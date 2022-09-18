Топовые места Карелии: от «Рускеала» до Кижей

Самый удобный способ посетить один из главных символов Карелии - остров Кижи

5
3 отзыва
Самый удобный способ посетить один из главных символов Карелии – остров Кижи.

Продуманная программа позволит всего за 2 дня увидеть самые яркие достопримечательности региона в их летнем очаровании – в том числе столицу Карелии, город Петрозаводск на берегу Онежского озера.
Топовые места Карелии: от «Рускеала» до Кижей
Топовые места Карелии: от «Рускеала» до Кижей
Топовые места Карелии: от «Рускеала» до Кижей
Топовые места Карелии: от «Рускеала» до Кижей
Топовые места Карелии: от «Рускеала» до Кижей
Топовые места Карелии: от «Рускеала» до Кижей
Топовые места Карелии: от «Рускеала» до Кижей
Топовые места Карелии: от «Рускеала» до Кижей
Топовые места Карелии: от «Рускеала» до Кижей
Топовые места Карелии: от «Рускеала» до Кижей
Топовые места Карелии: от «Рускеала» до Кижей
Топовые места Карелии: от «Рускеала» до Кижей
Топовые места Карелии: от «Рускеала» до Кижей
Топовые места Карелии: от «Рускеала» до Кижей
Топовые места Карелии: от «Рускеала» до Кижей
Топовые места Карелии: от «Рускеала» до Кижей
Топовые места Карелии: от «Рускеала» до Кижей
Топовые места Карелии: от «Рускеала» до Кижей
Топовые места Карелии: от «Рускеала» до Кижей
Топовые места Карелии: от «Рускеала» до Кижей
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Что вас ожидает 🤩

Водопады Ахвенкоски
Водопады Ахвенкоски
Увидим каскад водопадов в хвойном лесу. Эти места послужили природными декорациями для известного фильма «А зори здесь тихие…»
Горный парк Рускеала
Горный парк Рускеала
Посетим главную достопримечательность Карелии, поражающую своей красотой с ее визитной карточкой — Мраморным каньоном
Быстроходный корабль «Метеор»
Быстроходный корабль «Метеор»
Вас ждет увлекательная прогулка по водным просторам Онежского озера
Остров Кижи
Остров Кижи
Посетим музей под открытым небом, целый остров, на котором люди живут уже 10 веков
Экскурсия по Петрозаводску
Экскурсия по Петрозаводску
Увидим главные достопримечательности столицы Карелии, включая визитную карточку города – набережную Онежского озера

Программа тура по дням

1 день

Санкт-Петербург - Приозерск. Крепость Корела - Сортавала - Водопады Ахвенкоски - Горный парк Рускеала - Петрозаводск

07:00 – 07:25 Отправление автобуса от м. пл. Восстания.

09:30 Техническая остановка по дороге в г. Приозерск.

10:00 Крепость Корела.

Приозерск – город-форпост. Испокон веков он находился в центре противостояния за земли между Ладогой и Балтикой.

Каменная крепость Корела – главная достопримечательность Приозерска.

10:10 Отправление в г. Лахденпохья. Трассовая экскурсия о Карелии.

11:00 Лахденпохья. Дегустация карельских настоек и бальзамов.

12:30 Город Сортавала. Автобусная обзорная экскурсия и обед.

Город Сортавала расположен на берегу Ладоги, в самом центре Ладожских шхер, поэтому отсюда можно увидеть живописный ландшафт.

Вы проедете рядом с памятником Рунопевцу, который олицетворяет собирательный образ древних карельских сказителей, увидите здание национального акционерного банка – Дом Леандера.

Обед оплачивается отдельно, диапазон цен – 400-500 рублей.

14:30 Рускеальские водопады Ахвенкоски и места съемок знаменитых фильмов.

Водопады Ахвенкоски на реке Тохмайоки– каскад из нескольких водопадов с гранитными уступами в окружении хвойного леса.

Вы сможете прогуляться по экологической тропе “Аллея сказок” с подвесными канатными мостами (оплачивается дополнительно по желанию).

15:00 Горный парк “Рускеала”.

Горный парк “Рускеала” – главная достопримечательность Карелии, поражающая своей красотой в любое время года.

Территория объекта обширна, а в центре находится его визитная карточка – Мраморный каньон.

Мы составили для вас чек-лист для прогулки по парку – что лучше всего посетить и попробовать:

  • Красивые места вокруг Мраморного Каньона: если отклониться от основного экскурсионного маршрута, то перед Вами предстанут: Монферраново озеро, Итальянский карьер и сад камней, Светлое озеро с «дикими» тропинками, заброшенный мраморный завод, мраморные утёсы, обзорные площадки, гроты и штольни;
  • Тайные тропы земли Калевала: здесь вы познакомитесь с добрыми сказочными героями и их соперниками, попробуете поймать коня Хийси с помощью веревки, и все это на фоне карельского пейзажа с обзорной площадкой на озеро Светлое;
  • Водная прогулка по Мраморному озеру: Каньон выглядит еще более эффектно, если увидеть его во время прогулки по воде;
  • Активные развлечения: круглый год в парке работает троллейная трасса, которая является самой длинной на Северо-Западе (400 м.).
  • Экскурсия «Подземный космос» по пещерам “Рускеалы”: в течение часа под присмотром гида вас проведут по расчищенным штольням, покажут мраморные пещеры, колонный зал и подземное озеро.

Внимание! Входные билеты в Горный парк “Рускеала” не включены в стоимость и приобретаются по желанию на месте.

18:00 Выезд из горного парка “Рускеала” на автобусе.

21:30 Прибытие в Петрозаводск. Расселение по отелям. Свободное время.

Санкт-Петербург - Приозерск. Крепость Корела - Сортавала - Водопады Ахвенкоски - Горный парк Рускеала - ПетрозаводскСанкт-Петербург - Приозерск. Крепость Корела - Сортавала - Водопады Ахвенкоски - Горный парк Рускеала - ПетрозаводскСанкт-Петербург - Приозерск. Крепость Корела - Сортавала - Водопады Ахвенкоски - Горный парк Рускеала - ПетрозаводскСанкт-Петербург - Приозерск. Крепость Корела - Сортавала - Водопады Ахвенкоски - Горный парк Рускеала - Петрозаводск
2 день

Отправление из Петрозаводска на «Метеоре» - остров Кижи - возвращение в Петрозаводск - Санкт-Петербург

07:30 Завтрак в отеле, выселение, прогулка до причала.

Внимание! При размещении в отелях категории «Стандарт» завтрак не входит в стоимость.

09:15 Отправление на "Метеоре" на остров Кижи.

11:00 Прибытие на о. Кижи. Экскурсионная программа по острову с местным гидом.

Кижи – это музей под открытым небом, целый остров, который люди возделывают уже много веков, и который смог сохранить свой исторический облик.

Также сюда свозились образцы деревянного зодчества со всего края.

Кижский архитектурный ансамбль признан всемирным культурным наследием ЮНЕСКО, наравне с Московским Кремлем и Петербургским Эрмитажем.

Доминантой ансамбля выступает 22-главая Преображенская церковь, овеянная легендами о храме без единого гвоздя.

Это самое сложное деревянное сооружение в мире. Подле нее стоит девятиглавый храм Покрова Богородицы.

Не обойдут вниманием и один из самых древних храмов в России – церковь Воскрешения Лазаря Муромского.

Вы сможете ознакомиться с крестьянским бытом, восхититься шедеврами карельской иконописи.

А после вы можете организовать развлечение на свой вкус за доплату на месте:

  • прогулки на конной бричке, лодке, велосипеде;
  • мастер-класс по традиционным ремеслам;
  • изучить таинство реставрации и многое другое;
  • просто погулять по острову, наслаждаясь тишиной и спокойствием – в небе раздается чистый колокольный звон, навевающий благостное настроение.

14:45 Возвращение на "Метеоре" в Петрозаводск.

16:30 Возвращение в Петрозаводск. Отправление в Санкт-Петербург.

ВНИМАНИЕ! Туроператор оставляет за собой право вносить изменения в программу туристского продукта без уменьшения общего объема и качества услуг

В случае неблагоприятных погодных условий (шторм и пр.) возможно изменение в программе.
Если поступит сообщение от метеослужбы об отмене рейса на о. Кижи, мы предложим вам равноценную программу на замену или вернем стоимость транспортного и экскурсионного обслуживания на о. Кижи.

Отправление из Петрозаводска на «Метеоре» - остров Кижи - возвращение в Петрозаводск - Санкт-ПетербургОтправление из Петрозаводска на «Метеоре» - остров Кижи - возвращение в Петрозаводск - Санкт-ПетербургОтправление из Петрозаводска на «Метеоре» - остров Кижи - возвращение в Петрозаводск - Санкт-ПетербургОтправление из Петрозаводска на «Метеоре» - остров Кижи - возвращение в Петрозаводск - Санкт-Петербург

Проживание

Тур предполагает размещение в гостинице г. Петрозаводска в центре города и на берегу Онежского озера (зависит от выбранной категории отелей), 1 ночь. Стоимость зависит от размещения:

½ DBLSGLDBL+1
Стандарт отель (без завтрака): Руна, Петрозаводск, Ауринко, Маски, Турист Инн115501340011250
Комфорт отели: Вилла Айно, Заречная, Илма, Ладога, Акватика118501355011550
Премиум отели: 13 стульев, Фрегат, Питер Инн, Онежский замок, Северная, Гостеприимство (Саквояж), Спа отель Карелия, Космос129501565012650
Номера полулюкс в отелях: Космос, Фрегат, Питер Инн156502080015350

Варианты проживания

Отели "Руна", "Петрозаводск", "Ауринко", "Маски", "Турист Инн"

1 ночь

Отели категории «Стандарт» в г. Петрозаводск (без завтрака). Во всех номерах есть тв, мебель для хранения вещей, а также собственная ванная комната.

Отели "Руна", "Петрозаводск", "Ауринко", "Маски", "Турист Инн"Отели "Руна", "Петрозаводск", "Ауринко", "Маски", "Турист Инн"Отели "Руна", "Петрозаводск", "Ауринко", "Маски", "Турист Инн"Отели "Руна", "Петрозаводск", "Ауринко", "Маски", "Турист Инн"Отели "Руна", "Петрозаводск", "Ауринко", "Маски", "Турист Инн"

Гостиницы "Вилла Айно", "Заречная", "Илма", "Ладога", "Акватика"

1 ночь

Варианты размещения категории «Комфорт» в г. Петрозаводск. Современные меблированные номера, тв с плоским экраном, собственная ванная комната. По утрам сервируются завтраки.

Гостиницы "Вилла Айно", "Заречная", "Илма", "Ладога", "Акватика"Гостиницы "Вилла Айно", "Заречная", "Илма", "Ладога", "Акватика"Гостиницы "Вилла Айно", "Заречная", "Илма", "Ладога", "Акватика"Гостиницы "Вилла Айно", "Заречная", "Илма", "Ладога", "Акватика"

Гостиницы "13 стульев", "Фрегат", "Питер Инн", "Онежский замок", "Северная", "Гостеприимство", "Спа отель Карелия", "Космос"

1 ночь

Отели категории «Премиум» в г. Петрозаводск. Комфортные меблированные номера, тв с плоским экраном, собственная ванная комната, письменный стол. По утрам сервируются завтраки.

Гостиницы "13 стульев", "Фрегат", "Питер Инн", "Онежский замок", "Северная", "Гостеприимство", "Спа отель Карелия", "Космос"Гостиницы "13 стульев", "Фрегат", "Питер Инн", "Онежский замок", "Северная", "Гостеприимство", "Спа отель Карелия", "Космос"Гостиницы "13 стульев", "Фрегат", "Питер Инн", "Онежский замок", "Северная", "Гостеприимство", "Спа отель Карелия", "Космос"

Гостиницы "Фрегат", "Питер Инн", "Космос"

1 ночь

Премиум-отели в г. Петрозаводск с номерами повышенной комфортности (джуниоры, сьюты, полулюксы). Комфортные номера с современным оснащением, собственная ванная комната, завтрак «шведский стол».

Гостиницы "Фрегат", "Питер Инн", "Космос"Гостиницы "Фрегат", "Питер Инн", "Космос"Гостиницы "Фрегат", "Питер Инн", "Космос"

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер на комфортабельном автобусе (вместимость автобуса зависит от набора группы)
  • Сопровождение профессионального гида на протяжении двух дней тура
  • Проживание в лучших отелях Петрозаводска в центре города и на берегу Онежского озера (зависит от выбранной категории отелей), 1 ночь
  • Завтраки в отеле (кроме категории отелей "Стандарт")
  • Остановка у рускеальских водопадов Ахвенкоски
  • Осмотр крепости Корела в Приозерске
  • Посещение мест съемок фильмов "А зори здесь тихие","Темный мир"
  • Трансфер на метеоре Петрозаводск – остров Кижи – Петрозаводск
  • Экскурсия по острову Кижи с профессиональным местным гидом
  • Экскурсия по Онежской набережной в Петрозаводске
  • Трассовые экскурсии от профессионального гида на протяжении всего тура
Что не входит
  • Авиа и ж/д билеты до г. Санкт-Петербург и обратно.
  • Комплексные обеды в туре: диапазон цен 400 – 500 р. /чел.
  • Экологическая тропа у водопадов Ахвенкоски: полный билет – 350 руб. /чел. дети до 7 лет – бесплатнодети от 7 до 14 лет – 300 руб. /чел. лица, имеющие регистрацию в РК – 250 руб. /чел. студенты (очн.) – 300 руб. /чел. пенсионеры – 300 руб. /чел.
  • Полный билет – 350 руб. /чел.
  • Дети до 7 лет – бесплатно
  • Дети от 7 до 14 лет – 300 руб. /чел.
  • Лица, имеющие регистрацию в РК – 250 руб. /чел.
  • Студенты (очн.) – 300 руб. /чел.
  • Пенсионеры – 300 руб. /чел.
  • Активные развлечения в горном парке Рускеала: по ценам парка
  • Входной билет в горный парк "Рускеала": 450 р. /чел
Место начала и завершения?
Россия, Санкт-Петербург
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Документы:

  • Оригинал российского паспорта;
  • для граждан других стран: иностранный паспорт, миграционная карта;
  • свидетельство о рождении для детей до 14 лет;
  • медицинский полис.

Вещи в дорогу

Для основной программы:

  • наличные деньги, так как на объектах маршрута могут отсутствовать терминалы оплаты или интернет;
  • удобная обувь на плоской нескользящей подошве. Рекомендуем взять запасную сменную обувь;
  • так как погода в Карелии переменчива, желательно иметь при себе дождевик или зонт;
  • к вечеру и во время поездки по воде может быть прохладно, рекомендуем взять теплую одежду по сезону;
  • репелленты (средства от насекомых);
  • солнцезащитные средства;
  • необходимые медикаменты;
  • страховка от невыезда. На случай, если у вас не получится поехать в тур.
Входят ли билеты в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Есть ли какие-то скидки на тур?

Да, в нашем туре действуют скидки и льготы:

Дети до 7 лет300 руб.
Школьники до 17 лет300 руб.
Студенты100 руб.
Пенсионер100 руб.
Ветераны ВОВ, Блокадники, Инвалиды I гр. 100 руб.

Условия предоставления: наличие подтверждающих документов.

Страховка входит в стоимость тура?

Страховка в стоимость нашего тура не входит. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».

Как осуществляется трансфер?

В первый день тура:

06:30 Подача автобуса от м. пл. Восстания.
Место посадки: СПб, м. пл. Восстания, Лиговский просп., 10.
Ориентир: гостиница "Октябрьская", парковка вдоль тротуара от книжного магазина "Буквоед" до конца здания.

07:00 Отправление автобуса от пл. Восстания.

07:25 Отправление автобуса от м. Озерки.
Место посадки: СПб, м. Озерки, Выборгское шоссе, остановка общественного транспорта.
Ориентир: супермаркет "Окей".

По программе туристы перемещаются на групповом автобусе и теплоходе.

В последний день тура:

16:30 Возвращение в Петрозаводск. Отправление в Санкт-Петербург.

20:00 Техническая остановка в деревенском ресторане “Фермерской усадьбе”.

Ориентировочное время прибытия в Санкт-Петербург:

Первая остановка: 22:30 – м. Дыбенко.

Конечная остановка: 23:00 – м. Площадь Восстания.

Внимание! На обратном пути возможны дорожные работы или другие неблагоприятные факторы, из-за которых возвращение в Санкт-Петербург возможно после закрытия метро.

При покупке ж/д и авиа билетов настоятельно рекомендуем обратить внимание: время возвращения в Санкт-Петербург указано ориентировочное!

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 49 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
С
18 сен 2022
все хорошо
И
16 сен 2022
Тур очень понравился! Я довольна! Всё продумано до мелочей. Отношение гидов и персонала внимательное и заботливое. Спасибо большое
Большая Страна
Большая Страна
Ответ организатора:
Добрый день! Спасибо за отзыв! Нам очень важно получать отклики от наших туристов. Будем рады видеть Вас и в других наших турах по России!
М
9 сен 2022
Большое спасибо организаторам! Четкая и профессиональная работа. Нареканий нет
Большая Страна
Большая Страна
Ответ организатора:
Добрый день! Спасибо за высокую оценку нашей работы! Будем ждать новых обращений, подберем увлекательное путешествие!)

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