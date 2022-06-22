Встречаем дорогих гостей на ж/д вокзале г. Петрозаводска по прибытии поезда №18 «Москва – Петрозаводск» (~ 07:50).

Гид встречает на перроне с табличкой «Выходные в Карелии».

Туристы, приехавшие на более ранних поездах или на своем транспорте, подходят к месту встречи.

Завтрак в уютном кафе.

Если туристы приезжают позднее (поезд № 92 в 09:18), для них будет организован бесплатный трансфер для встречи с группой на маршруте.

В таком случае туристы завтракают самостоятельно.

Обзорная экскурсия по столице Карелии.

Петрозаводск – младший брат Санкт-Петербурга, рожденный с ним в один год.

Основал его в 1703 году Петр Великий.

Вас ждет знакомство с историческим центром, памятником Петру I, губернаторским парком.

Променад по красивой городской набережной вдоль Онежского озера, где находится коллекция оригинальных скульптур, расположенная под открытым небом.

Гид также покажет уютные ресторанчики и кафе, где Вы сможете отведать блюда национальной кухни.

Обед с элементами национальной кухни и дегустацией алкоголя от карельского производителя.

Размещение в гостинице.

За дополнительную плату (в зависимости от сезона):

1. Для любителей общения с ездовыми собаками и северными оленями экскурсия в питомник ездовых собак, оленью ферму и саамскую деревеньку в Вотчине Карельского Деда Мороза – Талвиукко.

Вы прикоснётесь к прекрасному миру Крайнего Севера и самобытной культуре древних саамов; узнаете как живут тундровые олени, пройдётесь по подворью Талви Укко и пообщаетесь с его чудесными домашними животными.

В крупнейшем питомнике ездовых собак вы подружитесь с лучшими спортсменами России – энергичными аляскинскими хаски, добродушными маламутами и общительными сибирскими хаски.

Вы ощутите безграничное доверие и любовь этих замечательных созданий.

А в саамской деревеньке можно зайти в гости к коренным жителям Карелии и примерить традиционные костюмы северных народов.

2. Любителям природы и активного отдыха сафари на снегоходах (при отсутствии снежного покрова программа может быть заменена на сафари на квадроциклах).

В такой поездке Вам гарантирован адреналин и отличное настроение.

Вы насладитесь прекрасными видами карельской природы, подышите целительным воздухом хвойного леса!

С группой по маршруту едет опытный инструктор.

Программа не требует специальной подготовки.