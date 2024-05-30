Активный отдых в Карелии
Авторский тур в Петрозаводске

Совершить дог-трекинг, сплавиться по реке и покорить Воттоваару

Как попробовать всё и сразу? В путешествии вы испытаете мистическую силу сейдов и валунов на самой загадочной горе Карелии, ощутите романтику ночи в палатке, пикников и песен у костра.

Проверите, много ли рыбы в реке Шуя, порыбачив во время сплава, и научитесь готовить карельскую уху на мастер-классе. Узнаете, насколько быстро бегают хаски, совершив спортивную прогулку по лесу в их сопровождении. Увезёте с собой яркие эмоции и тёплые воспоминания о насыщенных днях приключения.
Активный отдых в Карелии
Активный отдых в Карелии
Активный отдых в Карелии
Ближайшие даты:
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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Взрослый63 300 ₽
Детский37 600 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Описание

Организационные детали

Маршрут рассчитан на новичков. Специальной туристической подготовки не требуется, но участники должны быть в хорошей физической форме и не иметь медицинских противопоказаний к умеренным физическим нагрузкам. Во время пеших прогулок все участники несут свои личные вещи самостоятельно.

Дети до 5 лет на маршрут не допускаются, до 18 — в сопровождении родителей.

Организация оставляет за собой право менять порядок предоставления услуги, не уменьшая её объема (в зависимости от погодных условий и иных внешних обстоятельств).

Проживание. 2 ночи в гостевом доме «Дом полярника» в 2-4-местных номерах с удобствами на этаже. В доме 2 этажа и 4 номера. Можно пользоваться бесплатным Wi-Fi на первом этаже, где находится общий зал и ресепшн.

Питание. В стоимость входит трёхразовое питание, начиная с завтрака 1-го дня по ужин 4-го дня. Обеды — пикники. На ужины — национальные карельские блюда. Если у вас непереносимость или аллергия на какие-либо продукты, просьба предупредить об этом заранее. Если вы придерживаетесь строгих ограничений, рекомендуем позаботиться о своём питании и привезти с собой или купить на месте привычные для вас продукты. Если вы вегетарианец, вам будут предложены альтернативные блюда, просьба также предупредить об этом заранее.

Программа тура по дням

1 день

Экскурсия по экокомплексу, кулинарный мастер-класс и дог-трекинг

Встречаемся и отправляемся в экокомплекс (30 км от Петрозаводска), где после завтрака вам расскажут вводную информацию и проведут инструктаж по технике безопасности. На экскурсии вы посмотрите на питомцев комплекса — экспедиционных собак пород хаски, самоед, чукотская ездовая. Вам покажут, как ухаживать за животными, помогут подобрать снаряжение для трекинга, продемонстрируют элементы канистерапии — метода медицинской и социальной реабилитации.

На мастер-классе вы научитесь готовить карельскую уху из красной рыбы на сливках — лохикейто, попробуете чай, приготовленный в самоваре на шишках, и местную выпечку — калитки.

Затем вас ждёт 2-часовая спортивная прогулка по лесным тропинкам в тандеме с собаками, в том числе к порогу Большой Толли.

Вечером в «Доме Полярника» за ужином вы продегустируете карельские ягодные настойки.

Экскурсия по экокомплексу, кулинарный мастер-класс и дог-трекингЭкскурсия по экокомплексу, кулинарный мастер-класс и дог-трекингЭкскурсия по экокомплексу, кулинарный мастер-класс и дог-трекинг
2 день

Сплав и пикник

После завтрака и встречи, на которой вам расскажут о сплаве и технике безопасности, выдадут снаряжение, едем к реке Шуя, по которой будем сплавляться.

Через некоторое время устроим привал на берегу: разожжём костёр и приготовим обед.

Финишируем после прохождения порога Большой Толли. Будет возможность прокатиться по нему с различными вариантами захода. Затем вернёмся в «Дом Полярника» и поужинаем.

Сплав и пикникСплав и пикникСплав и пикник
3 день

Джип-тур к Воттовааре, Гирвас и минеральные источники

Завтракаем и выезжаем на внедорожниках к подножью горы Воттоваара (250 км). По пути остановимся на пикник. Побываем у потухшего вулкана Гирвас, где красноватые скалы из гранита обрамлены тихими заводями, журчат небольшие водопады. Посетим первый русский курорт «Марциальные воды», основанный Петром I и известный также особым микроклиматом, продегустируем воду из минеральных источников.

Вы увидите «Долину зайцев» — проект профессионального резчика по камню, который вместо надписей на скале вырезает фигурки животных. Подниметесь на гору Сампо — легендарное место Карелии. С 40-метровой высоты обзорной площадки откроется вид на вековой лес и живописное Кончезеро.

У самой горы нас ждёт 17-20 км заброски к подножью на автомобилях УАЗ, после чего разместимся в полевом лагере с палатками, поужинаем и пообщаемся у костра.

Джип-тур к Воттовааре, Гирвас и минеральные источникиДжип-тур к Воттовааре, Гирвас и минеральные источникиДжип-тур к Воттовааре, Гирвас и минеральные источники
4 день

Восхождение и торжественный ужин

Просыпаемся, завтракаем, снова проходим инструктаж по технике безопасности и начинаем восхождение на гору Воттоваара — высшую точку Западно-Карельской возвышенности. Нас ждут кривые сосны, расколотая землетрясением поверхность горы, панорамы лесов, озёр и болот. Увидим сейды — огромные валуны на маленьких камушках-подставках. После спуска пообедаем у костра и вернёмся в «Дом Полярника» (250 км). км), посетив по маршруту водопад Кивач. Если позволит погода, по пути сделаем остановку, чтобы искупаться в озере.

Завершим путешествие торжественным ужином с вручением сертификатов участников. Трансфер в Петрозаводск.

Восхождение и торжественный ужинВосхождение и торжественный ужинВосхождение и торжественный ужин

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Работа инструкторов
  • Встреча группы в аэропорту или на ж. - д. вокзале в первый день и трансфер
  • Все переезды по маршруту
  • Проживание в гостевом доме (2 ночи), в палатках (1 ночь)
  • 4 завтрака, 3 обеда, 1 обед-перекус, 4 ужина
  • Экскурсия в питомник ездовых собак
  • Кулинарный мастер-класс
  • Снаряжение для сплава: катамараны, вёсла, спасательные жилеты, каски и др
  • Аренда группового и личного походного снаряжения: палатки, спальные мешки, костровой набор
  • Страховка
  • Помощь и консультации по время подготовки к путешествию, в покупке авиабилетов
Что не входит в цену
  • Проезд до места начала программы и обратно
  • Дополнительные экскурсии и активности, питание вне программы
  • Одноместное размещение - 50% от стоимости тура
  • Стоимость участия для детей 5-12 лет - 37 600 руб
Где начинаем и завершаем?
Начало: Петрозаводск, аэропорт (PES), 08:00. Если у вас не получается приехать к назначенному времени, просьба сообщить об этом
Завершение: Ж/д вокзал или аэропорт Петрозаводска, 18:00. Рекомендуем брать обратные билеты на рейсы после 20:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Петрозаводска

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