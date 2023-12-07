Посетим деревню Кинерма, где познакомимся с бытом и традициями жителей поселения. Примем участие в мастер-классе по созданию карельской куклы, которая является символом достатка и плодородия. Выпьем травяной чай с местными пирожками — калитками.

Заедем в зоопарк «Три медведя», в котором животные живут в полувольных условиях и являются хозяевами. Люди лишь заботятся о них и сохраняют редкие виды. Все вольеры просторные, некоторых зверей можно кормить.