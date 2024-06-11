2 день

Гора Сампо, Марциальные Воды, вулкан Гирвас, водопад Кивач, питомник хаски и северных оленей

Завтрак в отеле.

Выезд на экскурсионную программу.

В программе экскурсионного маршрута Вы посетите самые интересные места карельского края!

Гора Сампо — это скалистая возвышенность на западном берегу Кончезера.

С горы открывается великолепная панорама лесов и островов Кончезера, протянувшегося на 30 км.

Также гора Сампо считается местом силы. Стоя на ней, можно загадать самое заветное желание, и оно сбудется.

Первый российский курорт «Марциальные воды», основанный в 1719 году по указу Петра I на базе железистых минеральных источников.

Вы можете продегустировать целебную воду из трех источников, посетить церковь святого апостола Петра и узнать много интересного в музее курорта.

Самый известный равнинный водопад Европы — Кивач. Вас ждет интересная экскурсия с осмотром трех площадок красавца-водопада, знакомство со знаменитой карельской березой и музей природы.

Палеовулкан в поселке Гирвас — уникальный природный памятник! Посетив это место, Вы сможете познакомиться с одним из хорошо сохранившихся в Европе древним вулканом и окунуться в историю образования нашей "страны камней".

А далее мы отправимся в питомник хаски, где познакомимся с его главными обитателями — сибирскими и аляскинскими хаски. На экскурсии вы познакомитесь с ними и узнаете о мире гонок на упряжках.

Вторая часть экскурсии — посещение ручных северных оленей. Мы расскажем интересные факты об их биологии и содержании и угостим с рук их любимым лакомством — лишайником ягелем.

Так же вы можете взять с собой собственное угощение — яблоки, морковь, сухари.

Нить маршрута может меняться с сохранением программы.

Возвращение в отель.

Свободное время.