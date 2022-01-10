А Вам хочется очутиться в зимней сказке? Тогда добро пожаловать в Новогоднюю Карелию!
Вас ждет прекрасное сочетание новогодней романтики, активного отдыха, культурной программы и, конечно же, знакомство с нашими уникальными северными ездовыми собаками!
Преимущества этого путешествия:
Встречаем дорогих гостей на ж/д вокзале г. Петрозаводска.
Гид встречает туристов по прибытии поезда № 18 «Москва – Петрозаводск» (~7:50) с табличкой «Зимние каникулы».
Если туристы приезжают позднее (поезд № 92 ~ 09:18), для них будет организована встреча на ж/д вокзале и бесплатный трансфер для встречи с группой на маршруте.
В таком случае туристы завтракают самостоятельно.
Завтрак в уютном кафе.
Выезд с гидом на загородную экскурсию в природный заповедник "Кивач".
В заповеднике Вы полюбуетесь на самый известный в Карелии водопад Кивач.
Он воспет в русской поэзии как «северный богатырь».
Здесь же увидите карельскую березу – знаменитую «золушку» северных лесов, познакомитесь с коллекцией дендропарка и музеем Природы.
Вкусный обед.
Дегустация настойки из местных ягод в подарок!
Размещение в выбранном отеле города:
Завтрак в гостинице.
Экскурсия по столице Республики Карелия: знакомство с историческим центром, кафедральным собором во имя Александра Невского, губернаторским парком, памятником Петру I – основателю Петрозаводска.
Променад по красивой городской набережной вдоль Онежского озера, где увидите коллекцию оригинальных скульптур, расположенную под открытым небом.
Экскурсия в частную галерею “Дом Куклы”.
Здесь царит атмосфера сказки и добра.
Вы познакомитесь с коллекцией авторских кукол Татьяны Калининой «Духи Карелии или Кижские домовые».
А на память можете приобрести очаровательного ангелочка или домового.
Обед в ресторане города с блюдами национальной кухни.
Посещение фирменного магазина, где Вы сможете приобрести любимые лакомства и сувениры из Карелии: форель слабосоленую, форелевую икру, варенье и сиропы из карельских ягод (морошки, клюквы, брусники, черники), знаменитый карельский бальзам и настойку из морошки, местные витаминные чаи и другие вкусности для себя и в подарок своим близким.
Свободное время (за доп. плату) катание на снегоходе – замечательный выбор для знакомства с активным зимним отдыхом в Карелии.
Маршрут проходит по подготовленной трассе в сопровождении опытного инструктора.
Эта программа не требует специальной подготовки.
В стоимость включено: подбор экипировки, инструктаж по управлению снегоходом и технике безопасности, обучение навыкам управления снегоходом на тренировочном полигоне, часовое сафари по лесной трассе, трансфер к месту проведения программы и обратно.
Завтрак в гостинице.
Освобождение номеров.
Посещение питомника ездовых собак, оленьей фермы и саамской деревеньки.
Этот питомник ездовых собак – самый большой в России!
Вы прикоснётесь к прекрасному миру Крайнего Севера и самобытной культуре древних саамов, узнаете, как живут тундровые олени, пройдётесь по подворью Талви Укко и пообщаетесь с его чудесными домашними животными.
В крупнейшем питомнике ездовых собак вы подружитесь с лучшими спортсменами России – энергичными аляскинскими хаски, добродушными маламутами и общительными сибирскими хаски.
Вы ощутите безграничное доверие и любовь этих замечательных созданий.
А в саамской деревеньке можно зайти в гости к коренным жителям Карелии и примерить традиционные костюмы северных народов.
Вкусный обед.
За дополнительную плату (оплата при бронировании):
Вас ждет новогодний флэшмоб, интерактив с Карельским Дедом Морозом «Живое волшебство» (управление погодой, чудеса Резиденции Талвиукко, физика добра), знакомство с обзорной экспозицией «Времена года» и катание на финских санях potkuri!
Свободное время.
Отъезд вечерними поездами домой (отправление поездов после 18 часов).
Тур предусматривает проживание в гостинице г. Петрозаводска.Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения:
|
Размещение
|
Стоимость
|
Гостиница «Петрозаводск»
(завтраки – в кафе рядом, в самой гостинице нет кафе)
|
16 200 руб./чел. – в 2-местном номере
19 500 руб./чел. – 1-местное размещение
|
Гостиница «Заречная» 3*(завтрак «шведский стол»)
|
16 600 руб./чел. – в 2-местном номере
19 800 руб./чел. – 1-местное размещение
14 500 руб./чел. – на доп. месте
|
Гостиница «Питер Инн Петрозаводск» 4*
(находится рядом с жд вокзалом;завтрак «шведский стол»)
|
20 200 руб./чел. – в 2-местном номере
25 700 руб./чел. – 1-местное размещение
16 200 руб./чел. – на доп. месте
|
Отель «Фрегат» 4*
(находится на набережной Онежского озера,завтрак «шведский стол»)
|
21 500 руб./чел. – в 2-местном номере
28 900 руб./чел. – 1-местное размещение
17 500 руб./чел. – на доп. месте
23 500 руб./чел – 2-местный бизнес
32 900 руб./чел – 1 местный бизнес
|
Дети до 3-х лет (включительно) без места в отеле/с местом в автобусе/питание/ программа
|
10 600 руб./чел.
|Скидка для детей 4 - 12 лет
|200 руб./ чел.
Одежда для путешествия должна быть, в первую очередь, удобной. Возьмите с собой то, что обычно надеваете для пеших прогулок и отдыха. Погода в Карелии капризная и переменчивая. Когда зимой Вы долго находитесь на свежем воздухе, ощущение холода усиливается даже, если на улице нет сильного мороза. Рекомендуем брать непромокаемую и непродуваемую верхнюю одежду. Одевайте несколько слоев одежды – это дает больше тепла.
Рекомендуем взять с собой:
Ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».
Погода в Карелии в зимнее время не всегда стабильна. Средняя температура 15 градусов ниже нуля, но морозы могут достигать и минус 30 градусов. Снегопады наиболее часты в феврале и марте, самые крепкие морозы в конце января.
Если Вы хотите подселение в номер, мы можем поставить пометку о вашем желании.
Изначально договор и счет выставляется с доплатой за одноместное размещение, если подселение находится, стоимость тура пересчитывается.
Для мужчины подселение в номер находится крайне редко, для женщин более вероятно.
В связи с вступлением в силу новых Правил предоставления гостиничных услуг, в соотв. с п. 18 указанных правил, с 01.01.2021:
Заселение в гостиницу несовершеннолетних граждан, не достигших 14-летнего возраста, осуществляется на основании документов, удостоверяющих личность находящихся вместе с ними родителей (усыновителей, опекунов), сопровождающего лица (лиц), при условии предоставления таким сопровождающим лицом (лицами) нотариально заверенного согласия законных представителей (одного из них), а также свидетельств о рождении этих несовершеннолетних.
Заселение в гостиницу несовершеннолетних граждан, достигших 14-летнего возраста, в отсутствие нахождения рядом с ними законных представителей осуществляется на основании документов, удостоверяющих личность этих несовершеннолетних, при условии предоставления нотариально заверенного согласия законных представителей.
Опытный гид-экскурсовод сопровождает туристов по всему маршруту, который предусмотрен программой тура. Наш гид встретит вас на жд вокзале в день начала тура и попрощается на ж/д вокзале только в день окончания тура. Он экскурсовод и групповод в одном лице. По всем возникающим во время тура вопросам, в первую очередь,обращайтесь именно к вашему гиду. Мы всегда стараемся оперативно решать возникающие ситуации. На некоторых туристических объектах экскурсии ведут только местные лицензированные гиды.
Питание на маршрутах организуется в кафе или ресторанах (как правило, комплексное). Все объекты питания имеют соответствующие сертификаты и лицензии. Иногда, исходя из условий маршрута, питание может быть сухим пайком. Питание в групповом экскурсионном туре заказывается и оплачивается заранее на всю группу, поэтому если Вы по каким-либо причинам не кушаете вместе с группой, компенсация в денежном эквиваленте не производиться. Завтраки в гостиницах и на базах отдыха в Карелии могут быть организованы в формате «шведский стол» или «комплекс». Обращайте внимание при бронировании тура, какой тип завтраков предоставляется в гостинице.
Если вам нельзя употреблять в пищу определенные продукты по состоянию здоровья или по личным убеждениям, просим сообщать данную информацию заранее при бронировании тура! По возможности, мы учтем эти особенности в питании.
В программе тура предусмотрены автобусные экскурсии на разные туристические объекты. Некоторые из них расположены далеко от Петрозаводска. Например, расстояние до горного парка «Рускеала» – 260 км, до Сортавала – 250 км, до заповедника «Кивач» – 80 км. Будьте готовы к длительным переездам. Внимательно ознакомьтесь с программой тура, чтобы понимать, подходит ли Вам данный маршрут. Важное значение имеет физическое состояние, переносимость автобусных переездов, возраст детей (если Вы едете с детьми). Качество автомобильных дорог в Карелии за последние годы стало значительно лучше, поэтому переезды комфортны.
Не рекомендуется употреблять спиртные напитки до и во время проведения экскурсии. Туристы должны соблюдать правила личной безопасности, строго следовать рекомендациям сопровождающих и не подвергать опасности свою жизнь и жизнь окружающих. Во время путешествия необходимо бережно относиться к оборудованию гостиниц и мест питания, автобусов, поездов, суднам на воздушной подушке, а также к памятникам природы, истории и культуры.