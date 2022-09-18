1 день

Санкт-Петербург - Приозерск. Крепость Корела - Сортавала - Водопады Ахвенкоски - Горный парк Рускеала - Петрозаводск

07:00 – 07:25 Отправление автобуса от м. пл. Восстания.

09:30 Техническая остановка по дороге в г. Приозерск.

10:00 Крепость Корела.

Приозерск – город-форпост. Испокон веков он находился в центре противостояния за земли между Ладогой и Балтикой.

Каменная крепость Корела – главная достопримечательность Приозерска.

10:10 Отправление в г. Лахденпохья. Трассовая экскурсия о Карелии.

11:00 Лахденпохья. Дегустация карельских настоек и бальзамов.

12:30 Город Сортавала. Автобусная обзорная экскурсия и обед.

Город Сортавала расположен на берегу Ладоги, в самом центре Ладожских шхер, поэтому отсюда можно увидеть живописный ландшафт.

Вы проедете рядом с памятником Рунопевцу, который олицетворяет собирательный образ древних карельских сказителей, увидите здание национального акционерного банка – Дом Леандера.

Обед оплачивается отдельно, диапазон цен – 400-500 рублей.

14:30 Рускеальские водопады Ахвенкоски и места съемок знаменитых фильмов.

Водопады Ахвенкоски на реке Тохмайоки– каскад из нескольких водопадов с гранитными уступами в окружении хвойного леса.

Вы сможете прогуляться по экологической тропе “Аллея сказок” с подвесными канатными мостами (оплачивается дополнительно по желанию).

15:00 Горный парк “Рускеала”.

Горный парк “Рускеала” – главная достопримечательность Карелии, поражающая своей красотой в любое время года.

Территория объекта обширна, а в центре находится его визитная карточка – Мраморный каньон.

Мы составили для вас чек-лист для прогулки по парку – что лучше всего посетить и попробовать:

Красивые места вокруг Мраморного Каньона: если отклониться от основного экскурсионного маршрута, то перед Вами предстанут: Монферраново озеро, Итальянский карьер и сад камней, Светлое озеро с «дикими» тропинками, заброшенный мраморный завод , мраморные утёсы, обзорные площадки, гроты и штольни;

с «дикими» тропинками, , мраморные утёсы, обзорные площадки, гроты и штольни; Тайные тропы земли Калевала: з десь вы познакомитесь с добрыми сказочными героями и их соперниками, попробуете поймать коня Хийси с помощью веревки, и все это на фоне карельского пейзажа с обзорной площадкой на озеро Светлое;

десь вы познакомитесь с добрыми сказочными героями и их соперниками, попробуете поймать коня Хийси с помощью веревки, и все это на фоне карельского пейзажа с обзорной площадкой на озеро Светлое; Водная прогулка по Мраморному озеру: Каньон выглядит еще более эффектно, если увидеть его во время прогулки по воде;

Каньон выглядит еще более эффектно, если увидеть его во время прогулки по воде; Активные развлечения: круглый год в парке работает троллейная трасса, которая является самой длинной на Северо-Западе (400 м.).

круглый год в парке работает троллейная трасса, которая является самой длинной на Северо-Западе (400 м.). Экскурсия «Подземный космос» по пещерам “Рускеалы”: в течение часа под присмотром гида вас проведут по расчищенным штольням, покажут мраморные пещеры, колонный зал и подземное озеро.

Внимание! Входные билеты в Горный парк “Рускеала” не включены в стоимость и приобретаются по желанию на месте.

18:00 Выезд из горного парка “Рускеала” на автобусе.

21:30 Прибытие в Петрозаводск. Расселение по отелям. Свободное время.