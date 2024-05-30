Совершить дог-трекинг, сплавиться по реке и покорить Воттоваару
Проверите, много ли рыбы в реке Шуя, порыбачив во время сплава, и научитесь готовить карельскую уху на мастер-классе. Узнаете, насколько быстро бегают хаски, совершив спортивную прогулку по лесу в их сопровождении. Увезёте с собой яркие эмоции и тёплые воспоминания о насыщенных днях приключения.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый
|63 300 ₽
|Детский
|37 600 ₽
Описание
Организационные детали
Маршрут рассчитан на новичков. Специальной туристической подготовки не требуется, но участники должны быть в хорошей физической форме и не иметь медицинских противопоказаний к умеренным физическим нагрузкам. Во время пеших прогулок все участники несут свои личные вещи самостоятельно.
Дети до 5 лет на маршрут не допускаются, до 18 — в сопровождении родителей.
Организация оставляет за собой право менять порядок предоставления услуги, не уменьшая её объема (в зависимости от погодных условий и иных внешних обстоятельств).
Проживание. 2 ночи в гостевом доме «Дом полярника» в 2-4-местных номерах с удобствами на этаже. В доме 2 этажа и 4 номера. Можно пользоваться бесплатным Wi-Fi на первом этаже, где находится общий зал и ресепшн.
Питание. В стоимость входит трёхразовое питание, начиная с завтрака 1-го дня по ужин 4-го дня. Обеды — пикники. На ужины — национальные карельские блюда. Если у вас непереносимость или аллергия на какие-либо продукты, просьба предупредить об этом заранее. Если вы придерживаетесь строгих ограничений, рекомендуем позаботиться о своём питании и привезти с собой или купить на месте привычные для вас продукты. Если вы вегетарианец, вам будут предложены альтернативные блюда, просьба также предупредить об этом заранее.
Программа тура по дням
Экскурсия по экокомплексу, кулинарный мастер-класс и дог-трекинг
Встречаемся и отправляемся в экокомплекс (30 км от Петрозаводска), где после завтрака вам расскажут вводную информацию и проведут инструктаж по технике безопасности. На экскурсии вы посмотрите на питомцев комплекса — экспедиционных собак пород хаски, самоед, чукотская ездовая. Вам покажут, как ухаживать за животными, помогут подобрать снаряжение для трекинга, продемонстрируют элементы канистерапии — метода медицинской и социальной реабилитации.
На мастер-классе вы научитесь готовить карельскую уху из красной рыбы на сливках — лохикейто, попробуете чай, приготовленный в самоваре на шишках, и местную выпечку — калитки.
Затем вас ждёт 2-часовая спортивная прогулка по лесным тропинкам в тандеме с собаками, в том числе к порогу Большой Толли.
Вечером в «Доме Полярника» за ужином вы продегустируете карельские ягодные настойки.
Сплав и пикник
После завтрака и встречи, на которой вам расскажут о сплаве и технике безопасности, выдадут снаряжение, едем к реке Шуя, по которой будем сплавляться.
Через некоторое время устроим привал на берегу: разожжём костёр и приготовим обед.
Финишируем после прохождения порога Большой Толли. Будет возможность прокатиться по нему с различными вариантами захода. Затем вернёмся в «Дом Полярника» и поужинаем.
Джип-тур к Воттовааре, Гирвас и минеральные источники
Завтракаем и выезжаем на внедорожниках к подножью горы Воттоваара (250 км). По пути остановимся на пикник. Побываем у потухшего вулкана Гирвас, где красноватые скалы из гранита обрамлены тихими заводями, журчат небольшие водопады. Посетим первый русский курорт «Марциальные воды», основанный Петром I и известный также особым микроклиматом, продегустируем воду из минеральных источников.
Вы увидите «Долину зайцев» — проект профессионального резчика по камню, который вместо надписей на скале вырезает фигурки животных. Подниметесь на гору Сампо — легендарное место Карелии. С 40-метровой высоты обзорной площадки откроется вид на вековой лес и живописное Кончезеро.
У самой горы нас ждёт 17-20 км заброски к подножью на автомобилях УАЗ, после чего разместимся в полевом лагере с палатками, поужинаем и пообщаемся у костра.
Восхождение и торжественный ужин
Просыпаемся, завтракаем, снова проходим инструктаж по технике безопасности и начинаем восхождение на гору Воттоваара — высшую точку Западно-Карельской возвышенности. Нас ждут кривые сосны, расколотая землетрясением поверхность горы, панорамы лесов, озёр и болот. Увидим сейды — огромные валуны на маленьких камушках-подставках. После спуска пообедаем у костра и вернёмся в «Дом Полярника» (250 км). км), посетив по маршруту водопад Кивач. Если позволит погода, по пути сделаем остановку, чтобы искупаться в озере.
Завершим путешествие торжественным ужином с вручением сертификатов участников. Трансфер в Петрозаводск.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Работа инструкторов
- Встреча группы в аэропорту или на ж. - д. вокзале в первый день и трансфер
- Все переезды по маршруту
- Проживание в гостевом доме (2 ночи), в палатках (1 ночь)
- 4 завтрака, 3 обеда, 1 обед-перекус, 4 ужина
- Экскурсия в питомник ездовых собак
- Кулинарный мастер-класс
- Снаряжение для сплава: катамараны, вёсла, спасательные жилеты, каски и др
- Аренда группового и личного походного снаряжения: палатки, спальные мешки, костровой набор
- Страховка
- Помощь и консультации по время подготовки к путешествию, в покупке авиабилетов
Что не входит в цену
- Проезд до места начала программы и обратно
- Дополнительные экскурсии и активности, питание вне программы
- Одноместное размещение - 50% от стоимости тура
- Стоимость участия для детей 5-12 лет - 37 600 руб