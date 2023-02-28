Великая Ладога

Вас ждет 5 дней незабываемых летних приключений на Ладоге

5
2 отзыва
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Вас ждет 5 дней незабываемых летних приключений на Ладоге! Вы увидите природные и исторические достопримечательности южной Карелии и Северного Приладожья, покорите водные просторы Ладоги, поднимитесь на лучшие обзорные точки Ладожских шхер, посетите Валаам.

А еще пройдете живописный маршрут по лесной тропе, сплавитесь по реке и будете жить на острове в уютном купольном глэмпинге.
Великая Ладога
Великая Ладога
Великая Ладога
Великая Ладога
Великая Ладога
Великая Ладога
Великая Ладога
Великая Ладога
Великая Ладога
Великая Ладога
Великая Ладога
Великая Ладога
Великая Ладога
Великая Ладога
Великая Ладога
Великая Ладога
Великая Ладога
Великая Ладога
Великая Ладога
Великая Ладога
Великая Ладога
Великая Ладога
Великая Ладога
Великая Ладога
Великая Ладога
Великая Ладога
Великая Ладога
Великая Ладога
Великая Ладога
Великая Ладога
Ближайшие даты:

Что вас ожидает 🤩

Увлекательные пороги
Увлекательные пороги
Отправитесь на сплав и преодолеете несколько порогов 2 и 3 категории сложности
Пикник на природе
Пикник на природе
Отдохнете на привале во время активных карельских приключений
Шатры-полусферы в сосновом лесу
Шатры-полусферы в сосновом лесу
Поживете на берегу Ладоги, а вечерами сможете смотреть фильмы, играть в настольные игры или петь песни у костра
Старинная карельская деревня
Старинная карельская деревня
Прогуляетесь по деревне Кинерма, которая являяется памятником народного деревянного зодчества южных карел
На катерах к острову Валаам
На катерах к острову Валаам
Познакомитесь с архитектурными памятниками и историей загадочного острова
Большое путешествие по Ладожским шхерам
Большое путешествие по Ладожским шхерам
Отправитесь на мотолодках по Ладожским шхерам и подниметесь на гору Вахтимяки, которую называют «Крыша Ладоги»

Программа тура по дням

1 день

Старинная деревня Кинерма и водопад «Белые мосты»

Путешествие начинается в Петрозаводске, куда вам нужно добраться самостоятельно в первый день программы.

Рекомендуем поезд №18 «Карелия» с прибытием в Петрозаводск в 07:55.

После встречи на вокзале Петрозаводска вы на экспедиционных автомобилях отправитесь в Сортавалу, по пути посещая знаковые природные и исторические места. Будет спецучасток бездорожья, который при желании вы сможете пройти за рулем джипа.

Завтрак не предусмотрен, будет перекус. Рекомендуем позавтракать в поезде.

Старинная деревня Кинерма.

Первой остановкой на маршруте станет старинная карельская деревня Кинерма. Здесь вас ждет экскурсия и обед с блюдами национальной кухни в старинном доме-музее.

Кинерма является памятником народного деревянного зодчества южных карел и входит в Ассоциацию самых красивых деревень России.

Водопад «Белые мосты».

Вы отправитесь к следующей достопримечательности – живописному водопаду «Белые мосты» (Юканкоски) на реке Кулисмайоки.

Это самый высокий водопад на юге Карелии (высота – 19 м). Дорога к водопаду пройдет по карельской тайге.

К вечеру на моторных лодках вы отправитесь на остров Хавус, расположенный в самом центре Ладожских шхер (15-20 минут в пути).

Прибытие в глэмпинг Lago Ladoga.

Вы разместитесь в геокуполах и поужинаете блюдами карельской кухни.

Ночь проведете в уютных шатрах-полусферах в окружении соснового леса.

Старинная деревня Кинерма и водопад «Белые мосты»Старинная деревня Кинерма и водопад «Белые мосты»Старинная деревня Кинерма и водопад «Белые мосты»Старинная деревня Кинерма и водопад «Белые мосты»Старинная деревня Кинерма и водопад «Белые мосты»Старинная деревня Кинерма и водопад «Белые мосты»Старинная деревня Кинерма и водопад «Белые мосты»Старинная деревня Кинерма и водопад «Белые мосты»
2 день

Треккинг по природной тропе и сплав по реке Янис

Утром для вас будет организован завтрак в глэмпинге.

Маршрут по лесной природной тропе.

Вы отправитесь на прогулку по лесной тропе. Она проходит через весь остров Хавус с юга на север (протяженность около 3 км).

На маршруте вы увидите гигантские ели, живописные болота, покрытые мхами, фундаменты старых финских хуторов, выходы древнейших геологических пород.

У северной оконечности острова, где заканчивается тропа, вас будут ждать микроавтобусы, на которых вы доедете до места начала сплава по реке Янис (30-40 минут в пути).

Сплав по реке Янис.

Перед выходом на маршрут вы пообедаете на природе и пройдете инструктаж по технике безопасности.

Во время сплава вы преодолеете несколько порогов 2 и 3 категории сложности, увидите финские ГЭС и живописные каньоны (протяженность сплава 4-6 км, 2-3 часа).

После окончания сплава вас отвезут обратно в глэмпинг.

Вечером вы поужинаете и отдохнете.

Треккинг по природной тропе и сплав по реке ЯнисТреккинг по природной тропе и сплав по реке ЯнисТреккинг по природной тропе и сплав по реке ЯнисТреккинг по природной тропе и сплав по реке ЯнисТреккинг по природной тропе и сплав по реке ЯнисТреккинг по природной тропе и сплав по реке ЯнисТреккинг по природной тропе и сплав по реке Янис
3 день

На катерах к острову Валаам

Утром для вас будет организован завтрак в глэмпинге.

Экскурсия на Валаам.

При хорошей погоде вы отправитесь на катерах на архипелаг Валаам, где вас ждет индивидуальная экскурсия.

Вы познакомитесь с архитектурными памятниками и историей Валаамского Спасо-Преображенского мужского монастыря.

В Монастырской бухте вы осмотрите его Центральную Усадьбу, храмы, келейные корпуса и паломнические гостиницы.

В монастырской трапезной будет организован обед, после которого вы отправитесь на дальние мысы и скиты Нового Иерусалима.

Вы увидите Воскресенский скит, уединенный Гефсиманский сад обители, подниметесь на гору Елеон, знаменитую своими великолепными видами.

В завершение знакомства с Валаамом посетите белокаменную Никольскую церковь.

Глубокими внутренними озерами вы пройдете на катерах мимо церквей и скитов, скрытых от глаз основного потока туристов, а затем вернетесь на катере в глэмпинг.

Для вас будет организован ужин.

Далее можно будет сыграть в карельский квиз, посмотреть фильм или провести время в играх и с песнями у большого костра.

На катерах к острову ВалаамНа катерах к острову ВалаамНа катерах к острову ВалаамНа катерах к острову ВалаамНа катерах к острову ВалаамНа катерах к острову ВалаамНа катерах к острову ВалаамНа катерах к острову ВалаамНа катерах к острову Валаам
4 день

Большое путешествие по Ладожским шхерам

Утром для вас будет организован завтрак в глэмпинге.

Маршрут по Ладожским шхерам.

Вы отправитесь на кольцевой маршрут на мотолодках по Ладожским шхерам.

Одна из поразительных особенностей Ладожских шхер – это так называемые «рифовые горы».

Рифовыми называют горы, обрывающиеся в озеро отвесными скалами, высота которых может достигать 80 метров.

Маршрут начнется с осмотра «пальцев великана» – живописных мысов острова Хонкасало, где можно воочию убедиться, что в России есть свои фьорды – узкие заливы с отвесными каменными стенами.

Далее маршрут приведет вас к знаменитой скале Айно. Вы подниметесь на одну из красивейших смотровых площадок с великолепным видом на шхеры.

На маршруте будет организован горячий обед на природе.

Кульминацией маршрута станет выход на «Крышу Ладоги» – гору Вахтимяки, вид с которой захватывает дух, затем вы вернетесь в глэмпинг.

Вы поужинаете и отдохнете.

При желании и за доп. плату можете посетить баню-фурако на берегу Ладоги.

Большое путешествие по Ладожским шхерамБольшое путешествие по Ладожским шхерамБольшое путешествие по Ладожским шхерамБольшое путешествие по Ладожским шхерамБольшое путешествие по Ладожским шхерамБольшое путешествие по Ладожским шхерамБольшое путешествие по Ладожским шхерамБольшое путешествие по Ладожским шхерамБольшое путешествие по Ладожским шхерамБольшое путешествие по Ладожским шхерам
5 день

Активности на выбор

Утром для вас накроют завтрак в карельском стиле.

Далее вы сами сможете выбрать чем заняться: погулять по территории глэмпинга, отдохнуть в гамаке или на террасе.

Или за дополнительную плату выбрать:

  • SUP-серфинг на Ладоге;
  • пеший маршрут на гору Хаукариутта;
  • маршрут на квадроциклах (ранний выезд из глэмпинга);
  • экскурсия в «Рускеала» (ранний выезд из глэмпинга);
  • рыбалка;
  • сеанс в бане-фурако.

Вы пообедаете в глэмпинге, после чего отправитесь в Сортавалу.

Гид проведет небольшую пешую экскурсию по городу, и у вас будет свободное время для самостоятельного ужина (оплачивается дополнительно) и покупки сувениров.

Обратные билеты нужно купить на поезд №160А с отправлением из Сортавалы в 20:37 в заключительный день тура.

Активности на выборАктивности на выборАктивности на выборАктивности на выборАктивности на выбор

Проживание

Тур предусматривает проживание в купольном глэмпинге Lago Ladoga. Он находится в самом
живописном месте Ладожских шхер – на острове Хавус в окружении соснового леса.

Детям до 12 лет, а также третьему человеку в шатре, при размещении на дополнительном спальном месте наверху, мы предоставляем скидку 10%. Скидки не суммируются.

Варианты проживания

Купольный глэмпинг Lago Ladoga

4 ночи
  • Панорамная лаунж-зона, где для вас будут сервировать завтрак и ужин. Внутри шатра организована обеденная и чайная (всегда доступная для гостей) зоны, а также зона отдыха с камином и настольными играми.
  • 10 купольных шатров, каждый рассчитан на 2-3 человек. Внутри две удобные нижние кровати или одна большая для пар и дополнительное спальное место наверху, прикроватный столик, два кресла и журнальный стол у панорамного окна с видом на лес и озеро. Также шкаф для одежды, розетки, биотуалет и раковина для умывания. Каждому гостю предоставляется два полотенца. Вам будет тепло, в каждом куполе есть электропростыни и камин с автоматической подачей топлива, вам не придётся вставать ночью и подбрасывать дрова.
  • Стильные и комфортные душевые и туалеты.
  • Баня-фурако – подогреваемая открытая купель прямо на берегу озера. Здесь вы можете расслабиться с прекрасным видом.
  • Костровая зона с местами для сидения, где можно устроить атмосферные вечерние посиделки.
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Ответы на вопросы

Что входит
  • Двухместное размещение в глэмпинге (4 ночи)
  • Трехразовое питание по программе
  • (кроме завтрака в первый день и ужина в последний день)
  • Услуги опытных гидов, инструкторов, капитанов и шеф-повара
  • Транспортное обслуживание по маршруту
  • (микроавтобусы, экспедиционные внедорожники, моторные лодки и катер)
  • Аренда снаряжения для сплава
  • Экскурсии и входные платы на экскурсионные объекты
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты в г. Петрозаводск и обратно из г. Сортавала
  • Проживание в гостинице Петрозаводска в случае прибытия накануне дня начала программы
  • Посещение бани-фурако (+ 5 000 руб. /сеанс до 2-х часов, до 4-х чел.) (по желанию)
  • Одноместное размещение в шатре +25 000 руб. (по желанию)
  • Завтрак в первый день и ужин в последний день тура
  • Активные программы в последний день (по желанию)
  • Сувениры и дополнительные услуги в глэмпинге (по желанию)
Место начала и завершения?
Россия, Республика Карелия, Сортавала
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Личные вещи и снаряжение:

  • документы в герметичной упаковке: паспорт, медицинский полис;
  • рюкзак или дорожную сумку;
  • индивидуальную аптечку;
  • средства личной гигиены;
  • купальные принадлежности и сланцы (для посещения фурако);
  • сменное бельё.

Одежда и обувь:

  • удобную спортивную одежду для прогулок на природе (по погоде);
  • 2 пары обуви: треккинговые ботинки / резиновые сапоги + кроссовки / легкие сменные ботинки;
  • влаго- и ветрозащитную одежду для путешествий по озеру;
  • головной убор (кепку, панаму, спортивную шапку).
Входят ли билеты на поезд в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Кто будет сопровождать меня в путешествии?

Во время этого тура с вами будет работать целая команда специалистов:

  • профессиональные местные гиды, которые встретят вас на вокзале и будут с группой на протяжении всей поездки;
  • опытные водители и капитаны будут управлять мотолодками на Ладоге;
  • повара будут готовить для вас вкусные и питательные завтраки, а также обеды и ужины с блюдами карельской кухни.
Как будут кормить?

В стоимость программы входит трехразовое питание (кроме завтрака в первый день и ужина в последний день). В меню будут разнообразные блюда карельской кухни: красная рыба разных способов приготовления, лохикейтто – уха на сливках, калитки – открытые пирожки с начинкой из пшена, рыбы и ягод, клюква в сахаре, настойки и варенье из северных ягод.

Будет ли мобильная связь?

Устойчивой сотовой связи в глэмпинге нет. Мобильный сигнал можно «ловить» только местами. Пожалуйста, предупредите об этом родных и близких накануне поездки.

Какая будет погода?

С июня до начала сентября – наиболее теплое время на Ладожском озере. Средняя температура составляет +17-18°С, днем воздух может прогреться до +23°С и выше. Температура воды также варьируется в пределах +14-20°С.

На какое время брать билеты?

Путешествие начинается в Петрозаводске, куда вам нужно добраться самостоятельно в первый день программы.

Рекомендуем поезд №18 «Карелия» с прибытием в Петрозаводск в 07:55.

Обратные билеты нужно купить на поезд №160А с отправлением из Сортавалы в 20:37 в заключительный день тура.

Есть ли возрастные ограничения?

В целях безопасности и тишины мы принимаем гостей с детьми с 7 лет. Доставка на остров происходит по Ладожскому озеру, всем пассажирам необходимы спасательные жилеты. Минимальный размер наших жилетов XS, что примерно соответствует начальному школьному возрасту. Кроме того, наш глэмпинг находится на скальном берегу с непростым рельефом, камни бывают скользкими и опасными для маленьких детей.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
Е
28 фев 2023
Тур с 23-25 февраля Ледяная Ладога. Питомник хасок, контактные и дружелюбные собаки. Катание на санях супер. Глэмпинг Лаго Ладога комфорт 5*, шеф повар творил чудеса, прекрасные завтраки, ужины, обеды. Обед в лесу выше всяких похвал, с форелью на углях. Гиды Ирина, Серафима и Анна, спасибо. Квест+скалолазанье, катание на аэролодках к шхерам, зимняя рыбалка. Вся команда это труд профессионалов. Низкий поклон.
Тур с 23-25 февраля Ледяная Ладога. Питомник хасок, контактные и дружелюбные собаки. Катание на санях супер.Тур с 23-25 февраля Ледяная Ладога. Питомник хасок, контактные и дружелюбные собаки. Катание на санях супер.Тур с 23-25 февраля Ледяная Ладога. Питомник хасок, контактные и дружелюбные собаки. Катание на санях супер.Тур с 23-25 февраля Ледяная Ладога. Питомник хасок, контактные и дружелюбные собаки. Катание на санях супер.Тур с 23-25 февраля Ледяная Ладога. Питомник хасок, контактные и дружелюбные собаки. Катание на санях супер.Тур с 23-25 февраля Ледяная Ладога. Питомник хасок, контактные и дружелюбные собаки. Катание на санях супер.Тур с 23-25 февраля Ледяная Ладога. Питомник хасок, контактные и дружелюбные собаки. Катание на санях супер.Тур с 23-25 февраля Ледяная Ладога. Питомник хасок, контактные и дружелюбные собаки. Катание на санях супер.Тур с 23-25 февраля Ледяная Ладога. Питомник хасок, контактные и дружелюбные собаки. Катание на санях супер.Тур с 23-25 февраля Ледяная Ладога. Питомник хасок, контактные и дружелюбные собаки. Катание на санях супер.
Е
28 фев 2023
Большая страна организатору спасибо. Помогли выбрать ржд билеты. Менеджеры всегда на связи.

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