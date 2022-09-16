Вдохновение Санкт-Петербурга и 10 чудес Карелии

Что может быть лучше, чем провести несколько дней в Питере

5
3 отзыва
Что может быть лучше, чем провести несколько дней в Питере? Провести несколько дней в Питере и съездить в Карелию! Уникальная возможность отложить все заботы и посетить самые популярные места северной столицы.

Прогуляйтесь по Летнему саду, восхититесь красотой Эрмитажа, сфотографируете достопримечательности Петергофа, вдохните морской воздух Кронштадта. А после проведите два незабываемых дня в краю озёр, лесов и рек. Комфортное путешествие по нетронутой природе Карелии сделает ваш отдых разнообразным и насыщенным. Превратите классический тур в Санкт-Петербург во что-то по-настоящему уникальное.
Вдохновение Санкт-Петербурга и 10 чудес Карелии
Вдохновение Санкт-Петербурга и 10 чудес Карелии
Вдохновение Санкт-Петербурга и 10 чудес Карелии
Вдохновение Санкт-Петербурга и 10 чудес Карелии
Вдохновение Санкт-Петербурга и 10 чудес Карелии
Вдохновение Санкт-Петербурга и 10 чудес Карелии
Вдохновение Санкт-Петербурга и 10 чудес Карелии
Вдохновение Санкт-Петербурга и 10 чудес Карелии
Вдохновение Санкт-Петербурга и 10 чудес Карелии
Вдохновение Санкт-Петербурга и 10 чудес Карелии
Вдохновение Санкт-Петербурга и 10 чудес Карелии
Вдохновение Санкт-Петербурга и 10 чудес Карелии
Вдохновение Санкт-Петербурга и 10 чудес Карелии
Вдохновение Санкт-Петербурга и 10 чудес Карелии
Вдохновение Санкт-Петербурга и 10 чудес Карелии
Вдохновение Санкт-Петербурга и 10 чудес Карелии
Вдохновение Санкт-Петербурга и 10 чудес Карелии
Вдохновение Санкт-Петербурга и 10 чудес Карелии
Вдохновение Санкт-Петербурга и 10 чудес Карелии
Вдохновение Санкт-Петербурга и 10 чудес Карелии
Вдохновение Санкт-Петербурга и 10 чудес Карелии
Вдохновение Санкт-Петербурга и 10 чудес Карелии
Вдохновение Санкт-Петербурга и 10 чудес Карелии
Вдохновение Санкт-Петербурга и 10 чудес Карелии
Вдохновение Санкт-Петербурга и 10 чудес Карелии
Вдохновение Санкт-Петербурга и 10 чудес Карелии
Вдохновение Санкт-Петербурга и 10 чудес Карелии
Вдохновение Санкт-Петербурга и 10 чудес Карелии
Вдохновение Санкт-Петербурга и 10 чудес Карелии
Вдохновение Санкт-Петербурга и 10 чудес Карелии
Ближайшие даты:
23
сен
30
сен
7
окт
14
окт

Что вас ожидает 🤩

Водопады Ахвенкоски
Водопады Ахвенкоски
Увидим каскад водопадов в хвойном лесу. Эти места послужили природными декорациями для известного фильма «А зори здесь тихие…»
Путешествие на ретропоезде
Путешествие на ретропоезде
При желании окунёмся в дух исторического путешествия и отправимся в Сортавалу на настоящем паровозе со старинными интерьерами
Александро-Свирский монастырь
Александро-Свирский монастырь
Полюбуемся одним из самых грандиозных церковных архитектурных комплексов во всей России, которому уже почти 500 лет
Горный парк Рускеала
Горный парк Рускеала
Посетим главную достопримечательность Карелии, поражающую своей красотой с ее визитной карточкой — Мраморным каньоном
Водопад Кивач
Водопад Кивач
С высоты 11 метров он обрушивается по ступеням каменной лестницы, образуя мощный водоворот и создавая впечатляющий шум
В гости к хаски и оленям
В гости к хаски и оленям
Вас ждёт знакомство с профессиональным питомником ездовых собак породы хаски и фермой, на которой обитают олени
Залив Кирьявалахти
Залив Кирьявалахти
Посетим самое красивое место Приладожья – «Пестрый залив», любимое место художников
Экскурсия по Петрозаводску
Экскурсия по Петрозаводску
Увидим главные достопримечательности столицы Карелии, включая визитную карточку города – набережную Онежского озера
Эрмитаж
Эрмитаж
Один из величайших музеев мира, расположенный в шести уникальных зданиях, в том числе, в Зимнем дворце – резиденции русских царей
Петергоф
Петергоф
Нас ждет экскурсия в Большой дворец и Нижний парк Петергофа со знаменитыми фонтанами
Кронштадт
Кронштадт
Совершим прогулку по городу-крепости и увидим главные его достопримечательности

Программа тура по дням

1 день

Встреча группы - Летний сад - Эрмитаж

Встреча с гидом в холле гостиницы.

11:30 Отъезд от гостиницы «Октябрьская» (Лиговский пр., д. 10), в том числе – гости из отелей «Best Western».

Автобусная прогулка по центру города. Вы увидите Невский проспект, Марсово поле, Дворцовую площадь.

Прогулка по Летнему саду.

Летний сад – любимое детище Петра I, жемчужина в парковом ожерелье Петербурга.

В 1704 году Петр I приказал разбить для себя большой сад, подобный прославленным западноевропейским паркам того времени, и сам наметил его первоначальный план.

16:00 Посещение Эрмитажа – одного из величайших музеев мира, расположенного в шести уникальных зданиях, в том числе, в Зимнем дворце – резиденции русских царей.

18:00 Свободное время в центре города. Самостоятельное возвращение в гостиницу.

Дополнительно: Посещение театра-макета «Петровская Акватория», где вы окунётесь в жизнь города первой половины XVIII столетия.

Благодаря движущимся объектам, современным световым, звуковым и визуальным эффектам перед вами оживёт старинный Петербург. (500 взр., 300 шк., 400 студ., 400 пенс.)

Встреча группы - Летний сад - ЭрмитажВстреча группы - Летний сад - ЭрмитажВстреча группы - Летний сад - Эрмитаж
2 день

Санкт-Петербург - Александро-Свирский монастырь - Этно-культурный комплекс Талви Укко - Питомник хаски и ферма оленей - водопад и заповедник «Кивач» - Петрозаводск

Завтрак заказать заранее на ресепшен (ланч-бокс).

Освобождение номеров. Выезд с вещами в Карелию.

11:00 Посещение одного из самых впечатляющих монастырей нашего региона – Свято-Троицкого Александра Свирского мужского монастыря.

Александро-Свирский монастырь известен далеко за пределами России и является одним из признанных "мест силы".

Тысячи паломников и туристов съезжаются сюда чтобы своими глазами увидеть невероятной красоты монастырь, узнать его богатую историю и конечно поклониться мощам святого Александра Свирского.

14:30 Прибытие в Чалну. Время на обед.

Здесь по желанию за дополнительную плату можете приобрести комплексный набор блюд.

15:30 Питомник хаски и оленья ферма в этно-культурном комплексе карельского Деда Мороза Талви Укко.

Питомник хаски – после обеда вас ожидает самый большой в России питомник ездовых собак.

Особая гордость Талви Укко – северные олени. Здесь в Чудесном лесу дружно живут сразу несколько видов северных оленей.

Подворье Талви Укко – на территории мини-фермы находятся уютные домики и вольеры для домашних и диких животных: индюшки, утята и гуси снуют по подворью и купаются в здешнем пруду.

Непременно пообщайтесь с лошадками-пони, загляните к забавному еноту, полюбуйтесь настоящей норкой и ручными белками.

По соседству с подворьем расположилась самая настоящая Саамская деревня – образец национальных традиций Крайнего Севера, позволяющий увидеть, как жили древние саамы.

Вы прогуляетесь по маленькому кочевому посёлку между точных копий ярангов и чумов, которые северные народы до сих пор ставят при кочующих оленьих стадах, и погреетесь у домашнего очага в гостях у саамской семьи.

В фотозоне “Арктика” в Саамской деревне даже летом вы окунётесь в величие Крайнего Севера: снег, моржи, тюлени и белые медведи!

Гранд-макет “Карелия” – уникальная экспозиция, позволяющая в одном месте увидеть в миниатюре все основные достопримечательности северного края, воспроизведенные с удивительной точностью.

18:00 Посещение заповедника “Кивач” и одноименного водопада.

Водопад Кивач – второй по величине равнинный водопад Европы. Расположен на реке Суне в центральной части Карелии, на территории одноименного природного заповедника.

Помимо обзорных площадок с видом на каскады водопада, туристы могут познакомиться с животным и растительным миром Карелии в Музее природы, вход в который уже включен в стоимость посещения заповедника.

20:00 Переезд в Петрозаводск, расселение по отелям. Свободное время.

Санкт-Петербург - Александро-Свирский монастырь - Этно-культурный комплекс Талви Укко - Питомник хаски и ферма оленей - водопад и заповедник «Кивач» - ПетрозаводскСанкт-Петербург - Александро-Свирский монастырь - Этно-культурный комплекс Талви Укко - Питомник хаски и ферма оленей - водопад и заповедник «Кивач» - ПетрозаводскСанкт-Петербург - Александро-Свирский монастырь - Этно-культурный комплекс Талви Укко - Питомник хаски и ферма оленей - водопад и заповедник «Кивач» - ПетрозаводскСанкт-Петербург - Александро-Свирский монастырь - Этно-культурный комплекс Талви Укко - Питомник хаски и ферма оленей - водопад и заповедник «Кивач» - Петрозаводск
3 день

Онежская набережная - залив Кирьявалахти - водопады Ахвенкоски - горный парк «Рускеала» - город Сортавала - Приозерск. Крепость Корела - Санкт-Петербург

07:30 Завтрак в отеле.

В зависимости от отеля Вам предложат континентальный завтрак или шведский стол.

Внимание! В отелях категории «Стандарт» завтраки не входят в стоимость.

08:30 Сбор групп по отелям.

09:00 Петрозаводск. Экскурсия по набережной Онеги.

Петрозаводск – славный город, который разросся из заложенного Петром Великим оружейного завода.

Визитная карточка города – Онежская набережная.

12:30 Проезд через самое красивое место Приладожья – пестрый залив Кирьявалахти.

Кирьявалахти – самый северный залива Ладоги, очень похож на норвежский фьорд.

13:30 Водопады Ахвенкоски на реке Тохмайоки.

Водопады Ахвенкоски на реке Тохмайоки – каскад из нескольких водопадов с гранитными уступами в окружении хвойного леса.

У вас будет возможность прогуляться по эко-маршруту, посетить «Аллею сказок» и пройтись по навесным мостам над водопадами (за доп. плату на месте).

14:30 Посещение горного парка “Рускеала” и мраморного каньона.

Горный парк “Рускеала” – это туристический комплекс, объект культурного наследия и памятник истории, расположенный на территории невероятно красивого мраморного карьера.

В прошлом здесь добывали мрамор для строительства известных объектов Санкт-Петербурга – Исаакиевского и Казанского соборов, Эрмитажа, Михайловского замка и др.

Центром парка является Мраморный каньон – огромное изумрудно-прозрачное озеро в окружении отвесных мраморных берегов.

У входа вас встретит лицензированный гид от парка, с которым вы проследуете на экскурсию.

После у вас будет свободное время, и вот некоторые идеи, которые можно будет осуществить:

  • экскурсия «Подземный Космос Рускеала» позволяет спуститься в глубь мраморной скалы и пройти по штольням к подземному озеру;
  • музей деревянных скульптур «Обитель Ангелов» – экспозиция рассказывает историю сосуществования людей и ангелов;
  • тайные тропы земли Калевала – интерактив в парке, который станет вашим проводником по страницам карельского эпоса;
  • советуем прогуляться до заброшенного мраморного завода;
  • а также интересны будут Итальянский карьер и сад камней, Монферраново озеро, Светлое озеро с «дикими» тропинками;
  • активные развлечения предлагают вам прокат лодок, 400-метровый троллей ZIP-line, прыжки с тарзанки и веревочный городок;
  • сувенирные магазины.

17:00 Выезд из горного парка Рускеала на Ретро поезде.

При желании вы можете сделать ваш вояж еще более незабываемым, проехав до города Сортавала на отреставрированном поезде на паровой тяге.

Внимание! Билеты на ретро-поезд приобретаются самостоятельно в РЖД кассах при покупке тура.

18:00 Отправление из парка “Рускеала” на автобусе.

Если вы отправить из горного парка не на ретро-поезде, а на автобусе, то у вас будет чуть больше времени на самостоятельную программу в “Рускеала”.

18:30 Прибытие автобуса в город Сортавала.

В городе Сортавала мы проедем по центральным улицам, и вы увидите такие достопримечательности как Дом Леандера, памятник рунопевцу, Храм Николая Чудотворца.

Фирменный магазин форелевого хозяйства в городе.

21:00 Остановка у крепости Корела.

Каменная крепость в городе Приозерске играла значительную роль в истории Карельского перешейка и имеет очень непростую судьбу.

Внимание! Остановка у крепости Корела может осуществляться только в светлое время суток и может быть отменена из-за ситуации на дороге.

Самостоятельное заселение в гостиницу.

Онежская набережная - залив Кирьявалахти - водопады Ахвенкоски - горный парк «Рускеала» - город Сортавала - Приозерск. Крепость Корела - Санкт-ПетербургОнежская набережная - залив Кирьявалахти - водопады Ахвенкоски - горный парк «Рускеала» - город Сортавала - Приозерск. Крепость Корела - Санкт-ПетербургОнежская набережная - залив Кирьявалахти - водопады Ахвенкоски - горный парк «Рускеала» - город Сортавала - Приозерск. Крепость Корела - Санкт-ПетербургОнежская набережная - залив Кирьявалахти - водопады Ахвенкоски - горный парк «Рускеала» - город Сортавала - Приозерск. Крепость Корела - Санкт-Петербург
4 день

Петергоф: Нижний парк

Завтрак.

11:00 Отъезд от гостиницы «Октябрьская».

(Лиговский пр., д. 10), в том числе – гости из отеля «Best Western», встречаются с гидом в холле гостиницы «Октябрьская».

Автобусная экскурсия «По старой Петергофской дороге» с посещением Нижнего парка Петергофа.

Петергофская дорога – уникальный комплекс, почти ровесник Петербурга, объединяющий императорские резиденции и частные усадьбы, сады и парки, расположившиеся на берегу Финского залива.

Одна из них – летняя императорская резиденция – Петергоф.

Экскурсия по Нижнему парку со знаменитыми фонтанами.

Здесь вы увидите знаменитые каскады и парные фонтаны, полюбуетесь раскрывающейся перед вами панорамой Финского залива, прогуляетесь по тенистым аллеям, станете жертвой фонтанов-шутих и наверняка подружитесь с местными жителями – белками.

18:30 Возвращение в центр города к Московскому вокзалу.

Петергоф: Нижний паркПетергоф: Нижний паркПетергоф: Нижний паркПетергоф: Нижний парк
5 день

Кронштадт

Завтрак в отеле

10:30 Встреча с гидом в холле гостиницы «Октябрьская».

Автобусная экскурсия в Кронштадт.

Проехав по дамбе через Финский залив, вы совершите прогулку по городу-крепости, расположенному на небольшом острове, и, хотя бы ненадолго почувствуете себя причастным к морю.

Посещение памятника всем чинам российского флота – самого большого Морского собора в России, напоминающего знаменитую Айю-Софию в Стамбуле.

Свободное время для знакомства с недавно открытым музейно-историческим парком «Остров фортов», который посвящён истории и славе военно-морского флота России.

Здесь вас ждёт Аллея героев, напоминающая дорогу времени, Маяк памяти, зоны отдыха для детей и взрослых.

В парке можно узнать об истории флота, полюбоваться видами Каботажной гавани, покататься на панорамных качелях и, конечно, загадать желание, которое исполнит пингвин – обитатель Антарктиды.

Символично, что русские путешественники, открывшие этот континент, начали свой путь именно в Кронштадте.

Дополнительно: Морская прогулка на катере «Форты Кронштадтской крепости».

Форты – это дополнительные искусственные сооружения, призванные вместе с Кронштадтом оградить наш город от неприятеля.

У каждого из них своё имя, история, судьба, о которых и поведает эта экскурсия. (цены уточнять).

18:00 Окончание в центре города у ст. метро «Площадь Восстания».

ВНИМАНИЕ! Туроператор оставляет за собой право вносить изменения в программу туристского продукта без уменьшения общего объема и качества услуг.

КронштадтКронштадтКронштадтКронштадт

Проживание

Тур предполагает проживание в лучших отелях Петрозаводска в центре города и на берегу Онежского озера (зависит от выбранной категории отелей), 4 ночи.

Стоимость зависит от размещения:

½ DBLSGLDBL+1 (доп. место)
Комфорт Октябрьская, Best Western (Спб) + Вилла Айно, Заречная, Илма, Ладога, Акватика, Караван (Карелия)279503775026750
Премиум Октябрьская, Best Western (Спб) + 13 стульев, Фрегат, Питер Инн, Онежский замок, Северная, Гостеприимство (Саквояж), Спа отель Карелия (Карелия)292504090027950

Варианты проживания

Гостиницы "Вилла Айно", "Заречная", "Илма", "Ладога", "Акватика", "Караван"

1 ночь

Варианты размещения категории «Комфорт» в г. Петрозаводск. Современные меблированные номера, тв с плоским экраном, собственная ванная комната. По утрам сервируются завтраки.

Гостиницы "Вилла Айно", "Заречная", "Илма", "Ладога", "Акватика", "Караван"Гостиницы "Вилла Айно", "Заречная", "Илма", "Ладога", "Акватика", "Караван"Гостиницы "Вилла Айно", "Заречная", "Илма", "Ладога", "Акватика", "Караван"Гостиницы "Вилла Айно", "Заречная", "Илма", "Ладога", "Акватика", "Караван"

Гостиницы "13 стульев", "Фрегат", "Питер Инн", "Онежский замок", "Саквояж", "Северная", "Гостеприимство", "Спа отель Карелия"

1 ночь

Отели категории «Премиум» в г. Петрозаводск. Комфортные меблированные номера, тв с плоским экраном, собственная ванная комната, письменный стол. По утрам сервируются завтраки.

Гостиницы "13 стульев", "Фрегат", "Питер Инн", "Онежский замок", "Саквояж", "Северная", "Гостеприимство", "Спа отель Карелия"Гостиницы "13 стульев", "Фрегат", "Питер Инн", "Онежский замок", "Саквояж", "Северная", "Гостеприимство", "Спа отель Карелия"Гостиницы "13 стульев", "Фрегат", "Питер Инн", "Онежский замок", "Саквояж", "Северная", "Гостеприимство", "Спа отель Карелия"

Гостиница «Октябрьская» 4*

3 ночи

Четырехзвездочная гостиница «Октябрьская» расположена в самом центре Санкт-Петербурга, в 2 минутах ходьбы от Невского проспекта и станции метро «Площадь Восстания».

К услугам гостей современные номера со стильным интерьером и бесплатный Wi-Fi.

Фасад гостиницы «Октябрьская» выполнен в классическом стиле. В элегантных номерах есть собственная ванная комната, холодильник и телевизор со спутниковыми каналами.

Полный завтрак «шведский стол» сервируют с 07:00 до 11:00.

Стойка регистрации гостиницы "Октябрьская" работает круглосуточно и без выходных. На 1-м этаже гостиницы находится стойка консьержа, который поможет гостям заказать трансфер и билеты на экскурсии.

Менее чем в 5 минутах ходьбы от отеля расположен Московский вокзал.

Гостиница «Октябрьская» 4*Гостиница «Октябрьская» 4*Гостиница «Октябрьская» 4*Гостиница «Октябрьская» 4*Гостиница «Октябрьская» 4*Гостиница «Октябрьская» 4*

Отель «Best Western Plus Center Hotel» 4*

3 ночи

Best Western Plus Centre Hotel расположен в историческом сердце Санкт-Петербурга, в центре деловой, культурной и развлекательной жизни Северной Столицы.

Отель находится на пересечении Невского и Лиговского проспектов, на площади Восстания, напротив Московского вокзала.

Best Western Plus Centre Hotel - это современный отель с сервисом европейского уровня, предлагающий своим гостям комфортное проживание в сочетании с оригинальностью и функциональностью номерного фонда, безопасностью и максимальным удобством как для проведения деловых встреч, так и отдыха в кругу семьи и друзей.

Отель «Best Western Plus Center Hotel» 4*Отель «Best Western Plus Center Hotel» 4*Отель «Best Western Plus Center Hotel» 4*Отель «Best Western Plus Center Hotel» 4*Отель «Best Western Plus Center Hotel» 4*Отель «Best Western Plus Center Hotel» 4*

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер на комфортном автобусе (вместимость автобуса зависит от набора группы)
  • Проживание в Санкт-Петербурге (3 ночи)
  • Проживание в лучших отелях Петрозаводска в центре города и на берегу Онежского озера (зависит от выбранной категории отелей), 1 ночь
  • Завтрак в отеле (кроме категории "Стандарт")
  • Свободное посещение Александро-Свирского Монастыря
  • Посещение самого крупного равнинного водопада Кивач
  • Живописная дорога до Горного парка “Рускеала”. Осмотр пестрого залива Кирьявалахти (остановка в зависимости от дорожной ситуации)
  • После экскурсии по Мраморному каньону – свободное время
  • Посещение Мраморного каньона, Итальянского карьера, озера Светлое, заброшенного мраморного завода
  • Остановка у рускеальских водопадов Ахвенкоски
  • Посещение мест съемок фильмов "А зори здесь тихие","Темный мир"
  • Посещение фирменного форелевого магазина
  • При наличии времени – внешний осмотр крепости Корела (может быть отменен в связи с дорожной ситуацией)
  • Трассовые экскурсии от профессионального гида на протяжении всего тура
  • Экскурсия по Летнему саду, Эрмитажу, Летнему парку, в Кронштадт, Петергоф
  • Входные билеты в Эрмитаж
  • Входные билеты в горный парк “Рускеала”, заповедник "Кивач" и Музей природы
  • Экскурсия "Мраморный каньон" по горному парку Рускеала с аттестованным местным гидом
  • Входные билеты в парк "Вотчина Талви Укко" и экскурсия “Северная сага”, включающая посещение питомника хаски с местным каюром, осмотр фермы северных оленей, Саамской деревни, подворья с домашними животными, гранд-макета “Карелия”
  • Экскурсия по Онежской набережной в Петрозаводске
Что не входит
  • Авиа и ж/д билеты до г. Санкт-Петербург и обратно.
  • Ж/д билеты «Ретропоезд» Рускеала – Сортавала: от 420 р. /взр.
  • Комплексные обеды в туре: диапазон цен 350 – 450 р.
  • Экологическая тропа у водопадов Ахвенкоски: Полный билет – 300 руб. /чел. Дети до 7 лет – бесплатно Дети от 7 до 14 лет, студенты (очн.), Лица, имеющие регистрацию в РК, Пенсионеры – 250 руб. /чел.
  • Активные развлечения в горном парке Рускеала: по ценам парка
Место начала и завершения?
Россия, Санкт-Петербург
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Документы:

  • Оригинал российского паспорта;
  • для граждан других стран: иностранный паспорт, миграционная карта;
  • свидетельство о рождении для детей до 14 лет;
  • медицинский полис.

Вещи в дорогу

Для основной программы:

  • наличные деньги, так как на объектах маршрута могут отсутствовать терминалы оплаты или интернет;
  • удобная обувь на плоской нескользящей подошве. Рекомендуем взять запасную сменную обувь;
  • так как погода в Карелии переменчива, желательно иметь при себе дождевик или зонт;
  • к вечеру и во время поездки по воде может быть прохладно, рекомендуем взять теплую одежду по сезону;
  • репелленты (средства от насекомых);
  • солнцезащитные средства;
  • необходимые медикаменты;
  • страховка от невыезда. На случай, если у вас не получится поехать в тур.

Для дополнительных программ:

  • При посещении монастырей соблюдаются правила: отсутствие головных уборов у мужчин, наличие платков и юбок у женщин. Не разрешается открытая одежда: шорты, майки, короткие юбки и т. п.
Входят ли билеты в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Есть ли какие-то скидки на тур?

Да, в нашем туре действуют скидки и льготы:

Дети до 7 лет1150
Школьники850
Студенты450
Туристы старше 60 лет650
ВОВ, инвалиды I группы1150

Условия предоставления: наличие подтверждающих документов.

Как осуществляется трансфер?

В первый день тура: туристы прибывают в Санкт-Петербург и самостоятельно добираются до точки сбора.

Во второй день тура:

06:15 Подача автобуса м. пл. Восстания.
Место посадки: СПб, м. пл. Восстания, Лиговский просп., 10.
Ориентир: книжный магазин "Буквоед".

06:45 Отправление автобуса от м. пл. Восстания.

07:10 Отправление автобуса от м. Дыбенко.
Место посадки: ст. м. Улица Дыбенко, пр. Большевиков 21.
Ориентир: остановка общественного транспорта пр-т Большевиков, 21.

По программе туристы перемещаются на групповом автобусе.

В третий день тура:

Ориентировочное время прибытия в Санкт-Петербург:

Конечная остановка: 00:00 – м. Площадь Восстания.

Внимание! На обратном пути возможны дорожные работы или другие неблагоприятные факторы, из-за которых возвращение в Санкт-Петербург возможно после закрытия метро.

При покупке ж/д и авиа билетов настоятельно рекомендуем обратить внимание: время возвращения в Санкт-Петербург указано ориентировочное!

Страховка входит в стоимость тура?

Страховка в стоимость нашего тура не входит. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 49 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
И
16 сен 2022
Тур очень понравился! Я довольна! Всё продумано до мелочей. Отношение гидов и персонала внимательное и заботливое. Спасибо большое
Большая Страна
Большая Страна
Ответ организатора:
Добрый день! Спасибо за отзыв! Нам очень важно получать отклики от наших туристов. Будем рады видеть Вас и в других наших турах по России!
М
9 сен 2022
Большое спасибо организаторам! Четкая и профессиональная работа. Нареканий нет
Большая Страна
Большая Страна
Ответ организатора:
Добрый день! Спасибо за высокую оценку нашей работы! Будем ждать новых обращений, подберем увлекательное путешествие!)
А
7 сен 2022
К организатору тура претензий никаких нет. Всё чётко, всё вовремя, никаких накладок, никаких задержек, всё в обозначенное время. Информирование происходит по СМС. Когда отменили сплав по Шуе из-за погодных условий, накануне прислали СМС и потом ещё позвонили. Так что организация была на высоте.
Единственным странным моментом был тот, что рекомендованный организатором приезд в Петрозаводск - поездом, который приходит на вокзал в 7:50 утра. А трансфер на базу в 12:00. Непонятно почему так и что делать эти 4 часа в городе туристам с вещами (а в моём случае был ещё и проливной дождь), когда даже магазины ещё не работают. Из кафе только КФС был открыт. Поскольку я приехал один, а не в составе группы, то за мной приехал индивидуальный водитель. Он сказал мне, что мог приехать гораздо раньше и сразу отвезти меня на базу, где я спокойно мог ждать заселения до 12 часов. Погулять или посидеть в ресторане или в беседке.
Организаторам надо отрегулировать встречу и трансфер, чтобы туристам было удобнее.
Большая Страна
Большая Страна
Ответ организатора:
Добрый день, Андрей!
Спасибо за обратную связь, рады, что путешествие Вам в целом понравилось. По данному замечанию, передадим информацию нашим коллегам в регионе. Будем рады видеть Вас и в других наших турах по России!

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Петрозаводска

🧒Можно с детьмиПетергоф🗽Популярные места🏡ВыездныеВодные развлеченияКронштадтВодопад Кивач🍀Природа и пейзажи🧳Многодневные туры5-дневные турыЗалив КирьявалахтиГорный парк Рускеала🏞Карелия

Похожие туры в Петрозаводске

Кижи, Рускеала и Валаам: лучшие места Карелии за три дня
2 дня
🚌 На автобусе
Авторский тур
до 50 чел.
Организатор экскурсии Константин
Константин
Нет отзывов
Кижи, Рускеала и Валаам: лучшие места Карелии за три дня
Посмотреть все топовые места Карелии и насладиться красотой Севера
Петрозаводск, железнодорожный вокзал, 9:20
23 сен
27 сен
30 сен
4 окт
24 805 за 1 человека
5 чудес Карелии в трехдневном туре
3 дня
🚌 На автобусе
Авторский тур
до 50 чел.
Организатор экскурсии СканТур
СканТур
Нет отзывов
5 чудес Карелии в трехдневном туре
Каждое воскресенье мы думаем о том
пл. Гагарина, 1
Сегодня
24 сен
28 сен
1 окт
от 12 550 за 1 человека
О чем поют вулканы Карелии?
7 часов
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Индивидуальная
до 6 чел.
Организатор экскурсии Марина
Марина
5
10 отзывов
О чем поют вулканы Карелии?
Добро пожаловать в сказочный мир карельских лесов, горных рек и суровых скал, укрытых мягким мхом
Ж/Д вокзал, Петрозаводск
23 400 за всё до 6 чел.
Петрозаводск - сердце Карелии
2.5 часа
🚗 На машине
Индивидуальная
до 5 чел.
Организатор экскурсии Анна
Анна
4.9
8 отзывов
Петрозаводск - сердце Карелии
Столица Карелии, «город на Онего», град Петра
Ж/Д вокзал города Петрозаводска, под часами
10 000 за всё до 5 чел.
Главное в Карелии за 3 дня: от водопада Кивач до Валаама
3 дня
🚌 На автобусе
Авторский тур
до 50 чел.
Организатор экскурсии СканТур
СканТур
Нет отзывов
Главное в Карелии за 3 дня: от водопада Кивач до Валаама
Тур для тех кто хочет, чтобы выходные были так же плотно насыщенны впечатлениями как будни делами
ул. Гагарина д. 1
23 сен
27 сен
30 сен
4 окт
от 20 900 за 1 человека
ТОП-7 по Карелии за четыре дня
4 дня
🚌 На автобусе
Авторский тур
до 50 чел.
Организатор экскурсии СканТур
СканТур
Нет отзывов
ТОП-7 по Карелии за четыре дня
Для тех кто хочет посвятить себя важнейшей достопримечательности Карелии - природе
пл. Гагарина, 1
26 сен
3 окт
10 окт
от 13 250 за 1 человека
Сплав по реке Шуя в Карелии - двухдневная перезагрузка
2 дня
⚓️ По рекам и каналам
Речные прогулки
Авторский тур
до 15 чел.
Организатор экскурсии Андрей
Андрей
Нет отзывов
Сплав по реке Шуя в Карелии - двухдневная перезагрузка
Река Шуя - самая популярная река Карелии вблизи Петрозаводска
пл. Гагарина, 2a
24 сен
9 500 за 1 человека
Исконная Карелия: этнопутешествие в Кинерму
5 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Наташа
Наташа
5
3 отзыва
Исконная Карелия: этнопутешествие в Кинерму
Побывать в гостях у коренных карелов и познакомиться с памятниками деревянного зодчества
Сегодня
Завтра
23 сен
24 сен
от 6 600 за всё до 3 чел.
Новогоднее волшебство: в Карелию за новым счастьем
3 дня
🚌 На автобусе
Авторский тур
до 50 чел.
Организатор экскурсии Константин
Константин
Нет отзывов
Новогоднее волшебство: в Карелию за новым счастьем
Узнать, чем отличается карельский Дед Мороз, и встретить 2023 год в окружении северной природы
Москва, аэропорт «Домодедово». Вылет в Петрозаводс...
30 дек
46 805 за 1 человека
Водопады и вулканы Карелии: Гирвас - Кивач - Поор-порог
6 часов
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Индивидуальная
до 5 чел.
Организатор экскурсии Анна
Анна
5
7 отзывов
Водопады и вулканы Карелии: Гирвас - Кивач - Поор-порог
Карелия - это сказочный мир. Иногда хочется сказать такого
жд вокзал города Петрозаводска
22 000 за всё до 5 чел.
Петрозаводск - сердце Карелии
2 часа
🚌 На автобусе
Индивидуальная
до 6 чел.
Организатор экскурсии Марина
Марина
5
5 отзывов
Петрозаводск - сердце Карелии
Обзорная экскурсия по Петрозаводску позволит узнать столицу Карелии
Ж/Д вокзал, Петрозаводск
10 400 за всё до 6 чел.
Жемчужина Карелии - Рускеала из Петрозаводска
14 часов
🚌 На автобусе
Групповая
до 25 чел.
Организатор экскурсии Спутник
Спутник
4.5
110 отзывов
Жемчужина Карелии - Рускеала из Петрозаводска
Рускеала - одно из знаковых мест в Карелии
23 сен
27 сен
28 сен
1 окт
3 300 за 1 человека
У нас ещё много экскурсий в Петрозаводске. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Петрозаводске
ХОРОШО
🧭
ТАМ