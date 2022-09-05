Прибытие туристов в Петрозаводск.
Самостоятельное размещение в выбранной гостинице по расчетному часу.
До расчетного часа вещи можно бесплатно оставить в камере хранения гостиницы.
Свободный день.
Завтрак в гостинице (шведский стол).
После завтрака встреча с гидом в холле гостиницы.
Экскурсия по столице Карелии.
Петрозаводск – младший брат Санкт-Петербурга, рожденный с ним в один год.
Основал его в 1703 году Петр Великий.
Вас ждет знакомство с историческим центром, памятником Петру I, губернаторским парком.
Променад по красивой городской набережной вдоль Онежского озера, где находится коллекция оригинальных скульптур, расположенная под открытым небом.
Гид также покажет уютные ресторанчики и кафе, где Вы сможете отведать блюда национальной кухни.
Посещение фирменного магазина ликеро-водочного завода «Алковорлд».
Вся продукция, включая водки, горькие и сладкие настойки, джины, биттеры и бальзамы, содержит только натуральные ингредиенты и разливается на собственном производстве, основанном в 1879 году в Петрозаводске.
Обед с элементами национальной кухни и дегустацией алкоголя от карельского производителя.
Размещение в гостинице.
Экскурсии:
Проводится в период летней навигации на Онежском озере (до середины октября).
Завтрак в гостинице (шведский стол).
Экскурсия на целый день «Уникальный горный парк «Рускеала».
Переезд в горный парк «Рускеала» (260 км).
По пути остановка на Рускеальских водопадах, где проходили съемки культового советского фильма «А зори здесь тихие».
Сейчас это прекрасное место для прогулок и фото на фоне природе.
Экскурсия в горном парке «Рускеала».
Здесь в 18-19 веках добывали мрамор для украшения дворцов и храмов Северной столицы.
А ныне любуются на изумрудные воды рукотворного Мраморного озера, посещают сохранившиеся гроты и штольни, осматривают «Итальянский карьер», где все оттенки мрамора как на ладони и гуляют по Мраморной площади.
Аналогов нет ни в России, ни в Европе!
В свободное время (за доп. плату) можно посетить экскурсию «Подземная Рускеала» или экспозицию деревянных скульптур «Обитель ангелов», прокатиться на троллее и полюбоваться видом на Мраморное озеро с высоты птичьего полета (zip-line), покушать в кафе горного парка, приобрести сувениры.
* Дополнительные услуги на территории горного парка приобретаются непосредственно на месте, в кассах горного парка. Заранее не бронируются.
Возвращение в Петрозаводск вечером.
Завтрак в гостинице (шведский стол).
Освобождение номеров.
Загородная экскурсия «Первый российский курорт «Марциальные воды» – вулкан Гирвач – водопад Кивач».
Знакомство с интересной историей курорта «Марциальные Воды», основанного Петром I в ХVIII веке.
Дегустация воды из трех целебных источников.
Осмотр церкви св. апостола Петра, построенной в 1721 году по чертежам самого императора.
Далее увидим древний вулкан Гирвас – уникальный по своей красоте природный объект.
Представьте только – он жил более полутора миллиардов лет назад.
Здесь и застывшая лава, и горные породы, и песчаные дюны, и густые сосновые боры.
Еще один природный шедевр водопад «Кивач».
Это самый известный водопад Карелии, воспетый еще первым губернатором нашего края, русским поэтом Гаврилой Державиным: «Алмазна сыплется гора. .».
Действительно, падающая вода, ее мощь – завораживают.
Здесь же вы увидите настоящую карельскую березу и посетите музей Природы.
Возвращение в г. Петрозаводск.
Трансфер на ж. д. вокзал.
Отъезд вечерними поездами после 17 часов.
До новых встреч в Карелии!
Тур предусматривает проживание в гостинице.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Размещение
|Стоимость
Гостиница «Заречная» 3*
Завтрак – «шведский стол»
20 400 руб. /чел. – в 2-местном номере
25 950 руб. /чел. – 1-местное размещение
17 400 руб. /чел. - на доп. месте
Гостиница «Северная» 4*
Завтрак – «шведский стол»
20 950 руб. /чел. – в 2-местном номере
25 950 руб. /чел. – 1-местное размещение
19 800 руб. /чел. - на доп. месте
Находится в самом зеленом районе города Петрозаводска, менее чем в 2 км от Онежского озера, и располагает просторными номерами с бесплатным WiFi. Предоставляется бесплатная частная парковка.
В номерах с ковровым покрытием, обустроенных в отремонтированном двухэтажном здании, есть телевизор с плоским экраном, а также рабочий стол и собственная ванная комната. В число прочих удобств входят халат с тапочками, утюг, электрический чайник и холодильник.
В зале для завтрака каждое утро сервируется завтрак «шведский стол». Вечером постояльцы смогут отдохнуть и пообщаться в кафе с ЖК-телевизором и караоке.
Отель «Северная» расположен в центре Петрозаводска, всего в 1 км от Онежского озера и в 15 минутах ходьбы от железнодорожного вокзала и остановок общественного транспорта.
К услугам гостей отеля «Северная» широкий выбор номеров, люксов и апартаментов, укомплектованных всем необходимым.
В отеле работает бизнес-центр с помещениями для совещаний.
Внимательные сотрудники отеля «Северная» окажут помощь в оформлении визы и могут организовать экскурсии по запросу.
Рядом с отелем «Северная» можно посетить торговые и деловые районы города, также поблизости открыты рестораны и музеи. Гости могут познакомиться с неоклассическим архитектурным наследием Петрозаводска или прогуляться вдоль Онежского озера.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Страховка в стоимость тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер – сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.
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