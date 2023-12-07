Сделать традиционную куклу своими руками, пообщаться с хаски и оленями и обнять волшебника
Талви Укко важно не только показать вам свой дом, но и его любимый край, в котором есть мраморный каньон, наряжающийся вечером в разноцветные огни, парк викингов и самобытная деревня, где вы сделаете своими руками карельскую куклу и выпьете травяной чай с местной выпечкой.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|38 000 ₽
Описание
Организационные детали
Для вашего комфорта просим внимательно отнестись к выбору одежды. Может быть сильный ветер, осадки.
Программа тура по дням
В гости в резиденцию Деда Мороза
Встречаемся в Петрозаводске в 11:00. За завтраком познакомимся, после чего отправляемся в гости к карельскому Деду Морозу — Талви Укко. Пять лет назад он поселился недалеко от посёлка Чална среди живописного соснового леса и каждую зиму рад приветствовать и детей, и взрослых в своей карельской резиденции. Его помощники проведут вас в питомник хаски и на оленью ферму, в саамскую деревню и подворье с домашними животными. Вы посетите дом Деда Мороза, узнаете об управлении погодой, чудесах резиденции и физике добра. Для вас будут открыты двери волшебного места — дворца Лумикки. В праздничные даты будет проведён мастер-класс по новогоднему волшебству. Желающие смогут прокатиться на финских санях, в собачьей и оленьей упряжках.
Карельская кукла своими руками, чаепитие с местной выпечкой и в гостях у диких животных
Посетим деревню Кинерма, где познакомимся с бытом и традициями жителей поселения. Примем участие в мастер-классе по созданию карельской куклы, которая является символом достатка и плодородия. Выпьем травяной чай с местными пирожками — калитками.
Заедем в зоопарк «Три медведя», в котором животные живут в полувольных условиях и являются хозяевами. Люди лишь заботятся о них и сохраняют редкие виды. Все вольеры просторные, некоторых зверей можно кормить.
Викинги и «Рускеала»
Отправимся в средневековое поселение, где погрузимся во времена викингов. Вы увидите самый большой дом викингов в России, предметы быта, костюмы, дозорные башни, оружия, причал с боевыми кораблями. Сможете поучаствовать в мастер-классах: изготовить в кузнеце сувенир на память, слепить изделие из глины, научиться делать набойку из ткани, пострелять из лука, сфотографироваться в аутентичных нарядах.
После обеда посетим горный парк «Рускеала», который вечером украшает подсветка. Территория огромна и оборудована тропами, смотровыми площадками, кафе. Вы полюбуетесь мраморным каньоном и за доплату сможете спуститься на подземный маршрут, прокатиться на зиплайне и зайти в историко-культурный центр. Для желающих организуем поездку на ретропоезде из «Рускеалы» в Сортавалу (за доплату).
Отъезд
После завтрака проводим вас в аэропорт или на ж. -д. вокзал Петрозаводска.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Ж. - д. вокзал / аэропорт Петрозаводска, 11:00Завершение: Петрозаводск, 09:00
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 4 днейБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это новогодний тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.