Увидеть незамерзающий водопад и мраморный каньон с подсветкой и промчаться по карельскому лесу
Мы увидим часть из них — один из самых крупных равнинных водопадов России и чистейшее озеро в окружении мраморных скал и карельского леса.
Погрузимся в атмосферу жизни и быта петровской эпохи на курорте «Марциальные воды», найдём кусочек Финляндии в Сортавале и накатаем 10 км на снегоходах. Желающие смогут научиться готовить местные блюда и насладиться поездкой в собачьей упряжке.
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Организационные детали
Вас будет сопровождать опытный гид, который знает, как правильно оказать первую помощь до прибытия спасателей. У гида будет аптечка с общими препаратами. Индивидуальные лекарства необходимо иметь с собой. Вы будете застрахованы от несчастных случаев и травм.
Программа тура по дням
«Марциальные воды» и водопад Кивач
После встречи отправимся на поздний завтрак, познакомимся и отправимся на курорт «Марциальные воды», где окунёмся в атмосферу жизни и быта петровской эпохи. Затем увидим равнинный водопад Кивач, который в течение долгого периода времени являлся самым крупным в России. Он не замерзает полностью, лишь покрывается рельефной коркой льда.
Ближе к вечеру заселимся в отель.
Сортавала и «Рускеала»
Сегодня прогуляемся по Сортавале и узнаем о жизни города в разные эпохи, заглянем на старинные улочки и найдём кусочек Финляндии. После обеда переезжаем в горный парк «Рускеала», уже ставший жемчужиной Карелии. Вы увидите чистейшее озеро в окружении мраморных скал и карельского леса! Здесь приятно прогуляться в любое время года, тем более что весь парк оборудован удобными и нескользящими тропами. Желающие смогут спуститься на маршрут «Подземная Рускеала», прокатиться на зиплайне над каньоном, посетить историко-культурный центр (за доплату). Вечером в парке включается подсветка.
Снегоходы, отдых на ваш вкус и Петрозаводск
Первую половину дня проведём активно — отправимся кататься на снегоходах! За 1,5 часа проедем 10-километровый маршрут, научимся управлять транспортом и получим массу впечатлений! Отдохнув, каждый выберет занятие на свой вкус: кулинарный мастер-класс, катание на собачьей упряжке, самостоятельная прогулка по карельскому лесу. В 14:30 — национальный обед в чуме.
Ближе к вечеру отправимся в Петрозаводск, где прогуляемся по набережной, осмотрим кафедральный собор Александра Невского, посетим Круглую площадь и парк. После экскурсии проводим всех в аэропорт и на ж. -д.-вокзал.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Аэропорт Петрозаводска, 11:00Завершение: Петрозаводск, после 18:00
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 днейБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.