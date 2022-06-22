В Карелию зимой на пять дней

Вы бывал в зимней сказке

4.7
3 отзыва
Вы бывал в зимней сказке? Теперь у вас есть такая удивительная возможность в нашем зимнем приключении по Карелии!
В Карелию зимой на пять дней
В Карелию зимой на пять дней
В Карелию зимой на пять дней
В Карелию зимой на пять дней
В Карелию зимой на пять дней
В Карелию зимой на пять дней
В Карелию зимой на пять дней
В Карелию зимой на пять дней
В Карелию зимой на пять дней
В Карелию зимой на пять дней
В Карелию зимой на пять дней
В Карелию зимой на пять дней
В Карелию зимой на пять дней
В Карелию зимой на пять дней
В Карелию зимой на пять дней
В Карелию зимой на пять дней
В Карелию зимой на пять дней
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает 🤩

Центр шунгита
Центр шунгита
Посетим комнату релаксации, наполненную жизненной силой удивительного камня – шунгита
Рускеала
Рускеала
Восхитимся великолепием самого известного мраморного карьера в зимнем обличье
Экскурсии на выбор
Экскурсии на выбор
При желании мы съездим на судне на воздушной подушке на отров Кижи или побываем в питомнике ездовых собак
Водопад Кивач
Водопад Кивач
Побываем на одном из крупнейших равнинных водопадов Европы
Петрозаводск
Петрозаводск
Окунемся в дружескую атмосферу северного города
Марциальные воды
Марциальные воды
Съездим на первый российский курорт «Марциальные воды», основанный Петром I в 1719 г.

Программа тура по дням

1 день
Встреча, Петрозаводск, центр шунгита,

Встреча в Петрозаводске на ж/д вокзале.

Завтрак «шведский стол».

Обзорная экскурсия по столице Карелии – городу Петрозаводску и прогулка по Онежской набережной.

 Мы предлагаем Вам окунуться в дружескую атмосферу северного города – столицу Карелии – город Петрозаводск.

На обзорной экскурсии Вы увидите красивую набережную Онежского озера, где вас ждет «Дерево желаний» и другие авангардные скульптуры, подаренные городу городами-побратимами.

Обязательно загляните в Губернаторский парк! 

Посещение Центра Шунгита. 

Посещение сувенирной лавки, где можно приобрести фигурки, косметику, бижутерию из шунгита по оптовым ценам.

А также посещение комнаты релаксации, наполненной жизненной силой шунгита.

Природный черный камень – настоящее чудо.

Лекарство от множества болезней, спасение жизни.

Он пригоден старику и младенцу, человеку и его дому, он может любое место сделать светлым, чистым и благодатным.

В свободное время у Вас есть возможность за доп.плату насладиться спа-процедурами в оздоровительном центре отеля "Карелия Спа"4* или уделить время для самостоятельного изучения города.

Размещение в гостинице в 14:00.

Встреча, Петрозаводск, центр шунгита,Встреча, Петрозаводск, центр шунгита,Встреча, Петрозаводск, центр шунгита,Встреча, Петрозаводск, центр шунгита,
2 день
Курорт Марциальные воды

Завтрак «шведский стол» в ресторане гостиницы.

Поездка на первый российский курорт «Марциальные воды», основанный Петром I в 1719 г.

Посещение церкви святого апостола Петра (1721 г.), дегустация воды из знаменитых природных источников.

Осмотр музея и церкви Петра и Павла – 1721 г.

По пути остановка у горы Сампо, где вы непременно найдете волшебный камушек, по карельской легенде он будет приносить вам удачу во сех делах.

Сделаете красивые фото карельской природы,с высоты птичьего полета. 

Возвращение в гостиницу.

В свободное время за доп.плату (бронируется и оплачивается вместе с туром) посещение  музея-ресторана “ВКарелииЕсть”, где в стильных интерьерах пространства проводятся дегустации и кулинарные мастер-классы.

Все блюда готовятся исключительно из местных биоресурсов, по исконно карельским рецептам или в уникальной интерпретации ведущего шеф-повара. 

Интересно будет заглянуть в расположенную здесь же иммерсивную пещеру Петроглифов.

Дегустация карельских блюд от шеф-повара.

В меню:

  • сет закусок – Копченая ряпушка, Риет с копченым сигом, Гравлакс, Сливочный сыр, Карельский Наполеончик;
  • сет ухи – Лохикейто, Томатная уха, Поморская уха;
  • сет рыбный – Рыбный сет сезонной рыбы, морской и пресноводной, белой и красной;
  • сет десертов – Боль шаманки, Луми-мусти, Карельский сейд, Трубочки с черникой;
  • карельский чай по чайной карте.
Курорт Марциальные водыКурорт Марциальные водыКурорт Марциальные воды
3 день
Водопад Кивач

Завтрак «шведский стол» в ресторане гостиницы.

Выезд на экскурсионную программу.

Посещение Водопада Кивач – одного из крупнейших равнинных водопадов Европы.

Вы также посетите музей природы и дендрарий, украшением и гордостью которого являются знаменитые карельские берёзки.

Обед в кафе.

Посещение рыбного магазина карельского фермера, который занимается выращиванием радужной форели более 20 лет, рыба обладает уникальными вкусовыми качествами, чему способствует экологическая чистота водоемов Карелии. Карельская рыба и икра будет лучшим подарком из Карелии на семейном столе.

Водопад КивачВодопад КивачВодопад КивачВодопад Кивач
4 день
Экскурсия на выбор (за доп.плату)

Завтрак «шведский стол» в ресторане гостиницы.

За доп.плату экскурсии по сезону.

1. Программа «Путешествие на остров Кижи зимой» через Великую Губу. 

07:00 Выезд на автобусе из Петрозаводска в с.Великая Губа, возвращение в Петрозаводск ориентировочно в 21:00.

Прибытие в село Великая Губа.

Посадка на судно на воздушной подушке "Хивус".

Вы совершите увлекательное путешествие по заснеженному Онежскому озеру на судне на воздушной подушке «Хивус-10», посетите обзорную экскурсию, во время которой вас ждет знакомство с жемчужиной русского деревянного зодчества — Кижским архитектурным ансамблем.

Вы осмотрите уникальные многоглавые храмы и иконописное убранство Покровской церкви Кижского погоста, войдете в дом заонежского крестьянина, узнаете, как и чем жили эти люди, увидите церковь Воскрешения Лазаря — старейшую в России, которая почиталась как православная святыня.

После экскурсии мы приглашаем наших гостей отведать ароматный «кижский» чай с вкуснейшей карельской выпечкой и дополнительным рассказом об особенностях зимнего быта заонежан.

Пока лед на Онежском озере еще не встал (ориентировочно до 1 февраля), у вас есть уникальная возможность посетить одно из самых живописных мест Карелии — Заонежье.

Во время путешествия по Заонежью вы сделаете остановку в поселке Толвуя, единственном в мире месторождении шунгита — камня с уникальными лечебными свойствами; и у одного из самых известных в Карелии источников «Царицын ключ», который славится кристально чистой водой, обладающей удивительным вкусом и успокаивающим действием.

Продолжительность программы до 15 часов.

В программе: трансфер из Петрозаводска до с. Великая Губа (на автобусе, ок. 5 часов 30 минут в одну сторону с остановками по маршруту: г. Медвежьегорск, пос. Толвуя, источник «Царицын ключ»).

Трансфер из Великой Губы до острова Кижи (на судне на воздушной подушке «Хивус-10», от причала, 30 мин. в одну сторону).

Обзорная экскурсия «Шедевры острова Кижи» по основной экспозиции музея (90 мин.).

Дополнительная тематическая экскурсия с чаепитием (до 90 мин.). 

2. Программа "Путешествие на о.Кижи зимой на воздушной подушке" из Петрозаводска.

10:00 Выезд на воздушной подушке из Петрозаводска на остров Кижи. 

Вы совершите увлекательное путешествие по заснеженному Онежскому озеру на судне на воздушной подушке «Хивус-10», посетите обзорную экскурсию, во время которой вас ждет знакомство с жемчужиной русского деревянного зодчества — Кижским архитектурным ансамблем. 

Вы осмотрите уникальные многоглавые храмы и иконописное убранство Покровской церкви Кижского погоста, войдете в дом заонежского крестьянина, узнаете, как и чем жили эти люди, увидите церковь Воскрешения Лазаря — старейшую в России, которая почиталась как православная святыня.

После экскурсии мы приглашаем наших гостей отведать ароматный «кижский» чай с вкуснейшей карельской выпечкой и дополнительным рассказом об особенностях зимнего быта заонежан.

3. Экскурсия в питомник Хаски. 

Выезд на экскурсионную программу в загородный собачий питомник – единственный в России питомник Чукотских Ездовых собак, а также имеются другие породы ездовых собак, такие как: Сибирский Хаски, Аляскинский Маламут, Таймырские ездовые, Самоедская собака.

Знакомство с каюрами и ездовыми собаками.

Участие в подготовке упряжки к поездке, инструктаж.

 Катание на упряжках по подготовленной трассе 2 км. 

Уникальная возможность прикоснуться к малоизученной, и почти забытой жизни северных народностей.

Почувствуете дух крайнего Севера! 

Обед в Гостевом чуме с ухой, традиционной выпечкой и напитками.

Возвращение в гостиницу.

Экскурсия на выбор (за доп.плату)Экскурсия на выбор (за доп.плату)Экскурсия на выбор (за доп.плату)Экскурсия на выбор (за доп.плату)Экскурсия на выбор (за доп.плату)
5 день
Горный парк Рускеала, отъезд

Завтрак «шведский стол» в ресторане гостиницы.

Освобождение номеров.

Выезд в горный парк Рускеала.

В дороге остановка у рускеальского водопада Ахвенкоски. 

В переводе с финского языка «Окунёвый порог».

Местные жители иногда называют его «водопад у трех мостов».

На этом водопаде снималась сцена купания одной из героинь фильма «А зори здесь тихие».

Удивительно живописная природа неизменно привлекает и создателей современных фильмов своей загадочной красотой и какой-то таинственной силой.

В 2010 году здесь снимался фильм в жанре фэнтези «Темный мир» (вход на водопад оплачивается самостоятельно на месте).

Экскурсия в горный парк Рускеала – "Мраморный каньон", продолжительность – 1 ч.15 мин.

Парк создан в 2005 г. на базе уникального памятника индустриального наследия России Рускеальского мраморного карьера.

Добыча мрамора была начата здесь в 1769 г. по указу Екатерины II для украшения известных сооружений Петербурга: Мраморного дворца, Исаакиевского собора, Мариинского дворца и др.

Обед самостоятельно за доп.плату в одном из кафе на территории парка.

Возможна поездка на ретро-поезде №922 в 17:30 до г. Сортавала.

Билеты приобретаются самостоятельно заранее. 

«Рускеальский экспресс» – единственный в России ежедневный поезд на паровозной тяге.

В пути следования рекомендуем: угоститься бесплатно фирменным чаем; отведать карельские блюда в вагоне-ресторане №3, выполненном в царском стиле; сделать фото в специальном фото-купе во втором вагоне!

Переезд на ж/д вокзал в г. Сортавала.

Отправление домой! 

Рекомендуемый поезд №160.

Горный парк Рускеала, отъездГорный парк Рускеала, отъездГорный парк Рускеала, отъездГорный парк Рускеала, отъезд

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб.:

РазмещениеОтель "Карелия"& SPA
Двухместное размещение30 000
Одноместное размещение (при группе от 2 чел)46 000
Дополнительное место дети до 12 лет20 800

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание в отеле "Карелия&SPA"
  • Питание, указанное в программе (5 завтраков)
  • Трансфер
  • Обзорная экскурсия по городу Петрозаводск
  • Экскурсия на водопад Кивач
  • Посещение музея природы заповедника Кивач
  • Посещение дендрария Карельской Березы на территории заповедника Кивач
  • Экскурсия в Рускеальский горный парк –"Мраморный каньон", продолжительность 1 ч. 15 мин.
  • Экскурсия "Курорт Марциальные воды"
  • Входные билеты
  • Работа гида
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до Петрозаводска и обратно
  • Питание, не указанное в программе тура
  • Экскурсия в питомник Хаски (бронируется и оплачивается вместе с туром):
  • Взрослые – 5 800 руб. /чел.
  • Дети до 12 лет – 4 100 руб. /чел.
  • Экскурсия на о. Кижи + чаепитие с карельской выпечкой,(бронируется и оплачивается вместе с туром):
  • Взрослый – 5 600 руб. /чел.
  • Школьники – 5 300 руб. /чел.
  • Входная плата на водопад Ахвенкоски (оплачивается на месте) – 250 руб.
  • Посещение музея-ресторана “ВКарелииЕсть” – 3 000 руб. /чел.
  • Билет на ретро-поезд «Рускеальский экспресс»
Место начала и завершения?
г. Петрозаводск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • Документ, удостоверяющий личность, для туристов, путешествующих с детьми обязательно свидетельство о рождении детей
  • ПОЛИС обязательного медицинского страхования
  • Теплую не продуваемую и не промокаемую одежду.
  • Погода в Карелии переменчива. Отправляясь в путешествие, захватите с собой непромокаемую куртку и теплый свитер
  • Для посещения монастырей и храмов женщинам будут необходимы платок и юбка ниже колена, а мужчинам – длинные брюки. Обувь для поездки должна быть удобной.
  • Не забудьте взять с собой лекарства, которые Вы принимаете постоянно, и те, которые могут вам понадобиться
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Оформляете ли вы страховку от несчастного случая?

Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер - сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.

Если я еду один (одна), возможно подселение в номер?

Если Вы едете один (одна), Вы можете разместиться в одноместном номере с доплатой, подселение в двухместный номер не предоставляется.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
1
3
2
1
М
22 июня 2022
Путешествие понравилось. Посмотрели все места, которые хотели Кижи, Соловки, Валаам. Продумано передвижение по маршруту., размещение. Единственная неприятность - обед на Валааме. Удивительно, что в таком месте так плохо кормят. После обеда пришлось искать место, где можно было бы поесть. С учётом раннего подъёма и позднего возвращения (вся еда сухой паёк)- этот обед должен был быть более съедобным и вкусным. Возможно так плохо кормили именно в этот день. И обилие народа в трапезной и обращение персонала - всё это тоже не очень было приятно. Может организаторам переместить обед в какое-либо кафе в Сортавала, а на Валааме спокойно гулять, а не толкаться в трапезной. А во всём остальном - просто замечательно
А
17 июня 2022
Спасибо Вашей компании! Всё вовремя! Без опозданий! Замечательные гиды и водители!
Т
16 июня 2022
После тура остались только положительные впечатления. Благодарю гида Анну и нашего водителя за комфортное сопровождение
Понравились экскурсии, проживание в отеле, пикник на природе.
Единственное, сплав по реке был до заселения в номер и пришлось из чемодана с вещами брать второй комплект сухой одежды. Прошу организаторам продумать этот момент.

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