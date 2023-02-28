Путешествие начинается в Петрозаводске, куда вам нужно добраться самостоятельно в первый день программы.
Рекомендуем поезд №18 «Карелия» с прибытием в Петрозаводск в 07:55.
После встречи на вокзале Петрозаводска вы на экспедиционных автомобилях отправитесь в Сортавалу, по пути посещая знаковые природные и исторические места. Будет спецучасток бездорожья, который при желании вы сможете пройти за рулем джипа.
Завтрак не предусмотрен, будет перекус. Рекомендуем позавтракать в поезде.
Старинная деревня Кинерма.
Первой остановкой на маршруте станет старинная карельская деревня Кинерма. Здесь вас ждет экскурсия и обед с блюдами национальной кухни в старинном доме-музее.
Кинерма является памятником народного деревянного зодчества южных карел и входит в Ассоциацию самых красивых деревень России.
Водопад «Белые мосты».
Вы отправитесь к следующей достопримечательности – живописному водопаду «Белые мосты» (Юканкоски) на реке Кулисмайоки.
Это самый высокий водопад на юге Карелии (высота – 19 м). Дорога к водопаду пройдет по карельской тайге.
К вечеру на моторных лодках вы отправитесь на остров Хавус, расположенный в самом центре Ладожских шхер (15-20 минут в пути).
Прибытие в глэмпинг Lago Ladoga.
Вы разместитесь в геокуполах и поужинаете блюдами карельской кухни.
Ночь проведете в уютных шатрах-полусферах в окружении соснового леса.
Утром для вас будет организован завтрак в глэмпинге.
Маршрут по лесной природной тропе.
Вы отправитесь на прогулку по лесной тропе. Она проходит через весь остров Хавус с юга на север (протяженность около 3 км).
На маршруте вы увидите гигантские ели, живописные болота, покрытые мхами, фундаменты старых финских хуторов, выходы древнейших геологических пород.
У северной оконечности острова, где заканчивается тропа, вас будут ждать микроавтобусы, на которых вы доедете до места начала сплава по реке Янис (30-40 минут в пути).
Сплав по реке Янис.
Перед выходом на маршрут вы пообедаете на природе и пройдете инструктаж по технике безопасности.
Во время сплава вы преодолеете несколько порогов 2 и 3 категории сложности, увидите финские ГЭС и живописные каньоны (протяженность сплава 4-6 км, 2-3 часа).
После окончания сплава вас отвезут обратно в глэмпинг.
Вечером вы поужинаете и отдохнете.
Утром для вас будет организован завтрак в глэмпинге.
Экскурсия на Валаам.
При хорошей погоде вы отправитесь на катерах на архипелаг Валаам, где вас ждет индивидуальная экскурсия.
Вы познакомитесь с архитектурными памятниками и историей Валаамского Спасо-Преображенского мужского монастыря.
В Монастырской бухте вы осмотрите его Центральную Усадьбу, храмы, келейные корпуса и паломнические гостиницы.
В монастырской трапезной будет организован обед, после которого вы отправитесь на дальние мысы и скиты Нового Иерусалима.
Вы увидите Воскресенский скит, уединенный Гефсиманский сад обители, подниметесь на гору Елеон, знаменитую своими великолепными видами.
В завершение знакомства с Валаамом посетите белокаменную Никольскую церковь.
Глубокими внутренними озерами вы пройдете на катерах мимо церквей и скитов, скрытых от глаз основного потока туристов, а затем вернетесь на катере в глэмпинг.
Для вас будет организован ужин.
Далее можно будет сыграть в карельский квиз, посмотреть фильм или провести время в играх и с песнями у большого костра.
Утром для вас будет организован завтрак в глэмпинге.
Маршрут по Ладожским шхерам.
Вы отправитесь на кольцевой маршрут на мотолодках по Ладожским шхерам.
Одна из поразительных особенностей Ладожских шхер – это так называемые «рифовые горы».
Рифовыми называют горы, обрывающиеся в озеро отвесными скалами, высота которых может достигать 80 метров.
Маршрут начнется с осмотра «пальцев великана» – живописных мысов острова Хонкасало, где можно воочию убедиться, что в России есть свои фьорды – узкие заливы с отвесными каменными стенами.
Далее маршрут приведет вас к знаменитой скале Айно. Вы подниметесь на одну из красивейших смотровых площадок с великолепным видом на шхеры.
На маршруте будет организован горячий обед на природе.
Кульминацией маршрута станет выход на «Крышу Ладоги» – гору Вахтимяки, вид с которой захватывает дух, затем вы вернетесь в глэмпинг.
Вы поужинаете и отдохнете.
При желании и за доп. плату можете посетить баню-фурако на берегу Ладоги.
Утром для вас накроют завтрак в карельском стиле.
Далее вы сами сможете выбрать чем заняться: погулять по территории глэмпинга, отдохнуть в гамаке или на террасе.
Или за дополнительную плату выбрать:
Вы пообедаете в глэмпинге, после чего отправитесь в Сортавалу.
Гид проведет небольшую пешую экскурсию по городу, и у вас будет свободное время для самостоятельного ужина (оплачивается дополнительно) и покупки сувениров.
Обратные билеты нужно купить на поезд №160А с отправлением из Сортавалы в 20:37 в заключительный день тура.
Тур предусматривает проживание в купольном глэмпинге Lago Ladoga. Он находится в самом
живописном месте Ладожских шхер – на острове Хавус в окружении соснового леса.
Детям до 12 лет, а также третьему человеку в шатре, при размещении на дополнительном спальном месте наверху, мы предоставляем скидку 10%. Скидки не суммируются.
Личные вещи и снаряжение:
Одежда и обувь:
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Во время этого тура с вами будет работать целая команда специалистов:
В стоимость программы входит трехразовое питание (кроме завтрака в первый день и ужина в последний день). В меню будут разнообразные блюда карельской кухни: красная рыба разных способов приготовления, лохикейтто – уха на сливках, калитки – открытые пирожки с начинкой из пшена, рыбы и ягод, клюква в сахаре, настойки и варенье из северных ягод.
Устойчивой сотовой связи в глэмпинге нет. Мобильный сигнал можно «ловить» только местами. Пожалуйста, предупредите об этом родных и близких накануне поездки.
С июня до начала сентября – наиболее теплое время на Ладожском озере. Средняя температура составляет +17-18°С, днем воздух может прогреться до +23°С и выше. Температура воды также варьируется в пределах +14-20°С.
Путешествие начинается в Петрозаводске, куда вам нужно добраться самостоятельно в первый день программы.
Рекомендуем поезд №18 «Карелия» с прибытием в Петрозаводск в 07:55.
Обратные билеты нужно купить на поезд №160А с отправлением из Сортавалы в 20:37 в заключительный день тура.
В целях безопасности и тишины мы принимаем гостей с детьми с 7 лет. Доставка на остров происходит по Ладожскому озеру, всем пассажирам необходимы спасательные жилеты. Минимальный размер наших жилетов XS, что примерно соответствует начальному школьному возрасту. Кроме того, наш глэмпинг находится на скальном берегу с непростым рельефом, камни бывают скользкими и опасными для маленьких детей.