08:19 Путешествие начинается в Сортавале, куда вам нужно добраться самостоятельно в первый день программы.
Рекомендуем приобретать билеты на поезд №160В с прибытием из Москвы.
После встречи на вокзале вы позавтракаете в кафе и вас ждет непродолжительный трансфер к месту начала маршрута на квадроциклах.
Квадро-маршрут.
Вы прослушаете инструктаж по технике безопасности и переоденетесь в грязезащитные комбинезоны.
Вас ждет увлекательный квадро-маршрут по карельской тайге (двухместное размещение на квадроцикле, для водителей требуются права категории B).
Маршрут пройдет по живописным лесным тропам вдоль озер с остановкой возле старого фундамента школы финских разведчиков.
Маршрут средней сложности, для водителей желательно иметь опыт управления квадроциклом в условиях бездорожья.
Cплав на реке Янисйоки.
Вы отправитесь к месту начала сплава по реке Янисйоки.
Вас ждет обед-пикник на природе, подбор снаряжения и инструктаж.
Впереди у вас насыщенный сплав по порогам и спокойным участкам реки.
Во время водного маршрута вы преодолеете несколько порогов 2 и 3 категории сложности, увидите финские ГЭС и живописные каньоны.
На осеннем заезде сплав может быть заменён по погодным условиям.
После насыщенного дня доберетесь до причала на берегу Ладожского озера, откуда вас будет ждать трансфер на мотолодках на остров, расположенный в самом центре Ладожских шхер.
Прибытие в глэмпинг Lago Ladoga.
Вы разместитесь в геокуполах и поужинаете блюдами карельской кухни.
Ночь проведете в уютных шатрах-полусферах в окружении соснового леса.
Утром для вас накроют завтрак в карельском стиле.
Маршрут на SUP-досках.
Вы прослушаете инструктаж по управлению SUP-досками и отправитесь на маршрут в бухту Тихую.
Это самое приятное место для начинающих SUP-бордистов, чтобы по-настоящему встать на доску
и почувствовать себя уверенно.
Вы пройдете вдоль залива, полюбуетесь на неповторимые пейзажи Ладоги и, если повезет, встретите любопытных нерп.
На осеннем заезде SUP-борды могут быть заменены по погодным условиям.
Для вас будет организован обед в глэмпинге.
Маршрут по лесной природной тропе.
В сопровождении гида вы отправитесь на маршрут по лесной природной тропе.
Увидите геологические породы, которые можно назвать «хребтом Земли»: проходивший по территории Ладоги ледник обнажил очень древние каменные выходы, возраст которых достигает 2,5 миллиарда лет.
Кульминацией маршрута станет выход на скалу Хауккариутта (фин. «соколиный риф»).
С высоты более 60 метров откроется прекрасный вид на Ладожские шхеры.
После маршрута при желании и за доп. плату вы можете заказать баню-фурако прямо на берегу Ладоги.
Вечером вас ждет вкусный ужин от шеф-повара.
После ужина вы сможете сыграть в квиз про Карелию, в настольные игры или попеть песни под гитару у большого костра на территории глэмпинга.
Утром для вас будет организован завтрак в глэмпинге.
Маршрут на мотолодках по Ладожским шхерам.
Вы отправитесь на кольцевой маршрут на мотолодке или катере по Ладожским шхерам (зависит от погоды и ветра). Продолжительность водной прогулки составит около 6-ти часов.
Ладожские шхеры – живописный архипелаг на севере Ладожского озера, состоящий из множества небольших скалистых островов.
Одна из поразительных особенностей Ладожских шхер – это так называемые «рифовые горы».
Рифовыми называют горы, обрывающиеся в озеро отвесными скалами, высота которых может достигать 80 метров.
Обзорные точки Ладожских шхер.
Вы подниметесь на обзорные точки Ладожских шхер с панорамными видами на бескрайние просторы Ладоги и Валаамский архипелаг (при хорошей погоде).
Также вы увидите мысы острова Хонкасало, живописные «инстаграмные» узкие проливы шхер.
На маршруте будет организован горячий обед на природе.
К вечеру вы вернетесь в глэмпинг и отправитесь в Сортавалу.
После прибытия на вокзал у вас будет еще около часа свободного времени до вечернего поезда в Москву.
Обратные билеты нужно купить на поезд №160А с отправлением из Сортавалы в 20:37 в заключительный день тура.
Тур предусматривает проживание в купольном глэмпинге Lago Ladoga. Он находится в самом живописном месте Ладожских шхер – на острове Хавус в окружении соснового леса.
Детям до 12 лет, а также третьему человеку в шатре, при размещении на дополнительном спальном месте наверху, мы предоставляем скидку 10%. Скидки не суммируются.
Личные вещи и снаряжение:
Одежда и обувь:
Ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам
Во время этого тура с вами будет работать целая команда специалистов:
В стоимость программы входит трехразовое питание (кроме ужина в последний день). В меню будут разнообразные блюда карельской кухни: красная рыба разных способов приготовления, лохикейтто – уха на сливках, калитки – открытые пирожки с начинкой из пшена, рыбы и ягод, клюква в сахаре, настойки и варенье из северных ягод.
Устойчивой сотовой связи в глэмпинге нет. Мобильный сигнал можно «ловить» только местами. Пожалуйста, предупредите об этом родных и близких накануне поездки.
С июня до начала сентября – наиболее теплое время на Ладожском озере. Средняя температура составляет +17-18°С, днем воздух может прогреться до +23°С и выше. Температура воды также варьируется в пределах +14-20°С.
В целях безопасности и тишины мы принимаем гостей с детьми с 7 лет. Доставка на остров происходит по Ладожскому озеру, всем пассажирам необходимы спасательные жилеты. Минимальный размер наших жилетов XS, что примерно соответствует начальному школьному возрасту. Кроме того, наш глэмпинг находится на скальном берегу с непростым рельефом, камни бывают скользкими и опасными для маленьких детей.
Встречаемся в 08:19 на вокзале Сортавалы.
Рекомендуем приобретать билеты на поезд №160В с прибытием из Москвы.
Обратные билеты нужно купить на поезд №160А с отправлением из Сортавалы в 20:37 в заключительный день тура.