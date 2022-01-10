Зимние каникулы в Карелии

Экскурсионный тур «Зимние каникулы в Карелии» на 3 дня

5
3 отзыва
Зимние каникулы в Карелии
Зимние каникулы в Карелии
Зимние каникулы в Карелии
Зимние каникулы в Карелии
Зимние каникулы в Карелии
Зимние каникулы в Карелии
Зимние каникулы в Карелии
Зимние каникулы в Карелии
Зимние каникулы в Карелии
Зимние каникулы в Карелии
Зимние каникулы в Карелии
Зимние каникулы в Карелии
Зимние каникулы в Карелии
Зимние каникулы в Карелии
Зимние каникулы в Карелии
Зимние каникулы в Карелии
Ближайшие даты:
03
янв

Описание

А Вам хочется очутиться в зимней сказке? Тогда добро пожаловать в Новогоднюю Карелию! 

Вас ждет прекрасное сочетание новогодней романтики, активного отдыха, культурной программы и, конечно же, знакомство с нашими уникальными северными ездовыми собаками! 

Преимущества этого путешествия:

  • познакомимся с удивительным северным городом Петрозаводском;
  • посетим природный парк заповедник "Кивач";
  • при желании покатаемся на снегоходе;
  • попробуем настоящую карельскую кухню;
  • посетим один из самых больших питомников ездовых собак в России.

Программа тура по дням

1 день
Природный заповедник &quot;Кивач&quot;.

Встречаем дорогих гостей на ж/д вокзале г. Петрозаводска.

Гид встречает туристов по прибытии поезда № 18 «Москва – Петрозаводск» (~7:50) с табличкой «Зимние каникулы».

Если туристы приезжают позднее (поезд № 92 ~ 09:18), для них будет организована встреча на ж/д вокзале и бесплатный трансфер для встречи с группой на маршруте.

В таком случае туристы завтракают самостоятельно.

Завтрак в уютном кафе.

Выезд с гидом на загородную экскурсию в природный заповедник "Кивач".

В заповеднике Вы полюбуетесь на самый известный в Карелии водопад Кивач.

Он воспет в русской поэзии как «северный богатырь».

Здесь же увидите карельскую березу – знаменитую «золушку» северных лесов, познакомитесь с коллекцией дендропарка и музеем Природы.

Вкусный обед.

Дегустация настойки из местных ягод в подарок!

Размещение в выбранном отеле города:

2 день
Петрозаводск, Дом Куклы, катание на снегоходе

Завтрак в гостинице.

Экскурсия по столице Республики Карелия: знакомство с историческим центром, кафедральным собором во имя Александра Невского, губернаторским парком, памятником Петру I – основателю Петрозаводска.

Променад по красивой городской набережной вдоль Онежского озера, где увидите коллекцию оригинальных скульптур, расположенную под открытым небом.

Экскурсия в частную галерею “Дом Куклы”.

Здесь царит атмосфера сказки и добра.

Вы познакомитесь с коллекцией авторских кукол Татьяны Калининой «Духи Карелии или Кижские домовые».

А на память можете приобрести очаровательного ангелочка или домового.

Обед в ресторане города с блюдами национальной кухни.

Посещение фирменного магазина, где Вы сможете приобрести любимые лакомства и сувениры из Карелии: форель слабосоленую, форелевую икру, варенье и сиропы из карельских ягод (морошки, клюквы, брусники, черники), знаменитый карельский бальзам и настойку из морошки, местные витаминные чаи и другие вкусности для себя и в подарок своим близким.

Свободное время (за доп. плату) катание на снегоходе – замечательный выбор для знакомства с активным зимним отдыхом в Карелии.

Маршрут проходит по подготовленной трассе в сопровождении опытного инструктора.

Эта программа не требует специальной подготовки.

В стоимость включено: подбор экипировки, инструктаж по управлению снегоходом и технике безопасности, обучение навыкам управления снегоходом на тренировочном полигоне, часовое сафари по лесной трассе, трансфер к месту проведения программы и обратно.

3 день
Посещение питомника ездовых собак, оленьей фермы и саамской деревеньки

Завтрак в гостинице.

Освобождение номеров.

Посещение питомника ездовых собак, оленьей фермы и саамской деревеньки.

Этот питомник ездовых собак – самый большой в России!

Вы прикоснётесь к прекрасному миру Крайнего Севера и самобытной культуре древних саамов, узнаете, как живут тундровые олени, пройдётесь по подворью Талви Укко и пообщаетесь с его чудесными домашними животными.

В крупнейшем питомнике ездовых собак вы подружитесь с лучшими спортсменами России – энергичными аляскинскими хаски, добродушными маламутами и общительными сибирскими хаски.

Вы ощутите безграничное доверие и любовь этих замечательных созданий.

А в саамской деревеньке можно зайти в гости к коренным жителям Карелии и примерить традиционные костюмы северных народов.

Вкусный обед.

За дополнительную плату (оплата при бронировании):

  • Визит в резиденцию ТАЛВИУККО к карельскому Деду Морозу.

Вас ждет новогодний флэшмоб, интерактив с Карельским Дедом Морозом «Живое волшебство» (управление погодой, чудеса Резиденции Талвиукко, физика добра), знакомство с обзорной экспозицией «Времена года» и катание на финских санях potkuri!

  • Катание на собачьей упряжке 1,5 км.
  • Катание на оленьей упряжке.

Свободное время.

Отъезд вечерними поездами домой (отправление поездов после 18 часов).

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице г. Петрозаводска.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения:

Размещение

Стоимость

Гостиница «Петрозаводск»

(завтраки – в кафе рядом, в самой гостинице нет кафе)

16 200 руб./чел. – в 2-местном номере

19 500 руб./чел. – 1-местное размещение

Гостиница «Заречная» 3*

(завтрак «шведский стол»)

16 600 руб./чел. – в 2-местном номере

19 800 руб./чел. – 1-местное размещение

14 500 руб./чел. – на доп. месте

Гостиница «Питер Инн Петрозаводск» 4*

(находится рядом с жд вокзалом;

завтрак «шведский стол»)

20 200 руб./чел. – в 2-местном номере

25 700 руб./чел. – 1-местное размещение

16 200 руб./чел. – на доп. месте

Отель «Фрегат» 4*

(находится на набережной Онежского озера,

завтрак «шведский стол»)

21 500 руб./чел. – в 2-местном номере

28 900 руб./чел. – 1-местное размещение

17 500 руб./чел. – на доп. месте

23 500 руб./чел – 2-местный бизнес

32 900 руб./чел – 1 местный бизнес

Дети до 3-х лет (включительно) без места в отеле/с местом в автобусе/питание/ программа

10 600 руб./чел.
Скидка для детей 4 - 12 лет 200 руб./ чел.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание в номерах выбранной категории
  • Питание по программе (3 завтрака, 3 обеда)
  • Обзорная экскурсия по Петрозаводску
  • Экскурсия в частную галерею «Дом куклы»
  • Посещение Вотчины Карельского Деда Мороза Талвиукко: питомника ездовых собак и оленьей фермы
  • Экскурсия в заповедник «Кивач»
  • Транспортное обслуживание
  • Работа гида и сопровождающего
  • Новогодние подарки
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Петрозаводска и обратно
  • Питание, не указанное в программе тура
  • Катание на собачьей упряжке 1,5 км: взрослый – 3 000 руб. /чел. ребенок до 12 лет – 2 600 руб. /чел. дети до 3,9 лет – бесплатно
  • Взрослый – 3 000 руб. /чел.
  • Ребенок до 12 лет – 2 600 руб. /чел.
  • Дети до 3,9 лет – бесплатно
  • Катание на оленьей упряжке 800 м: взрослый – 2 000 руб. /чел. ребенок до 12 лет – 1 500 руб. /чел. дети до 3,9 лет – бесплатно
  • Взрослый – 2 000 руб. /чел.
  • Ребенок до 12 лет – 1 500 руб. /чел.
  • Визит в резиденцию ТАЛВИУККО к карельскому Деду Морозу: взрослый – 1 200 руб. /чел. дети до 3,9 лет – бесплатно
  • Взрослый – 1 200 руб. /чел.
  • Катание на снегоходе (1 час): посадка 2 человека на снегоходе – 5 200 руб. /чел. посадка 1 человек на снегоходе – 6 500 руб. /чел.
  • Посадка 2 человека на снегоходе – 5 200 руб. /чел.
  • Посадка 1 человек на снегоходе – 6 500 руб. /чел
Место начала и завершения?
г. Петрозаводск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Одежда для путешествия должна быть, в первую очередь, удобной. Возьмите с собой то, что обычно надеваете для пеших прогулок и отдыха. Погода в Карелии капризная и переменчивая. Когда зимой Вы долго находитесь на свежем воздухе, ощущение холода усиливается даже, если на улице нет сильного мороза. Рекомендуем брать непромокаемую и непродуваемую верхнюю одежду. Одевайте несколько слоев одежды – это дает больше тепла.

Рекомендуем взять с собой:

  • теплый комплект одежды (термобелье или костюм для сноуборда,куртка ветрозащитная, свитер, теплые брюки или костюм на флисе, шапка, теплая и удобная обувь (не каблуки!);
  • небольшой рюкзачок для вещей на экскурсиях;
  • предметы личной гигиены, маски;
  • индивидуальная аптечка, индивидуальные лекарства (при наличии хронических заболеваний);
  • фотоаппарат или видеокамера, зарядное устройство (powerbank);
  • праздничный вариант одежды;
  • наличные деньги или карточки (на сувениры, прочие личные расходы);
  • документы (путевка, программа тура, договор), паспорт/свидетельство о рождении, полис ОМС. Если предусмотрены скидки для пенсионеров, школьников, студентов, по инвалидности и другим льготным категориям, обязательно нужно иметь подтверждающие документы.
Входят ли билеты на поезд в стоимость тура?

Ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».

Какая погода в Петрозаводске?

Погода в Карелии в зимнее время не всегда стабильна. Средняя температура 15 градусов ниже нуля, но морозы могут достигать и минус 30 градусов. Снегопады наиболее часты в феврале и марте, самые крепкие морозы в конце января.

Если я еду один (одна), возможно подселение в номер?

Если Вы хотите подселение в номер, мы можем поставить пометку о вашем желании.

Изначально договор и счет выставляется с доплатой за одноместное размещение, если подселение находится, стоимость тура пересчитывается.

Для мужчины подселение в номер находится крайне редко, для женщин более вероятно.

Какие документы необходимы детям до 14 лет при заселении в гостиницу?

В связи с вступлением в силу новых Правил предоставления гостиничных услуг, в соотв. с п. 18 указанных правил, с 01.01.2021:

Заселение в гостиницу несовершеннолетних граждан, не достигших 14-летнего возраста, осуществляется на основании документов, удостоверяющих личность находящихся вместе с ними родителей (усыновителей, опекунов), сопровождающего лица (лиц), при условии предоставления таким сопровождающим лицом (лицами) нотариально заверенного согласия законных представителей (одного из них), а также свидетельств о рождении этих несовершеннолетних.

Заселение в гостиницу несовершеннолетних граждан, достигших 14-летнего возраста, в отсутствие нахождения рядом с ними законных представителей осуществляется на основании документов, удостоверяющих личность этих несовершеннолетних, при условии предоставления нотариально заверенного согласия законных представителей.

Кто будет сопровождать в туре?

Опытный гид-экскурсовод сопровождает туристов по всему маршруту, который предусмотрен программой тура. Наш гид встретит вас на жд вокзале в день начала тура и попрощается на ж/д вокзале только в день окончания тура. Он экскурсовод и групповод в одном лице. По всем возникающим во время тура вопросам, в первую очередь,обращайтесь именно к вашему гиду. Мы всегда стараемся оперативно решать возникающие ситуации. На некоторых туристических объектах экскурсии ведут только местные лицензированные гиды.

Как организовано питание в туре?

Питание на маршрутах организуется в кафе или ресторанах (как правило, комплексное). Все объекты питания имеют соответствующие сертификаты и лицензии. Иногда, исходя из условий маршрута, питание может быть сухим пайком. Питание в групповом экскурсионном туре заказывается и оплачивается заранее на всю группу, поэтому если Вы по каким-либо причинам не кушаете вместе с группой, компенсация в денежном эквиваленте не производиться. Завтраки в гостиницах и на базах отдыха в Карелии могут быть организованы в формате «шведский стол» или «комплекс». Обращайте внимание при бронировании тура, какой тип завтраков предоставляется в гостинице.

Если вам нельзя употреблять в пищу определенные продукты по состоянию здоровья или по личным убеждениям, просим сообщать данную информацию заранее при бронировании тура! По возможности, мы учтем эти особенности в питании.

Переезды на автобусах

В программе тура предусмотрены автобусные экскурсии на разные туристические объекты. Некоторые из них расположены далеко от Петрозаводска. Например, расстояние до горного парка «Рускеала» – 260 км, до Сортавала – 250 км, до заповедника «Кивач» – 80 км. Будьте готовы к длительным переездам. Внимательно ознакомьтесь с программой тура, чтобы понимать, подходит ли Вам данный маршрут. Важное значение имеет физическое состояние, переносимость автобусных переездов, возраст детей (если Вы едете с детьми). Качество автомобильных дорог в Карелии за последние годы стало значительно лучше, поэтому переезды комфортны.

Правила поведения

Не рекомендуется употреблять спиртные напитки до и во время проведения экскурсии. Туристы должны соблюдать правила личной безопасности, строго следовать рекомендациям сопровождающих и не подвергать опасности свою жизнь и жизнь окружающих. Во время путешествия необходимо бережно относиться к оборудованию гостиниц и мест питания, автобусов, поездов, суднам на воздушной подушке, а также к памятникам природы, истории и культуры.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
И
10 янв 2022
Добрый вечер! Я приобретала в компании "Большая страна" тур в Карелию "Зимние каникулы в Карелии". Путешествие мне очень понравилось! Организацией тура, экскурсионной программой проживанием в выбранной гостинице я очень довольна! Представители принимающей стороны проявили себя как высокопрофессиональные, увлечённые и любящие своё дело люди! Нашему гиду Наталье Кузнецовой и водителю Антону выражаю огромную благодарность за интересные экскурсии и комфортные перевозки! Я полюбила Карелию!
В
7 янв 2022
Очень хотелось зимнего сказочного волшебства и сразу в мыслях появились картинки Карелии, хотя до этого там ни разу не были. У нас были определённые даты на январских каникулах, когда хотелось бы попутешествовать и все нашлось с лёгкостью. Тур «Зимние каникулы в Карелии» сразу пленил нас своим расписанием и маршрутом. Все очень потрясающие спланировано. С момента приезда на вокзал до крайнего дня. Невероятно доброжелательные люди подарили нам эту сказку. Это действительно так, все три дня мы провели в сказке, наши внутренние маленькие детки просто ликовали и пищали от восторга! От всего сердца благодарим за это волшебство! Все было потрясающе!
А
22 июня 2022
Спасибо "Большой стране" тур, гостиница, трансфер, все организовано на отлично.

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