Золотое кольцо Карелии: водопад Кивач и Марциальные воды

Карельская природа создала удивительные памятники - скалы, водопады, вулканы, источники

Карельская природа создала удивительные памятники — скалы, водопады, вулканы, источники.

Самые главные из них, расположенные в Карелии.

Наша экскурсия «Золотое кольцо Карелии» участвовала во многих премиях и номинациях и всегда заслуживала только высочайшие оценки, а тысячи туристов, выбравших ее и оставивших свои восхищенные отзывы — еще одно подтверждение тому, что данная экскурсия обязательна к посещению каждому, кто бывал в Карелии.
Золотое кольцо Карелии: водопад Кивач и Марциальные воды
Золотое кольцо Карелии: водопад Кивач и Марциальные воды
Золотое кольцо Карелии: водопад Кивач и Марциальные воды
Золотое кольцо Карелии: водопад Кивач и Марциальные воды
Золотое кольцо Карелии: водопад Кивач и Марциальные воды
Золотое кольцо Карелии: водопад Кивач и Марциальные воды

Что вы увидите 🤩

  • Гора Сампо
  • Маргинальные воды
  • Заповедник и водопад Кивач
  • Вулкан Гирвас
Удивительные скалы
Наша экскурсия начнется с горы «Сампо», где снимали легендарный советский фильм-сказку «Сампо». Удивительно гармоничные и красивые карельские скалы поражают и удивляют. А какой потрясающий с них открывается вид! С Сампо вам откроется завораживающая панорама окрестностей.
Целебные воды
Следующей остановкой станут «Марциальные воды» — самый первый российский курорт. Царь Петр, основавший его, четырежды посещал эти края и всем советовал для здоровья пить найденную в местных источниках воду. Только здесь сохранилась церковь XVIII века, построенная по эскизам самого Петра. Вы сможете увидеть все своими глазами, попить целебной воды и набрать ее с собой.
Безмолвный свидетель истории
Дальше наш путь лежит к вулкану Гирвас — уникальному по своей красоте природному объекту. Он жил более полутора миллиардов лет назад. Здесь и застывшая лава, и горные породы, и песчаные дюны, и густые сосновые боры. Если повезет, вы попадете на спуск воды из водохранилища и увидите потрясающее зрелище — водопад Гирвас.
Алмазная гора
После Гирвас нас ждет другой природный шедевр — водопад «Кивач». Это самый известный водопад Карелии, воспетый первым губернатором нашего края, русским поэтом Гаврилой Державиным: «Алмазна сыплется гора. ». Действительно, падающая вода и ее мощь завораживают. Увидеть такое должен каждый.

Важно знать:

  • Помимо экскурсии у Вас будет достаточно времени для фотосъемки и наслаждения природой.

Цены на экскурсию

Для группы 1-25 человек
Взрослый
1 990 ₽
Пенсионный
1 900 ₽
Дети (3-14 лет)
1 500 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортное обслуживание на автобусе по маршруту
  • Работа гида по маршруту
  • Входные билеты по маршруту
Что не входит
  • Личные расходы
  • Обед в кафе
Где начинаем и завершаем
Начало: Ротонда на набережной Петрозаводска (Еремеева, 1).
Завершение: Петрозаводск, Еремеева, 1
Когда и сколько длится?
Когда: Согласно расписанию в календаре
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
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Согласно расписанию в календаре

ЗолотоеКольцоКарелии
ЗолотоеКольцоКарелии
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