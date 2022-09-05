3 день

Уникальный горный парк «Рускеала»

Завтрак в гостинице (шведский стол).

Экскурсия на целый день «Уникальный горный парк «Рускеала».

Переезд в горный парк «Рускеала» (260 км).

По пути остановка на Рускеальских водопадах, где проходили съемки культового советского фильма «А зори здесь тихие».

Сейчас это прекрасное место для прогулок и фото на фоне природе.

Экскурсия в горном парке «Рускеала».

Здесь в 18-19 веках добывали мрамор для украшения дворцов и храмов Северной столицы.

А ныне любуются на изумрудные воды рукотворного Мраморного озера, посещают сохранившиеся гроты и штольни, осматривают «Итальянский карьер», где все оттенки мрамора как на ладони и гуляют по Мраморной площади.

Аналогов нет ни в России, ни в Европе!

В свободное время (за доп. плату) можно посетить экскурсию «Подземная Рускеала» или экспозицию деревянных скульптур «Обитель ангелов», прокатиться на троллее и полюбоваться видом на Мраморное озеро с высоты птичьего полета (zip-line), покушать в кафе горного парка, приобрести сувениры.

* Дополнительные услуги на территории горного парка приобретаются непосредственно на месте, в кассах горного парка. Заранее не бронируются.

Возвращение в Петрозаводск вечером.