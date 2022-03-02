Зима по-карельски

Что может быть лучше, чем поваляться в пушистых сугробах, погулять по зимнему лесу, устроить скоростной спуск с горки

5
3 отзыва
Что может быть лучше, чем поваляться в пушистых сугробах, погулять по зимнему лесу, устроить скоростной спуск с горки, попариться в жаркой баньке? А совместить все эти удовольствия с интересными экскурсиями? Наш тур – прекрасный вариант поездки в Карелию для всей семьи, который сочетает в себе спокойный загородный отдых наравне с активной частью – походом и экскурсиями.

Все активности подобраны так, чтобы семьям с детьми было комфортно, а главное интересно проводить время. В туре нет долгих переездов, объекты подобраны с учетом детских интересов.
Зима по-карельски
Зима по-карельски
Зима по-карельски
Зима по-карельски
Зима по-карельски
Зима по-карельски
Зима по-карельски
Зима по-карельски
Зима по-карельски
Зима по-карельски
Ближайшие даты:
21
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Описание

Преимущества этого путешествия:

  • размещение в уютном загородном комплексе "Верховье";
  • поездка в гости к карельскому Деду Морозу Талвиукко;
  • общение с дружелюбными хаски и северными оленями;
  • поездка к водопаду Кивач.

Программа тура по дням

1 день
Встреча, посещение резиденции карельского Деда Мороза Талвиукко

Встреча на ж/д вокзале г. Петрозаводск с поезда № 018 Москва – Петрозаводск.

Отправление в отель «Верховье». 

Размещение в уютных номерах со всеми удобствами.

Завтрак. 

Поездка в Вотчину Талвиукко – настоящая сказка для детей и взрослых. 

Здесь вы посетите Резиденцию карельского Деда Мороза, увидите рабочий кабинет, в котором он заключает погодные договоры, Сказочную приемную и лабораторию чудес.

А еще в Резиденции расположилось просторное жилище, в котором дружно живут все четыре времени года.

Вы прикоснётесь к прекрасному миру Крайнего Севера и самобытной культуре древних саамов, узнаете, как живут тундровые олени, и пообщаетесь с этими чудесными животными.

В крупнейшем питомнике ездовых собак вы подружитесь с лучшими  спортсменами России – энергичными аляскинскими хаски, добродушными маламутами и общительными сибирскими хаски.

Катание на собачьих упряжках предлагается за дополнительную плату.

​Возвращение в Верховье. 

Обед.

Свободное время. Отдых, катание на ватрушках. По желанию баня на дровах за дополнительную плату.

Ужин и вечер знакомств. 

Поделимся первыми впечатлениями, наслаждаясь вкусом ароматного глинтвейна.

Встреча, посещение резиденции карельского Деда Мороза ТалвиуккоВстреча, посещение резиденции карельского Деда Мороза ТалвиуккоВстреча, посещение резиденции карельского Деда Мороза Талвиукко
2 день
Поездка на горнолыжную базу &quot;LUMI&quot; с осмотром старинных карельских деревень и водопад Кивач

Завтрак.

Трансфер на Горнолыжную базу  "LUMI" (40 км.).

По пути Вас ждёт трассовая экскурсия о старинных карельских деревнях Мунозеро, Тереки, Готнаволок.

Горнолыжная база "LUMI" расположена в одном из самых живописных уголков Карелии в окрестностях озера Мунозеро Кондопожского района.

Здесь вы можете как покататься, так и просто погулять. Виды – завораживающие!

Перекус на горнолыжной базе.

Посещение заповедника и водопада Кивач.

Водопад Кивач – один из главных символов Карелии, воспетый поэтами.

Зимой он по-своему красив – мощные потоки воды среди искрящегося снега и льда.

Возвращение в Верховье.

Ужин.

Поездка на горнолыжную базу &quot;LUMI&quot; с осмотром старинных карельских деревень и водопад КивачПоездка на горнолыжную базу &quot;LUMI&quot; с осмотром старинных карельских деревень и водопад Кивач
3 день
День отъезда. Отдых на территории отеля

Завтрак.

Для того чтобы насладиться красотой и тишиной нетронутой зимней природы приглашаем вас на мастер-класс хождения на снегоступах, изготовления финских свечей из бревна, лепки снеговиков или изготовления ледяных свечей.

Обед.

Трансфер на ж/д вокзал к 18:00.

День отъезда. Отдых на территории отеляДень отъезда. Отдых на территории отеляДень отъезда. Отдых на территории отеля

Проживание

Тур предусматривает проживание в загородном отеле «Верховье». 

Стоимость тура на 1 человека, руб.:

Отель "Верховье"Двухместное размещение
Взрослый16 800
Взрослый на доп. месте10 800

Дети до 3-х лет без предоставления места бесплатно. 

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание в загородном отеле "Верховье" (2 ночи)
  • Транспортное обслуживание по программе
  • Питание, указанное в программе (3 завтрака, 2 обеда, 2 ужина, 1 перекус на горнолыжной базе)
  • Посещение Вотчины карельского Деда Мороза Талвиукко
  • Прокат снаряжения (лыжи, ботинки, снегоступы)
  • Трассовая экскурсия в окрестности старинных карельских деревень Мунозеро, Тереки, Готнаволок
  • Посещение водопада и одноименного заповедника Кивач
Что не входит
  • Авиа и ж/д билеты дог. Петрозаводска и обратно
  • Баня
  • Катание на собачьей упряжке
  • Трансфер из аэропорта Бесовец
Место начала и завершения?
Петрозаводск
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Е
2 мар 2022
Поездка получилась потрясающая!!! Куча положительных эмоций!!!! За три дня тура мы успели и посмотреть много интересных красивых мест, и отдохнуть душой!!!"Верховье"- замечательный отель, я бы даже назвала его базой отдыха. Чистые, уютные коттеджи, есть всё необходимое. Очень приветливый и добродушный персонал!!! Кормят ооочень вкусно. Уж насколько мы с дочкой придирчивы в еде, тут наши тарелки в конце трапезы были пустые!!! Огромное спасибо за великолепный отдых!
Е
2 мар 2022
Организация поездки на высшем уровне!
И
20 июля 2019
До начала поездки было несколько опасений по поводу того, как все пройдет, что будет за отель и автобус, каким будет питание, не подведет ли погода. К счастью, все было на высшем уровне - начиная от встречи на вокзале заканчивая проводами. О местах, которые мы посетили, я теперь могу рассказывать бесконечно (кажется, уже немного надоела этими своими рассказами своим коллегам). Короче говоря, привезла с собой целый чемодан эмоций! Теперь хочу побывать здесь зимой.

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