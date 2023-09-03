От старинных деревень и национальных блюд до знаменитых водопадов и захватывающих приключений на снегоходах, каждый день будет наполнен яркими впечатлениями и удивительными открытиями!
янв
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Деревня Рубчойла, мастер-класс и водопад Кивач
08:00 Встреча на ж/д вокзале.
Добро пожаловать в столицу Карелии – город Петрозаводск. Порт пяти морей, расположенный на берегу второго по величине в Европе пресного водоема – Онежского озера. Настоящий европейский город, с национальным карело-финским колоритом, ровесник Санкт-Петербурга, уютный, красивый, со своей уникальной историей. Заложен в 1703 году Петром I, как город основан Екатериной II в 1777 году.
С 8:00 до 9:00 завтрак (шведский стол).
Трансфер в этническую деревню Рубчойла.
Экскурсия по деревне. Мастер-класс по приготовлению национального карельского блюда «калитка» или по изготовлению оберега.
Находится Рубчойла (иногда ее называют Рубчейла) в Пряжинском национальном районе. В этих местах испокон веков слились карелы. Их потомки живут здесь и по сей день. По легенде, деревню основали три брата, которые пришли сюда с севера в поисках лучшей жизни. Три века назад Рубчойла была небольшой деревушкой в 7 домов, но зато население ее было зажиточным. Скота, согласно статистике держали в 2 раза больше, чем в окрестных селах.
Жители деревни жилы весьма богато. тут даже была своя кожевенная мастерская, а хромовые сапоги рубчойльских мастеров ценились далеко за пределами этих мест.
Обед «как у бабушки».
Трансфер к самому известному водопаду «Кивач». Прогулка по заповеднику.
Жемчужина Севера – водопад «Кивач» Это самый известный водопад Карелии, воспетый еще первым губернатором нашего края, русским поэтом Гаврилой Державиным: «Алмазна сыплется гора. .». Действительно, падающая вода, ее мощь – завораживают. Увидеть такое должен каждый.
Заселение в выбранную категорию на базу отдыха «Сандал».
Ужин.
Свободное время.
За доп. плату:
- посещение бани с самоваром 2 часа;
- аренда зимнего инвентаря.
Катание в собачьей упряжке и снегоходное сафари
Завтрак.
Отправление в питомник хаски, оленей и лошадей! Экскурсия по питомнику и катание в упряжке.
Пришло время насладиться удивительной красотой карельской природы в коротком путешествии на собачьей упряжке!
В нашем питомнике вас встретят 40 лучших ездовых собак России – чемпионы и участники знаменитых гонок. Под их лапы ложились тысячи километров труднейших снежных трасс, с ними вы совершите незабываемую поездку на нарте по заповедному сосновому бору. Мы предлагаем путешествие 2,5 км в собачьих упряжках. Также Вас ждет знакомство с красавцами северными оленями, наш оленевод расскажет о них максимально подробную информацию и предоставит возможность покормить их с рук ягелем.
На маршруте впереди будет двигаться нарта гида, для обеспечения вашей безопасности. Вы сможете сами управлять нартой или насладиться поездкой как пассажир.
По возвращению на базу самое время поделиться своими впечатлениями с друзьями, отдохнуть, согреться у костра и выпить чаю со сладостями в традиционном чуме!
Трансфер на базу отдыха.
Обед.
Подготовка к сафари на снегоходах: экипировка, прохождение инструктажа*
Вас ждет 2-часовое сафари, пересеченная лестная трасса, невероятные пейзажи и множество эмоций. Для детей на время сафари – мастер-класс по плетению из бересты в кафе на точке старта.
При благоприятной ледовой обстановке на сафари мы посетим старинную церковь, которой в 2020 году исполнилось 400 лет!
Архитектура церкви на Лычном острове идентична архитектуре утраченной Успенской церкви. Деревня на Лычном Острове - одна из стариннейших и крупнейших деревень в Карелии, своей известностью обязана знаменитой церкви святых Петра и Павла, воздвигнутой в 1620 году и стоящей на наивысшей точке острова, деревню давно оставили ее жители, но сохранились их дома, с резными крылечками и бани по-черному на берегу.
Скорость, вихрь снега и карельские просторы зарядят Вас энергией для будущих достижений!
Окончание маршрута. Чай с выпечкой в кафе!
Ужин с собой: также Вам с собой на ужин дадут вкусные карельские гостинцы.
Возвращение на базу отдыха. Ужин.
За доп. плату:
- посещение бани с самоваром 2 часа;
- аренда зимнего инвентаря.
Горный парк «Рускеала» и водопад Ахвенкоски
Завтрак.
Отправление на экскурсию в горный парк «Рускеала».
Горный парк «Рускеала» – единственный комплексный памятник природе и истории горного дела России и Финляндии, туристский объект, расположенный в южной Карелии.
Из рускеальских каменоломен «выросли» в конце XVIII-перв. пол. XIX вв. Чесменский обелиск и Орловские ворота Царского Села, колонны Гатчинского дворца и памятник «Румянцева победам» на набережной Невы, столбы ограды и «Римские фонтаны» Петергофа. Здесь трудами местных мастеровых были выломаны плиты для облицовки зданий и залов Зимнего и Мраморного дворцов, Михайловского замка, Казанского собора. Но самым величественным и знаменитым памятником мрамору Рускеалы стал Исаакиевский собор, возведенный Огюстом Монферраном в 1818-1850гг.
На обратной дороге мы посетим красивый водопад Ахвенкоски, в переводе с финского языка «Окунёвый порог». На этом водопаде снималась сцена купания одной из героинь фильма «А зори здесь тихие».
21:00 Прибытие на ж/д вокзал Петрозаводска (зависит от ситуации на дороге).
За доп. плату:
- проезд на ретро-поезде.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостевом доме на выбор в двухместных номерах.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от варианта размещения:
|Вариант размещения
|Взрослый
|Ребенок (до 12 лет)
|На основном месте
|На основном месте
|На дополнительном месте
(раскладушка)
|Гостевой дом «Сандал»
|44 300
|39 000
|32 700
|Домик-глэмп «Сандал»
|45 300
|40 000
|33 700
Варианты проживания
Сандал
Гостевой дом имеет большую площадь (420 кв. м.), состоящую из 6 отдельных номеров, кухни, большого зала с детской игровой зоной и комнатой отдыха.
В каждом номере находятся все необходимые удобства для комфортного проживания и отдыха: все номера оборудованы туалетными комнатами с душевой кабиной, туалетом, раковиной, феном и полотенцесушителем; большие и комфортабельные комнаты для двоих с удобными кроватями, шкафами, комодами, ТВ, возможностью установки дополнительных кроватей, с балконами с видом на озеро или лес.
Дом целиком изготовлен из дерева, очень экологичный и безопасный, имеет автономную канализационную станцию высокой биологической очистки, современное отопление и освещение, с использованием энергосберегающих технологий, оборудован видеонаблюдением, пожарной и охранной сигнализацией, полностью соответствует самым высоким современным стандартам качества.
Расположение дома позволяет не только отдыхать на берегу озера Сандал и территории базы, но и совершить увлекательные поездки по многим карельским достопримечательностям, т. к. большинство из них находятся недалеко от базы.
Сандал (домик-глэмп)
Уютные, современные домики-глэмпы с панорамным окном в пол построены в 2023 году.
Каждый домик предназначен для 1-2 гостей. Возможна установка 1 детского дополнительного места.
В каждом домике: удобства (душ, туалет), мини-кухня, двуспальная кровать, панорамное окно с видом на лес и озеро, терраса с лежаками.
Также для Вас - беседки, мангалы и все дополнительные услуги нашей базы отдыха!
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание выбранной категории
- Транспортное обслуживание
- Питание по программе (3 завтрака, 2 обеда, 2 ужина)
- Программа в этнической деревне Рубчойла
- Посещение водопада Кивач
- Посещение питомника хаски и оленей
- Катание в упряжке трек 2,5 км
- Сафари на снегоходах 2 часа (двухместная посадка)
- Экскурсия в горный парк Рускеала
- Входная плата в горный парк Рускеала
- Входная плата на водопадах
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Петрозаводска и обратно
- Питание, не указанное в программе тура (покушать можно, в том числе, на территории на базы отдыха)
- Залог в гостевом доме - 1500 рублей (наличными, возвращается при выезде)
- Услуги, не включенные в программу
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить её на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.