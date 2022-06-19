В этом туре собраны самые интересные и известные места Карелии, которые обязан посетить каждый! В зимнем облачении они приобретают особый шарм и очарование.

Доедем до мраморного каньона на уникальном историческом ретро-поезде

Восхитимся великолепием самого известного мраморного карьера в зимнем обличье

Посетим столицу Северного Приладожья, где побываем в музее живой истории викингов "Бастион" и увидим частную коллекцию "Кронида Гоголева"

Программа тура по дням

1 день Встреча,

08:24 Прибытие в г. Сортавала, поездом №160 (для туристов из г. Москва / из г.Санкт-Петербурга). Встреча с гидом на ж/д вокзале, со стороны перрона. Завтрак в кафе города. Обзорная экскурсия по г. Сортавала – осмотр исторического центра города, знакомство с оригинальной финской архитектурой в стиле «северный модерн», посещение парка Ваккосалми, поднимаемся на смотровую площадку, на горе Кухавуори (по погодным условиям). Посещение музея "Северного Приладожья". Посещение музея частной коллекции "Кронида Гоголева". Обед в кафе города. Посещение музея живой истории викингов "Бастион" – реконструированное поселение древних викингов на берегу залива Ладожского озера. Попав сюда, Вы оторветесь от реальности. Крепостные стены, смотровые башни, жилища викингов, кузница. Вы можете примерить доспехи воина или костюм купца. Возвращение в г. Сортавала. Размещение в гостинице, номера с удобствами.

2 день Ретро-поезд, Рускеала

Завтрак в кафе отеля. Освобождение номеров, вещами оставляем в камере хранения отеля. Переезд в горный парк Рускеала на ретро-поезде. Экскурсия в горном парке Рускеала. Основой достопримечательностью Горного парка Рускеала является Мраморный каньон – памятник индустриальной культуры (горного дела) конца XVIII начала XX в.в. Подобного памятника, представляющего собой рукотворную чашу в сплошном массиве мраморов, прорезанного системой шахт, штолен и штреков, в Европе больше нет. Отсюда были получены блоки для облицовки многих архитектурных творений Санкт-Петербурга, в том числе и величественного Исаакиевского собора. По периметру каньона располагается целый ряд смотровых площадок. Оно примечательно тем, что выложено полностью из мрамора. Даже зимой мраморный каньон Рускеала порадует яркими красками. Свободное время. Переезд в г. Петрозаводск (260 км). По пути остановка на водопадах "Ахинкоски", где снимался фильм "А Зори здесь тихие". Обед в кафе, в пути. По прибытию в г. Петрозавосдк, размещение в выбранной гостинице, номера с удобствами.

3 день Петрозаводск, Кивач, отъезд