В Карелию на выходные: «Рускеала», Кивач и снегоходы

Увидеть незамерзающий водопад и мраморный каньон с подсветкой и промчаться по карельскому лесу

Описание
Программа по дням
Фото
О гиде
Выбрать день
Ответы на вопросы
Зимой Карелия превращается в снежное царство, где под белым покровом кроется множество природных богатств.

Мы увидим часть из них — один из самых крупных равнинных водопадов России и чистейшее озеро в окружении мраморных скал и карельского леса.

Погрузимся в атмосферу жизни и быта петровской эпохи на курорте «Марциальные воды», найдём кусочек Финляндии в Сортавале и накатаем 10 км на снегоходах. Желающие смогут научиться готовить местные блюда и насладиться поездкой в собачьей упряжке.
В Карелию на выходные: «Рускеала», Кивач и снегоходы
В Карелию на выходные: «Рускеала», Кивач и снегоходы
В Карелию на выходные: «Рускеала», Кивач и снегоходы
В Карелию на выходные: «Рускеала», Кивач и снегоходы
В Карелию на выходные: «Рускеала», Кивач и снегоходы
В Карелию на выходные: «Рускеала», Кивач и снегоходы
В Карелию на выходные: «Рускеала», Кивач и снегоходы
В Карелию на выходные: «Рускеала», Кивач и снегоходы
В Карелию на выходные: «Рускеала», Кивач и снегоходы
В Карелию на выходные: «Рускеала», Кивач и снегоходы
В Карелию на выходные: «Рускеала», Кивач и снегоходы
В Карелию на выходные: «Рускеала», Кивач и снегоходы
Ближайшие даты:
24
ноя
1
дек
8
дек
15
дек
22
дек
5
янв
12
янв
Ещё
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Вас будет сопровождать опытный гид, который знает, как правильно оказать первую помощь до прибытия спасателей. У гида будет аптечка с общими препаратами. Индивидуальные лекарства необходимо иметь с собой. Вы будете застрахованы от несчастных случаев и травм.

Программа тура по дням

1 день

«Марциальные воды» и водопад Кивач

После встречи отправимся на поздний завтрак, познакомимся и отправимся на курорт «Марциальные воды», где окунёмся в атмосферу жизни и быта петровской эпохи. Затем увидим равнинный водопад Кивач, который в течение долгого периода времени являлся самым крупным в России. Он не замерзает полностью, лишь покрывается рельефной коркой льда.

Ближе к вечеру заселимся в отель.

«Марциальные воды» и водопад Кивач«Марциальные воды» и водопад Кивач«Марциальные воды» и водопад Кивач
2 день

Сортавала и «Рускеала»

Сегодня прогуляемся по Сортавале и узнаем о жизни города в разные эпохи, заглянем на старинные улочки и найдём кусочек Финляндии. После обеда переезжаем в горный парк «Рускеала», уже ставший жемчужиной Карелии. Вы увидите чистейшее озеро в окружении мраморных скал и карельского леса! Здесь приятно прогуляться в любое время года, тем более что весь парк оборудован удобными и нескользящими тропами. Желающие смогут спуститься на маршрут «Подземная Рускеала», прокатиться на зиплайне над каньоном, посетить историко-культурный центр (за доплату). Вечером в парке включается подсветка.

Сортавала и «Рускеала»Сортавала и «Рускеала»Сортавала и «Рускеала»Сортавала и «Рускеала»Сортавала и «Рускеала»
3 день

Снегоходы, отдых на ваш вкус и Петрозаводск

Первую половину дня проведём активно — отправимся кататься на снегоходах! За 1,5 часа проедем 10-километровый маршрут, научимся управлять транспортом и получим массу впечатлений! Отдохнув, каждый выберет занятие на свой вкус: кулинарный мастер-класс, катание на собачьей упряжке, самостоятельная прогулка по карельскому лесу. В 14:30 — национальный обед в чуме.

Ближе к вечеру отправимся в Петрозаводск, где прогуляемся по набережной, осмотрим кафедральный собор Александра Невского, посетим Круглую площадь и парк. После экскурсии проводим всех в аэропорт и на ж. -д.-вокзал.

Снегоходы, отдых на ваш вкус и ПетрозаводскСнегоходы, отдых на ваш вкус и ПетрозаводскСнегоходы, отдых на ваш вкус и ПетрозаводскСнегоходы, отдых на ваш вкус и ПетрозаводскСнегоходы, отдых на ваш вкус и Петрозаводск

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Петрозаводска, 11:00
Завершение: Петрозаводск, после 18:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Петрозаводска

На автобусе
Можно с детьми
Летние
Активный отдых
Карелия
Выездные
Рускеала
Природа и пейзажи
Популярные места
Водопад Кивач
Многодневные туры
3-дневные туры
Сортавала
Водопады
Каньоны
На снегоходах

Похожие туры из Петрозаводска

От Петрозаводска до Рускеалы: знаменитые места Карелии за 2 дня
🚌 На автобусе
Авторский тур
2 дня
2 отзыва
От Петрозаводска до Рускеалы: знаменитые места Карелии за 2 дня
Погулять по жерлу потухшего вулкана и полюбоваться узорами Мраморного каньона
Петрозаводск, железнодорожный вокзал, 7:50
12 595 за человека
Природа, культура и кухня Карелии
🚗 На машине
Авторский тур
4 дня
Природа, культура и кухня Карелии
Посетить горный парк и Онежскую набережную, обнять хаски и научиться печь калитки
Петрозаводск, до 08:00. Если у вас не получается п...
49 500 за человека
Карельское разнообразие: водопады, потухший вулкан, каньон Рускеалы и веселая деревня Киндасово
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
Карельское разнообразие: водопады, потухший вулкан, каньон Рускеалы и веселая деревня Киндасово
Послушать карельские песни и погулять по самым живописным местам Петрозаводска и Рускеалы
Санкт-Петербург, м. Площадь Восстания, 7:00
17 545 за человека
У нас ещё много экскурсий в Петрозаводске. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
ХОРОШО
🧭
ТАМ