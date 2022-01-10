Вас ждет прекрасное сочетание новогодней романтики, активного отдыха, культурной программы и, конечно же, знакомство с нашими уникальными северными ездовыми собаками!

А Вам хочется очутиться в зимней сказке? Тогда добро пожаловать в Новогоднюю Карелию!

Программа тура по дням

1 день Природный заповедник "Кивач".

Встречаем дорогих гостей на ж/д вокзале г. Петрозаводска. Гид встречает туристов по прибытии поезда № 18 «Москва – Петрозаводск» (~7:50) с табличкой «Зимние каникулы». Если туристы приезжают позднее (поезд № 92 ~ 09:18), для них будет организована встреча на ж/д вокзале и бесплатный трансфер для встречи с группой на маршруте. В таком случае туристы завтракают самостоятельно. Завтрак в уютном кафе. Выезд с гидом на загородную экскурсию в природный заповедник "Кивач". В заповеднике Вы полюбуетесь на самый известный в Карелии водопад Кивач. Он воспет в русской поэзии как «северный богатырь». Здесь же увидите карельскую березу – знаменитую «золушку» северных лесов, познакомитесь с коллекцией дендропарка и музеем Природы. Вкусный обед. Дегустация настойки из местных ягод в подарок! Размещение в выбранном отеле города:

2 день Петрозаводск, Дом Куклы, катание на снегоходе

Завтрак в гостинице. Экскурсия по столице Республики Карелия: знакомство с историческим центром, кафедральным собором во имя Александра Невского, губернаторским парком, памятником Петру I – основателю Петрозаводска. Променад по красивой городской набережной вдоль Онежского озера, где увидите коллекцию оригинальных скульптур, расположенную под открытым небом. Экскурсия в частную галерею “Дом Куклы”. Здесь царит атмосфера сказки и добра. Вы познакомитесь с коллекцией авторских кукол Татьяны Калининой «Духи Карелии или Кижские домовые». А на память можете приобрести очаровательного ангелочка или домового. Обед в ресторане города с блюдами национальной кухни. Посещение фирменного магазина, где Вы сможете приобрести любимые лакомства и сувениры из Карелии: форель слабосоленую, форелевую икру, варенье и сиропы из карельских ягод (морошки, клюквы, брусники, черники), знаменитый карельский бальзам и настойку из морошки, местные витаминные чаи и другие вкусности для себя и в подарок своим близким. Свободное время (за доп. плату) катание на снегоходе – замечательный выбор для знакомства с активным зимним отдыхом в Карелии. Маршрут проходит по подготовленной трассе в сопровождении опытного инструктора. Эта программа не требует специальной подготовки. В стоимость включено: подбор экипировки, инструктаж по управлению снегоходом и технике безопасности, обучение навыкам управления снегоходом на тренировочном полигоне, часовое сафари по лесной трассе, трансфер к месту проведения программы и обратно.

3 день Посещение питомника ездовых собак, оленьей фермы и саамской деревеньки