Карелия в миниатюре: водопад Кивач Марциальные воды

Программа нашей экскурсии очень насыщенна, ведь вы побываете на самом большом водопаде Карелии

4.7
23 отзыва
Программа нашей экскурсии очень насыщенна, ведь вы побываете на самом большом водопаде Карелии.

Кроме того, вы познакомитесь с историей марциальных курортов и побываете там, куда уже несколько веков стремятся все желающие испытать на себе целительный эффект минеральных источников.
Карелия в миниатюре: водопад Кивач Марциальные воды
Карелия в миниатюре: водопад Кивач Марциальные воды
Карелия в миниатюре: водопад Кивач Марциальные воды
Карелия в миниатюре: водопад Кивач Марциальные воды

Что вы увидите 🤩

  • Водопад Кивач
  • Марциальные воды
  • по желанию всех туристов в группе, возможно посещение Центра Шунгита

Что вас ждет:

  • Водопад Кивач — одно из чудес Карелии. Расположенный на реке Суна каскад впечатляет своей красотой. На территории заповедника расположены экологические тропы. Ежегодно сюда приезжают десятки тысяч туристов, чтобы воочию увидеть один из самых больших равнинных водопадов Европы. Это место всегда привлекало к себе творческих людей.
Первый русский курорт «Марциальные воды», был основан по указу Петра
Великого в 1719 году на базе железистых минеральных источников. Сам Петр I неоднократно приезжал лечиться на курорт со своей семьей и придворной знатью. Вы продегустируете марциальную воду из трех целебных источников.

Важно знать:

  • За 24 часа до начала экскурсии Вам будет направлена ссылка на полную оплату. Если экскурсия не будет оплачена, она будет автоматически аннулирована.
  • Фирма оставляет за собой право на внесение изменений в программу маршрута.

Цены на экскурсионный тур

Для группы 1-30 человек
Взрослый
2 200 ₽
Ребенок до 7 лет
2 000 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспорт
  • Экскурсионное обслуживание
  • Входные билеты в заповедник Кивач
  • Входные билеты на курорт Марциальные воды
Что не входит
  • Личные расходы
Место начала и завершения
пл. Гагарина д. 1
Когда и сколько длится?
Когда: суббота в 11:00.
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

суббота в 11:00.

Сааристо Т.
Сааристо Т.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
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