Программа нашей экскурсии очень насыщенна, ведь вы побываете на самом большом водопаде Карелии.



Кроме того, вы познакомитесь с историей марциальных курортов и побываете там, куда уже несколько веков стремятся все желающие испытать на себе целительный эффект минеральных источников.