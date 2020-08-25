5 отзывов оставили туристы

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Урочище «Чертов стул»: в гостях у мистической Карелии

Познакомиться с миром поверий и легенд края на территории таинственного геологического памятника

5
5 отзывов
Елена
Елена – Гид из Петрозаводска
Русский Север столь же загадочен, сколь и красив: культура коренных народов здесь тесно связана с природой, и в аномальных зонах все еще чувствуется сила языческих традиций.

К одному из таких мест вы отправитесь, чтобы рассмотреть капища и остатки каменных лабиринтов, услышать предания карелов, вепсов и саамов, а также насладиться красотой Онежского озера и сказочными рощами.
Задать вопросОбычно отвечает за 54 мин.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🏡Выезжаем из города
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 4 часа
  • 👫 Для 1-11 человек

  • От 2 800 ₽ за экскурсию

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Урочище «Чертов стул»: в гостях у мистической Карелии
Урочище «Чертов стул»: в гостях у мистической Карелии

Что вас ожидает

Мифы, легенды и поверья Карелии
По дороге к урочищу, куда вы доберетесь через полтора часа, будет немало интересных тем для бесед. Я покажу поселок, где живут на застывшем вулкане и расскажу, как это влияет на местных жителей, хозяйственные культуры и энергетические аспекты. Также вы услышите историю 📖 старинного храма Сретения Господня, что встретится по пути. Поговорим об основании считать Карелию «легкими Европы», а еще о традициях и быте карелов, вепсов и саамов. И, кроме того, проезжая вдоль берега Онежского озера, вы узнаете о происхождении и легендах таинственного водоема, об особенностях окружающей его природы и местных поверьях, в которых до сих пор есть место Мункилайненам (великанам) и Чаклингам (гномам)!

Геологический памятник природы и место силы
В продолжение рассказов о сильных языческих традициях региона вы познакомитесь с одним из культовых мест в окрестностях Петрозаводска. Возле «Чертова стула» я расскажу, в чем особенная ценность урочища и как оно помогает в историко-геологических исследованиях. Какие предания сохранились об использовании места в качестве капища. Какую роль в культуре играли рощи, сейды, каменные лабиринты и кромлехи. Кто такие «дивьи люди» и какие божества здесь почитались испокон веков. И, конечно, отдельное внимание уделим аномалиям, которые наблюдаются в этой мистической зоне.

В качестве бонуса в программе также будет Ботанический сад, где собраны растения с разных континентов.

Организационные детали

  • Отдельно оплачиваются билеты 🎫 в Ботанический сад (200 руб. /чел., 100 руб. /детский) и транспорт: 2000 руб. за 1-3 человек, 2500 руб. за 4-6 человек и 3500 за группу от 7 до 11 человек включительно.
  • Режим работы Ботанического сада: с 1 мая по 1 ноября
  • Экскурсию также можно провести для группы 5-11 человек: стоимость в этом случае — 800 руб. с человека
Начало и место завершения
🚩 на набережной Онежского озера или у места вашего проживания
Урочище «Чертов стул»: в гостях у мистической Карелии
Урочище «Чертов стул»: в гостях у мистической Карелии
Урочище «Чертов стул»: в гостях у мистической Карелии
Урочище «Чертов стул»: в гостях у мистической Карелии
Урочище «Чертов стул»: в гостях у мистической Карелии
Урочище «Чертов стул»: в гостях у мистической Карелии
Урочище «Чертов стул»: в гостях у мистической Карелии
Урочище «Чертов стул»: в гостях у мистической Карелии
Урочище «Чертов стул»: в гостях у мистической Карелии
Урочище «Чертов стул»: в гостях у мистической Карелии
Урочище «Чертов стул»: в гостях у мистической Карелии
Урочище «Чертов стул»: в гостях у мистической Карелии
Урочище «Чертов стул»: в гостях у мистической Карелии

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Елена
Елена
Здравствуйте, друзья! Меня зовут Елена, я коренная жительница Петрозаводска. Очень хочется поделиться своими знаниями со всеми гостями и друзьями Карелии. Показать свой прекрасный, мистический и неизведанный край, который вы обязательно полюбите!
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5 отзывов оставили туристы

25 августа 2020
Любовь ЕЛЕНЫ -нашего гида по урочищу - к родному краю так глубока и заразительна, что мы сразу прониклись теми же чувствами. А высокий профессионализм и эмоциональная подача материала оставили исключительно приятное впечатление. Чувствуется любовь ЕЛЕНЫ к своей работе и к нам - путешественникам (она дала нам почувствовать себя своими в этих местах). Очень показательна та забота, которой ЕЛЕНА окружила нас в путешествии: бутылочки с водой, подушки для сидения и т. п. Время экскурсии пролетело незаметно и, уезжая из этих красивых мест, мы наши эмоции и впечатления увезем с собой и обязательно поделимся ими со знакомыми и друзьями. А ЕЛЕНУ будем рекомендовать как лучшего, знающего свое дело гида!!!
14 августа 2020
Елена - замечательный рассказчик, много инфлрмации было не только по тематике самой экскурсии, но и несколько занимательных фактов о Петрозаводске. По организации все отлично: забрали вовремя, обратно довезли, куда попросили
26 июля 2020
Были вдвоём с подругой. Нам почти 60, опасались, что подъём будет труден. Но прошли без всяких затруднений. Елена рассказывает увлечённо, много этнографического материала, мы заинтересовались обычаями проживающих здесь народностей, историческими фактами. Елена быстро находит контакт с клиентами, потому что с уважением относится ко времени и возможностям туриста. Много знает, любит свой край, После экскурсии хочется ещё больше узнать, почитать названные источники. Место посещения выбрано прекрасно, сделали хорошие фотографии. Дополнительно посетили Ботанический сад рядом, в целом получили замечательные впечатления.
25 июля 2020
Все замечательно!нам очень понравилось. природа, легенды, лес... отдохнули хорошо, спасибо огромное Елене
22 июля 2020
Благодарю Елену, очень приятный и внимательный проводник)

Елена проводит ещё 5 экскурсий

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