В гости к карельскому Деду Морозу: туда, где сбываются мечты

Подружиться с хаски, побывать на Мраморном каньоне и попробовать вепсскую кухню

Говорят, под новый год, что ни загадаешь — всё исполнится и произойдёт.

Кто с нами в зимнюю северную сказку, чтобы проверить? Отправляемся в путешествие по Карелии, где скучать не придётся ни детям, ни взрослым.

Насладимся величием северной природы и увидим незамерзающий водопад, посетим заброшенный мраморный завод и заглянем в резиденцию Деда Мороза и Снегурочки.

Вы встретите северных оленей с оленятами, погреетесь у очага в саамской деревне и загадаете самые заветные мечты у «Дерева желаний».
В гости к карельскому Деду Морозу: туда, где сбываются мечты
В гости к карельскому Деду Морозу: туда, где сбываются мечты
В гости к карельскому Деду Морозу: туда, где сбываются мечты
В гости к карельскому Деду Морозу: туда, где сбываются мечты
В гости к карельскому Деду Морозу: туда, где сбываются мечты
В гости к карельскому Деду Морозу: туда, где сбываются мечты
В гости к карельскому Деду Морозу: туда, где сбываются мечты
В гости к карельскому Деду Морозу: туда, где сбываются мечты
Ближайшие даты:
2
ноя
4
ноя
5
ноя
9
ноя
11
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Тур подойдёт для детей от 7 лет.

Рекомендуем брать с собой в дорогу наличные деньги. На объектах маршрута могут отсутствовать терминалы бесконтактной оплаты или интернет.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Санкт-Петербург, Лиговский проспект 10, м. Площадь Восстания, 6:30. Можем забрать вас от супермаркета «Окей» у м. Озерки на Выборгском шоссе в 7:00
Завершение: Санкт-Петербург, м. Улица Дыбенко - 23:00, м. Площадь Восстания - 23:30
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1 дня
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 18% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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