Выходные в Карелии на 4 дня. Осенне-зимний тур

Приглашаем провести яркие и динамичные выходные в сказочной Карелии

4.4
3 отзыва
Приглашаем провести яркие и динамичные выходные в сказочной Карелии! Вас ждут главные достопримечательности региона, посещение центра шунгита, вкуснейшие блюда национальной кухни и множество других впечатлений.

Отдых можно дополнить программой активности на выбор или самостоятельно спланировать свободное время и провести его так, как больше нравится.
Выходные в Карелии на 4 дня. Осенне-зимний тур
Выходные в Карелии на 4 дня. Осенне-зимний тур
Выходные в Карелии на 4 дня. Осенне-зимний тур
Выходные в Карелии на 4 дня. Осенне-зимний тур
Выходные в Карелии на 4 дня. Осенне-зимний тур
Выходные в Карелии на 4 дня. Осенне-зимний тур
Выходные в Карелии на 4 дня. Осенне-зимний тур
Выходные в Карелии на 4 дня. Осенне-зимний тур
Выходные в Карелии на 4 дня. Осенне-зимний тур
Выходные в Карелии на 4 дня. Осенне-зимний тур
Выходные в Карелии на 4 дня. Осенне-зимний тур
Выходные в Карелии на 4 дня. Осенне-зимний тур
Выходные в Карелии на 4 дня. Осенне-зимний тур
Выходные в Карелии на 4 дня. Осенне-зимний тур
Выходные в Карелии на 4 дня. Осенне-зимний тур
Выходные в Карелии на 4 дня. Осенне-зимний тур
Выходные в Карелии на 4 дня. Осенне-зимний тур
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает 🤩

Экскурсия по столице Карелии
Экскурсия по столице Карелии
Вас ждет знакомство с историческим центром, памятником Петру I, губернаторским парком, променад по городской набережной вдоль Онежского озера
Горный парк «Рускеала»
Горный парк «Рускеала»
Вас ждет остановка у Рускеальских водопадов и вид на изумрудные воды рукотворного Мраморного озера
Курорт «Марциальные воды»
Курорт «Марциальные воды»
Вас ждет знакомство с историей курорта, дегустация воды из целебных источников и осмотр церкви св. апостола Петра
Вулкан Гирвас
Вулкан Гирвас
Уникальный природный объект – здесь застывшая лава, горные породы, песчаные дюны и густые сосновые боры
Водопад «Кивач»
Водопад «Кивач»
Вас ждут завораживающие виды мощного потока воды, настоящая карельская береза и посещение музея Природы
Отдых на любой вкус
Отдых на любой вкус
По желанию Вы можете дополнить свою программу сафари на квадроциклах, экскурсией на о. Кижи или в питомник хаски и оленей

Программа тура по дням

1 день

Прибытие. Заселение в гостиницу

Прибытие туристов в Петрозаводск.

Самостоятельное размещение в выбранной гостинице по расчетному часу.

До расчетного часа вещи можно бесплатно оставить в камере хранения гостиницы.

Свободный день.

2 день

Петрозаводск. Центр Шунгита. Экскурсии на выбор: Кижи, сафари на квадроциклах, питомник ездовых собак и оленей

Завтрак в гостинице (шведский стол).

После завтрака встреча с гидом в холле гостиницы.

Экскурсия по столице Карелии.

Петрозаводск – младший брат Санкт-Петербурга, рожденный с ним в один год.

Основал его в 1703 году Петр Великий.

Вас ждет знакомство с историческим центром, памятником Петру I, губернаторским парком.

Променад по красивой городской набережной вдоль Онежского озера, где находится коллекция оригинальных скульптур, расположенная под открытым небом.

Гид также покажет уютные ресторанчики и кафе, где Вы сможете отведать блюда национальной кухни.

Посещение фирменного магазина ликеро-водочного завода «Алковорлд».

Вся продукция, включая водки, горькие и сладкие настойки, джины, биттеры и бальзамы, содержит только натуральные ингредиенты и разливается на собственном производстве, основанном в 1879 году в Петрозаводске.

Обед с элементами национальной кухни и дегустацией алкоголя от карельского производителя.

Размещение в гостинице.

Экскурсии:

  • Экскурсия в музей-заповедник «Кижи» (в пути 1 час 15 минут).

Проводится в период летней навигации на Онежском озере (до середины октября).

  • 2-часовое сафари на квадроциклах.
  • Экскурсия в питомник ездовых собак и северных оленей.
Петрозаводск. Центр Шунгита. Экскурсии на выбор: Кижи, сафари на квадроциклах, питомник ездовых собак и оленейПетрозаводск. Центр Шунгита. Экскурсии на выбор: Кижи, сафари на квадроциклах, питомник ездовых собак и оленейПетрозаводск. Центр Шунгита. Экскурсии на выбор: Кижи, сафари на квадроциклах, питомник ездовых собак и оленейПетрозаводск. Центр Шунгита. Экскурсии на выбор: Кижи, сафари на квадроциклах, питомник ездовых собак и оленей
3 день

Уникальный горный парк «Рускеала»

Завтрак в гостинице (шведский стол).

Экскурсия на целый день «Уникальный горный парк «Рускеала».

Переезд в горный парк «Рускеала» (260 км).

По пути остановка на Рускеальских водопадах, где проходили съемки культового советского фильма «А зори здесь тихие».

Сейчас это прекрасное место для прогулок и фото на фоне природе.

Экскурсия в горном парке «Рускеала».

Здесь в 18-19 веках добывали мрамор для украшения дворцов и храмов Северной столицы.

А ныне любуются на изумрудные воды рукотворного Мраморного озера, посещают сохранившиеся гроты и штольни, осматривают «Итальянский карьер», где все оттенки мрамора как на ладони и гуляют по Мраморной площади.

Аналогов нет ни в России, ни в Европе!

В свободное время (за доп. плату) можно посетить экскурсию «Подземная Рускеала» или экспозицию деревянных скульптур «Обитель ангелов», прокатиться на троллее и полюбоваться видом на Мраморное озеро с высоты птичьего полета (zip-line), покушать в кафе горного парка, приобрести сувениры.

* Дополнительные услуги на территории горного парка приобретаются непосредственно на месте, в кассах горного парка. Заранее не бронируются.

Возвращение в Петрозаводск вечером.

Уникальный горный парк «Рускеала»Уникальный горный парк «Рускеала»Уникальный горный парк «Рускеала»Уникальный горный парк «Рускеала»
4 день

«Марциальные воды» - водопад Кивач

Завтрак в гостинице (шведский стол).

Освобождение номеров.

Загородная экскурсия «Первый российский курорт «Марциальные воды» – вулкан Гирвач – водопад Кивач».

Знакомство с интересной историей курорта «Марциальные Воды», основанного Петром I в ХVIII веке.

Дегустация воды из трех целебных источников.

Осмотр церкви св. апостола Петра, построенной в 1721 году по чертежам самого императора.

Далее увидим древний вулкан Гирвас – уникальный по своей красоте природный объект.

Представьте только – он жил более полутора миллиардов лет назад.

Здесь и застывшая лава, и горные породы, и песчаные дюны, и густые сосновые боры.

Еще один природный шедевр водопад «Кивач».

Это самый известный водопад Карелии, воспетый еще первым губернатором нашего края, русским поэтом Гаврилой Державиным: «Алмазна сыплется гора. .».

Действительно, падающая вода, ее мощь – завораживают.

Здесь же вы увидите настоящую карельскую березу и посетите музей Природы.

Возвращение в г. Петрозаводск.

Трансфер на ж. д. вокзал.

Отъезд вечерними поездами после 17 часов.

До новых встреч в Карелии!

«Марциальные воды» - водопад Кивач«Марциальные воды» - водопад Кивач«Марциальные воды» - водопад Кивач«Марциальные воды» - водопад Кивач

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

РазмещениеСтоимость

Гостиница «Заречная» 3*

Завтрак – «шведский стол»

20 400 руб. /чел. – в 2-местном номере

25 950 руб. /чел. – 1-местное размещение

17 400 руб. /чел. - на доп. месте

Гостиница «Северная» 4*

Завтрак – «шведский стол»

20 950 руб. /чел. – в 2-местном номере

25 950 руб. /чел. – 1-местное размещение

19 800 руб. /чел. - на доп. месте

Варианты проживания

Гостиница «Заречная»

3 ночи

Находится в самом зеленом районе города Петрозаводска, менее чем в 2 км от Онежского озера, и располагает просторными номерами с бесплатным WiFi. Предоставляется бесплатная частная парковка.

В номерах с ковровым покрытием, обустроенных в отремонтированном двухэтажном здании, есть телевизор с плоским экраном, а также рабочий стол и собственная ванная комната. В число прочих удобств входят халат с тапочками, утюг, электрический чайник и холодильник.

В зале для завтрака каждое утро сервируется завтрак «шведский стол». Вечером постояльцы смогут отдохнуть и пообщаться в кафе с ЖК-телевизором и караоке.

Гостиница «Заречная»Гостиница «Заречная»Гостиница «Заречная»Гостиница «Заречная»Гостиница «Заречная»Гостиница «Заречная»

«Северная» 4*

3 ночи

Отель «Северная» расположен в центре Петрозаводска, всего в 1 км от Онежского озера и в 15 минутах ходьбы от железнодорожного вокзала и остановок общественного транспорта.

К услугам гостей отеля «Северная» широкий выбор номеров, люксов и апартаментов, укомплектованных всем необходимым.

В отеле работает бизнес-центр с помещениями для совещаний.

Внимательные сотрудники отеля «Северная» окажут помощь в оформлении визы и могут организовать экскурсии по запросу.

Рядом с отелем «Северная» можно посетить торговые и деловые районы города, также поблизости открыты рестораны и музеи. Гости могут познакомиться с неоклассическим архитектурным наследием Петрозаводска или прогуляться вдоль Онежского озера.

«Северная» 4*«Северная» 4*«Северная» 4*«Северная» 4*«Северная» 4*«Северная» 4*«Северная» 4*

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание в номерах выбранной категории (3 ночи в г. Петрозаводске)
  • Питание по программе (3 завтрака, 1 обед)
  • Обзорная экскурсия по Петрозаводску
  • Посещение фирменного магазина «Алковорлд»
  • Экскурсия в горный парк «Рускеала»
  • Экскурсия на курорт «Марциальные воды», вулкан Гирвас и в заповедник «Кивач»
  • Транспортное обслуживание по программе
  • Работа гида и сопровождающего 3 дня
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Петрозаводска и обратно
  • Питание, не включенное в стоимость тура
  • Услуги, не включенные в стоимость тура
  • Экскурсия в музей-заповедник «Кижи»:взрослый – 4 600 руб. пенсионер – 4 300 руб. ребенок 6-16 лет – 2 900 руб. ребенок от 2 до 5 лет включительно 2 500 руб. бесплатно - дети до 2 лет (не включительно).
  • Взрослый – 4 600 руб.
  • Пенсионер – 4 300 руб.
  • Ребенок 6-16 лет – 2 900 руб.
  • Ребенок от 2 до 5 лет включительно 2 500 руб.
  • Бесплатно - дети до 2 лет (не включительно).
  • 2-часовое сафари на квадроциклах:один человек на квадроцикле – 6 900 руб. /чел. два человека на квадроцикле – 4 500 руб. /чел. В стоимость входит: аренда квадроциклов CF-MOTO, ГСМ, работа инструктора, экипировка (водоотталкивающие штаны и куртка, шлем, подшлемник, перчатки). Трансфер к месту проката не включен.
  • Один человек на квадроцикле – 6 900 руб. /чел.
  • Два человека на квадроцикле – 4 500 руб. /чел.
  • В стоимость входит: аренда квадроциклов CF-MOTO, ГСМ, работа инструктора, экипировка (водоотталкивающие штаны и куртка, шлем, подшлемник, перчатки). Трансфер к месту проката не включен.
  • Экскурсия в питомник ездовых собак и северных оленей – 2 000 руб. /чел
Место начала и завершения?
г. Петрозаводск
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка в стоимость тура не включена.

Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер – сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.

Какие есть скидки в туре?

скидка на тур предоставляется:

  • ребенок до 6 лет – 1 000 руб.;
  • ребенок от 7 до 16 лет – 500 руб.;
  • пенсионер от 60 лет – 400 руб.
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

4.4
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
2
3
2
1
Н
5 сен 2022
Гидам Ларисе и Наталье огромная благодарность за интересные рассказы и заботу.
Большая Страна
Большая Страна
Ответ организатора:
Добрый день!

Спасибо за отзыв! Будем рады новым обращениям, подберем интересную программу в любой из регионов России!:)
О
25 авг 2022
Тур интересный,
гиды знающие, но Группы большие.
Хотела бы, чтоб вы рассмотрели возможность поселения одиночке при их согласии, чтоб не платить за двухместный номер
Большая Страна
Большая Страна
Ответ организатора:
Добрый день, Ольга!
Спасибо за обратную связь, рады, что путешествие Вам в целом понравилось. По данному замечанию, передадим информацию нашим коллегам в регионе. Будем рады видеть Вас и в других наших турах по России!
О
17 авг 2022
Все хорошо.

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