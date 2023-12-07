В гостях у Деда Мороза: детский тур по Карелии

Новогодний тур в Петрозаводске

Сделать традиционную куклу своими руками, пообщаться с хаски и оленями и обнять волшебника

Вы знали, что Дедов Морозов несколько? Карельский волшебник Талви Укко приглашает вас в гости в свою резиденцию среди соснового леса! Его помощники проведут в питомник хаски и на оленью ферму, в саамскую деревню и подворье с домашними животными. Вы узнаете о чудесах резиденции, физике добра и управлении погодой.

Талви Укко важно не только показать вам свой дом, но и его любимый край, в котором есть мраморный каньон, наряжающийся вечером в разноцветные огни, парк викингов и самобытная деревня, где вы сделаете своими руками карельскую куклу и выпьете травяной чай с местной выпечкой.
В гостях у Деда Мороза: детский тур по Карелии
В гостях у Деда Мороза: детский тур по Карелии
В гостях у Деда Мороза: детский тур по Карелии
В гостях у Деда Мороза: детский тур по Карелии
В гостях у Деда Мороза: детский тур по Карелии
В гостях у Деда Мороза: детский тур по Карелии
В гостях у Деда Мороза: детский тур по Карелии
В гостях у Деда Мороза: детский тур по Карелии
В гостях у Деда Мороза: детский тур по Карелии
В гостях у Деда Мороза: детский тур по Карелии
В гостях у Деда Мороза: детский тур по Карелии
В гостях у Деда Мороза: детский тур по Карелии
В гостях у Деда Мороза: детский тур по Карелии
В гостях у Деда Мороза: детский тур по Карелии
В гостях у Деда Мороза: детский тур по Карелии
Ближайшие даты:
7
дек
3
янв
18
янв
8
фев
15
фев
22
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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет38 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Описание

Организационные детали

Для вашего комфорта просим внимательно отнестись к выбору одежды. Может быть сильный ветер, осадки.

Программа тура по дням

1 день

В гости в резиденцию Деда Мороза

Встречаемся в Петрозаводске в 11:00. За завтраком познакомимся, после чего отправляемся в гости к карельскому Деду Морозу — Талви Укко. Пять лет назад он поселился недалеко от посёлка Чална среди живописного соснового леса и каждую зиму рад приветствовать и детей, и взрослых в своей карельской резиденции. Его помощники проведут вас в питомник хаски и на оленью ферму, в саамскую деревню и подворье с домашними животными. Вы посетите дом Деда Мороза, узнаете об управлении погодой, чудесах резиденции и физике добра. Для вас будут открыты двери волшебного места — дворца Лумикки. В праздничные даты будет проведён мастер-класс по новогоднему волшебству. Желающие смогут прокатиться на финских санях, в собачьей и оленьей упряжках.

В гости в резиденцию Деда МорозаВ гости в резиденцию Деда МорозаВ гости в резиденцию Деда МорозаВ гости в резиденцию Деда МорозаВ гости в резиденцию Деда МорозаВ гости в резиденцию Деда МорозаВ гости в резиденцию Деда МорозаВ гости в резиденцию Деда МорозаВ гости в резиденцию Деда МорозаВ гости в резиденцию Деда Мороза
2 день

Карельская кукла своими руками, чаепитие с местной выпечкой и в гостях у диких животных

Посетим деревню Кинерма, где познакомимся с бытом и традициями жителей поселения. Примем участие в мастер-классе по созданию карельской куклы, которая является символом достатка и плодородия. Выпьем травяной чай с местными пирожками — калитками.

Заедем в зоопарк «Три медведя», в котором животные живут в полувольных условиях и являются хозяевами. Люди лишь заботятся о них и сохраняют редкие виды. Все вольеры просторные, некоторых зверей можно кормить.

Карельская кукла своими руками, чаепитие с местной выпечкой и в гостях у диких животныхКарельская кукла своими руками, чаепитие с местной выпечкой и в гостях у диких животныхКарельская кукла своими руками, чаепитие с местной выпечкой и в гостях у диких животныхКарельская кукла своими руками, чаепитие с местной выпечкой и в гостях у диких животныхКарельская кукла своими руками, чаепитие с местной выпечкой и в гостях у диких животных
3 день

Викинги и «Рускеала»

Отправимся в средневековое поселение, где погрузимся во времена викингов. Вы увидите самый большой дом викингов в России, предметы быта, костюмы, дозорные башни, оружия, причал с боевыми кораблями. Сможете поучаствовать в мастер-классах: изготовить в кузнеце сувенир на память, слепить изделие из глины, научиться делать набойку из ткани, пострелять из лука, сфотографироваться в аутентичных нарядах.

После обеда посетим горный парк «Рускеала», который вечером украшает подсветка. Территория огромна и оборудована тропами, смотровыми площадками, кафе. Вы полюбуетесь мраморным каньоном и за доплату сможете спуститься на подземный маршрут, прокатиться на зиплайне и зайти в историко-культурный центр. Для желающих организуем поездку на ретропоезде из «Рускеалы» в Сортавалу (за доплату).

Викинги и «Рускеала»Викинги и «Рускеала»Викинги и «Рускеала»Викинги и «Рускеала»Викинги и «Рускеала»Викинги и «Рускеала»Викинги и «Рускеала»Викинги и «Рускеала»Викинги и «Рускеала»Викинги и «Рускеала»Викинги и «Рускеала»
4 день

Отъезд

После завтрака проводим вас в аэропорт или на ж. -д. вокзал Петрозаводска.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Ж. - д. вокзал / аэропорт Петрозаводска, 11:00
Завершение: Петрозаводск, 09:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это новогодний тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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