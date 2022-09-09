1 день

Петрозаводск: Ж/Д вокзал - остров Кижи - Петрозаводск: заселение в отель

По прибытию на ж/д вокзал г. Петрозаводска вы сможете позавтракать в Питер ИНН, удобно расположенном всего в нескольких минутах от вокзала.

08:00 Завтрак в ресторане "Паулайнер" при отеле Питер Инн (шведский стол).

Завтрак приобретается за доп. плату в момент покупки тура.

Раннее заселение в отель не предусмотрено.

Внимание! Для посадки на метеор на Кижи вам необходимо предоставить ваучер в распечатанном виде. Ваш Ваучер вы сможете забрать на стойке регистрации в Вашем отеле.

10:15 Отправление на "Метеоре" на остров Кижи.

11:30 Прибытие на остров Кижи. Обзорная экскурсия и свободное время.

Остров Кижи на Онежском озере не похож на сотни других островов этого края.

Вы еще с теплохода обратите внимание, что он не покрыт лесом.

Дело в том, что уже как минимум 10 веков здесь живут люди.

За это время остров покрылся пашнями и сенокосами.

Весь остров выглядит благоустроенным и больше похожим на какую-нибудь европейскую сельскую местность.

Основу экспозиции музея под открытым небом составляет центральная часть Кижского погоста с доминантой в виде церкви Преображения Господня, чей силуэт известен на весь мир.

Гид встретит вас на причале, и вы отправитесь на экскурсию, на которой узнаете много интересного о культуре, традициях и быте крестьян.

Летом здесь кипит жизнь, в которой могут принять участие все желающие – за дополнительную плату можно:

прокатиться на конной бричке, лодке, велосипеде,

посетить мастер-класс по традиционным ремеслам,

изучить искусство реставрации и многое другое.

17:00 Возвращение в Петрозаводск. Самостоятельное заселение в отель.

Истинным ценителям гастротуризма предлагаем обратить внимание на музей-ресторан “ВКарелии Есть”, где проводятся дегустации и кулинарные мастер-классы, здесь же расположена иммерсивная пещера Петроглифов.