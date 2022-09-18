07:00 – 07:25 Отправление автобуса от м. пл. Восстания.
09:30 Техническая остановка по дороге в г. Приозерск.
10:00 Крепость Корела.
Приозерск – город-форпост. Испокон веков он находился в центре противостояния за земли между Ладогой и Балтикой.
Каменная крепость Корела – главная достопримечательность Приозерска.
10:10 Отправление в г. Лахденпохья. Трассовая экскурсия о Карелии.
11:00 Лахденпохья. Дегустация карельских настоек и бальзамов.
12:30 Город Сортавала. Автобусная обзорная экскурсия и обед.
Город Сортавала расположен на берегу Ладоги, в самом центре Ладожских шхер, поэтому отсюда можно увидеть живописный ландшафт.
Вы проедете рядом с памятником Рунопевцу, который олицетворяет собирательный образ древних карельских сказителей, увидите здание национального акционерного банка – Дом Леандера.
Обед оплачивается отдельно, диапазон цен – 400-500 рублей.
14:30 Рускеальские водопады Ахвенкоски и места съемок знаменитых фильмов.
Водопады Ахвенкоски на реке Тохмайоки– каскад из нескольких водопадов с гранитными уступами в окружении хвойного леса.
Вы сможете прогуляться по экологической тропе “Аллея сказок” с подвесными канатными мостами (оплачивается дополнительно по желанию).
15:00 Горный парк “Рускеала”.
Горный парк “Рускеала” – главная достопримечательность Карелии, поражающая своей красотой в любое время года.
Территория объекта обширна, а в центре находится его визитная карточка – Мраморный каньон.
Мы составили для вас чек-лист для прогулки по парку – что лучше всего посетить и попробовать:
Внимание! Входные билеты в Горный парк “Рускеала” не включены в стоимость и приобретаются по желанию на месте.
18:00 Выезд из горного парка “Рускеала” на автобусе.
21:30 Прибытие в Петрозаводск. Расселение по отелям. Свободное время.
07:30 Завтрак в отеле, выселение, прогулка до причала.
Внимание! При размещении в отелях категории «Стандарт» завтрак не входит в стоимость.
09:15 Отправление на "Метеоре" на остров Кижи.
11:00 Прибытие на о. Кижи. Экскурсионная программа по острову с местным гидом.
Кижи – это музей под открытым небом, целый остров, который люди возделывают уже много веков, и который смог сохранить свой исторический облик.
Также сюда свозились образцы деревянного зодчества со всего края.
Кижский архитектурный ансамбль признан всемирным культурным наследием ЮНЕСКО, наравне с Московским Кремлем и Петербургским Эрмитажем.
Доминантой ансамбля выступает 22-главая Преображенская церковь, овеянная легендами о храме без единого гвоздя.
Это самое сложное деревянное сооружение в мире. Подле нее стоит девятиглавый храм Покрова Богородицы.
Не обойдут вниманием и один из самых древних храмов в России – церковь Воскрешения Лазаря Муромского.
Вы сможете ознакомиться с крестьянским бытом, восхититься шедеврами карельской иконописи.
А после вы можете организовать развлечение на свой вкус за доплату на месте:
14:45 Возвращение на "Метеоре" в Петрозаводск.
16:30 Возвращение в Петрозаводск. Отправление в Санкт-Петербург.
ВНИМАНИЕ! Туроператор оставляет за собой право вносить изменения в программу туристского продукта без уменьшения общего объема и качества услуг
В случае неблагоприятных погодных условий (шторм и пр.) возможно изменение в программе.
Если поступит сообщение от метеослужбы об отмене рейса на о. Кижи, мы предложим вам равноценную программу на замену или вернем стоимость транспортного и экскурсионного обслуживания на о. Кижи.
Тур предполагает размещение в гостинице г. Петрозаводска в центре города и на берегу Онежского озера (зависит от выбранной категории отелей), 1 ночь. Стоимость зависит от размещения:
|½ DBL
|SGL
|DBL+1
|Стандарт отель (без завтрака): Руна, Петрозаводск, Ауринко, Маски, Турист Инн
|11550
|13400
|11250
|Комфорт отели: Вилла Айно, Заречная, Илма, Ладога, Акватика
|11850
|13550
|11550
|Премиум отели: 13 стульев, Фрегат, Питер Инн, Онежский замок, Северная, Гостеприимство (Саквояж), Спа отель Карелия, Космос
|12950
|15650
|12650
|Номера полулюкс в отелях: Космос, Фрегат, Питер Инн
|15650
|20800
|15350
Отели категории «Стандарт» в г. Петрозаводск (без завтрака). Во всех номерах есть тв, мебель для хранения вещей, а также собственная ванная комната.
Варианты размещения категории «Комфорт» в г. Петрозаводск. Современные меблированные номера, тв с плоским экраном, собственная ванная комната. По утрам сервируются завтраки.
Отели категории «Премиум» в г. Петрозаводск. Комфортные меблированные номера, тв с плоским экраном, собственная ванная комната, письменный стол. По утрам сервируются завтраки.
Премиум-отели в г. Петрозаводск с номерами повышенной комфортности (джуниоры, сьюты, полулюксы). Комфортные номера с современным оснащением, собственная ванная комната, завтрак «шведский стол».
Документы:
Вещи в дорогу
Для основной программы:
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Да, в нашем туре действуют скидки и льготы:
|Дети до 7 лет
|300 руб.
|Школьники до 17 лет
|300 руб.
|Студенты
|100 руб.
|Пенсионер
|100 руб.
|Ветераны ВОВ, Блокадники, Инвалиды I гр.
|100 руб.
Условия предоставления: наличие подтверждающих документов.
Страховка в стоимость нашего тура не входит. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».
В первый день тура:
06:30 Подача автобуса от м. пл. Восстания.
Место посадки: СПб, м. пл. Восстания, Лиговский просп., 10.
Ориентир: гостиница "Октябрьская", парковка вдоль тротуара от книжного магазина "Буквоед" до конца здания.
07:00 Отправление автобуса от пл. Восстания.
07:25 Отправление автобуса от м. Озерки.
Место посадки: СПб, м. Озерки, Выборгское шоссе, остановка общественного транспорта.
Ориентир: супермаркет "Окей".
По программе туристы перемещаются на групповом автобусе и теплоходе.
В последний день тура:
16:30 Возвращение в Петрозаводск. Отправление в Санкт-Петербург.
20:00 Техническая остановка в деревенском ресторане “Фермерской усадьбе”.
Ориентировочное время прибытия в Санкт-Петербург:
Первая остановка: 22:30 – м. Дыбенко.
Конечная остановка: 23:00 – м. Площадь Восстания.
Внимание! На обратном пути возможны дорожные работы или другие неблагоприятные факторы, из-за которых возвращение в Санкт-Петербург возможно после закрытия метро.
При покупке ж/д и авиа билетов настоятельно рекомендуем обратить внимание: время возвращения в Санкт-Петербург указано ориентировочное!