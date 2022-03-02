Встреча на ж/д вокзале г. Петрозаводск с поезда № 018 Москва – Петрозаводск.

Отправление в отель «Верховье».

Размещение в уютных номерах со всеми удобствами.

Завтрак.

Поездка в Вотчину Талвиукко – настоящая сказка для детей и взрослых.

Здесь вы посетите Резиденцию карельского Деда Мороза, увидите рабочий кабинет, в котором он заключает погодные договоры, Сказочную приемную и лабораторию чудес.

А еще в Резиденции расположилось просторное жилище, в котором дружно живут все четыре времени года.

Вы прикоснётесь к прекрасному миру Крайнего Севера и самобытной культуре древних саамов, узнаете, как живут тундровые олени, и пообщаетесь с этими чудесными животными.

В крупнейшем питомнике ездовых собак вы подружитесь с лучшими спортсменами России – энергичными аляскинскими хаски, добродушными маламутами и общительными сибирскими хаски.

Катание на собачьих упряжках предлагается за дополнительную плату.

​Возвращение в Верховье.

Обед.

Свободное время. Отдых, катание на ватрушках. По желанию баня на дровах за дополнительную плату.

Ужин и вечер знакомств.

Поделимся первыми впечатлениями, наслаждаясь вкусом ароматного глинтвейна.