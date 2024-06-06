Возможно участие с детьми от 5 лет в сопровождении родителей.

Маршрут рассчитан на новичков, специальной туристической подготовки не требуется, но участники должны быть в хорошей физической форме и не иметь медицинских противопоказаний к умеренным физическим нагрузкам.

С собой нужно взять удобные и тёплые вещи.

Во время тура будем передвигаться на минивэне, специально арендованном для группы. При маленьком составе группы — на легковом автомобиле. Не забудьте захватить средства от укачивания.

Проживание. В гостевом доме «Дом полярника» в 2-4-местных номерах с удобствами на этаже (3 ночи). В доме 2 этажа и 4 номера. Можно пользоваться бесплатным Wi-Fi на первом этаже.

Питание. В стоимость входит трёхразовое питание, начиная с завтрака 1-го дня по ужин 4-го дня. Обеды — пикники у костра. На ужины — национальные карельские блюда. Если у вас аллергия на какие-либо продукты, заранее предупредите об этом. Если же вы придерживаетесь строгих ограничений, рекомендуем позаботиться о своём питании и привезти с собой или купить на месте привычные для вас продукты. Если вы придерживаетесь вегетарианства, вам будут предложены альтернативные блюда. Об этом тоже необходимо заранее предупредить.