Встречаемся на вокзале г. Сортавала и идем завтракать в уютном кафе.
Отправляемся к месту старта снегоходного маршрута (не более часа в пути).
Подбираем и переодеваемся в специальную экипировку, знакомимся с техникой безопасности, и наше путешествие на снегоходах начинается.
Вас ждет увлекательный зимний маршрут по карельской тайге (двухместное размещение на снегоходе, для водителей требуются права категории B, маршрут средней сложности, для водителей желательно иметь опыт управления снегоходом или квадроциклом в условиях бездорожья).
Снегоходный маршрут занимает около 5 часов.
Мы увидим заброшенные финские деревни, старинные водяные мельницы, замерзшие водопады.
А кульминацией путешествия станет посещение мраморного карьера, где мы обязательно делаем памятные фотографии на фоне огромных глыб мрамора.
В пути останавливаемся посреди зимней сказки, чтобы перекусить бутербродами и согреться горячим чаем.
После окончания маршрута сдаём экипировку и отправляемся на пристань, откуда на аэролодках нас доставят на остров, расположенный в самом центре Ладожских шхер.
Дорога займет 15-20 минут.
Размещаемся в глэмпинге, где нас уже ждёт приветственный ужин от шеф-повара с блюдами карельской кухни в большом прозрачном куполе с видом на Ладогу.
После ужина остаемся смотреть кино или играть в настолки.
Ночь мы проведем в уютных шатрах-полусферах в окружении зимнего соснового леса, наблюдая за звездным небом прямо из теплой кровати.
Завтракаем.
В сопровождении гида на лыжах, снегоступах или пешком (зависит от снежного покрова) отправляемся вглубь острова Хавус.
Мы пойдем природной тропой по карельской тайге и увидим геологические породы, которые можно назвать «хребтом земли»: проходивший по территории Ладоги ледник обнажил очень древние каменные выходы, возраст которых достигает 2,5 миллиарда лет.
Гид рассказывает нам много интересных фактов о здешних местах: о финских семьях и истории Северного Приладожья, об особенностях лесных пород, о животных, которые здесь живут и т. п.
Кульминацией маршрута станет выход на скалу Хауккариутта (фин. «соколиный риф»).
С высоты более 40 метров нам открывается прекрасный вид на Ладожские шхеры.
В дороссийские времена здесь была расположена смотровая площадка, которую любили посещать финны во время своего отдыха.
На кольцевом маршруте вы увидите гигантские ели, живописные болота, покрытые мхами, фундаменты старых финских хуторов.
Обедаем в специально оборудованном месте в районе скалы только-только запеченой карельской форелью и знаменитыми карельскими пирожками – калитками.
Пробуем новые рецепты, наслаждаемся природными богатствами края и согреваемся кружкой ароматного глинтвейна в прекрасной компании.
Обратно до базы идем по побережью Ладожского озера или непосредственно по льду.
У нас еще остается свободное время, чтобы покататься на лыжах, попробовать походить на снегоступах, освоить финские сани или спокойно посидеть у камина.
К нашему возвращению ужин от шеф-повара уже будет ждать нас в глэмпинге.
При желании (за дополнительную плату) можно устроить себе «карельское spa» в бане-фурако прямо на берегу Ладожского озера.
После завтрака в глэмпинге мы отправляемся в кольцевой маршрут на аэросанях по Ладожским шхерам.
Зимой Ладога особенно прекрасна.
Мало кто видел Ладожские шхеры, покрытые причудливыми ледовыми наплесками.
На каждом из островов – свой уникальный зимний рисунок, созданный природой.
Одна из поразительных особенностей Ладожских шхер — это так называемые «рифовые горы».
Рифовыми называют горы, обрывающиеся в озеро отвесными скалами, высота которых может достигать 80 метров.
Во время прогулки на аэросанях выходим на один из островов и поднимаемся на обзорные точки Ладожских шхер с панорамными видами.
С них открывается великолепный вид на бескрайние просторы Ладоги и Валаамский архипелаг (при хорошей погоде).
Мы увидим мысы острова Хонкасало, живописные узкие проливы Ладожских шхер и несколько маяков.
На одной из вершин останавливаемся, чтобы немного отдохнуть и сделать паузу на горячий обед.
Потрясающие карельские пейзажи и вкусная еда – что может быть лучше?!
К вечеру возвращаемся в глэмпинг.
Пришла пора разъезжаться по домам.
Отправляемся в г. Сортавала к вечерним поездам.
Тур предусматривает двухместное проживание в глэмпинге.
Детям до 12 лет, а также третьему человеку в шатре, мы предоставляем скидку 10% при размещении на дополнительном спальном месте наверху.
Доплата за одноместное размещение – 15 000 руб.
Глэмпинг находится на острове Хавус, в окружении живописного соснового леса и Ладожских шхер.
На территории глэмпинга расположены:
Личные вещи и снаряжение:
Одежда и обувь:
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Страховка в стоимость тура не включена. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер - страховая компания Ингосстрах. Обращайтесь в службу поддержки.
В стоимость программы входит трехразовое питание. Завтракать и ужинать вы будете в глэмпинге. В некоторые дни будут организованы перекусы на активных маршрутах. Во второй день вас ждет обед-пикник с копченой форелью на природе.
В меню будут разнообразные блюда карельской кухни: красная рыба разных способов приготовления, лохикейто — уха на сливках, калитки — открытые пирожки с начинкой из пшена, рыбы и ягод, клюква в сахаре, настойки и варенье из северных ягод.
Путешествие проходит на двухместных снегоходах BRP Lynx Adventure LX 550. Посадка на снегоходе двухместная. Просьба при себе иметь водительские права или копию, снегоходные права не обязательны.
Автотрансферы по маршруту будут организованы на туристических микроавтобусах.
Путешествие по зимней Ладоге будет проходить на аэросанях (посадка по 5–6 человек).
Устойчивый сигнал на протяжении всего маршрута — у оператора «МегаФон». Остальные операторы могут работать местами. Пожалуйста, предупредите об этом близких накануне поездки.