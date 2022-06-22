Вы бывал в зимней сказке? Теперь у вас есть такая удивительная возможность в нашем зимнем приключении по Карелии!

Съездим на первый российский курорт «Марциальные воды», основанный Петром I в 1719 г.

Побываем на одном из крупнейших равнинных водопадов Европы

При желании мы съездим на судне на воздушной подушке на отров Кижи или побываем в питомнике ездовых собак

Восхитимся великолепием самого известного мраморного карьера в зимнем обличье

Программа тура по дням

1 день Встреча, Петрозаводск, центр шунгита,

Встреча в Петрозаводске на ж/д вокзале. Завтрак «шведский стол». Обзорная экскурсия по столице Карелии – городу Петрозаводску и прогулка по Онежской набережной. Мы предлагаем Вам окунуться в дружескую атмосферу северного города – столицу Карелии – город Петрозаводск. На обзорной экскурсии Вы увидите красивую набережную Онежского озера, где вас ждет «Дерево желаний» и другие авангардные скульптуры, подаренные городу городами-побратимами. Обязательно загляните в Губернаторский парк! Посещение Центра Шунгита. Посещение сувенирной лавки, где можно приобрести фигурки, косметику, бижутерию из шунгита по оптовым ценам. А также посещение комнаты релаксации, наполненной жизненной силой шунгита. Природный черный камень – настоящее чудо. Лекарство от множества болезней, спасение жизни. Он пригоден старику и младенцу, человеку и его дому, он может любое место сделать светлым, чистым и благодатным. В свободное время у Вас есть возможность за доп.плату насладиться спа-процедурами в оздоровительном центре отеля "Карелия Спа"4* или уделить время для самостоятельного изучения города. Размещение в гостинице в 14:00.

2 день Курорт Марциальные воды

Завтрак «шведский стол» в ресторане гостиницы. Поездка на первый российский курорт «Марциальные воды», основанный Петром I в 1719 г. Посещение церкви святого апостола Петра (1721 г.), дегустация воды из знаменитых природных источников. Осмотр музея и церкви Петра и Павла – 1721 г. По пути остановка у горы Сампо, где вы непременно найдете волшебный камушек, по карельской легенде он будет приносить вам удачу во сех делах. Сделаете красивые фото карельской природы,с высоты птичьего полета. Возвращение в гостиницу. В свободное время за доп.плату (бронируется и оплачивается вместе с туром) посещение музея-ресторана “ВКарелииЕсть”, где в стильных интерьерах пространства проводятся дегустации и кулинарные мастер-классы. Все блюда готовятся исключительно из местных биоресурсов, по исконно карельским рецептам или в уникальной интерпретации ведущего шеф-повара. Интересно будет заглянуть в расположенную здесь же иммерсивную пещеру Петроглифов. Дегустация карельских блюд от шеф-повара. В меню: сет закусок – Копченая ряпушка, Риет с копченым сигом, Гравлакс, Сливочный сыр, Карельский Наполеончик;

сет ухи – Лохикейто, Томатная уха, Поморская уха;

сет рыбный – Рыбный сет сезонной рыбы, морской и пресноводной, белой и красной;

сет десертов – Боль шаманки, Луми-мусти, Карельский сейд, Трубочки с черникой;

карельский чай по чайной карте.

3 день Водопад Кивач

Завтрак «шведский стол» в ресторане гостиницы. Выезд на экскурсионную программу. Посещение Водопада Кивач – одного из крупнейших равнинных водопадов Европы. Вы также посетите музей природы и дендрарий, украшением и гордостью которого являются знаменитые карельские берёзки. Обед в кафе. Посещение рыбного магазина карельского фермера, который занимается выращиванием радужной форели более 20 лет, рыба обладает уникальными вкусовыми качествами, чему способствует экологическая чистота водоемов Карелии. Карельская рыба и икра будет лучшим подарком из Карелии на семейном столе.

4 день Экскурсия на выбор (за доп.плату)

Завтрак «шведский стол» в ресторане гостиницы. За доп.плату экскурсии по сезону. 1. Программа «Путешествие на остров Кижи зимой» через Великую Губу. 07:00 Выезд на автобусе из Петрозаводска в с.Великая Губа, возвращение в Петрозаводск ориентировочно в 21:00. Прибытие в село Великая Губа. Посадка на судно на воздушной подушке "Хивус". Вы совершите увлекательное путешествие по заснеженному Онежскому озеру на судне на воздушной подушке «Хивус-10», посетите обзорную экскурсию, во время которой вас ждет знакомство с жемчужиной русского деревянного зодчества — Кижским архитектурным ансамблем. Вы осмотрите уникальные многоглавые храмы и иконописное убранство Покровской церкви Кижского погоста, войдете в дом заонежского крестьянина, узнаете, как и чем жили эти люди, увидите церковь Воскрешения Лазаря — старейшую в России, которая почиталась как православная святыня. После экскурсии мы приглашаем наших гостей отведать ароматный «кижский» чай с вкуснейшей карельской выпечкой и дополнительным рассказом об особенностях зимнего быта заонежан. Пока лед на Онежском озере еще не встал (ориентировочно до 1 февраля), у вас есть уникальная возможность посетить одно из самых живописных мест Карелии — Заонежье. Во время путешествия по Заонежью вы сделаете остановку в поселке Толвуя, единственном в мире месторождении шунгита — камня с уникальными лечебными свойствами; и у одного из самых известных в Карелии источников «Царицын ключ», который славится кристально чистой водой, обладающей удивительным вкусом и успокаивающим действием. Продолжительность программы до 15 часов. В программе: трансфер из Петрозаводска до с. Великая Губа (на автобусе, ок. 5 часов 30 минут в одну сторону с остановками по маршруту: г. Медвежьегорск, пос. Толвуя, источник «Царицын ключ»). Трансфер из Великой Губы до острова Кижи (на судне на воздушной подушке «Хивус-10», от причала, 30 мин. в одну сторону). Обзорная экскурсия «Шедевры острова Кижи» по основной экспозиции музея (90 мин.). Дополнительная тематическая экскурсия с чаепитием (до 90 мин.). 2. Программа "Путешествие на о.Кижи зимой на воздушной подушке" из Петрозаводска. 10:00 Выезд на воздушной подушке из Петрозаводска на остров Кижи. Вы совершите увлекательное путешествие по заснеженному Онежскому озеру на судне на воздушной подушке «Хивус-10», посетите обзорную экскурсию, во время которой вас ждет знакомство с жемчужиной русского деревянного зодчества — Кижским архитектурным ансамблем. Вы осмотрите уникальные многоглавые храмы и иконописное убранство Покровской церкви Кижского погоста, войдете в дом заонежского крестьянина, узнаете, как и чем жили эти люди, увидите церковь Воскрешения Лазаря — старейшую в России, которая почиталась как православная святыня. После экскурсии мы приглашаем наших гостей отведать ароматный «кижский» чай с вкуснейшей карельской выпечкой и дополнительным рассказом об особенностях зимнего быта заонежан. 3. Экскурсия в питомник Хаски. Выезд на экскурсионную программу в загородный собачий питомник – единственный в России питомник Чукотских Ездовых собак, а также имеются другие породы ездовых собак, такие как: Сибирский Хаски, Аляскинский Маламут, Таймырские ездовые, Самоедская собака. Знакомство с каюрами и ездовыми собаками. Участие в подготовке упряжки к поездке, инструктаж. Катание на упряжках по подготовленной трассе 2 км. Уникальная возможность прикоснуться к малоизученной, и почти забытой жизни северных народностей. Почувствуете дух крайнего Севера! Обед в Гостевом чуме с ухой, традиционной выпечкой и напитками. Возвращение в гостиницу.

5 день Горный парк Рускеала, отъезд