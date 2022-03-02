Преимущества этого путешествия:
Встреча на ж/д вокзале г. Петрозаводск с поезда № 018 Москва – Петрозаводск.
Отправление в отель «Верховье».
Размещение в уютных номерах со всеми удобствами.
Завтрак.
Поездка в Вотчину Талвиукко – настоящая сказка для детей и взрослых.
Здесь вы посетите Резиденцию карельского Деда Мороза, увидите рабочий кабинет, в котором он заключает погодные договоры, Сказочную приемную и лабораторию чудес.
А еще в Резиденции расположилось просторное жилище, в котором дружно живут все четыре времени года.
Вы прикоснётесь к прекрасному миру Крайнего Севера и самобытной культуре древних саамов, узнаете, как живут тундровые олени, и пообщаетесь с этими чудесными животными.
В крупнейшем питомнике ездовых собак вы подружитесь с лучшими спортсменами России – энергичными аляскинскими хаски, добродушными маламутами и общительными сибирскими хаски.
Катание на собачьих упряжках предлагается за дополнительную плату.
Возвращение в Верховье.
Обед.
Свободное время. Отдых, катание на ватрушках. По желанию баня на дровах за дополнительную плату.
Ужин и вечер знакомств.
Поделимся первыми впечатлениями, наслаждаясь вкусом ароматного глинтвейна.
Завтрак.
Трансфер на Горнолыжную базу "LUMI" (40 км.).
По пути Вас ждёт трассовая экскурсия о старинных карельских деревнях Мунозеро, Тереки, Готнаволок.
Горнолыжная база "LUMI" расположена в одном из самых живописных уголков Карелии в окрестностях озера Мунозеро Кондопожского района.
Здесь вы можете как покататься, так и просто погулять. Виды – завораживающие!
Перекус на горнолыжной базе.
Посещение заповедника и водопада Кивач.
Водопад Кивач – один из главных символов Карелии, воспетый поэтами.
Зимой он по-своему красив – мощные потоки воды среди искрящегося снега и льда.
Возвращение в Верховье.
Ужин.
Завтрак.
Для того чтобы насладиться красотой и тишиной нетронутой зимней природы приглашаем вас на мастер-класс хождения на снегоступах, изготовления финских свечей из бревна, лепки снеговиков или изготовления ледяных свечей.
Обед.
Трансфер на ж/д вокзал к 18:00.
Тур предусматривает проживание в загородном отеле «Верховье».
Стоимость тура на 1 человека, руб.:
|Отель "Верховье"
|Двухместное размещение
|Взрослый
|16 800
|Взрослый на доп. месте
|10 800
Дети до 3-х лет без предоставления места бесплатно.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».