Зимние хиты Карелии

В этом туре собраны самые интересные и известные места Карелии, которые обязан посетить каждый! В зимнем облачении они

5
3 отзыва
В этом туре собраны самые интересные и известные места Карелии, которые обязан посетить каждый! В зимнем облачении они приобретают особый шарм и очарование.
Зимние хиты Карелии
Зимние хиты Карелии
Зимние хиты Карелии
Зимние хиты Карелии
Зимние хиты Карелии
Зимние хиты Карелии
Зимние хиты Карелии
Зимние хиты Карелии
Зимние хиты Карелии
Зимние хиты Карелии
Зимние хиты Карелии
Зимние хиты Карелии
Ближайшие даты:
21
янв
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даты

Что вас ожидает 🤩

Сортавала
Сортавала
Посетим столицу Северного Приладожья, где побываем в музее живой истории викингов "Бастион" и увидим частную коллекцию "Кронида Гоголева"
Рускеала
Рускеала
Восхитимся великолепием самого известного мраморного карьера в зимнем обличье
Заповедник Кивач
Заповедник Кивач
Увидим самый известный водопад Карелии – Кивач и дендрарий знаменитой карельской березы
Ретро-поезд
Ретро-поезд
Доедем до мраморного каньона на уникальном историческом ретро-поезде
Петрозаводск
Петрозаводск
Окунемся в дружескую атмосферу северного города, младшего брата Санкт-Петербурга

Программа тура по дням

1 день
Встреча,

08:24 Прибытие в г. Сортавала, поездом №160 (для туристов из г. Москва / из г.Санкт-Петербурга).

Встреча с гидом на ж/д вокзале, со стороны перрона.

Завтрак в кафе города.

Обзорная экскурсия по г. Сортавала – осмотр исторического центра города, знакомство с оригинальной финской архитектурой в стиле «северный модерн», посещение парка Ваккосалми, поднимаемся на смотровую площадку, на горе Кухавуори (по погодным условиям).

Посещение музея "Северного Приладожья".

Посещение музея частной коллекции "Кронида Гоголева".

Обед в кафе города.

Посещение музея живой истории викингов "Бастион" – реконструированное поселение древних викингов на берегу залива Ладожского озера.

Попав сюда, Вы оторветесь от реальности.

Крепостные стены, смотровые башни, жилища викингов, кузница.

Вы можете примерить доспехи воина или костюм купца.

Возвращение в г. Сортавала.

Размещение в гостинице, номера с удобствами.

Встреча,Встреча,Встреча,Встреча,
2 день
Ретро-поезд, Рускеала

Завтрак в кафе отеля.

Освобождение номеров, вещами оставляем в камере хранения отеля.

Переезд в горный парк Рускеала на ретро-поезде.

Экскурсия в горном парке Рускеала.

Основой достопримечательностью Горного парка Рускеала является Мраморный каньон – памятник индустриальной культуры (горного дела) конца XVIII начала XX в.в.

Подобного памятника, представляющего собой рукотворную чашу в сплошном массиве мраморов, прорезанного системой шахт, штолен и штреков, в Европе больше нет.

Отсюда были получены блоки для облицовки многих архитектурных творений Санкт-Петербурга, в том числе и величественного Исаакиевского собора.

По периметру каньона располагается целый ряд смотровых площадок.

Оно примечательно тем, что выложено полностью из мрамора.

Даже зимой мраморный каньон Рускеала порадует яркими красками.

Свободное время.

Переезд в г. Петрозаводск (260 км).

По пути остановка на водопадах "Ахинкоски", где снимался фильм "А Зори здесь тихие".

Обед в кафе, в пути.

По прибытию в г. Петрозавосдк, размещение в выбранной гостинице, номера с удобствами.

Ретро-поезд, РускеалаРетро-поезд, РускеалаРетро-поезд, РускеалаРетро-поезд, Рускеала
3 день
Петрозаводск, Кивач, отъезд

Завтрак в кафе гостиницы.

Освобождение номеров, выезд с вещами.

Автобусная обзорная экскурсия по Петрозаводску + пешеходная экскурсия по уникальному музею современного искусства под открытым небом (экспозиция скульптур на набережной Онежского озера).

Во время экскурсии Вы познакомитесь с историей города, а также с его современным обликом.

Выезд на загородную экскурсию в заповедник Кивач – старейший в России и первый в Карелии.

Во время экскурсии по заповеднику Вы увидите самый известный водопад Карелии – Кивач и дендрарий знаменитой карельской березы.

Обед в кафе, в пути.

Возвращение в Петрозаводск.

Трансфер на ж/д вокзал к 18:00 (если в группе есть туристы уезжающие Ласточкой в г. Санкт-Петербург, либо улетающие на самолете в Москву – просьба сообщить заранее!).

Петрозаводск, Кивач, отъездПетрозаводск, Кивач, отъездПетрозаводск, Кивач, отъездПетрозаводск, Кивач, отъезд

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостиницах г. Петрозаводска и г. Сортавала.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб.:

ГостиницаСеурахуоне + СевернаяСеурахуоне + Фрегат
2-местный стандарт38 20038 400
1-местный стандарт39 60040 200
доп. место36 90037 300

Детям до 12 лет предоставляются скидки. 

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Питание, указанное в программе
  • Экскурсионное и транспортное обслуживание
  • Работа гида
  • Входные билеты
  • Проезд на ретро-поезде
  • Проживание в выбранных гостиницах
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Петрозаводска и обратно
  • Питание, не указанное в программе тура
  • Экскурсии, указанные за доп. плату
Место начала и завершения?
г. Петрозаводск
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».

Если я еду один (одна), возможно подселение в номер?

Если Вы едете один (одна), Вы можете разместиться в одноместном номере с доплатой. В двухместных номерах подселения нет.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
А
19 июня 2022
Все вовремя, четко и без сбоев.
О
1 июня 2022
Организаторы молодцы! Всё четко, быстро и по делу. И всегда на связи. Спасибо Юле!
В
31 мая 2022
На все вопросы ответили спокойно и доходчиво, предложили все возможные варианты.

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