Сборный тур в Карелию по маршруту: Петрозаводск – о. Кижи – Рускеала – Валаам* (за доп. плату) – Водопад Кивач – Марциальные воды – Вулкан Гирвас. В туре есть большие переезды на автобусе до 260 км в одну сторону!

Программа тура по дням

1 день Встреча, Петрозаводск, о. Кижи

Встреча в Петрозаводске на ж/д вокзале у 9 вагона поезда №18 Москва-Петрозаводск. Поезда меняют расписание, туристов встретят в то время, когда приедет поезд. Завтрак в кафе города. Обзорная экскурсия по столице Карелии и прогулка по Онежской набережной. А теперь мы предлагаем Вам окунуться в дружескую атмосферу северного города – столицу Карелии – город Петрозаводск. На обзорной экскурсии Вы увидите красивую набережную Онежского озера, где вас ждет «Дерево желаний» и другие авангардные скульптуры, подаренные городу городами-побратимами. Экскурсия на о. Кижи. Поездка на «комете» (1 час 20 мин. по Онежскому озеру). Остров Кижи является «визитной карточкой» не только Карелии, но и России. Уникальный ансамбль Погоста известен во всем мире, и с каждым годом поток туристов, желающих побывать на острове, только растет! Экскурсионная программа по музею-заповеднику с посещением Покровской церкви и этнографических экспозиций. Возвращение в г. Петрозаводск. Ужин в кафе города. Размещение в гостинице.

2 день Мраморный каньон Рускеала. Остров Валаам

Ранний подъем. Завтрак с собой ланч-бокс.



Отправление на комфортабельном автобусе в западную Карелию (260 км).



Экскурсия в Рускеальский горный парк – "Мраморный каньон", продолжительность: 1 ч. 15 мин. Парк создан в 2005 г на базе уникального памятника индустриального наследия России Рускеальского мраморного карьера. Добыча мрамора была начата здесь в 1769 г по указу Екатерины II для украшения известных сооружений Петербурга: Мраморного дворца, Исаакиевского собора, Мариинского дворца и др. Сочетание природы Карелии и деятельности человека придали этим карьерам удивительно живописный вид, который привлекает любителей путешествий не только из Карелии.



Гости, которые не поедут на экскурсию на о. Валаам, могут подольше побыть в горном парке Рускеала и самостоятельно приехать в Сортавала на такси (стоимость ориентировочно 900 руб.) Или вместе с группой приехать в г. Сортавала и погулять по городу.



За доп. плату экскурсия на о. Валаам (бронируется при покупке тура, оплачивается на месте, взрослые – 4 200 руб/чел, дети до 12 лет – 2 500 руб/чел.).



Прибытие в г. Сортавала. Отправление на «метеоре» на о. Валаам (45 минут по Ладожскому озеру). Прибытие в монастырскую бухту. Обзорная экскурсия по центральной усадьбе монастыря с посещением Спасо-Преображенского собора, часовен, келейных корпусов, хозяйственных и гостиничных построек. Обед в монастырской трапезной. Возвращение в г. Сортавала. Возвращение в гостиницу.



Внимание: водная экскурсия на о. Валаам состоится при благоприятных погодных условиях!

3 день Марциальные воды, Водопад Кивач, вулкан Гирвас, отъезд