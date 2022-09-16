1 день

Встреча группы - Летний сад - Эрмитаж

Встреча с гидом в холле гостиницы.

11:30 Отъезд от гостиницы «Октябрьская» (Лиговский пр., д. 10), в том числе – гости из отелей «Best Western».

Автобусная прогулка по центру города. Вы увидите Невский проспект, Марсово поле, Дворцовую площадь.

Прогулка по Летнему саду.

Летний сад – любимое детище Петра I, жемчужина в парковом ожерелье Петербурга.

В 1704 году Петр I приказал разбить для себя большой сад, подобный прославленным западноевропейским паркам того времени, и сам наметил его первоначальный план.

16:00 Посещение Эрмитажа – одного из величайших музеев мира, расположенного в шести уникальных зданиях, в том числе, в Зимнем дворце – резиденции русских царей.

18:00 Свободное время в центре города. Самостоятельное возвращение в гостиницу.

Дополнительно: Посещение театра-макета «Петровская Акватория», где вы окунётесь в жизнь города первой половины XVIII столетия.

Благодаря движущимся объектам, современным световым, звуковым и визуальным эффектам перед вами оживёт старинный Петербург. (500 взр., 300 шк., 400 студ., 400 пенс.)