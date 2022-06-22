Зимние выходные в Карелии

Карелия зимой волшебна! Она подарит вам сказочное путешествие по заснеженному лесу, познакомит с новыми друзьями

5
3 отзыва
Карелия зимой волшебна! Она подарит вам сказочное путешествие по заснеженному лесу, познакомит с новыми друзьями, общение с природой и животными, свежий воздух и хорошее настроение! По индивидуальным запросам эта программа может быть организована в любые даты для групп от двух человек с января по апрель.
Зимние выходные в Карелии
Зимние выходные в Карелии
Зимние выходные в Карелии
Зимние выходные в Карелии
Зимние выходные в Карелии
Зимние выходные в Карелии
Зимние выходные в Карелии
Зимние выходные в Карелии
Зимние выходные в Карелии
Зимние выходные в Карелии
Зимние выходные в Карелии
Зимние выходные в Карелии
Зимние выходные в Карелии
Зимние выходные в Карелии
Ближайшие даты:
14
янв
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янв
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даты

Программа тура по дням

1 день
Встреча, Петрозаводск, экскурсии на выбор

Встречаем дорогих гостей на ж/д вокзале г. Петрозаводска по прибытии поезда №18 «Москва – Петрозаводск» (~ 07:50).

Гид встречает на перроне с табличкой «Выходные в Карелии».

Туристы, приехавшие на более ранних поездах или на своем транспорте, подходят к месту встречи.

Завтрак в уютном кафе.

Если туристы приезжают позднее (поезд № 92 в 09:18), для них будет организован бесплатный трансфер для встречи с группой на маршруте.

В таком случае туристы завтракают самостоятельно.

Обзорная экскурсия по столице Карелии.

Петрозаводск – младший брат Санкт-Петербурга, рожденный с ним в один год.

Основал его в 1703 году Петр Великий.

Вас ждет знакомство с историческим центром, памятником Петру I, губернаторским парком.

Променад по красивой городской набережной вдоль Онежского озера, где находится коллекция оригинальных скульптур, расположенная под открытым небом.

Гид также покажет уютные ресторанчики и кафе, где Вы сможете отведать блюда национальной кухни.

Обед с элементами национальной кухни и дегустацией алкоголя от карельского производителя.

Размещение в гостинице.

За дополнительную плату (в зависимости от сезона):

1. Для любителей общения с ездовыми собаками и северными оленями экскурсия в питомник ездовых собак, оленью ферму и саамскую деревеньку в Вотчине Карельского Деда Мороза – Талвиукко.

Вы прикоснётесь к прекрасному миру Крайнего Севера и самобытной культуре древних саамов; узнаете как живут тундровые олени, пройдётесь по подворью Талви Укко и пообщаетесь с его чудесными домашними животными.

В крупнейшем питомнике ездовых собак вы подружитесь с лучшими спортсменами России – энергичными аляскинскими хаски, добродушными маламутами и общительными сибирскими хаски.

Вы ощутите безграничное доверие и любовь этих замечательных созданий.

А в саамской деревеньке можно зайти в гости к коренным жителям Карелии и примерить традиционные костюмы северных народов.

2. Любителям природы и активного отдыха сафари на снегоходах (при отсутствии снежного покрова программа может быть заменена на сафари на квадроциклах).

В такой поездке Вам гарантирован адреналин и отличное настроение.

Вы насладитесь прекрасными видами карельской природы, подышите целительным воздухом хвойного леса!

С группой по маршруту едет опытный инструктор.

Программа не требует специальной подготовки.

Встреча, Петрозаводск, экскурсии на выборВстреча, Петрозаводск, экскурсии на выборВстреча, Петрозаводск, экскурсии на выборВстреча, Петрозаводск, экскурсии на выбор
2 день
Горный парк «Рускеала»

Завтрак в гостинице (шведский стол).

Экскурсия на целый день «Уникальный горный парк «Рускеала».

Переезд в горный парк «Рускеала» (260 км).

По пути остановка на Рускеальских водопадах, где проходили съемки культового советского фильма «А зори здесь тихие».

Сейчас это прекрасное место для прогулок и фото на фоне природе.

Экскурсия  в горном парке «Рускеала».

Здесь в 18-19 веках добывали мрамор для украшения дворцов и храмов Северной столицы.

А ныне любуются на изумрудные воды рукотворного Мраморного озера, посещают сохранившиеся гроты и штольни, осматривают «Итальянский карьер», где все оттенки мрамора как на ладони и гуляют по Мраморной площади.

Аналогов нет ни в России, ни в Европе!

В свободное время (за доп.плату) можно посетить экскурсию «Подземная Рускеала» или экспозицию деревянных скульптур «Обитель ангелов», прокатиться на троллее и полюбоваться видом на Мраморное озеро с высоты птичьего полета (zip-line), покушать в кафе горного парка, приобрести сувениры.

Дополнительные услуги на территории горного парка приобретаются непосредственно на месте, в кассах горного парка.

Заранее не бронируются.

Возвращение в Петрозаводск вечером.

Горный парк «Рускеала»Горный парк «Рускеала»Горный парк «Рускеала»Горный парк «Рускеала»
3 день
«Марциальные воды», водопад Кивач»

Завтрак в гостинице (шведский стол).

Освобождение номеров.

Загородная экскурсия «Первый российский курорт «Марциальные воды» – водопад Кивач».

Знакомство с интересной историей курорта «Марциальные Воды», основанного Петром I в ХVIII веке.

Дегустация воды из трех целебных источников.

Осмотр церкви св. апостола Петра, построенной в 1721 году по чертежам самого императора.

Далее Вы полюбуетесь на самый известный в Карелии водопад, воспетый в русской поэзии как «северный богатырь».

Здесь же в заповеднике «Кивач» увидите настоящую карельскую березу и посетите музей Природы.

Возвращение в г. Петрозаводск.

Трансфер на ж/д вокзал.

Отъезд вечерними поездами после 17 часов.

«Марциальные воды», водопад Кивач»«Марциальные воды», водопад Кивач»«Марциальные воды», водопад Кивач»«Марциальные воды», водопад Кивач»

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице г. Петрозаводска.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб.:

РазмещениеСтоимость

Гостиница «Заречная» 3*

Завтрак – «шведский стол»

14 900 руб./чел. – в 2-местном номере

17 700 руб./чел. – 1-местное размещение

13 700 руб./чел. – на доп. месте

Отель «Питер Инн Петрозаводск» 4*

Завтрак – «шведский стол»

16 500 руб./чел. – в 2-местном номере

19 500 руб./чел. – 1-местное размещение

14 900 руб./чел. – на доп. месте

Скидки за тур

900 руб./ребенок до 6 лет;

500 руб./ребенок от 7 до 16 лет;

300 руб./пенсионер от 60 лет

Фото проживанияФото проживания

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание в номерах выбранной категории (2 ночи в г. Петрозаводске)
  • Питание, указанное в программе (3 завтрака, 1 обед)
  • Обзорная экскурсия по Петрозаводску
  • Экскурсия в горный парк «Рускеала»
  • Экскурсия на курорт «Марциальные воды» и в заповедник «Кивач»
  • Транспортное обслуживание по программе
  • Работа гида и сопровождающего 3 дня
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Петрозаводска и обратно
  • Питание, не указанное в программе тура
  • Вотчина Талви Укко (при группе от 2 человек) – 1 800 руб. /чел.
  • Сафари на снегоходах (2-часовая программа (без учета трансфера к месту катания)
  • При рассадке 2 человека на снегоходе – 3 300 руб. /чел.
  • При рассадке 1 человек на снегоходе – 5 200 руб. /чел.
  • Дополнительно трансфер к месту начала катания (с ожиданием):
  • За легковую машину (1-3 чел.) – 2 500 руб. /машина
  • За минивэн (4-6 чел.) – 3 500 руб. /минивэн
Место начала и завершения?
г. Петрозаводск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Одежда для путешествия должна быть, в первую очередь, удобной. Возьмите с собой то, что обычно надеваете для пеших прогулок и отдыха. Погода в Карелии капризная и переменчивая. Когда зимой Вы долго находитесь на свежем воздухе, ощущение холода усиливается даже, если на улице нет сильного мороза. Рекомендуем брать непромокаемую и непродуваемую верхнюю одежду. Одевайте несколько слоев одежды – это дает больше тепла.

Рекомендуем взять с собой:

  • теплый комплект одежды (термобелье или костюм для сноуборда,куртка ветрозащитная, свитер, теплые брюки или костюм на флисе, шапка, теплая и удобная обувь (не каблуки!);
  • небольшой рюкзачок для вещей на экскурсиях;
  • предметы личной гигиены, маски;
  • индивидуальная аптечка, индивидуальные лекарства (при наличии хронических заболеваний);
  • фотоаппарат или видеокамера, зарядное устройство (powerbank);
  • праздничный вариант одежды;
  • наличные деньги или карточки (на сувениры, прочие личные расходы);
  • документы (путевка, программа тура, договор), паспорт/свидетельство о рождении, полис ОМС. Если предусмотрены скидки для пенсионеров, школьников, студентов, по инвалидности и другим льготным категориям, обязательно нужно иметь подтверждающие документы.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа - и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Входит ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».

Если я еду один (одна), возможно подселение в номер?

Если Вы хотите подселение в номер, мы можем поставить пометку о вашем желании.

Изначально договор и счет выставляется с доплатой за одноместное размещение, если подселение находится, стоимость тура пересчитывается.

Для мужчины подселение в номер находится крайне редко, для женщин более вероятно.

Какие документы необходимы детям до 14 лет при заселении в гостиницу?

В связи с вступлением в силу новых Правил предоставления гостиничных услуг, в соотв. с п. 18 указанных правил, с 01.01.2021:

Заселение в гостиницу несовершеннолетних граждан, не достигших 14-летнего возраста, осуществляется на основании документов, удостоверяющих личность находящихся вместе с ними родителей (усыновителей, опекунов), сопровождающего лица (лиц), при условии предоставления таким сопровождающим лицом (лицами) нотариально заверенного согласия законных представителей (одного из них), а также свидетельств о рождении этих несовершеннолетних.

Заселение в гостиницу несовершеннолетних граждан, достигших 14-летнего возраста, в отсутствие нахождения рядом с ними законных представителей осуществляется на основании документов, удостоверяющих личность этих несовершеннолетних, при условии предоставления нотариально заверенного согласия законных представителей.

Кто будет сопровождать в туре?

Опытный гид-экскурсовод сопровождает туристов по всему маршруту, который предусмотрен программой тура. Наш гид встретит вас на жд вокзале в день начала тура и попрощается на ж/д вокзале только в день окончания тура. Он экскурсовод и групповод в одном лице. По всем возникающим во время тура вопросам, в первую очередь,обращайтесь именно к вашему гиду. Мы всегда стараемся оперативно решать возникающие ситуации. На некоторых туристических объектах экскурсии ведут только местные лицензированные гиды.

Переезды на автобусах

В программе тура предусмотрены автобусные экскурсии на разные туристические объекты. Некоторые из них расположены далеко от Петрозаводска. Например, расстояние до горного парка «Рускеала» – 260 км, до Сортавала – 250 км, до заповедника «Кивач» – 80 км. Будьте готовы к длительным переездам. Внимательно ознакомьтесь с программой тура, чтобы понимать, подходит ли Вам данный маршрут. Важное значение имеет физическое состояние, переносимость автобусных переездов, возраст детей (если Вы едете с детьми). Качество автомобильных дорог в Карелии за последние годы стало значительно лучше, поэтому переезды комфортны.

Правила поведения

Не рекомендуется употреблять спиртные напитки до и во время проведения экскурсии. Туристы должны соблюдать правила личной безопасности, строго следовать рекомендациям сопровождающих и не подвергать опасности свою жизнь и жизнь окружающих. Во время путешествия необходимо бережно относиться к оборудованию гостиниц и мест питания, автобусов, поездов, суднам на воздушной подушке, а также к памятникам природы, истории и культуры.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
А
22 июня 2022
Спасибо "Большой стране" тур, гостиница, трансфер, все организовано на отлично.
Л
22 июня 2022
Огромное спасибо нашему организатору Элоне Березовской! Очень внимательна, терпелива и заботлива. Благодаря ей наша поездка была интересна и увлекательна!!!
С
15 июня 2022
Внимательное отношение к орг деталям, быстрая коммуникация в чате по всем вопросам. Четкий тайминг.

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