ТОП-7 по Карелии

Для тех кто хочет посвятить себя важнейшей достопримечательности Карелии - природе

5
3 отзыва
Для тех кто хочет посвятить себя важнейшей достопримечательности Карелии – природе.

За четыре дня вы сможете насытиться знаменитой карельской флорой и фауной, большая часть которой являются уникальной, превознестись над наскучившей городской рутиной и наполнить себя новыми впечатлениями и эмоциями. В финальный день лучшим решением будет выбрать приключение, которое вы давно хотели попробовать.

В памяти вашего телефона точно останется множество фотографий, которые будут поднимать настроение в любое время.
ТОП-7 по Карелии
ТОП-7 по Карелии
ТОП-7 по Карелии
ТОП-7 по Карелии
ТОП-7 по Карелии
ТОП-7 по Карелии
ТОП-7 по Карелии
ТОП-7 по Карелии
ТОП-7 по Карелии
ТОП-7 по Карелии
ТОП-7 по Карелии
ТОП-7 по Карелии
ТОП-7 по Карелии
ТОП-7 по Карелии
ТОП-7 по Карелии
ТОП-7 по Карелии
ТОП-7 по Карелии
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Что вас ожидает 🤩

Водопады Ахвенкоски
Водопады Ахвенкоски
Увидим каскад водопадов в хвойном лесу. Эти места послужили природными декорациями для известного фильма «А зори здесь тихие…»
Горный парк Рускеала
Горный парк Рускеала
Посетим главную достопримечательность Карелии, поражающую своей красотой с её визитной карточкой — Мраморным каньоном
Водопад Кивач
Водопад Кивач
С высоты 11 метров он обрушивается по ступеням каменной лестницы, образуя мощный водоворот и создавая впечатляющий шум
В гости к хаски и оленям
В гости к хаски и оленям
Вас ждёт знакомство с профессиональным питомником ездовых собак породы хаски и фермой, на которой обитают олени
Программы отдыха на выбор
Программы отдыха на выбор
По желанию – от спокойного с прогулками по городу или плаванием на каноэ до драйва джип-тура и треккинга с хаски!
Живительные Марциальные Воды
Живительные Марциальные Воды
Попробуем и оценим вкус целебной воды из 3-х подземных источников, а также купим сувениры карельских производителей
Остров Кижи
Остров Кижи
При желании посетим музей под открытым небом, целый остров, на котором люди живут уже 10 веков
Деревня Киндасово
Деревня Киндасово
В самой веселой деревне Карелии нас ждет интерактивная программа и домашняя выпечка
Экскурсия по Петрозаводску
Экскурсия по Петрозаводску
Увидим главные достопримечательности столицы Карелии, включая визитную карточку города – набережную Онежского озера

Программа тура по дням

1 день

Петрозаводск - деревня Киндасово - Туристический комплекс «Вотчина Талви Укко»: питомник ездовых собак, подворье домашних животных, дворец Лумики - центр карельского шунгита

10:00 Сбор туристов от отелей Петрозаводска.

10:20 Подача автобуса в центре города.

10:30 Отправление автобуса из Петрозаводска.

11:30 Интерактивная программа в самой веселой деревне Киндасово.

Интерактивная программа в деревне Киндасово включена в стоимость тура.

По приезду вы сразу же попадете в руки «Семейки весельчаков».

Во время интерактивной программы они познакомят вас с музыкальной культурой Карелии и откроют для вас смысл таких слов как «кантеле», «ёухикко», «ёйги», «пийрилейки», «руны».

Особое место в программе занимает знакомство с пастушеской традицией и древними инструментами пастухов, на которых всем желающим разрешается поиграть.

Вас непременно познакомят с карельской куклой Катти да Василь – здесь это не просто игрушка, а хранительница традиции и полноправный житель Киндасово.

14:00 Обед в туркомплексе Чална.

Обед оплачивается на месте по желанию, диапазон цен 400 – 500 руб.

В свободное время можно будет заглянуть в гости к карельскому Деду Морозу Талви Укко и его внучке Снегурочке Лумикки.

15:00 Экскурсия по питомнику и оленьей ферме. Свободное время.

Посещение площадок и экскурсия в туркомплексе включено в стоимость тура (за исключением дополнительных услуг).

Вас ждет знакомство спрофессиональным питомником ездовых собак породы хаски, здесь собраны собаки из лучших международных питомников.

На обширной территории фермы обитают северные олени – главные жители севера, и их жизнь в условиях сурового климата достойна отдельного рассказа.

В свободное время желающие смогут прокатиться и на собачьей упряжке в качестве каюра или пассажира, и на оленьей упряжке.

Услуга приобретается дополнительно на месте.

Вы можете познакомиться с обитателями деревенской фермы, отправиться в саамскую деревню, посмотреть на яранги и чумы, традиционные жилища северного народа, мделать фото с белыми медведями из фотозоны «Арктика».

17:30 Посещение минерального центра карельского шунгита.

Если вы хотите познакомиться с чудесным минералом шунгит поближе, то здесь вы посетите большую выставку, где представлены образцы продукции.

А также вы сможете посетить целительную шунгитовую пещеру и почувствовать на себе целебные свойства минерала.

18:30 Ориентировочное время прибытия в Петрозаводск. Заселение в отели города.

Истинным ценителям гастротуризма предлагаем обратить внимание на музей-ресторан “ВКарелии Есть”, где проводятся дегустации и кулинарные мастер-классы, здесь же расположена иммерсивная пещера Петроглифов.

Петрозаводск - деревня Киндасово - Туристический комплекс «Вотчина Талви Укко»: питомник ездовых собак, подворье домашних животных, дворец Лумики - центр карельского шунгитаПетрозаводск - деревня Киндасово - Туристический комплекс «Вотчина Талви Укко»: питомник ездовых собак, подворье домашних животных, дворец Лумики - центр карельского шунгитаПетрозаводск - деревня Киндасово - Туристический комплекс «Вотчина Талви Укко»: питомник ездовых собак, подворье домашних животных, дворец Лумики - центр карельского шунгитаПетрозаводск - деревня Киндасово - Туристический комплекс «Вотчина Талви Укко»: питомник ездовых собак, подворье домашних животных, дворец Лумики - центр карельского шунгитаПетрозаводск - деревня Киндасово - Туристический комплекс «Вотчина Талви Укко»: питомник ездовых собак, подворье домашних животных, дворец Лумики - центр карельского шунгита
2 день

Экскурсия на выбор

08:00 Завтрак в отеле

Внимание! В отелях категории «Стандарт» завтрак не входит в стоимость, но вы можете по желанию заказать его уже в отеле на ресепшене, или позавтракать в близлежащем кафе.

Вы можете выбрать самостоятельно программу которая придется по душе именно вам: провести свободное время в столице Карелии – Петрозаводске, попробовать уникальную карельскую кухню в многочисленных кафе города или воспользоваться одной из программ на выбор:

  • сплав по реке Шуя;
  • экскурсионный джип-тур к вулкану Гирвас и водопаду Кивач;
  • прогулка на каноэ по озеру Белое;
  • треккинг с собаками хаски;
  • катание на квадроциклах.

Дополнительные программы не входят в стоимость тура и оплачиваются по желанию в момент бронирования тура.

Подробную информацию о каждой программе можно узнать в разделе «Важно знать».

Экскурсия на выборЭкскурсия на выборЭкскурсия на выборЭкскурсия на выбор
3 день

Водопады Ахвенкоски - горный парк Рускеала - город Сортавала: трассовая экскурсия - фирменный магазин форелевого хозяйства

09:00 Сбор туристов от отелей Петрозаводска.

09:20 Подача автобуса в центре города.

09:30 Отправление автобуса из Петрозаводска.

13:30 Рускеальские водопады Ахвенкоски и места съемок знаменитых фильмов.

У вас будет возможность прогуляться по эко-маршруту, посетить «Аллею сказок» и пройтись по навесным мостам над водопадами (за доп. плату на месте).

14:30 Горный парк Рускеала. Экскурсия и свободное время.

Центром парка является Мраморный каньон – огромное изумрудно-прозрачное озеро в окружении отвесных мраморных берегов.

К северу от озера расположензаброшенный мраморный завод, к югу от озера расположены кафе и сувенирные магазины.

На входе в парк вас встретит лицензированный гид-представитель парка, и вы отправитесь на экскурсию, которая посвящена истории Рускеала в качестве памятника горного дела России и Финляндии.

Вас проведут по штольням и пещерам и покажут самые красивые видовые площадки.

В конце экскурсии гид подскажет, как обнаружить отдаленные, но красивые места: Монферраново озеро, Итальянский карьер и сад камней, Светлое озеро с «дикими» тропинками.

Входные билеты и экскурсия “Мраморный каньон” включены в стоимость тура.

Что еще вы можете посетить:

  • «Подземная Рускеала» – новый экскурсионный маршрут по штольням и пещерам в глубинах мраморной горы пользуется особым спросом.
  • тайные тропы земли Калевала – это интерактивная часть парка, которая поможет оказаться на страницах карельского эпоса.
  • водная прогулка по мраморному озеру – прокат лодок работает с мая по октябрь.
  • троллей длиною 400 метров вдоль мраморных скал – главное адреналиновое развлечение парка, работает круглый год.
  • а ещеможно прыгнуть с тарзанки или посетить веревочный городок.

Дополнительные услуги парка не включены в стоимость тура и приобретаются на месте по желанию.

17:30 Город Сортавала. Автобусная трассовая экскурсия.

Город Сортавала расположен на берегу Ладоги, в самом центре ладожских шхер, поэтому отсюда можно увидеть живописный ландшафт.

Фирменный магазин форелевого хозяйства.

18:30 Отправление в Петрозаводск.

22:00 – 23:00 Ориентировочное время прибытия в Петрозаводск. Заселение в отели города.

Водопады Ахвенкоски - горный парк Рускеала - город Сортавала: трассовая экскурсия - фирменный магазин форелевого хозяйстваВодопады Ахвенкоски - горный парк Рускеала - город Сортавала: трассовая экскурсия - фирменный магазин форелевого хозяйстваВодопады Ахвенкоски - горный парк Рускеала - город Сортавала: трассовая экскурсия - фирменный магазин форелевого хозяйстваВодопады Ахвенкоски - горный парк Рускеала - город Сортавала: трассовая экскурсия - фирменный магазин форелевого хозяйства
4 день

Заповедник и водопад Кивач - «Марциальные воды» - Обзорная экскурсия по Петрозаводску или экскурсия на о. Кижи

Во второй день Вы сможете выбрать один из вариантов программы который подойдет именно вам.

Вариант 1: Основная программа.

09:00 Сбор туристов от отелей Петрозаводска.

09:20 Подача автобуса в центре города.

09:30 Отправление автобуса из Петрозаводска.

11:30 Заповедник и водопад Кивач, музей природы.

Водопад Кивач на реке Суне окружен одноименным природным заповедником.

Туристы могут познакомиться с животным и растительным миром Карелии в музее природы, вход в который уже включен в стоимость посещения заповедника.

14:00 Посещение бальнеологических источников “Марциальные воды”.

Первый бальнеологический курорт, Марциальные воды*, был основан самим Петром I и славится своими минеральными водами и лечебными грязями.

Вы сможете попробовать несколько видов воды, которая отличается по вкусу из-за разной концентрации минералов.

16:00 Обзорная экскурсия по Петрозаводску.

На автобусно-пешеходной экскурсии вы узнаете самые интересные факты о столице Карелии и осмотрите самые впечатляющие архитектурные достопримечательности.

17:30 Ориентировочное время прибытия в Петрозаводск.

Программа 2. Посещение музея-заповедника Кижи (оплачивается дополнительно при покупке тура)

Подробную информацию о данной программе можно узнать в разделе «Важно знать».

ВНИМАНИЕ! Туроператор оставляет за собой право вносить изменения в программу туристского продукта без уменьшения общего объема и качества услуг
При покупке ж/д и авиабилетов настоятельно рекомендуем обратить внимание: время возвращения указано ориентировочное!

Заповедник и водопад Кивач - «Марциальные воды» - Обзорная экскурсия по Петрозаводску или экскурсия на о. КижиЗаповедник и водопад Кивач - «Марциальные воды» - Обзорная экскурсия по Петрозаводску или экскурсия на о. КижиЗаповедник и водопад Кивач - «Марциальные воды» - Обзорная экскурсия по Петрозаводску или экскурсия на о. КижиЗаповедник и водопад Кивач - «Марциальные воды» - Обзорная экскурсия по Петрозаводску или экскурсия на о. Кижи

Проживание

Тур предполагает размещение в гостинице г. Петрозаводска в центре города и на берегу Онежского озера (зависит от выбранной категории отелей), 3 ночи. Стоимость зависит от размещения:

½ DBLSGLDBL+1
Стандарт отель (без завтрака): Руна, Петрозаводск, Ауринко, Маски, Турист Инн132501880012450
Комфорт отели: Вилла Айно, Заречная, Илма, Ладога, Акватика142501940013350
Премиум отели: 13 стульев, Фрегат, Питер Инн, Онежский замок, Северная, Гостеприимство (Саквояж), Спа отель Карелия, Космос177502590016850
Номера полулюкс в отелях: Космос, Фрегат, Питер Инн263504180025450

Варианты проживания

Отели "Руна", "Петрозаводск", "Ауринко", "Маски", "Турист Инн"

3 ночи

Отели категории «Стандарт» в г. Петрозаводск (без завтрака). Во всех номерах есть тв, мебель для хранения вещей, а также собственная ванная комната.

Отели "Руна", "Петрозаводск", "Ауринко", "Маски", "Турист Инн"Отели "Руна", "Петрозаводск", "Ауринко", "Маски", "Турист Инн"Отели "Руна", "Петрозаводск", "Ауринко", "Маски", "Турист Инн"Отели "Руна", "Петрозаводск", "Ауринко", "Маски", "Турист Инн"Отели "Руна", "Петрозаводск", "Ауринко", "Маски", "Турист Инн"

Гостиницы "Вилла Айно", "Заречная", "Илма", "Ладога", "Акватика"

3 ночи

Варианты размещения категории «Комфорт» в г. Петрозаводск. Современные меблированные номера, тв с плоским экраном, собственная ванная комната. По утрам сервируются завтраки.

Гостиницы "Вилла Айно", "Заречная", "Илма", "Ладога", "Акватика"Гостиницы "Вилла Айно", "Заречная", "Илма", "Ладога", "Акватика"Гостиницы "Вилла Айно", "Заречная", "Илма", "Ладога", "Акватика"Гостиницы "Вилла Айно", "Заречная", "Илма", "Ладога", "Акватика"

Гостиницы "13 стульев", "Фрегат", "Питер Инн", "Онежский замок", "Северная", "Гостеприимство", "Спа отель Карелия", "Космос"

3 ночи

Отели категории «Премиум» в г. Петрозаводск. Комфортные меблированные номера, тв с плоским экраном, собственная ванная комната, письменный стол. По утрам сервируются завтраки.

Гостиницы "13 стульев", "Фрегат", "Питер Инн", "Онежский замок", "Северная", "Гостеприимство", "Спа отель Карелия", "Космос"Гостиницы "13 стульев", "Фрегат", "Питер Инн", "Онежский замок", "Северная", "Гостеприимство", "Спа отель Карелия", "Космос"Гостиницы "13 стульев", "Фрегат", "Питер Инн", "Онежский замок", "Северная", "Гостеприимство", "Спа отель Карелия", "Космос"

Гостиницы "Фрегат", "Питер Инн", "Космос"

3 ночи

Премиум-отели в г. Петрозаводск с номерами повышенной комфортности (джуниоры, сьюты, полулюксы). Комфортные номера с современным оснащением, собственная ванная комната, завтрак «шведский стол».

Гостиницы "Фрегат", "Питер Инн", "Космос"Гостиницы "Фрегат", "Питер Инн", "Космос"Гостиницы "Фрегат", "Питер Инн", "Космос"

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер на комфортабельном автобусе (вместимость автобуса зависит от набора группы)
  • Сопровождение профессионального гида на протяжении двух дней тура
  • Проживание в лучших отелях Петрозаводска в центре города и на берегу Онежского озера (зависит от выбранной категории отелей), 3 ночи
  • Завтраки в отеле (кроме категории отелей "Стандарт")
  • Остановка у рускеальских водопадов Ахвенкоски
  • Посещение Мраморного каньона, Итальянского карьера, озера Светлое, заброшенного мраморного завода
  • Посещение минерального центра шунгита
  • Посещение водопада Кивач
  • Посещение бальнеологических источников Марциальные воды
  • Входные билеты в горный парк Рускеала
  • Экскурсия "Мраморный каньон" по горному парку Рускеала с аттестованным местным гидом
  • Интерактивная программа в самой веселой карельской деревне Киндасово
  • Входные билеты в заповедник "Кивач"
  • Входные билеты в парк "Вотчина Талви Укко" и экскурсия “Северная сага”, включающая посещение питомника хаски с местным каюром, осмотр фермы северных оленей, Саамской деревни, подворья с домашними животными, гранд-макета "Карелия"
  • Экскурсия по Онежской набережной в Петрозаводске
Что не входит
  • Авиа и ж/д билеты до г. Петрозаводск и обратно.
  • Экскурсия на о. Кижи на "Метеоре": 4500 р. /взр. Студент 17+ лет, Пенсионеры, Льготные категории граждан – 4100 р. / чел. 2800 р. / дети от 2 до 17 лет. Внимание! Цена на экскурсию на Кижи указаны предварительно. Ближе к дате отправления цена может незначительно измениться!
  • Сплав по реке Шуя: 2000 р. взр., 1500 р. дети до 17 лет включительно
  • Джип-тур на вулкан Гирвас и водопад Кивач: 8500 при группе 3 чел., 11500 при группе 2 чел.
  • Прогулка на каноэ по озеру Белое: 6700 р. /чел. (МИНИМАЛЬНАЯ ГРУППА 2 ЧЕЛОВЕКА)
  • Трекинг с собаками хаски: 2500 руб. чел.
  • Катание на квадроциклах: 6500 – один человек на квадроцикле, 4500 – стоимость за человека при условии два человека на одном квадроцикле.
  • Комплексные обеды в туре: диапазон цен 400 – 500 р. /чел.
  • Экологическая тропа у водопадов Ахвенкоски: полный билет – 350 руб. /чел. дети до 7 лет – бесплатнодети от 7 до 14 лет – 300 руб. /чел. лица, имеющие регистрацию в РК – 250 руб. /чел. студенты (очн.) – 300 руб. /чел. пенсионеры – 300 руб. /чел.
  • Полный билет – 350 руб. /чел.
  • Дети до 7 лет – бесплатно
  • Дети от 7 до 14 лет – 300 руб. /чел.
  • Лица, имеющие регистрацию в РК – 250 руб. /чел.
  • Студенты (очн.) – 300 руб. /чел.
  • Пенсионеры – 300 руб. /чел.
  • Активные развлечения в горном парке Рускеала: по ценам парка
Место начала и завершения?
Россия, Республика Карелия, Петрозаводск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Документы:

  • Оригинал российского паспорта;
  • для граждан других стран: иностранный паспорт, миграционная карта;
  • свидетельство о рождении для детей до 14 лет;
  • медицинский полис.

Вещи в дорогу

Для основной программы:

  • наличные деньги, так как на объектах маршрута могут отсутствовать терминалы оплаты или интернет;
  • удобная обувь на плоской нескользящей подошве. Рекомендуем взять запасную сменную обувь;
  • так как погода в Карелии переменчива, желательно иметь при себе дождевик или зонт;
  • к вечеру и во время поездки по воде может быть прохладно, рекомендуем взять теплую одежду по сезону;
  • репелленты (средства от насекомых);
  • солнцезащитные средства;
  • необходимые медикаменты;
  • страховка от невыезда. На случай, если у вас не получится поехать в тур.
Входят ли билеты в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Есть ли какие-то скидки на тур?

Да, в нашем туре действуют скидки и льготы:

Дети до 71150
Школьники850
Студенты450
60+650
Ветераны ВОВ, инвалиды I гр. 1150

Условия предоставления: наличие подтверждающих документов.

Страховка входит в стоимость тура?

Страховка в стоимость нашего тура не входит. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».

Какие дополнительные программы отдыха можно выбрать на 2-й день тура?

1 ВАРИАНТ Сплав по реке Шуя (оплачивается дополнительно при покупке тура).

Сплав по участку реки 8 км с 3 порогами 1-2-й категории сложности.

Программа тура:

  • Выезд от гостиницы «Питер Инн» (рядом со зданием ж/д вокзала) к началу сплава м. Юманишки (1 час).
  • Инструктаж по технике безопасности – выдача снаряжения (спасательные жилеты, шлемы).
  • Сплав на рафтах по реке Шуя – 8 км (1,5 — 2 час).
  • Прибытие в местечко Поляна – сдача снаряжения – переодевание.
  • Пикник у костра, включающий в себя уху с зеленью, макароны по-флотски, нарезку овощную (помидоры, огурцы), хлеб, минеральную воду, чай, кофе, печенье или сухари.
    Для взрослых – алкоголь: 50 гр. водки и 50 гр. вина на человека.
  • Трансфер в г. Петрозаводск (1 час).

В стоимость тура включено: трансфер на автобусе к началу сплава и обратно, прокат рафтов, спасательных жилетов, шлемов, вёсел, обед, разовая посуда, работа инструкторов.

Внимание: В случае неблагоприятных погодных условий программа сокращается (снимается прохождение плёсового участка, где необходимо интенсивно грести всей группе)
Начало программы в: 10.00 и в 13.30 (при наборе группы)Сезон рафтинга начинается с середины мая.

2 ВАРИАНТ Экскурсионный джип-тур к вулкану Гирвас и водопаду Кивач (оплачивается дополнительно при покупке тура).

9.00 Встреча на вокзале или на парковке отеля, размещение по джипам. Завтрак в кафе города – по желанию (не входит в стоимость).

Краткая ознакомительная экскурсия по городу, прогулка по Онежской набережной.

10.00 Выезд из города по трассе «Кола», в направлении п. Гирвас.

10.30 Короткая остановка по пути следования для созерцания прекрасных видов на острова озера Кончезера, открывающихся с горы Сампо.

Эта возвышенность была так названа после съемок в 1959 году одноименного фильма по мотивам карельского эпоса Калевала.

Сампо – это чудесная мельница, единственный в своём роде волшебный предмет, обладающий магической силой и являющийся источником счастья, благополучия и изобилия.

11.00 Остановка в местечке Марциальные воды – первом Российском курорте, основанном в 1719 году по указу Петра 1.

Вода из целебных источников и сегодня широко используется в лечебно-профилактических целях, так как содержит большое количество железа и других микроэлементов.

У нас будет возможность попробовать и оценить вкус целебной воды из 3-х подземных источников, а также купить сувениры карельских производителей.

12.30 ГЭС и вулкан Гирвас – спускаемся к лавовым языкам древнейшего вулкана в русле холостого водосброса ГЭС – скалистый склон, образованный расплавленной каменной породой более 2,5 млрд. лет назад, в период формирования земной коры.

13.00 Начало внедорожной части нашего маршрута – вдоль русла Пионерного канала.

Предварительный инструктаж по безопасности и основам управления автомобилем в условиях бездорожья.

Клиенты садятся за руль. Инструктор присутствует в каждой машине и следит за безопасностью на маршруте.

Необходимо следовать его указаниям и соблюдать рекомендуемую скорость движения.

Включаем полный привод и начинаем движение по лесной дороге.

Преодолеваем участки бездорожья, песчаные карьеры, заболоченный берег озера, подъёмы и спуски.

14.00 Привал и пикник на красивом берегу Пальеозера. Разжигаем мангал и готовим шашлык на углях.

Аромат жаренного мяса и потрескивание углей ещё больше возбуждает аппетит.

И вот на столе появляется дымящийся шашлык, свежие овощи, сыр, хлеб.

В завершение пикника – чай или кофе с пряниками. (Либо обед в кафе.)

16.00 Продолжаем движение, совершенствуем навыки внедорожного вождения, делаем фото-остановки в интересных местах: заброшенный аэродром, а также Пор-порог – место на участке реки Суна, где в 2015 году проходили съемки современной версии фильма «А зори здесь тихие».

17.00 Посещение заповедника «Кивач», осмотр водопада Кивач на реке Суна – одной из самых крупных карельских рек.

Высота водопада около 11 метров (вода падает с нескольких уступов).

Это третий по величине равнинный водопад Европы (после Рейнского и водопада Большой Янискенгас в Мурманской области).

Посетим дендрарий и музей карельской природы.

18.00 Выезд в г. Петрозаводск.

19.00 Прибытие в Петрозаводск.

3 ВАРИАНТ Прогулка на каноэ по озеру Белое (оплачивается дополнительно при покупке тура).

Прогулка на каноэ по лесному озеру перенесет вас во времена освоения Дикого Запада, ведь именно оттуда пришли к нам эти удивительные лодки.

Незабываемые ощущения от управления каноэ, обед под открытым небом и полное единение с природой. Откройте для себя весь спектр карельской экзотики.

Программа тура:

  • Трансфер от Вашего отеля в Карьяла парк.
  • Общий сбор и брифинг по технике безопасности в Карьяла Парк.
  • Трансфер к оз. Белое.
  • Прогулки на каноэ по оз. Белое (1,5 часа).
  • Перекус (чаепитие с выпечкой).
  • Купание (в зависимости от сезона).
  • Трансфер в Петрозаводск.

Маршрут может корректироваться инструктором в связи с изменениями погодных условий и уровнем подготовки группы.

4 ВАРИАНТ Треккинг с собаками хаски (оплачивается дополнительно при покупке тура).

Хаски – удивительно доверчивые и дружелюбные собаки, созданные для общения.

Их радостные мордочки и разноцветно веселые глаза встретят Вас в нашем питомнике.

Лучший способ познакомиться с хаски – это отправиться с нами в небольшой треккинг по берегу реки Шуя.

Во время прогулки вы станете единой командой с пушистым напарником и навсегда запомните этот день.

Программа тура:

  • Трансфер от Вашего отеля в Карьяла парк;
  • Встреча гостей в Карьяла Парке;
  • Экскурсия по питомнику собак породы Сибирский хаски;
  • Инструктаж по технике безопасности;
  • Треккинг с собаками по красивейшему лесу вдоль реки Шуя (3 км);
  • Чаепитие с выпечкой;
  • Трансфер в Петрозаводск.

Маршрут может корректироваться инструктором в связи с изменениями погодных условий и уровнем подготовки группы.
Для детей старше 6 лет.

5 ВАРИАНТ Катание на квадроциклах (оплачивается дополнительно при покупке тура).

Программа "Ёлки-палки" подойдет для новичков и для тех, кто уже пробовал себя в квадроисториях.

Инструктаж и старт программы происходит у нас на базе.

Экипировку по вашим размерам подберет инструктор.

После обучения стартуем по берегу реки Шуя, протекающей в сосновом лесу, и лесными дорогами проберемся на заброшенный песчаный карьер.

Смена пейзажей и рельефа никого не оставит равнодушным.

Программа даст возможность каждому почувствовать себя покорителем бездорожья на квадроцикле и подготовит к новым приключениям в стиле "квадро".

По возвращению на базу всех ждет карельское чаепитие с выпечкой и обменом впечатлениями по горячим следам.

Программа тура:

  • Трансфер от Вашего отеля в Карьяла парк;
  • Встреча в Карьяла Парк;
  • Общий брифинг;
  • Теория и основные правила управления квадроциклом и инструктаж по технике безопасности;
  • Подбор экипировки;
  • Практические занятия – базовый курс управления квадроциклом;
  • Движение по маршруту;
  • Сдача снаряжения и переодевание;
  • Чаепитие с выпечкой;
  • Трансфер в Петрозаводск.
Какая программа экскурсии на о. Кижи?

Посещение музея-заповедника Кижи (оплачивается дополнительно при покупке тура).

10:15 Отправление на «Метеоре» на остров Кижи.

Вас ждет увлекательная прогулка на быстроходном корабле по водным просторам Онежского озера.

Для посадки на "Метеор" вам необходимо будет предъявить распечатанный ваучер, который вы получите заранее на электронную почту или в офисе компании.

11:30 Прибытие на о. Кижи. Экскурсионная программа по острову с местным гидом.

На острове расположен музей традиционной крестьянской культуры Русского Севера, один из крупнейших и известнейших в России музеев-заповедников под открытым небом.

По прибытию на остров вас встретит гид, который будет вашим проводником и помощником на протяжении всей экскурсии.

Знакомство с островом Кижи начнется с пешеходной экскурсии (2 часа 15 минут).

Вы сможете познакомиться с памятниками деревянного зодчества: старинными домами, амбарами, мельницами.

Центром знаменитого ансамбля Кижского погоста считается 22-главая Преображенская церковь, овеянная множеством легенд.

В соседней Покровской церкви вы увидите сохранившиеся шедевры карельской иконописи.

Гид покажет вам древнейшую церковь Воскрешения Лазаря Муромского XIV века и расскажет ее историю.

Также у вас будет возможность сфотографироваться в сохранившемся интерьере крестьянского дома, где вам продемонстрируют традиционные карельские ремесла.

Вы сможете прогуляться и насладиться удивительным колокольным звоном, раздающимся над островом.

14:00 Свободное время на острове Кижи.

После экскурсии вас ждет свободное время.

Вы можете заказать дополнительные программы на острове: прогулка на конной бричке, лодке, велосипеде, мастер-класс по традиционным ремеслам, таинство реставрации и др.

Дополнительные программы заказываются и оплачиваются на месте. Гид подскажет, как это можно будет сделать.

15:45 Трансфер на "Метеоре" в Петрозаводск.

После экскурсий вы сможете отдохнуть на комфортабельном "Метеоре" и сделать потрясающие фотографии панорам Онежского озера.

17:00 Прибытие в Петрозаводск. Свободное время.

Как осуществляется трансфер?

В первый день тура:

10:00 Сбор туристов от отелей Петрозаводска.

10:20 Подача автобуса в центре города.
Место посадки:пл. Гагарина 1.
Ориентир: отель “Piter Inn”.

10:30 Отправление автобуса из Петрозаводска.

По программе туристы перемещаются на групповом автобусе.

По дополнительным программам за отдельную плату:

  • сплав на реке Шуя/джип-сафари/катание на квадроциклах/катание на каноэ/треккинг с хаски – трансфер забирает туристов от отеля;
  • экскурсия на о. Кижи – туристы самостоятельно добираются до точки сбора.

В последний день тура:

15:45 Трансфер на "Метеоре" в Петрозаводск.

После экскурсий вы сможете отдохнуть на комфортабельном "Метеоре" и сделать потрясающие фотографии панорам Онежского озера.

17:00 Прибытие в Петрозаводск. Свободное время.

При покупке ж/д и авиа билетов настоятельно рекомендуем обратить внимание: время возвращения указано ориентировочное!

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 49 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
И
16 сен 2022
Тур очень понравился! Я довольна! Всё продумано до мелочей. Отношение гидов и персонала внимательное и заботливое. Спасибо большое
Большая Страна
Большая Страна
Ответ организатора:
Добрый день! Спасибо за отзыв! Нам очень важно получать отклики от наших туристов. Будем рады видеть Вас и в других наших турах по России!
М
9 сен 2022
Большое спасибо организаторам! Четкая и профессиональная работа. Нареканий нет
Большая Страна
Большая Страна
Ответ организатора:
Добрый день! Спасибо за высокую оценку нашей работы! Будем ждать новых обращений, подберем увлекательное путешествие!)
А
7 сен 2022
К организатору тура претензий никаких нет. Всё чётко, всё вовремя, никаких накладок, никаких задержек, всё в обозначенное время. Информирование происходит по СМС. Когда отменили сплав по Шуе из-за погодных условий, накануне прислали СМС и потом ещё позвонили. Так что организация была на высоте.
Единственным странным моментом был тот, что рекомендованный организатором приезд в Петрозаводск - поездом, который приходит на вокзал в 7:50 утра. А трансфер на базу в 12:00. Непонятно почему так и что делать эти 4 часа в городе туристам с вещами (а в моём случае был ещё и проливной дождь), когда даже магазины ещё не работают. Из кафе только КФС был открыт. Поскольку я приехал один, а не в составе группы, то за мной приехал индивидуальный водитель. Он сказал мне, что мог приехать гораздо раньше и сразу отвезти меня на базу, где я спокойно мог ждать заселения до 12 часов. Погулять или посидеть в ресторане или в беседке.
Организаторам надо отрегулировать встречу и трансфер, чтобы туристам было удобнее.
Большая Страна
Большая Страна
Ответ организатора:
Добрый день, Андрей!
Спасибо за обратную связь, рады, что путешествие Вам в целом понравилось. По данному замечанию, передадим информацию нашим коллегам в регионе. Будем рады видеть Вас и в других наших турах по России!

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