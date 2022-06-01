В Карелию на 3 дня весной

Сборный тур в Карелию по маршруту: Петрозаводск - о. Кижи - Рускеала - Валаам* (за доп. плату) - Водопад Кивач

4.7
3 отзыва
Сборный тур в Карелию по маршруту: Петрозаводск – о. Кижи – Рускеала – Валаам* (за доп. плату) – Водопад Кивач – Марциальные воды – Вулкан Гирвас. В туре есть большие переезды на автобусе до 260 км в одну сторону!
В Карелию на 3 дня весной
В Карелию на 3 дня весной
В Карелию на 3 дня весной
В Карелию на 3 дня весной
В Карелию на 3 дня весной
В Карелию на 3 дня весной
В Карелию на 3 дня весной
В Карелию на 3 дня весной
В Карелию на 3 дня весной
В Карелию на 3 дня весной
В Карелию на 3 дня весной
В Карелию на 3 дня весной
В Карелию на 3 дня весной
В Карелию на 3 дня весной
В Карелию на 3 дня весной
В Карелию на 3 дня весной
В Карелию на 3 дня весной
В Карелию на 3 дня весной
Ближайшие даты:
13
мая
16
мая
20
мая
23
мая
27
мая

Что вас ожидает 🤩

Водопад Кивач
Водопад Кивач
Увидим один из крупнейших равнинных водопадов Европы
Петрозаводск
Петрозаводск
Прогуляемся по столице Карелии
Остров Кижи
Остров Кижи
Посетим "визитную карточку" России
Мраморный каньон
Мраморный каньон
Побываем в горном парке "Рускеала", мраморный карьер которого является объектом культурного наследия
Марциальные воды
Марциальные воды
Совершим поездку на первый российский Курорт, основанный императором Петром I

Программа тура по дням

1 день
Встреча, Петрозаводск, о. Кижи

Встреча в Петрозаводске на ж/д вокзале у 9 вагона поезда №18 Москва-Петрозаводск. 

Поезда меняют расписание, туристов встретят в то время, когда приедет поезд.

Завтрак в кафе города.

Обзорная экскурсия по столице Карелии и прогулка по Онежской набережной. А теперь мы предлагаем Вам окунуться в дружескую атмосферу северного города – столицу Карелии – город Петрозаводск. 

На обзорной экскурсии Вы увидите красивую набережную Онежского озера, где вас ждет «Дерево желаний» и другие авангардные скульптуры, подаренные городу городами-побратимами.

Экскурсия на о. Кижи. Поездка на «комете» (1 час 20 мин. по Онежскому озеру). 

Остров Кижи является «визитной карточкой» не только Карелии, но и России. 

Уникальный ансамбль Погоста известен во всем мире, и с каждым годом поток туристов, желающих побывать на острове, только растет! 

Экскурсионная программа по музею-заповеднику с посещением Покровской церкви и этнографических экспозиций. 

Возвращение в г. Петрозаводск. Ужин в кафе города. 

Размещение в гостинице. 

Встреча, Петрозаводск, о. КижиВстреча, Петрозаводск, о. КижиВстреча, Петрозаводск, о. КижиВстреча, Петрозаводск, о. КижиВстреча, Петрозаводск, о. Кижи
2 день
Мраморный каньон Рускеала. Остров Валаам

Ранний подъем. Завтрак с собой ланч-бокс.

Отправление на комфортабельном автобусе в западную Карелию (260 км).

Экскурсия в Рускеальский горный парк – "Мраморный каньон", продолжительность: 1 ч. 15 мин. 

Парк создан в 2005 г на базе уникального памятника индустриального наследия России Рускеальского мраморного карьера. 

Добыча мрамора была начата здесь в 1769 г по указу Екатерины II для украшения известных сооружений Петербурга: Мраморного дворца, Исаакиевского собора, Мариинского дворца и др. 

Сочетание природы Карелии и деятельности человека придали этим карьерам удивительно живописный вид, который привлекает любителей путешествий не только из Карелии.

Гости, которые не поедут на экскурсию на о. Валаам, могут подольше побыть в горном парке Рускеала и самостоятельно приехать в Сортавала на такси (стоимость ориентировочно 900 руб.) Или вместе с группой приехать в г. Сортавала и погулять по городу.

За доп. плату экскурсия на о. Валаам (бронируется при покупке тура, оплачивается на месте, взрослые – 4 200 руб/чел, дети до 12 лет – 2 500 руб/чел.).

Прибытие в г. Сортавала. Отправление на «метеоре» на о. Валаам (45 минут по Ладожскому озеру). Прибытие в монастырскую бухту. 

Обзорная экскурсия по центральной усадьбе монастыря с посещением Спасо-Преображенского собора, часовен, келейных корпусов, хозяйственных и гостиничных построек. 

Обед в монастырской трапезной. Возвращение в г. Сортавала. 

Возвращение в гостиницу.

Внимание: водная экскурсия на о. Валаам состоится при благоприятных погодных условиях!

Мраморный каньон Рускеала. Остров ВалаамМраморный каньон Рускеала. Остров ВалаамМраморный каньон Рускеала. Остров ВалаамМраморный каньон Рускеала. Остров ВалаамМраморный каньон Рускеала. Остров ВалаамМраморный каньон Рускеала. Остров Валаам
3 день
Марциальные воды, Водопад Кивач, вулкан Гирвас, отъезд

Завтрак "шведский стол" в ресторане гостиницы. Освобождение номеров.

Выезд на экскурсионную программу.

Поездка на первый российский Курорт «Марциальные воды», основанный Петром I в 1719 г. Посещение церкви святого апостола Петра (1721 г.), дегустация воды из знаменитых природных источников. Осмотр музея и церкви Петра и Павла – 1721 г.

Еще одна достопримечательность Республики Карелия, которую нельзя обойти вниманием – это древний вулкан Гирвас

Если повезет посетить его в тот момент, когда открыты шлюзы плотины, можно своими глазами увидеть завораживающее зрелище – огромный водопад, намного больше Кивача. Собственно, до строительства ГЭС Гирвас и был водопадом. 

Бурный пенящийся поток, устремляющийся вниз с большой высоты, произведет неизгладимое впечатление на каждого, кому посчастливится увидеть это своими глазами. Осмотр обнажившейся части кратера Вулкан Гирвас

Ученые без сомнения уверены в том, что это самый древний из сохранившихся кратеров на земле. По одним источникам ему 2 млрд. лет, по другим – не менее 3 млрд.лет...

Пикник на водопаде Кивач с ухой и шашлыком из свинины, овощная нарезка, чай и выпечка.
Посещение водопада Кивач – одного из крупнейших равнинных водопадов Европы. 

Вы также посетите дендрарий, украшением и гордостью которого являются знаменитые карельские берёзки. 

Карельская берёза – дерево, которому природа подарила изумительную красоту древесины, напоминающей своим рисунком мрамор. 

Даже в XXI в. среди ученых ведутся споры по вопросу происхождения этого удивительного дерева.

Возвращение в г. Петрозаводск на ж/д вокзал к 17:00.

Прощание с гидом. До новых встреч! 

Отъезд в Москву: поезд №17А (Петрозаводск – Москва) в 21:50.

Отъезд в Санкт-Петербург: поезд №805Ч («Ласточка») (Петрозаводск – Санкт-Петербург) в 18:00. 

Марциальные воды, Водопад Кивач, вулкан Гирвас, отъездМарциальные воды, Водопад Кивач, вулкан Гирвас, отъездМарциальные воды, Водопад Кивач, вулкан Гирвас, отъездМарциальные воды, Водопад Кивач, вулкан Гирвас, отъезд

Проживание

Тур предусматривает проживание в отеле "Питер Инн" 4*  или  "Фрегат" 4* 2 ночи.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб.:

ГостиницаPiter Inn 4*Фрегат 4*
одноместное размещение28 30032 800
двухместное размещение2520027 000
дополнительное место (взрослый)23 90023 900

Скидка детям до 16 лет – 2 500 руб.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание в выбранном отеле
  • 2 ночипитание по программе (3 завтрака, 1 ужин, 1 пикник)транспортные услуги по маршрутуработа гидавходные билеты на экскурсииобзорная экскурсия по городу Петрозаводскэкскурсия на остров Кижиэкскурсия в Рускеальский горный парк –"Мраморный каньон" продолжительность: 1 ч. 15 мин. экскурсия на водопад Кивачэкскурсия "Курорт Марциальные воды "экскурсия на вулкан Гирвас
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до Петрозаводска и обратнопитание
  • Не указанное в программе турамедицинская страховкаостров Валаам + обед. Стоимость: 4 100 руб. /взр
  • 2 200 руб. /дети до 12 лет
Место начала и завершения?
Россия, Республика Карелия, Петрозаводск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • документ, удостоверяющий личность, положенный в герметичную упаковку;
  • для туристов, путешествующих с детьми обязательно Свидетельство о рождении детей
  • полис обязательного медицинского страхования;
  • погода в Карелии переменчива. Отправляясь в путешествие, захватите с собой непромокаемую куртку и теплый свитер;
  • для посещения монастырей и храмов женщинам будут необходимы платок и юбка ниже колена, а мужчинам – длинные брюки. Обувь для поездки должна быть удобной;
  • не забудьте взять с собой лекарства, которые Вы принимаете постоянно, и те, которые могут вам понадобиться;
  • обращаем внимание: В связи с изменением в правилах предоставления гостиничных услуг с 1 января 2021 г., несовершеннолетние лица, не достигшие 14-летнего возраста, заселяющиеся в отель без родителей или официальных опекунов, должны иметь при себе нотариально заверенную доверенность на сопровождающего человека и свидетельство о рождении;
  • экскурсанты соблюдают масочно-перчаточный режим. При отсутствии маски и перчаток у туриста обслуживание на маршруте (в т. ч. посадка в автобус) будет запрещено.
Входит ли дорога до Петрозаводска в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура.

Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер – сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.

Проведение всех экскурсий гарантировано?

Экскурсии, включающие в себя переезд по воде: Кижи – Онежское озеро, Валаам – Ладожское озеро осуществляются при благоприятных метеоусловиях и отсутствии штормового предупреждения. При штормовом предупреждении экскурсии заменяются на равноценные.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
1
3
2
1
А
1 июня 2022
Понравилось все! Но, экскурсовод Ольга лучшая, с ней было очень комфортно и познавательно 👍
О
30 мая 2022
Прекрасный тур, природа, красота … Гиды отличные, экскурсии интересные, условия проживания комфортные. Единственная неприятность - это холодный ветер))). В остальном всё очень понравилось!!!
М
22 июня 2022
Путешествие понравилось. Посмотрели все места, которые хотели Кижи, Соловки, Валаам. Продумано передвижение по маршруту., размещение. Единственная неприятность - обед на Валааме. Удивительно, что в таком месте так плохо кормят. После обеда пришлось искать место, где можно было бы поесть. С учётом раннего подъёма и позднего возвращения (вся еда сухой паёк)- этот обед должен был быть более съедобным и вкусным. Возможно так плохо кормили именно в этот день. И обилие народа в трапезной и обращение персонала - всё это тоже не очень было приятно. Может организаторам переместить обед в какое-либо кафе в Сортавала, а на Валааме спокойно гулять, а не толкаться в трапезной. А во всём остальном - просто замечательно

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