Зимние активные выходные в глэмпинге

Приглашаем в незабываемое путешествие в самую живописную часть Ладожского озера

5
3 отзыва
Приглашаем в незабываемое путешествие в самую живописную часть Ладожского озера! Карелия откроется для вас по-новому, когда вы проведете 3 дня в глэмпинге на Ладожских шхерах.

Этот архипелаг скалистых островов называют норвежскими фьордами, а в его составе насчитывают около 650 скалистых островков и скал.

Скучать здесь не придётся! Исследуйте Ладожские шхеры, прогуливаясь пешком или на лыжах по одному из островов авторской тропой, рассекая на аэросанях ледовые просторы Ладоги, управляя снегоходом.

Все это днем, а вечерами вас ждут уютные номера глэмпинга, откуда вы можете смотреть, как солнце уходит готовиться к новому дню, а ему на смену приходит Большая медведица и другие небесные обитатели.

Зимняя лесная сказка и тишина вдали от шумного города станут отличными декорациями вашего путешествия, и уж точно не оставят вас равнодушными.
Зимние активные выходные в глэмпинге
Зимние активные выходные в глэмпинге
Зимние активные выходные в глэмпинге
Зимние активные выходные в глэмпинге
Зимние активные выходные в глэмпинге
Зимние активные выходные в глэмпинге
Зимние активные выходные в глэмпинге
Зимние активные выходные в глэмпинге
Зимние активные выходные в глэмпинге
Зимние активные выходные в глэмпинге
Зимние активные выходные в глэмпинге
Зимние активные выходные в глэмпинге
Зимние активные выходные в глэмпинге
Зимние активные выходные в глэмпинге
Зимние активные выходные в глэмпинге
Зимние активные выходные в глэмпинге
Зимние активные выходные в глэмпинге
Зимние активные выходные в глэмпинге
Зимние активные выходные в глэмпинге
Зимние активные выходные в глэмпинге
Зимние активные выходные в глэмпинге
Зимние активные выходные в глэмпинге
Зимние активные выходные в глэмпинге
Зимние активные выходные в глэмпинге
Зимние активные выходные в глэмпинге
Зимние активные выходные в глэмпинге
Зимние активные выходные в глэмпинге
Зимние активные выходные в глэмпинге
Ближайшие даты:
9
дек
23
дек
20
янв
17
фев
17
мар
31
мар

Что вас ожидает 🤩

Глэмпинг
Глэмпинг
Две ночи мы проведем в удивительных купольных шатрах на острове Хавус
Сочная кухня
Сочная кухня
Отведаем запеченную форель и пробуем знаменитые карельские пирожки – калитки
Снегоходное сафари
Снегоходное сафари
Нас ждет путешествие по карельской тайге с посещением мраморного каньона
Баня-фурако
Баня-фурако
Устроим себе «карельское spa» прямо на берегу Ладожского озера
Ладожские шхеры на мотолодках
Ладожские шхеры на мотолодках
Мы увидим мысы острова Хонкасало, живописные узкие проливы и несколько маяков
Уютный отдых
Уютный отдых
Смотрим кино, играем в настолки и наблюдаем за звездным небом прямо из теплой кровати

Программа тура по дням

1 день

Снегоходное сафари по карельской тайге

Встречаемся на вокзале г. Сортавала и идем завтракать в уютном кафе.

Отправляемся к месту старта снегоходного маршрута (не более часа в пути).

Подбираем и переодеваемся в специальную экипировку, знакомимся с техникой безопасности, и наше путешествие на снегоходах начинается.

Вас ждет увлекательный зимний маршрут по карельской тайге (двухместное размещение на снегоходе, для водителей требуются права категории B, маршрут средней сложности, для водителей желательно иметь опыт управления снегоходом или квадроциклом в условиях бездорожья).

Снегоходный маршрут занимает около 5 часов.

Мы увидим заброшенные финские деревни, старинные водяные мельницы, замерзшие водопады.

А кульминацией путешествия станет посещение мраморного карьера, где мы обязательно делаем памятные фотографии на фоне огромных глыб мрамора.

В пути останавливаемся посреди зимней сказки, чтобы перекусить бутербродами и согреться горячим чаем.

После окончания маршрута сдаём экипировку и отправляемся на пристань, откуда на аэролодках нас доставят на остров, расположенный в самом центре Ладожских шхер.

Дорога займет 15-20 минут.

Размещаемся в глэмпинге, где нас уже ждёт приветственный ужин от шеф-повара с блюдами карельской кухни в большом прозрачном куполе с видом на Ладогу.

После ужина остаемся смотреть кино или играть в настолки.

Ночь мы проведем в уютных шатрах-полусферах в окружении зимнего соснового леса, наблюдая за звездным небом прямо из теплой кровати.

Снегоходное сафари по карельской тайгеСнегоходное сафари по карельской тайгеСнегоходное сафари по карельской тайгеСнегоходное сафари по карельской тайге
2 день

Зимний маршрут по природной тропе

Завтракаем.

В сопровождении гида на лыжах, снегоступах или пешком (зависит от снежного покрова) отправляемся вглубь острова Хавус.

Мы пойдем природной тропой по карельской тайге и увидим геологические породы, которые можно назвать «хребтом земли»: проходивший по территории Ладоги ледник обнажил очень древние каменные выходы, возраст которых достигает 2,5 миллиарда лет.

Гид рассказывает нам много интересных фактов о здешних местах: о финских семьях и истории Северного Приладожья, об особенностях лесных пород, о животных, которые здесь живут и т. п.

Кульминацией маршрута станет выход на скалу Хауккариутта (фин. «соколиный риф»).

С высоты более 40 метров нам открывается прекрасный вид на Ладожские шхеры.

В дороссийские времена здесь была расположена смотровая площадка, которую любили посещать финны во время своего отдыха.

На кольцевом маршруте вы увидите гигантские ели, живописные болота, покрытые мхами, фундаменты старых финских хуторов.

Обедаем в специально оборудованном месте в районе скалы только-только запеченой карельской форелью и знаменитыми карельскими пирожками – калитками.

Пробуем новые рецепты, наслаждаемся природными богатствами края и согреваемся кружкой ароматного глинтвейна в прекрасной компании.

Обратно до базы идем по побережью Ладожского озера или непосредственно по льду.

У нас еще остается свободное время, чтобы покататься на лыжах, попробовать походить на снегоступах, освоить финские сани или спокойно посидеть у камина.

К нашему возвращению ужин от шеф-повара уже будет ждать нас в глэмпинге.

При желании (за дополнительную плату) можно устроить себе «карельское spa» в бане-фурако прямо на берегу Ладожского озера.

Зимний маршрут по природной тропеЗимний маршрут по природной тропеЗимний маршрут по природной тропеЗимний маршрут по природной тропе
3 день

Ладожские шхеры на мотолодках

После завтрака в глэмпинге мы отправляемся в кольцевой маршрут на аэросанях по Ладожским шхерам.

Зимой Ладога особенно прекрасна.

Мало кто видел Ладожские шхеры, покрытые причудливыми ледовыми наплесками.

На каждом из островов – свой уникальный зимний рисунок, созданный природой.

Одна из поразительных особенностей Ладожских шхер — это так называемые «рифовые горы».

Рифовыми называют горы, обрывающиеся в озеро отвесными скалами, высота которых может достигать 80 метров.

Во время прогулки на аэросанях выходим на один из островов и поднимаемся на обзорные точки Ладожских шхер с панорамными видами.

С них открывается великолепный вид на бескрайние просторы Ладоги и Валаамский архипелаг (при хорошей погоде).

Мы увидим мысы острова Хонкасало, живописные узкие проливы Ладожских шхер и несколько маяков.

На одной из вершин останавливаемся, чтобы немного отдохнуть и сделать паузу на горячий обед.

Потрясающие карельские пейзажи и вкусная еда – что может быть лучше?!

К вечеру возвращаемся в глэмпинг.

Пришла пора разъезжаться по домам.

Отправляемся в г. Сортавала к вечерним поездам.

Ладожские шхеры на мотолодкахЛадожские шхеры на мотолодкахЛадожские шхеры на мотолодкахЛадожские шхеры на мотолодках

Проживание

Тур предусматривает двухместное проживание в глэмпинге.

Детям до 12 лет, а также третьему человеку в шатре, мы предоставляем скидку 10% при размещении на дополнительном спальном месте наверху.

Доплата за одноместное размещение – 15 000 руб.

Варианты проживания

Глэмпинг «LagoLadoga»

2 ночи

Глэмпинг находится на острове Хавус, в окружении живописного соснового леса и Ладожских шхер.

На территории глэмпинга расположены:

  • Панорамный шатер-ресторан, где каждый день для вас будут сервировать завтрак и ужин. Внутри шатра организована обеденная и чайная (всегда доступная для гостей) зоны, а также зона отдыха с камином и настольными играми;
  • 10 уютных купольных шатров, рассчитанных на двух-четырех человек. В каждом из них – две удобные нижние кровати (800х2000) и дополнительное спальное место наверху – двуспальная кровать (1400х2000) с постельным бельем и полотенцами, прикроватные столики, журнальный столик с креслами, шкаф для одежды, а также розетки и биотуалет;
  • Душевые на берегу Ладожского озера и фурако – подогреваемая открытая деревянная купель;
  • Костровая зона с местами для сидения.
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Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Двухместное размещение на острове в глэмпинге (2 ночи)
  • Трехразовое питание по программе (кроме ужина в последний день)
  • Трансферы по программе
  • Аренда аэролодок, снегоходов, снегоступов и лыж
  • Организация снегоходного, пешего / лыжного маршрутов и маршрута на аэролодках
  • Работа персонала глэмпинга, инструкторов и гидов
Что не входит
  • Авиа и ж/д билеты в г. Сортавала и обратно
  • Посещение бани-фурако (+ 5 000 руб. / сеанс - до 4-х чел.)
  • Одноместное размещение в шатре: + 15 000 руб. / чел. (по желанию)
  • Одноместное размещение на снегоходе: + 10 000 руб. / чел. (по желанию)
  • Сувениры и доп. услуги в глэмпинге (по желанию)
Место начала и завершения?
Россия, Республика Карелия, Сортавала
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Личные вещи и снаряжение:

  • документы в герметичной упаковке: паспорт, медицинский полис;
  • рюкзак или дорожную сумку;
  • индивидуальную аптечку;
  • средства личной гигиены;
  • купальные принадлежности (для посещения фурако).

Одежда и обувь:

  • теплую зимнюю куртку и брюки;
  • пуховую куртку или жилетку;
  • 2 пары удобной теплой обуви;
  • теплую шапку;
  • перчатки или рукавицы;
  • шерстяные носки;
  • термобелье;
  • удобную одежду для глэмпинга.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Входит ли страховка в стоимость тура?

Страховка в стоимость тура не включена. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер - страховая компания Ингосстрах. Обращайтесь в службу поддержки.

Какое питание включено в программу?

В стоимость программы входит трехразовое питание. Завтракать и ужинать вы будете в глэмпинге. В некоторые дни будут организованы перекусы на активных маршрутах. Во второй день вас ждет обед-пикник с копченой форелью на природе.

В меню будут разнообразные блюда карельской кухни: красная рыба разных способов приготовления, лохикейто — уха на сливках, калитки — открытые пирожки с начинкой из пшена, рыбы и ягод, клюква в сахаре, настойки и варенье из северных ягод.

Какой транспорт будет использоваться на маршруте?

Путешествие проходит на двухместных снегоходах BRP Lynx Adventure LX 550. Посадка на снегоходе двухместная. Просьба при себе иметь водительские права или копию, снегоходные права не обязательны.

Автотрансферы по маршруту будут организованы на туристических микроавтобусах.

Путешествие по зимней Ладоге будет проходить на аэросанях (посадка по 5–6 человек).

Есть ли связь на маршруте тура?

Устойчивый сигнал на протяжении всего маршрута — у оператора «МегаФон». Остальные операторы могут работать местами. Пожалуйста, предупредите об этом близких накануне поездки.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
И
21 сен 2022
Отличная забота, о клиентах
И
10 сен 2022
Все супер. Отдельное спасибо нашим инструкторам Владимиру и Данилу
Большая Страна
Большая Страна
Ответ организатора:
Добрый день! Спасибо за высокую оценку нашей работы! Будем ждать новых обращений, подберем увлекательное путешествие!)
М
14 авг 2022
Класс!

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