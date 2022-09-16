Встреча с гидом в холле гостиницы.
11:30 Отъезд от гостиницы «Октябрьская» (Лиговский пр., д. 10), в том числе – гости из отелей «Best Western».
Автобусная прогулка по центру города. Вы увидите Невский проспект, Марсово поле, Дворцовую площадь.
Прогулка по Летнему саду.
Летний сад – любимое детище Петра I, жемчужина в парковом ожерелье Петербурга.
В 1704 году Петр I приказал разбить для себя большой сад, подобный прославленным западноевропейским паркам того времени, и сам наметил его первоначальный план.
16:00 Посещение Эрмитажа – одного из величайших музеев мира, расположенного в шести уникальных зданиях, в том числе, в Зимнем дворце – резиденции русских царей.
18:00 Свободное время в центре города. Самостоятельное возвращение в гостиницу.
Дополнительно: Посещение театра-макета «Петровская Акватория», где вы окунётесь в жизнь города первой половины XVIII столетия.
Благодаря движущимся объектам, современным световым, звуковым и визуальным эффектам перед вами оживёт старинный Петербург. (500 взр., 300 шк., 400 студ., 400 пенс.)
Завтрак заказать заранее на ресепшен (ланч-бокс).
Освобождение номеров. Выезд с вещами в Карелию.
11:00 Посещение одного из самых впечатляющих монастырей нашего региона – Свято-Троицкого Александра Свирского мужского монастыря.
Александро-Свирский монастырь известен далеко за пределами России и является одним из признанных "мест силы".
Тысячи паломников и туристов съезжаются сюда чтобы своими глазами увидеть невероятной красоты монастырь, узнать его богатую историю и конечно поклониться мощам святого Александра Свирского.
14:30 Прибытие в Чалну. Время на обед.
Здесь по желанию за дополнительную плату можете приобрести комплексный набор блюд.
15:30 Питомник хаски и оленья ферма в этно-культурном комплексе карельского Деда Мороза Талви Укко.
Питомник хаски – после обеда вас ожидает самый большой в России питомник ездовых собак.
Особая гордость Талви Укко – северные олени. Здесь в Чудесном лесу дружно живут сразу несколько видов северных оленей.
Подворье Талви Укко – на территории мини-фермы находятся уютные домики и вольеры для домашних и диких животных: индюшки, утята и гуси снуют по подворью и купаются в здешнем пруду.
Непременно пообщайтесь с лошадками-пони, загляните к забавному еноту, полюбуйтесь настоящей норкой и ручными белками.
По соседству с подворьем расположилась самая настоящая Саамская деревня – образец национальных традиций Крайнего Севера, позволяющий увидеть, как жили древние саамы.
Вы прогуляетесь по маленькому кочевому посёлку между точных копий ярангов и чумов, которые северные народы до сих пор ставят при кочующих оленьих стадах, и погреетесь у домашнего очага в гостях у саамской семьи.
В фотозоне “Арктика” в Саамской деревне даже летом вы окунётесь в величие Крайнего Севера: снег, моржи, тюлени и белые медведи!
Гранд-макет “Карелия” – уникальная экспозиция, позволяющая в одном месте увидеть в миниатюре все основные достопримечательности северного края, воспроизведенные с удивительной точностью.
18:00 Посещение заповедника “Кивач” и одноименного водопада.
Водопад Кивач – второй по величине равнинный водопад Европы. Расположен на реке Суне в центральной части Карелии, на территории одноименного природного заповедника.
Помимо обзорных площадок с видом на каскады водопада, туристы могут познакомиться с животным и растительным миром Карелии в Музее природы, вход в который уже включен в стоимость посещения заповедника.
20:00 Переезд в Петрозаводск, расселение по отелям. Свободное время.
07:30 Завтрак в отеле.
В зависимости от отеля Вам предложат континентальный завтрак или шведский стол.
Внимание! В отелях категории «Стандарт» завтраки не входят в стоимость.
08:30 Сбор групп по отелям.
09:00 Петрозаводск. Экскурсия по набережной Онеги.
Петрозаводск – славный город, который разросся из заложенного Петром Великим оружейного завода.
Визитная карточка города – Онежская набережная.
12:30 Проезд через самое красивое место Приладожья – пестрый залив Кирьявалахти.
Кирьявалахти – самый северный залива Ладоги, очень похож на норвежский фьорд.
13:30 Водопады Ахвенкоски на реке Тохмайоки.
Водопады Ахвенкоски на реке Тохмайоки – каскад из нескольких водопадов с гранитными уступами в окружении хвойного леса.
У вас будет возможность прогуляться по эко-маршруту, посетить «Аллею сказок» и пройтись по навесным мостам над водопадами (за доп. плату на месте).
14:30 Посещение горного парка “Рускеала” и мраморного каньона.
Горный парк “Рускеала” – это туристический комплекс, объект культурного наследия и памятник истории, расположенный на территории невероятно красивого мраморного карьера.
В прошлом здесь добывали мрамор для строительства известных объектов Санкт-Петербурга – Исаакиевского и Казанского соборов, Эрмитажа, Михайловского замка и др.
Центром парка является Мраморный каньон – огромное изумрудно-прозрачное озеро в окружении отвесных мраморных берегов.
У входа вас встретит лицензированный гид от парка, с которым вы проследуете на экскурсию.
После у вас будет свободное время, и вот некоторые идеи, которые можно будет осуществить:
17:00 Выезд из горного парка Рускеала на Ретро поезде.
При желании вы можете сделать ваш вояж еще более незабываемым, проехав до города Сортавала на отреставрированном поезде на паровой тяге.
Внимание! Билеты на ретро-поезд приобретаются самостоятельно в РЖД кассах при покупке тура.
18:00 Отправление из парка “Рускеала” на автобусе.
Если вы отправить из горного парка не на ретро-поезде, а на автобусе, то у вас будет чуть больше времени на самостоятельную программу в “Рускеала”.
18:30 Прибытие автобуса в город Сортавала.
В городе Сортавала мы проедем по центральным улицам, и вы увидите такие достопримечательности как Дом Леандера, памятник рунопевцу, Храм Николая Чудотворца.
Фирменный магазин форелевого хозяйства в городе.
21:00 Остановка у крепости Корела.
Каменная крепость в городе Приозерске играла значительную роль в истории Карельского перешейка и имеет очень непростую судьбу.
Внимание! Остановка у крепости Корела может осуществляться только в светлое время суток и может быть отменена из-за ситуации на дороге.
Самостоятельное заселение в гостиницу.
Завтрак.
11:00 Отъезд от гостиницы «Октябрьская».
(Лиговский пр., д. 10), в том числе – гости из отеля «Best Western», встречаются с гидом в холле гостиницы «Октябрьская».
Автобусная экскурсия «По старой Петергофской дороге» с посещением Нижнего парка Петергофа.
Петергофская дорога – уникальный комплекс, почти ровесник Петербурга, объединяющий императорские резиденции и частные усадьбы, сады и парки, расположившиеся на берегу Финского залива.
Одна из них – летняя императорская резиденция – Петергоф.
Экскурсия по Нижнему парку со знаменитыми фонтанами.
Здесь вы увидите знаменитые каскады и парные фонтаны, полюбуетесь раскрывающейся перед вами панорамой Финского залива, прогуляетесь по тенистым аллеям, станете жертвой фонтанов-шутих и наверняка подружитесь с местными жителями – белками.
18:30 Возвращение в центр города к Московскому вокзалу.
Завтрак в отеле
10:30 Встреча с гидом в холле гостиницы «Октябрьская».
Автобусная экскурсия в Кронштадт.
Проехав по дамбе через Финский залив, вы совершите прогулку по городу-крепости, расположенному на небольшом острове, и, хотя бы ненадолго почувствуете себя причастным к морю.
Посещение памятника всем чинам российского флота – самого большого Морского собора в России, напоминающего знаменитую Айю-Софию в Стамбуле.
Свободное время для знакомства с недавно открытым музейно-историческим парком «Остров фортов», который посвящён истории и славе военно-морского флота России.
Здесь вас ждёт Аллея героев, напоминающая дорогу времени, Маяк памяти, зоны отдыха для детей и взрослых.
В парке можно узнать об истории флота, полюбоваться видами Каботажной гавани, покататься на панорамных качелях и, конечно, загадать желание, которое исполнит пингвин – обитатель Антарктиды.
Символично, что русские путешественники, открывшие этот континент, начали свой путь именно в Кронштадте.
Дополнительно: Морская прогулка на катере «Форты Кронштадтской крепости».
Форты – это дополнительные искусственные сооружения, призванные вместе с Кронштадтом оградить наш город от неприятеля.
У каждого из них своё имя, история, судьба, о которых и поведает эта экскурсия. (цены уточнять).
18:00 Окончание в центре города у ст. метро «Площадь Восстания».
ВНИМАНИЕ! Туроператор оставляет за собой право вносить изменения в программу туристского продукта без уменьшения общего объема и качества услуг.
Тур предполагает проживание в лучших отелях Петрозаводска в центре города и на берегу Онежского озера (зависит от выбранной категории отелей), 4 ночи.
Стоимость зависит от размещения:
|½ DBL
|SGL
|DBL+1 (доп. место)
|Комфорт Октябрьская, Best Western (Спб) + Вилла Айно, Заречная, Илма, Ладога, Акватика, Караван (Карелия)
|27950
|37750
|26750
|Премиум Октябрьская, Best Western (Спб) + 13 стульев, Фрегат, Питер Инн, Онежский замок, Северная, Гостеприимство (Саквояж), Спа отель Карелия (Карелия)
|29250
|40900
|27950
Варианты размещения категории «Комфорт» в г. Петрозаводск. Современные меблированные номера, тв с плоским экраном, собственная ванная комната. По утрам сервируются завтраки.
Отели категории «Премиум» в г. Петрозаводск. Комфортные меблированные номера, тв с плоским экраном, собственная ванная комната, письменный стол. По утрам сервируются завтраки.
Четырехзвездочная гостиница «Октябрьская» расположена в самом центре Санкт-Петербурга, в 2 минутах ходьбы от Невского проспекта и станции метро «Площадь Восстания».
К услугам гостей современные номера со стильным интерьером и бесплатный Wi-Fi.
Фасад гостиницы «Октябрьская» выполнен в классическом стиле. В элегантных номерах есть собственная ванная комната, холодильник и телевизор со спутниковыми каналами.
Полный завтрак «шведский стол» сервируют с 07:00 до 11:00.
Стойка регистрации гостиницы "Октябрьская" работает круглосуточно и без выходных. На 1-м этаже гостиницы находится стойка консьержа, который поможет гостям заказать трансфер и билеты на экскурсии.
Менее чем в 5 минутах ходьбы от отеля расположен Московский вокзал.
Best Western Plus Centre Hotel расположен в историческом сердце Санкт-Петербурга, в центре деловой, культурной и развлекательной жизни Северной Столицы.
Отель находится на пересечении Невского и Лиговского проспектов, на площади Восстания, напротив Московского вокзала.
Best Western Plus Centre Hotel - это современный отель с сервисом европейского уровня, предлагающий своим гостям комфортное проживание в сочетании с оригинальностью и функциональностью номерного фонда, безопасностью и максимальным удобством как для проведения деловых встреч, так и отдыха в кругу семьи и друзей.
Документы:
Вещи в дорогу
Для основной программы:
Для дополнительных программ:
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Да, в нашем туре действуют скидки и льготы:
|Дети до 7 лет
|1150
|Школьники
|850
|Студенты
|450
|Туристы старше 60 лет
|650
|ВОВ, инвалиды I группы
|1150
Условия предоставления: наличие подтверждающих документов.
В первый день тура: туристы прибывают в Санкт-Петербург и самостоятельно добираются до точки сбора.
Во второй день тура:
06:15 Подача автобуса м. пл. Восстания.
Место посадки: СПб, м. пл. Восстания, Лиговский просп., 10.
Ориентир: книжный магазин "Буквоед".
06:45 Отправление автобуса от м. пл. Восстания.
07:10 Отправление автобуса от м. Дыбенко.
Место посадки: ст. м. Улица Дыбенко, пр. Большевиков 21.
Ориентир: остановка общественного транспорта пр-т Большевиков, 21.
По программе туристы перемещаются на групповом автобусе.
В третий день тура:
Ориентировочное время прибытия в Санкт-Петербург:
Конечная остановка: 00:00 – м. Площадь Восстания.
Внимание! На обратном пути возможны дорожные работы или другие неблагоприятные факторы, из-за которых возвращение в Санкт-Петербург возможно после закрытия метро.
При покупке ж/д и авиа билетов настоятельно рекомендуем обратить внимание: время возвращения в Санкт-Петербург указано ориентировочное!
Страховка в стоимость нашего тура не входит. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».