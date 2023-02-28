Улётные выходные в Карелии

Вы проведете три активных дня вдали от шумного города в Северном Приладожье

5
2 отзыва
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Вы проведете три активных дня вдали от шумного города в Северном Приладожье.

Пройдёте живописный маршрут на квадроциклах, вместе с гидом прогуляетесь по лесной тропе, покорите водные просторы Ладоги на SUP-досках и мотолодках.

А еще сплавитесь по реке Янисйоки, поднимитесь на лучшие обзорные точки Ладожских шхер, будете жить на острове в уютном купольном глэмпинге.
Улётные выходные в Карелии
Улётные выходные в Карелии
Улётные выходные в Карелии
Улётные выходные в Карелии
Улётные выходные в Карелии
Улётные выходные в Карелии
Улётные выходные в Карелии
Улётные выходные в Карелии
Улётные выходные в Карелии
Улётные выходные в Карелии
Улётные выходные в Карелии
Улётные выходные в Карелии
Улётные выходные в Карелии
Улётные выходные в Карелии
Улётные выходные в Карелии
Улётные выходные в Карелии
Улётные выходные в Карелии
Улётные выходные в Карелии
Улётные выходные в Карелии
Улётные выходные в Карелии
Улётные выходные в Карелии
Улётные выходные в Карелии
Улётные выходные в Карелии
Улётные выходные в Карелии
Улётные выходные в Карелии
Улётные выходные в Карелии
Улётные выходные в Карелии
Улётные выходные в Карелии
Улётные выходные в Карелии
Улётные выходные в Карелии
Улётные выходные в Карелии
Улётные выходные в Карелии
Улётные выходные в Карелии
Улётные выходные в Карелии
Улётные выходные в Карелии
Улётные выходные в Карелии
Улётные выходные в Карелии
Улётные выходные в Карелии
Улётные выходные в Карелии
Улётные выходные в Карелии
Улётные выходные в Карелии
Улётные выходные в Карелии
Улётные выходные в Карелии
Улётные выходные в Карелии
Улётные выходные в Карелии
Улётные выходные в Карелии
Улётные выходные в Карелии
Улётные выходные в Карелии
Улётные выходные в Карелии
Улётные выходные в Карелии
Улётные выходные в Карелии
Улётные выходные в Карелии
Ближайшие даты:

Что вас ожидает 🤩

Прогулка на SUP-досках
Прогулка на SUP-досках
Пройдете вдоль залива, полюбуетесь на пейзажи Ладоги и, если повезет, встретите любопытных нерп
Насыщенный сплав по порогам
Насыщенный сплав по порогам
Преодолеете несколько порогов 2 и 3 категории сложности, увидите финские ГЭС и красивые каньоны
Квадро-маршрут по карельской тайге
Квадро-маршрут по карельской тайге
Промчитесь по живописным лесным тропам вдоль озер с остановкой возле старого фундамента школы финских разведчиков
На мотолодке к рифовым горам
На мотолодке к рифовым горам
Отправитесь на 6-ти часовую речную прогулку по Ладожским шхерам
Вечерняя романтика
Вечерняя романтика
Сможете сыграть в квиз про Карелию, в настольные игры или попеть песни под гитару у большого костра
Домик в лесу
Домик в лесу
Поживете в уютных шатрах-полусферах в окружении соснового леса

Программа тура по дням

1 день

Квадро-маршрут и сплав по реке Янисйоки

08:19 Путешествие начинается в Сортавале, куда вам нужно добраться самостоятельно в первый день программы.

Рекомендуем приобретать билеты на поезд №160В с прибытием из Москвы.

После встречи на вокзале вы позавтракаете в кафе и вас ждет непродолжительный трансфер к месту начала маршрута на квадроциклах.

Квадро-маршрут.

Вы прослушаете инструктаж по технике безопасности и переоденетесь в грязезащитные комбинезоны.

Вас ждет увлекательный квадро-маршрут по карельской тайге (двухместное размещение на квадроцикле, для водителей требуются права категории B).

Маршрут пройдет по живописным лесным тропам вдоль озер с остановкой возле старого фундамента школы финских разведчиков.

Маршрут средней сложности, для водителей желательно иметь опыт управления квадроциклом в условиях бездорожья.

Cплав на реке Янисйоки.

Вы отправитесь к месту начала сплава по реке Янисйоки.

Вас ждет обед-пикник на природе, подбор снаряжения и инструктаж.

Впереди у вас насыщенный сплав по порогам и спокойным участкам реки.

Во время водного маршрута вы преодолеете несколько порогов 2 и 3 категории сложности, увидите финские ГЭС и живописные каньоны.

На осеннем заезде сплав может быть заменён по погодным условиям.

После насыщенного дня доберетесь до причала на берегу Ладожского озера, откуда вас будет ждать трансфер на мотолодках на остров, расположенный в самом центре Ладожских шхер.

Прибытие в глэмпинг Lago Ladoga.

Вы разместитесь в геокуполах и поужинаете блюдами карельской кухни.

Ночь проведете в уютных шатрах-полусферах в окружении соснового леса.

Квадро-маршрут и сплав по реке ЯнисйокиКвадро-маршрут и сплав по реке ЯнисйокиКвадро-маршрут и сплав по реке ЯнисйокиКвадро-маршрут и сплав по реке ЯнисйокиКвадро-маршрут и сплав по реке ЯнисйокиКвадро-маршрут и сплав по реке ЯнисйокиКвадро-маршрут и сплав по реке Янисйоки
2 день

Маршрут на SUP-досках и тропа по карельской тайге

Утром для вас накроют завтрак в карельском стиле.

Маршрут на SUP-досках.

Вы прослушаете инструктаж по управлению SUP-досками и отправитесь на маршрут в бухту Тихую.

Это самое приятное место для начинающих SUP-бордистов, чтобы по-настоящему встать на доску
и почувствовать себя уверенно.

Вы пройдете вдоль залива, полюбуетесь на неповторимые пейзажи Ладоги и, если повезет, встретите любопытных нерп.

На осеннем заезде SUP-борды могут быть заменены по погодным условиям.

Для вас будет организован обед в глэмпинге.

Маршрут по лесной природной тропе.

В сопровождении гида вы отправитесь на маршрут по лесной природной тропе.

Увидите геологические породы, которые можно назвать «хребтом Земли»: проходивший по территории Ладоги ледник обнажил очень древние каменные выходы, возраст которых достигает 2,5 миллиарда лет.

Кульминацией маршрута станет выход на скалу Хауккариутта (фин. «соколиный риф»).

С высоты более 60 метров откроется прекрасный вид на Ладожские шхеры.

После маршрута при желании и за доп. плату вы можете заказать баню-фурако прямо на берегу Ладоги.

Вечером вас ждет вкусный ужин от шеф-повара.

После ужина вы сможете сыграть в квиз про Карелию, в настольные игры или попеть песни под гитару у большого костра на территории глэмпинга.

Маршрут на SUP-досках и тропа по карельской тайгеМаршрут на SUP-досках и тропа по карельской тайгеМаршрут на SUP-досках и тропа по карельской тайгеМаршрут на SUP-досках и тропа по карельской тайгеМаршрут на SUP-досках и тропа по карельской тайгеМаршрут на SUP-досках и тропа по карельской тайгеМаршрут на SUP-досках и тропа по карельской тайгеМаршрут на SUP-досках и тропа по карельской тайгеМаршрут на SUP-досках и тропа по карельской тайгеМаршрут на SUP-досках и тропа по карельской тайге
3 день

Ладожские шхеры на мотолодках

Утром для вас будет организован завтрак в глэмпинге.

Маршрут на мотолодках по Ладожским шхерам.

Вы отправитесь на кольцевой маршрут на мотолодке или катере по Ладожским шхерам (зависит от погоды и ветра). Продолжительность водной прогулки составит около 6-ти часов.

Ладожские шхеры – живописный архипелаг на севере Ладожского озера, состоящий из множества небольших скалистых островов.

Одна из поразительных особенностей Ладожских шхер – это так называемые «рифовые горы».

Рифовыми называют горы, обрывающиеся в озеро отвесными скалами, высота которых может достигать 80 метров.

Обзорные точки Ладожских шхер.

Вы подниметесь на обзорные точки Ладожских шхер с панорамными видами на бескрайние просторы Ладоги и Валаамский архипелаг (при хорошей погоде).

Также вы увидите мысы острова Хонкасало, живописные «инстаграмные» узкие проливы шхер.

На маршруте будет организован горячий обед на природе.

К вечеру вы вернетесь в глэмпинг и отправитесь в Сортавалу.

После прибытия на вокзал у вас будет еще около часа свободного времени до вечернего поезда в Москву.

Обратные билеты нужно купить на поезд №160А с отправлением из Сортавалы в 20:37 в заключительный день тура.

Ладожские шхеры на мотолодкахЛадожские шхеры на мотолодкахЛадожские шхеры на мотолодкахЛадожские шхеры на мотолодкахЛадожские шхеры на мотолодках

Проживание

Тур предусматривает проживание в купольном глэмпинге Lago Ladoga. Он находится в самом живописном месте Ладожских шхер – на острове Хавус в окружении соснового леса.

Детям до 12 лет, а также третьему человеку в шатре, при размещении на дополнительном спальном месте наверху, мы предоставляем скидку 10%. Скидки не суммируются.

Варианты проживания

Купольный глэмпинг Lago Ladoga

2 ночи
  • Панорамная лаунж-зона, где для вас будут сервировать завтрак и ужин. Внутри шатра организована обеденная и чайная (всегда доступная для гостей) зоны, а также зона отдыха с камином и настольными играми.
  • 10 купольных шатров, каждый рассчитан на 2-3 человек. Внутри две удобные нижние кровати или одна большая для пар и дополнительное спальное место наверху, прикроватный столик, два кресла и журнальный стол у панорамного окна с видом на лес и озеро. Также шкаф для одежды, розетки, биотуалет и раковина для умывания. Каждому гостю предоставляется два полотенца. Вам будет тепло, в каждом куполе есть электропростыни и камин с автоматической подачей топлива, вам не придётся вставать ночью и подбрасывать дрова.
  • Стильные и комфортные душевые и туалеты.
  • Баня-фурако – подогреваемая открытая купель прямо на берегу озера. Здесь вы можете расслабиться с прекрасным видом.
  • Костровая зона с местами для сидения, где можно устроить атмосферные вечерние посиделки.
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Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Двухместное размещение в глэмпинге (2 ночи)
  • Трехразовое питание по программе (кроме ужина в последний день)
  • Трансферы по программе
  • Аренда моторных лодок / катеров, квадроциклов, SUP-бордов
  • Организация квадро-, пешего маршрута и сплава
  • Работа персонала глэмпинга, поваров, капитанов и гидов
Что не входит
  • Ж/д билеты в Сортавала и обратно
  • Посещение бани-фурако (+ 5 000 руб. /сеанс до 2-х часов, до 4-х чел.) (по желанию)
  • Одноместное размещение в шатре +15 000 руб. (по желанию)
  • Одноместное размещение на квадроцикле + 10 000 руб. (по желанию)
  • Сувениры и дополнительные услуги в глэмпинге (по желанию)
Место начала и завершения?
Россия, Республика Карелия, Сортавала
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Личные вещи и снаряжение:

  • документы в герметичной упаковке: паспорт, медицинский полис
  • рюкзак или дорожную сумку
  • солнцезащитные очки и крем от загара и после загара
  • индивидуальную аптечку
  • средства личной гигиены
  • сменное бельё
  • купальные принадлежности и сланцы (для посещения бани-фурако)

Одежда и обувь:

  • удобную спортивную одежду для прогулок на природе (по погоде)
  • 2 пары обуви: треккинговые ботинки / резиновые сапоги + кроссовки / легкие сменные ботинки (сандалии при жаркой погоде)
  • влаго- и ветрозащитную одежду для путешествий по озеру
  • головной убор (кепку, панаму, спортивную шапку)
  • спортивные штаны из быстросохнущей ткани
  • неопреновые шорты, носки и перчатки (желательно, но необязательно)
Входят ли билеты на поезд в стоимость тура?

Ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам

Кто будет сопровождать меня в путешествии?

Во время этого тура с вами будет работать целая команда специалистов:

  • профессиональные местные гиды, которые встретят вас на вокзале и будут с группой на протяжении всей поездки;
  • опытные водители и капитаны будут управлять мотолодками на Ладоге;
  • повар в глэмпинге будет готовить для вас вкусные и питательные завтраки и ужины с блюдами карельской кухни.
Как будут кормить?

В стоимость программы входит трехразовое питание (кроме ужина в последний день). В меню будут разнообразные блюда карельской кухни: красная рыба разных способов приготовления, лохикейтто – уха на сливках, калитки – открытые пирожки с начинкой из пшена, рыбы и ягод, клюква в сахаре, настойки и варенье из северных ягод.

Будет ли мобильная связь?

Устойчивой сотовой связи в глэмпинге нет. Мобильный сигнал можно «ловить» только местами. Пожалуйста, предупредите об этом родных и близких накануне поездки.

Какая будет погода?

С июня до начала сентября – наиболее теплое время на Ладожском озере. Средняя температура составляет +17-18°С, днем воздух может прогреться до +23°С и выше. Температура воды также варьируется в пределах +14-20°С.

Есть ли возрастные ограничения?

В целях безопасности и тишины мы принимаем гостей с детьми с 7 лет. Доставка на остров происходит по Ладожскому озеру, всем пассажирам необходимы спасательные жилеты. Минимальный размер наших жилетов XS, что примерно соответствует начальному школьному возрасту. Кроме того, наш глэмпинг находится на скальном берегу с непростым рельефом, камни бывают скользкими и опасными для маленьких детей.

На какое время брать билеты?

Встречаемся в 08:19 на вокзале Сортавалы.

Рекомендуем приобретать билеты на поезд №160В с прибытием из Москвы.

Обратные билеты нужно купить на поезд №160А с отправлением из Сортавалы в 20:37 в заключительный день тура.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
Е
28 фев 2023
Тур с 23-25 февраля Ледяная Ладога. Питомник хасок, контактные и дружелюбные собаки. Катание на санях супер. Глэмпинг Лаго Ладога комфорт 5*, шеф повар творил чудеса, прекрасные завтраки, ужины, обеды. Обед в лесу выше всяких похвал, с форелью на углях. Гиды Ирина, Серафима и Анна, спасибо. Квест+скалолазанье, катание на аэролодках к шхерам, зимняя рыбалка. Вся команда это труд профессионалов. Низкий поклон.
Тур с 23-25 февраля Ледяная Ладога. Питомник хасок, контактные и дружелюбные собаки. Катание на санях супер.Тур с 23-25 февраля Ледяная Ладога. Питомник хасок, контактные и дружелюбные собаки. Катание на санях супер.Тур с 23-25 февраля Ледяная Ладога. Питомник хасок, контактные и дружелюбные собаки. Катание на санях супер.Тур с 23-25 февраля Ледяная Ладога. Питомник хасок, контактные и дружелюбные собаки. Катание на санях супер.Тур с 23-25 февраля Ледяная Ладога. Питомник хасок, контактные и дружелюбные собаки. Катание на санях супер.Тур с 23-25 февраля Ледяная Ладога. Питомник хасок, контактные и дружелюбные собаки. Катание на санях супер.Тур с 23-25 февраля Ледяная Ладога. Питомник хасок, контактные и дружелюбные собаки. Катание на санях супер.Тур с 23-25 февраля Ледяная Ладога. Питомник хасок, контактные и дружелюбные собаки. Катание на санях супер.Тур с 23-25 февраля Ледяная Ладога. Питомник хасок, контактные и дружелюбные собаки. Катание на санях супер.Тур с 23-25 февраля Ледяная Ладога. Питомник хасок, контактные и дружелюбные собаки. Катание на санях супер.
Е
28 фев 2023
Большая страна организатору спасибо. Помогли выбрать ржд билеты. Менеджеры всегда на связи.

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