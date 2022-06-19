08:24 Прибытие в г. Сортавала, поездом №160 (для туристов из г. Москва / из г.Санкт-Петербурга).
Встреча с гидом на ж/д вокзале, со стороны перрона.
Завтрак в кафе города.
Обзорная экскурсия по г. Сортавала – осмотр исторического центра города, знакомство с оригинальной финской архитектурой в стиле «северный модерн», посещение парка Ваккосалми, поднимаемся на смотровую площадку, на горе Кухавуори (по погодным условиям).
Посещение музея "Северного Приладожья".
Посещение музея частной коллекции "Кронида Гоголева".
Обед в кафе города.
Посещение музея живой истории викингов "Бастион" – реконструированное поселение древних викингов на берегу залива Ладожского озера.
Попав сюда, Вы оторветесь от реальности.
Крепостные стены, смотровые башни, жилища викингов, кузница.
Вы можете примерить доспехи воина или костюм купца.
Возвращение в г. Сортавала.
Размещение в гостинице, номера с удобствами.
Завтрак в кафе отеля.
Освобождение номеров, вещами оставляем в камере хранения отеля.
Переезд в горный парк Рускеала на ретро-поезде.
Экскурсия в горном парке Рускеала.
Основой достопримечательностью Горного парка Рускеала является Мраморный каньон – памятник индустриальной культуры (горного дела) конца XVIII начала XX в.в.
Подобного памятника, представляющего собой рукотворную чашу в сплошном массиве мраморов, прорезанного системой шахт, штолен и штреков, в Европе больше нет.
Отсюда были получены блоки для облицовки многих архитектурных творений Санкт-Петербурга, в том числе и величественного Исаакиевского собора.
По периметру каньона располагается целый ряд смотровых площадок.
Оно примечательно тем, что выложено полностью из мрамора.
Даже зимой мраморный каньон Рускеала порадует яркими красками.
Свободное время.
Переезд в г. Петрозаводск (260 км).
По пути остановка на водопадах "Ахинкоски", где снимался фильм "А Зори здесь тихие".
Обед в кафе, в пути.
По прибытию в г. Петрозавосдк, размещение в выбранной гостинице, номера с удобствами.
Завтрак в кафе гостиницы.
Освобождение номеров, выезд с вещами.
Автобусная обзорная экскурсия по Петрозаводску + пешеходная экскурсия по уникальному музею современного искусства под открытым небом (экспозиция скульптур на набережной Онежского озера).
Во время экскурсии Вы познакомитесь с историей города, а также с его современным обликом.
Выезд на загородную экскурсию в заповедник Кивач – старейший в России и первый в Карелии.
Во время экскурсии по заповеднику Вы увидите самый известный водопад Карелии – Кивач и дендрарий знаменитой карельской березы.
Обед в кафе, в пути.
Возвращение в Петрозаводск.
Трансфер на ж/д вокзал к 18:00 (если в группе есть туристы уезжающие Ласточкой в г. Санкт-Петербург, либо улетающие на самолете в Москву – просьба сообщить заранее!).
Тур предусматривает проживание в гостиницах г. Петрозаводска и г. Сортавала.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб.:
|Гостиница
|Сеурахуоне + Северная
|Сеурахуоне + Фрегат
|2-местный стандарт
|38 200
|38 400
|1-местный стандарт
|39 600
|40 200
|доп. место
|36 900
|37 300
Детям до 12 лет предоставляются скидки.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».
Если Вы едете один (одна), Вы можете разместиться в одноместном номере с доплатой. В двухместных номерах подселения нет.