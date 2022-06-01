Встреча в Петрозаводске на ж/д вокзале у 9 вагона поезда №18 Москва-Петрозаводск.
Поезда меняют расписание, туристов встретят в то время, когда приедет поезд.
Завтрак в кафе города.
Обзорная экскурсия по столице Карелии и прогулка по Онежской набережной. А теперь мы предлагаем Вам окунуться в дружескую атмосферу северного города – столицу Карелии – город Петрозаводск.
На обзорной экскурсии Вы увидите красивую набережную Онежского озера, где вас ждет «Дерево желаний» и другие авангардные скульптуры, подаренные городу городами-побратимами.
Экскурсия на о. Кижи. Поездка на «комете» (1 час 20 мин. по Онежскому озеру).
Остров Кижи является «визитной карточкой» не только Карелии, но и России.
Уникальный ансамбль Погоста известен во всем мире, и с каждым годом поток туристов, желающих побывать на острове, только растет!
Экскурсионная программа по музею-заповеднику с посещением Покровской церкви и этнографических экспозиций.
Возвращение в г. Петрозаводск. Ужин в кафе города.
Размещение в гостинице.
Ранний подъем. Завтрак с собой ланч-бокс.
Отправление на комфортабельном автобусе в западную Карелию (260 км).
Экскурсия в Рускеальский горный парк – "Мраморный каньон", продолжительность: 1 ч. 15 мин.
Парк создан в 2005 г на базе уникального памятника индустриального наследия России Рускеальского мраморного карьера.
Добыча мрамора была начата здесь в 1769 г по указу Екатерины II для украшения известных сооружений Петербурга: Мраморного дворца, Исаакиевского собора, Мариинского дворца и др.
Сочетание природы Карелии и деятельности человека придали этим карьерам удивительно живописный вид, который привлекает любителей путешествий не только из Карелии.
Гости, которые не поедут на экскурсию на о. Валаам, могут подольше побыть в горном парке Рускеала и самостоятельно приехать в Сортавала на такси (стоимость ориентировочно 900 руб.) Или вместе с группой приехать в г. Сортавала и погулять по городу.
За доп. плату экскурсия на о. Валаам (бронируется при покупке тура, оплачивается на месте, взрослые – 4 200 руб/чел, дети до 12 лет – 2 500 руб/чел.).
Прибытие в г. Сортавала. Отправление на «метеоре» на о. Валаам (45 минут по Ладожскому озеру). Прибытие в монастырскую бухту.
Обзорная экскурсия по центральной усадьбе монастыря с посещением Спасо-Преображенского собора, часовен, келейных корпусов, хозяйственных и гостиничных построек.
Обед в монастырской трапезной. Возвращение в г. Сортавала.
Возвращение в гостиницу.
Внимание: водная экскурсия на о. Валаам состоится при благоприятных погодных условиях!
Завтрак "шведский стол" в ресторане гостиницы. Освобождение номеров.
Выезд на экскурсионную программу.
Поездка на первый российский Курорт «Марциальные воды», основанный Петром I в 1719 г. Посещение церкви святого апостола Петра (1721 г.), дегустация воды из знаменитых природных источников. Осмотр музея и церкви Петра и Павла – 1721 г.
Еще одна достопримечательность Республики Карелия, которую нельзя обойти вниманием – это древний вулкан Гирвас.
Если повезет посетить его в тот момент, когда открыты шлюзы плотины, можно своими глазами увидеть завораживающее зрелище – огромный водопад, намного больше Кивача. Собственно, до строительства ГЭС Гирвас и был водопадом.
Бурный пенящийся поток, устремляющийся вниз с большой высоты, произведет неизгладимое впечатление на каждого, кому посчастливится увидеть это своими глазами. Осмотр обнажившейся части кратера Вулкан Гирвас.
Ученые без сомнения уверены в том, что это самый древний из сохранившихся кратеров на земле. По одним источникам ему 2 млрд. лет, по другим – не менее 3 млрд.лет...
Пикник на водопаде Кивач с ухой и шашлыком из свинины, овощная нарезка, чай и выпечка.
Посещение водопада Кивач – одного из крупнейших равнинных водопадов Европы.
Вы также посетите дендрарий, украшением и гордостью которого являются знаменитые карельские берёзки.
Карельская берёза – дерево, которому природа подарила изумительную красоту древесины, напоминающей своим рисунком мрамор.
Даже в XXI в. среди ученых ведутся споры по вопросу происхождения этого удивительного дерева.
Возвращение в г. Петрозаводск на ж/д вокзал к 17:00.
Прощание с гидом. До новых встреч!
Отъезд в Москву: поезд №17А (Петрозаводск – Москва) в 21:50.
Отъезд в Санкт-Петербург: поезд №805Ч («Ласточка») (Петрозаводск – Санкт-Петербург) в 18:00.
Тур предусматривает проживание в отеле "Питер Инн" 4* или "Фрегат" 4* 2 ночи.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб.:
|Гостиница
|Piter Inn 4*
|Фрегат 4*
|одноместное размещение
|28 300
|32 800
|двухместное размещение
|25200
|27 000
|дополнительное место (взрослый)
|23 900
|23 900
Скидка детям до 16 лет – 2 500 руб.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура.
Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер – сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.
Экскурсии, включающие в себя переезд по воде: Кижи – Онежское озеро, Валаам – Ладожское озеро осуществляются при благоприятных метеоусловиях и отсутствии штормового предупреждения. При штормовом предупреждении экскурсии заменяются на равноценные.