карелии
2.5 часа
🚗 На машине
Индивидуальная
до 5 чел.
Организатор экскурсии Анна
Анна
4.9
8 отзывов
Петрозаводск - сердце Карелии
Столица Карелии, «город на Онего», град Петра
Ж/Д вокзал города Петрозаводска, под часами
10 000 за всё до 5 чел.
Петрозаводск - сердце Карелии
2 часа
🚌 На автобусе
Индивидуальная
до 6 чел.
Организатор экскурсии Марина
Марина
5
5 отзывов
Петрозаводск - сердце Карелии
Обзорная экскурсия по Петрозаводску позволит узнать столицу Карелии
Ж/Д вокзал, Петрозаводск
10 400 за всё до 6 чел.
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