Что вас ждет:
- Водопад Кивач — одно из чудес Карелии. Расположенный на реке Суна каскад впечатляет своей красотой. На территории заповедника расположены экологические тропы. Ежегодно сюда приезжают десятки тысяч туристов, чтобы воочию увидеть один из самых больших равнинных водопадов Европы. Это место всегда привлекало к себе творческих людей.
Первый русский курорт «Марциальные воды», был основан по указу Петра
Великого в 1719 году на базе железистых минеральных источников. Сам Петр I неоднократно приезжал лечиться на курорт со своей семьей и придворной знатью. Вы продегустируете марциальную воду из трех целебных источников.
Важно знать:
- За 24 часа до начала экскурсии Вам будет направлена ссылка на полную оплату. Если экскурсия не будет оплачена, она будет автоматически аннулирована.
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