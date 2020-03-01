Людмила проводит ещё 6 экскурсий

Что вас ожидает

Разобраться в особенностях карельской кухни

Вы познакомитесь с национальной кухней Карелии, традиции которой складывалась на протяжении многих столетий. С древнейших времен на столе карела первое место занимала озерная рыба, хлеб из озимого зерна и, конечно, дары леса. Я помогу вам сориентироваться в местных деликатесах и порекомендую блюда, без которых не обходится ни одно карельское застолье.

Посетить лучшие рестораны города

Каждое гастрономическое место на нашем маршруте по-своему интересно: вы посетите три колоритных ресторан, каждый из которых откроет карельскую кухню с новой стороны. В одном из заведений вы станете гостями Карельской Горницы. В другом месте, сидя за столиком, насладитесь панорамными видами северной природы. А в третьем ресторане сможете повеселиться или насладиться прекрасным вечером в «стране тысячи озёр».