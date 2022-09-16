1 день

Петрозаводск - деревня Киндасово - Туристический комплекс «Вотчина Талви Укко»: питомник ездовых собак, подворье домашних животных, дворец Лумики - центр карельского шунгита

10:00 Сбор туристов от отелей Петрозаводска.

10:20 Подача автобуса в центре города.

10:30 Отправление автобуса из Петрозаводска.

11:30 Интерактивная программа в самой веселой деревне Киндасово.

Интерактивная программа в деревне Киндасово включена в стоимость тура.

По приезду вы сразу же попадете в руки «Семейки весельчаков».

Во время интерактивной программы они познакомят вас с музыкальной культурой Карелии и откроют для вас смысл таких слов как «кантеле», «ёухикко», «ёйги», «пийрилейки», «руны».

Особое место в программе занимает знакомство с пастушеской традицией и древними инструментами пастухов, на которых всем желающим разрешается поиграть.

Вас непременно познакомят с карельской куклой Катти да Василь – здесь это не просто игрушка, а хранительница традиции и полноправный житель Киндасово.

14:00 Обед в туркомплексе Чална.

Обед оплачивается на месте по желанию, диапазон цен 400 – 500 руб.

В свободное время можно будет заглянуть в гости к карельскому Деду Морозу Талви Укко и его внучке Снегурочке Лумикки.

15:00 Экскурсия по питомнику и оленьей ферме. Свободное время.

Посещение площадок и экскурсия в туркомплексе включено в стоимость тура (за исключением дополнительных услуг).

Вас ждет знакомство спрофессиональным питомником ездовых собак породы хаски, здесь собраны собаки из лучших международных питомников.

На обширной территории фермы обитают северные олени – главные жители севера, и их жизнь в условиях сурового климата достойна отдельного рассказа.

В свободное время желающие смогут прокатиться и на собачьей упряжке в качестве каюра или пассажира, и на оленьей упряжке.

Услуга приобретается дополнительно на месте.

Вы можете познакомиться с обитателями деревенской фермы, отправиться в саамскую деревню, посмотреть на яранги и чумы, традиционные жилища северного народа, мделать фото с белыми медведями из фотозоны «Арктика».

17:30 Посещение минерального центра карельского шунгита.

Если вы хотите познакомиться с чудесным минералом шунгит поближе, то здесь вы посетите большую выставку, где представлены образцы продукции.

А также вы сможете посетить целительную шунгитовую пещеру и почувствовать на себе целебные свойства минерала.

18:30 Ориентировочное время прибытия в Петрозаводск. Заселение в отели города.

Истинным ценителям гастротуризма предлагаем обратить внимание на музей-ресторан “ВКарелии Есть”, где проводятся дегустации и кулинарные мастер-классы, здесь же расположена иммерсивная пещера Петроглифов.