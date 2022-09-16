10:00 Сбор туристов от отелей Петрозаводска.
10:20 Подача автобуса в центре города.
10:30 Отправление автобуса из Петрозаводска.
11:30 Интерактивная программа в самой веселой деревне Киндасово.
Интерактивная программа в деревне Киндасово включена в стоимость тура.
По приезду вы сразу же попадете в руки «Семейки весельчаков».
Во время интерактивной программы они познакомят вас с музыкальной культурой Карелии и откроют для вас смысл таких слов как «кантеле», «ёухикко», «ёйги», «пийрилейки», «руны».
Особое место в программе занимает знакомство с пастушеской традицией и древними инструментами пастухов, на которых всем желающим разрешается поиграть.
Вас непременно познакомят с карельской куклой Катти да Василь – здесь это не просто игрушка, а хранительница традиции и полноправный житель Киндасово.
14:00 Обед в туркомплексе Чална.
Обед оплачивается на месте по желанию, диапазон цен 400 – 500 руб.
В свободное время можно будет заглянуть в гости к карельскому Деду Морозу Талви Укко и его внучке Снегурочке Лумикки.
15:00 Экскурсия по питомнику и оленьей ферме. Свободное время.
Посещение площадок и экскурсия в туркомплексе включено в стоимость тура (за исключением дополнительных услуг).
Вас ждет знакомство спрофессиональным питомником ездовых собак породы хаски, здесь собраны собаки из лучших международных питомников.
На обширной территории фермы обитают северные олени – главные жители севера, и их жизнь в условиях сурового климата достойна отдельного рассказа.
В свободное время желающие смогут прокатиться и на собачьей упряжке в качестве каюра или пассажира, и на оленьей упряжке.
Услуга приобретается дополнительно на месте.
Вы можете познакомиться с обитателями деревенской фермы, отправиться в саамскую деревню, посмотреть на яранги и чумы, традиционные жилища северного народа, мделать фото с белыми медведями из фотозоны «Арктика».
17:30 Посещение минерального центра карельского шунгита.
Если вы хотите познакомиться с чудесным минералом шунгит поближе, то здесь вы посетите большую выставку, где представлены образцы продукции.
А также вы сможете посетить целительную шунгитовую пещеру и почувствовать на себе целебные свойства минерала.
18:30 Ориентировочное время прибытия в Петрозаводск. Заселение в отели города.
Истинным ценителям гастротуризма предлагаем обратить внимание на музей-ресторан “ВКарелии Есть”, где проводятся дегустации и кулинарные мастер-классы, здесь же расположена иммерсивная пещера Петроглифов.
08:00 Завтрак в отеле
Внимание! В отелях категории «Стандарт» завтрак не входит в стоимость, но вы можете по желанию заказать его уже в отеле на ресепшене, или позавтракать в близлежащем кафе.
Вы можете выбрать самостоятельно программу которая придется по душе именно вам: провести свободное время в столице Карелии – Петрозаводске, попробовать уникальную карельскую кухню в многочисленных кафе города или воспользоваться одной из программ на выбор:
Дополнительные программы не входят в стоимость тура и оплачиваются по желанию в момент бронирования тура.
Подробную информацию о каждой программе можно узнать в разделе «Важно знать».
09:00 Сбор туристов от отелей Петрозаводска.
09:20 Подача автобуса в центре города.
09:30 Отправление автобуса из Петрозаводска.
13:30 Рускеальские водопады Ахвенкоски и места съемок знаменитых фильмов.
У вас будет возможность прогуляться по эко-маршруту, посетить «Аллею сказок» и пройтись по навесным мостам над водопадами (за доп. плату на месте).
14:30 Горный парк Рускеала. Экскурсия и свободное время.
Центром парка является Мраморный каньон – огромное изумрудно-прозрачное озеро в окружении отвесных мраморных берегов.
К северу от озера расположензаброшенный мраморный завод, к югу от озера расположены кафе и сувенирные магазины.
На входе в парк вас встретит лицензированный гид-представитель парка, и вы отправитесь на экскурсию, которая посвящена истории Рускеала в качестве памятника горного дела России и Финляндии.
Вас проведут по штольням и пещерам и покажут самые красивые видовые площадки.
В конце экскурсии гид подскажет, как обнаружить отдаленные, но красивые места: Монферраново озеро, Итальянский карьер и сад камней, Светлое озеро с «дикими» тропинками.
Входные билеты и экскурсия “Мраморный каньон” включены в стоимость тура.
Что еще вы можете посетить:
Дополнительные услуги парка не включены в стоимость тура и приобретаются на месте по желанию.
17:30 Город Сортавала. Автобусная трассовая экскурсия.
Город Сортавала расположен на берегу Ладоги, в самом центре ладожских шхер, поэтому отсюда можно увидеть живописный ландшафт.
Фирменный магазин форелевого хозяйства.
18:30 Отправление в Петрозаводск.
22:00 – 23:00 Ориентировочное время прибытия в Петрозаводск. Заселение в отели города.
Во второй день Вы сможете выбрать один из вариантов программы который подойдет именно вам.
Вариант 1: Основная программа.
09:00 Сбор туристов от отелей Петрозаводска.
09:20 Подача автобуса в центре города.
09:30 Отправление автобуса из Петрозаводска.
11:30 Заповедник и водопад Кивач, музей природы.
Водопад Кивач на реке Суне окружен одноименным природным заповедником.
Туристы могут познакомиться с животным и растительным миром Карелии в музее природы, вход в который уже включен в стоимость посещения заповедника.
14:00 Посещение бальнеологических источников “Марциальные воды”.
Первый бальнеологический курорт, Марциальные воды*, был основан самим Петром I и славится своими минеральными водами и лечебными грязями.
Вы сможете попробовать несколько видов воды, которая отличается по вкусу из-за разной концентрации минералов.
16:00 Обзорная экскурсия по Петрозаводску.
На автобусно-пешеходной экскурсии вы узнаете самые интересные факты о столице Карелии и осмотрите самые впечатляющие архитектурные достопримечательности.
17:30 Ориентировочное время прибытия в Петрозаводск.
Программа 2. Посещение музея-заповедника Кижи (оплачивается дополнительно при покупке тура)
Подробную информацию о данной программе можно узнать в разделе «Важно знать».
ВНИМАНИЕ! Туроператор оставляет за собой право вносить изменения в программу туристского продукта без уменьшения общего объема и качества услуг
При покупке ж/д и авиабилетов настоятельно рекомендуем обратить внимание: время возвращения указано ориентировочное!
Тур предполагает размещение в гостинице г. Петрозаводска в центре города и на берегу Онежского озера (зависит от выбранной категории отелей), 3 ночи. Стоимость зависит от размещения:
|½ DBL
|SGL
|DBL+1
|Стандарт отель (без завтрака): Руна, Петрозаводск, Ауринко, Маски, Турист Инн
|13250
|18800
|12450
|Комфорт отели: Вилла Айно, Заречная, Илма, Ладога, Акватика
|14250
|19400
|13350
|Премиум отели: 13 стульев, Фрегат, Питер Инн, Онежский замок, Северная, Гостеприимство (Саквояж), Спа отель Карелия, Космос
|17750
|25900
|16850
|Номера полулюкс в отелях: Космос, Фрегат, Питер Инн
|26350
|41800
|25450
Отели категории «Стандарт» в г. Петрозаводск (без завтрака). Во всех номерах есть тв, мебель для хранения вещей, а также собственная ванная комната.
Варианты размещения категории «Комфорт» в г. Петрозаводск. Современные меблированные номера, тв с плоским экраном, собственная ванная комната. По утрам сервируются завтраки.
Отели категории «Премиум» в г. Петрозаводск. Комфортные меблированные номера, тв с плоским экраном, собственная ванная комната, письменный стол. По утрам сервируются завтраки.
Премиум-отели в г. Петрозаводск с номерами повышенной комфортности (джуниоры, сьюты, полулюксы). Комфортные номера с современным оснащением, собственная ванная комната, завтрак «шведский стол».
Документы:
Вещи в дорогу
Для основной программы:
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Да, в нашем туре действуют скидки и льготы:
|Дети до 7
|1150
|Школьники
|850
|Студенты
|450
|60+
|650
|Ветераны ВОВ, инвалиды I гр.
|1150
Условия предоставления: наличие подтверждающих документов.
Страховка в стоимость нашего тура не входит. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».
1 ВАРИАНТ Сплав по реке Шуя (оплачивается дополнительно при покупке тура).
Сплав по участку реки 8 км с 3 порогами 1-2-й категории сложности.
Программа тура:
В стоимость тура включено: трансфер на автобусе к началу сплава и обратно, прокат рафтов, спасательных жилетов, шлемов, вёсел, обед, разовая посуда, работа инструкторов.
Внимание: В случае неблагоприятных погодных условий программа сокращается (снимается прохождение плёсового участка, где необходимо интенсивно грести всей группе)
Начало программы в: 10.00 и в 13.30 (при наборе группы)Сезон рафтинга начинается с середины мая.
2 ВАРИАНТ Экскурсионный джип-тур к вулкану Гирвас и водопаду Кивач (оплачивается дополнительно при покупке тура).
9.00 Встреча на вокзале или на парковке отеля, размещение по джипам. Завтрак в кафе города – по желанию (не входит в стоимость).
Краткая ознакомительная экскурсия по городу, прогулка по Онежской набережной.
10.00 Выезд из города по трассе «Кола», в направлении п. Гирвас.
10.30 Короткая остановка по пути следования для созерцания прекрасных видов на острова озера Кончезера, открывающихся с горы Сампо.
Эта возвышенность была так названа после съемок в 1959 году одноименного фильма по мотивам карельского эпоса Калевала.
Сампо – это чудесная мельница, единственный в своём роде волшебный предмет, обладающий магической силой и являющийся источником счастья, благополучия и изобилия.
11.00 Остановка в местечке Марциальные воды – первом Российском курорте, основанном в 1719 году по указу Петра 1.
Вода из целебных источников и сегодня широко используется в лечебно-профилактических целях, так как содержит большое количество железа и других микроэлементов.
У нас будет возможность попробовать и оценить вкус целебной воды из 3-х подземных источников, а также купить сувениры карельских производителей.
12.30 ГЭС и вулкан Гирвас – спускаемся к лавовым языкам древнейшего вулкана в русле холостого водосброса ГЭС – скалистый склон, образованный расплавленной каменной породой более 2,5 млрд. лет назад, в период формирования земной коры.
13.00 Начало внедорожной части нашего маршрута – вдоль русла Пионерного канала.
Предварительный инструктаж по безопасности и основам управления автомобилем в условиях бездорожья.
Клиенты садятся за руль. Инструктор присутствует в каждой машине и следит за безопасностью на маршруте.
Необходимо следовать его указаниям и соблюдать рекомендуемую скорость движения.
Включаем полный привод и начинаем движение по лесной дороге.
Преодолеваем участки бездорожья, песчаные карьеры, заболоченный берег озера, подъёмы и спуски.
14.00 Привал и пикник на красивом берегу Пальеозера. Разжигаем мангал и готовим шашлык на углях.
Аромат жаренного мяса и потрескивание углей ещё больше возбуждает аппетит.
И вот на столе появляется дымящийся шашлык, свежие овощи, сыр, хлеб.
В завершение пикника – чай или кофе с пряниками. (Либо обед в кафе.)
16.00 Продолжаем движение, совершенствуем навыки внедорожного вождения, делаем фото-остановки в интересных местах: заброшенный аэродром, а также Пор-порог – место на участке реки Суна, где в 2015 году проходили съемки современной версии фильма «А зори здесь тихие».
17.00 Посещение заповедника «Кивач», осмотр водопада Кивач на реке Суна – одной из самых крупных карельских рек.
Высота водопада около 11 метров (вода падает с нескольких уступов).
Это третий по величине равнинный водопад Европы (после Рейнского и водопада Большой Янискенгас в Мурманской области).
Посетим дендрарий и музей карельской природы.
18.00 Выезд в г. Петрозаводск.
19.00 Прибытие в Петрозаводск.
3 ВАРИАНТ Прогулка на каноэ по озеру Белое (оплачивается дополнительно при покупке тура).
Прогулка на каноэ по лесному озеру перенесет вас во времена освоения Дикого Запада, ведь именно оттуда пришли к нам эти удивительные лодки.
Незабываемые ощущения от управления каноэ, обед под открытым небом и полное единение с природой. Откройте для себя весь спектр карельской экзотики.
Программа тура:
Маршрут может корректироваться инструктором в связи с изменениями погодных условий и уровнем подготовки группы.
4 ВАРИАНТ Треккинг с собаками хаски (оплачивается дополнительно при покупке тура).
Хаски – удивительно доверчивые и дружелюбные собаки, созданные для общения.
Их радостные мордочки и разноцветно веселые глаза встретят Вас в нашем питомнике.
Лучший способ познакомиться с хаски – это отправиться с нами в небольшой треккинг по берегу реки Шуя.
Во время прогулки вы станете единой командой с пушистым напарником и навсегда запомните этот день.
Программа тура:
Маршрут может корректироваться инструктором в связи с изменениями погодных условий и уровнем подготовки группы.
Для детей старше 6 лет.
5 ВАРИАНТ Катание на квадроциклах (оплачивается дополнительно при покупке тура).
Программа "Ёлки-палки" подойдет для новичков и для тех, кто уже пробовал себя в квадроисториях.
Инструктаж и старт программы происходит у нас на базе.
Экипировку по вашим размерам подберет инструктор.
После обучения стартуем по берегу реки Шуя, протекающей в сосновом лесу, и лесными дорогами проберемся на заброшенный песчаный карьер.
Смена пейзажей и рельефа никого не оставит равнодушным.
Программа даст возможность каждому почувствовать себя покорителем бездорожья на квадроцикле и подготовит к новым приключениям в стиле "квадро".
По возвращению на базу всех ждет карельское чаепитие с выпечкой и обменом впечатлениями по горячим следам.
Программа тура:
Посещение музея-заповедника Кижи (оплачивается дополнительно при покупке тура).
10:15 Отправление на «Метеоре» на остров Кижи.
Вас ждет увлекательная прогулка на быстроходном корабле по водным просторам Онежского озера.
Для посадки на "Метеор" вам необходимо будет предъявить распечатанный ваучер, который вы получите заранее на электронную почту или в офисе компании.
11:30 Прибытие на о. Кижи. Экскурсионная программа по острову с местным гидом.
На острове расположен музей традиционной крестьянской культуры Русского Севера, один из крупнейших и известнейших в России музеев-заповедников под открытым небом.
По прибытию на остров вас встретит гид, который будет вашим проводником и помощником на протяжении всей экскурсии.
Знакомство с островом Кижи начнется с пешеходной экскурсии (2 часа 15 минут).
Вы сможете познакомиться с памятниками деревянного зодчества: старинными домами, амбарами, мельницами.
Центром знаменитого ансамбля Кижского погоста считается 22-главая Преображенская церковь, овеянная множеством легенд.
В соседней Покровской церкви вы увидите сохранившиеся шедевры карельской иконописи.
Гид покажет вам древнейшую церковь Воскрешения Лазаря Муромского XIV века и расскажет ее историю.
Также у вас будет возможность сфотографироваться в сохранившемся интерьере крестьянского дома, где вам продемонстрируют традиционные карельские ремесла.
Вы сможете прогуляться и насладиться удивительным колокольным звоном, раздающимся над островом.
14:00 Свободное время на острове Кижи.
После экскурсии вас ждет свободное время.
Вы можете заказать дополнительные программы на острове: прогулка на конной бричке, лодке, велосипеде, мастер-класс по традиционным ремеслам, таинство реставрации и др.
Дополнительные программы заказываются и оплачиваются на месте. Гид подскажет, как это можно будет сделать.
15:45 Трансфер на "Метеоре" в Петрозаводск.
После экскурсий вы сможете отдохнуть на комфортабельном "Метеоре" и сделать потрясающие фотографии панорам Онежского озера.
17:00 Прибытие в Петрозаводск. Свободное время.
В первый день тура:
10:00 Сбор туристов от отелей Петрозаводска.
10:20 Подача автобуса в центре города.
Место посадки:пл. Гагарина 1.
Ориентир: отель “Piter Inn”.
10:30 Отправление автобуса из Петрозаводска.
По программе туристы перемещаются на групповом автобусе.
По дополнительным программам за отдельную плату:
В последний день тура:
15:45 Трансфер на "Метеоре" в Петрозаводск.
После экскурсий вы сможете отдохнуть на комфортабельном "Метеоре" и сделать потрясающие фотографии панорам Онежского озера.
17:00 Прибытие в Петрозаводск. Свободное время.
При покупке ж/д и авиа билетов настоятельно рекомендуем обратить внимание: время возвращения указано ориентировочное!