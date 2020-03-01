Людмила проводит ещё 6 экскурсий

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Разведать самые вкусные места Петрозаводска и попробовать традиционные блюда карелов

Людмила
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Людмила – ваш гид
Предлагаю вам отправиться в гастрономическое путешествие по самым колоритным ресторанам Петрозаводска, где готовят лучшие в городе традиционные блюда Карелии.

Вы не только проведете вечер, пробуя вкуснейшую рыбу, свежую выпечку и другие шедевры карельской кухни, но и глубже познакомитесь с культурой карелов, их бытом и традициями.
От 3000 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
Продолжительность 3 часа
До 4 человек
Можно с детьми
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Вечер карельской кухни
Вечер карельской кухни

Что вас ожидает

Разобраться в особенностях карельской кухни
Вы познакомитесь с национальной кухней Карелии, традиции которой складывалась на протяжении многих столетий. С древнейших времен на столе карела первое место занимала озерная рыба, хлеб из озимого зерна и, конечно, дары леса. Я помогу вам сориентироваться в местных деликатесах и порекомендую блюда, без которых не обходится ни одно карельское застолье.

Посетить лучшие рестораны города
Каждое гастрономическое место на нашем маршруте по-своему интересно: вы посетите три колоритных ресторан, каждый из которых откроет карельскую кухню с новой стороны. В одном из заведений вы станете гостями Карельской Горницы. В другом месте, сидя за столиком, насладитесь панорамными видами северной природы. А в третьем ресторане сможете повеселиться или насладиться прекрасным вечером в «стране тысячи озёр».

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии входят: услуги гида; трансфер по программе; персональное обслуживание; помощь в организации маршрута на следующие дни.
  • Отдельно оплачиваются расходы в каждом ресторане в соответствии с меню (средний чек — 1000 руб).
  • Эта экскурсия станет отличным завершением дня после дневной экскурсионной программы.
  • При заказе экскурсии вы также получите уникальный промо-код, дающий скидку 10% на общий чек в трёх лучших ресторанах Петрозаводска.
  • В период с 23.12 по 10.01 общая стоимость экскурсии повышается на 15%.
Вечер карельской кухни
Вечер карельской кухни
Вечер карельской кухни
Вечер карельской кухни
Вечер карельской кухни
Вечер карельской кухни

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Людмила
Людмила
Здравствуйте! Я коренная жительница Петрозаводска, провожу экскурсии и знакомлю гостей с красотами Карелии. Рассказы и беседы о моей малой родине совсем непохожи на привычную экскурсионную классику.
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Людмила проводит ещё 6 экскурсий

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