Удивительные скалы

Наша экскурсия начнется с горы «Сампо», где снимали легендарный советский фильм-сказку «Сампо». Удивительно гармоничные и красивые карельские скалы поражают и удивляют. А какой потрясающий с них открывается вид! С Сампо вам откроется завораживающая панорама окрестностей.

Целебные воды

Следующей остановкой станут «Марциальные воды» — самый первый российский курорт. Царь Петр, основавший его, четырежды посещал эти края и всем советовал для здоровья пить найденную в местных источниках воду. Только здесь сохранилась церковь XVIII века, построенная по эскизам самого Петра. Вы сможете увидеть все своими глазами, попить целебной воды и набрать ее с собой.

Безмолвный свидетель истории

Дальше наш путь лежит к вулкану Гирвас — уникальному по своей красоте природному объекту. Он жил более полутора миллиардов лет назад. Здесь и застывшая лава, и горные породы, и песчаные дюны, и густые сосновые боры. Если повезет, вы попадете на спуск воды из водохранилища и увидите потрясающее зрелище — водопад Гирвас.

Алмазная гора

После Гирвас нас ждет другой природный шедевр — водопад «Кивач». Это самый известный водопад Карелии, воспетый первым губернатором нашего края, русским поэтом Гаврилой Державиным: «Алмазна сыплется гора. ». Действительно, падающая вода и ее мощь завораживают. Увидеть такое должен каждый.

Важно знать: