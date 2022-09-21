1 день

Снегоходное сафари по карельской тайге

Встречаемся на вокзале г. Сортавала и идем завтракать в уютном кафе.

Отправляемся к месту старта снегоходного маршрута (не более часа в пути).

Подбираем и переодеваемся в специальную экипировку, знакомимся с техникой безопасности, и наше путешествие на снегоходах начинается.

Вас ждет увлекательный зимний маршрут по карельской тайге (двухместное размещение на снегоходе, для водителей требуются права категории B, маршрут средней сложности, для водителей желательно иметь опыт управления снегоходом или квадроциклом в условиях бездорожья).

Снегоходный маршрут занимает около 5 часов.

Мы увидим заброшенные финские деревни, старинные водяные мельницы, замерзшие водопады.

А кульминацией путешествия станет посещение мраморного карьера, где мы обязательно делаем памятные фотографии на фоне огромных глыб мрамора.

В пути останавливаемся посреди зимней сказки, чтобы перекусить бутербродами и согреться горячим чаем.

После окончания маршрута сдаём экипировку и отправляемся на пристань, откуда на аэролодках нас доставят на остров, расположенный в самом центре Ладожских шхер.

Дорога займет 15-20 минут.

Размещаемся в глэмпинге, где нас уже ждёт приветственный ужин от шеф-повара с блюдами карельской кухни в большом прозрачном куполе с видом на Ладогу.

После ужина остаемся смотреть кино или играть в настолки.

Ночь мы проведем в уютных шатрах-полусферах в окружении зимнего соснового леса, наблюдая за звездным небом прямо из теплой кровати.