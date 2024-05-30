Как попробовать всё и сразу? В путешествии вы испытаете мистическую силу сейдов и валунов на самой загадочной горе Карелии, ощутите романтику ночи в палатке, пикников и песен у костра. Проверите, много ли рыбы в реке Шуя, порыбачив во время сплава, и научитесь готовить карельскую уху на мастер-классе. Узнаете, насколько быстро бегают хаски, совершив спортивную прогулку по лесу в их сопровождении. Увезёте с собой яркие эмоции и тёплые воспоминания о насыщенных днях приключения.

Описание

Организационные детали

Маршрут рассчитан на новичков. Специальной туристической подготовки не требуется, но участники должны быть в хорошей физической форме и не иметь медицинских противопоказаний к умеренным физическим нагрузкам. Во время пеших прогулок все участники несут свои личные вещи самостоятельно.

Дети до 5 лет на маршрут не допускаются, до 18 — в сопровождении родителей.

Организация оставляет за собой право менять порядок предоставления услуги, не уменьшая её объема (в зависимости от погодных условий и иных внешних обстоятельств).