Первую половину дня проведём активно — отправимся кататься на снегоходах! За 1,5 часа проедем 10-километровый маршрут, научимся управлять транспортом и получим массу впечатлений! Отдохнув, каждый выберет занятие на свой вкус: кулинарный мастер-класс, катание на собачьей упряжке, самостоятельная прогулка по карельскому лесу. В 14:30 — национальный обед в чуме.

Ближе к вечеру отправимся в Петрозаводск, где прогуляемся по набережной, осмотрим кафедральный собор Александра Невского, посетим Круглую площадь и парк. После экскурсии проводим всех в аэропорт и на ж. -д.-вокзал.