Посетить горный парк и Онежскую набережную, обнять хаски и научиться печь калитки
Попробуете десерты из северных ягод, калитки, настойки и чаи из карельских трав, покатаетесь на собачьих упряжках и согреетесь у камина с глинтвейном под живую музыку. Вам покажется, что вы в настоящей сказке!
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый
|56 900 ₽
|Детский
|33 100 ₽
Описание
Организационные детали
Возможно участие с детьми от 5 лет в сопровождении родителей.
Маршрут рассчитан на новичков, специальной туристической подготовки не требуется, но участники должны быть в хорошей физической форме и не иметь медицинских противопоказаний к умеренным физическим нагрузкам.
С собой нужно взять удобные и тёплые вещи.
Во время тура будем передвигаться на минивэне, специально арендованном для группы. При маленьком составе группы — на легковом автомобиле. Не забудьте захватить средства от укачивания.
Проживание. В гостевом доме «Дом полярника» в 2-4-местных номерах с удобствами на этаже (3 ночи). В доме 2 этажа и 4 номера. Можно пользоваться бесплатным Wi-Fi на первом этаже.
Питание. В стоимость входит трёхразовое питание, начиная с завтрака 1-го дня по ужин 4-го дня. Обеды — пикники у костра. На ужины — национальные карельские блюда. Если у вас аллергия на какие-либо продукты, заранее предупредите об этом. Если же вы придерживаетесь строгих ограничений, рекомендуем позаботиться о своём питании и привезти с собой или купить на месте привычные для вас продукты. Если вы придерживаетесь вегетарианства, вам будут предложены альтернативные блюда. Об этом тоже необходимо заранее предупредить.
Программа тура по дням
Экскурсия по Петрозаводску, посещение музея, Южная Шуя
Встречаемся в Петрозаводске, завтракаем и отправляемся знакомиться со столицей. Прогуляемся по набережной Онежского озера, где посмотрим на арт-объекты, подаренные другими городами. В Изобразительном музее Карелии посетим интерактивную выставку «Калевала», посвящённую главному карельскому эпосу, вы поучаствуете в увлекательном мастер-классе.
Затем переедем в туристический экокомплекс «Husky Moa» (пос. Матросы), где вы попробуете местную кухню за приветственным дегустационным столом. После размещения доедем до порога Большой Толли — самого живописного в Южной Шуе. Вы сможете загадать желание у дерева желаний, а по возвращении вас ждёт творческий вечер у камина и десерт из северных ягод на сладкое.
Горный парк «Рускеала»
В 10:00 после завтрака едем в горный парк «Рускеала», главная достопримечательность которого — бывший мраморный карьер на берегу реки Тохмайоки, заполненный грунтовыми водами. Его начали разрабатывать в 1765 году, в начале правления Екатерины II. Добытый камень использовали при строительстве зданий Санкт-Петербурга и дворцовых пригородов. Вы погуляете по каньону, полюбуетесь видами с панорамных площадок экотропы, сможете дойти до Итальянского карьера. Парк предлагает гостям и различные развлечения: например, пролететь над каньоном по канатной дороге, прыгнуть с «тарзанки», посетить дополнительные экскурсии.
Пообедаем на маршруте, а в 18:00 вернёмся в гостевой дом, где поужинаем, сидя у камина.
Катание на упряжке, кулинарный мастер-класс, баня
Сегодня, позавтракав, отправимся в питомник ездовых собак, где обитают 80 животных четырёх пород, ежегодно покоряющих Арктику в экспедициях. Среди них даже есть любимец английского принца Гарри.
Вы прогуляетесь с четвероногими друзьями, примите участие в кулинарном мастер-классе. Приготовите карельскую картофельную похлёбку с мясом, тарелкой по-деревенски (соленья и копчености). Научитесь печь калитки — традиционные карельские пирожки. Попробуете морс из северных ягод, карельские настойки разной крепости (для 18+).
Затем покатаетесь на собачьих упряжках и, зарядившись яркими эмоциями, попаритесь в баньке на дровах.
Вернёмся в гостевой дом, где после ужина из традиционных блюд северной кухни будет показан художественный фильм об Арктике.
Водопад Кивач, «Марциальные воды», гора Сампо
В 9:30 едем к водопаду Кивач на природоохранной территории одноимённого заповедника, полюбуемся потоком, пройдёмся пешеходными тропами. Затем посетим первый в истории России оздоровительный курорт «Марциальные воды», знаменитый не только источниками, но и особым микроклиматом. Вы увидите «Долину зайцев» — проект профессионального резчика по камню, который вместо надписей на скале вырезает фигурки животных. Подниметесь на гору Сампо — легендарное место Карелии. С 40-метровой высоты обзорной площадки откроется вид на вековой лес и живописное Кончезеро.
Программа рассчитана на целый день. Пообедаем в пути, а вечером вас ждёт заключительный ужин в ресторане. После заглянем в магазинчик карельской рыбы и сувенирные лавочки и в 18:30 отправимся на ж. -д. вокзал.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Работа гидов
- Групповой трансфер из аэропорта и ж. - д. вокзала Петрозаводска
- Все переезды по программе
- Проживание
- Питание по программе и чаепития
- Вечер с живой музыкой у камина и ужин национальными блюдами
- Все экскурсии по программе
- Катание на собачьих упряжках в сопровождении инструкторов
- Мастер-классы в 1-й день
- Баня
- Медицинская страховка (только в день катания на собачьих упряжках)
Что не входит в цену
- Ж. - д. или авиабилеты до Петрозаводска и обратно
- Трансфер в аэропорт или на ж. - д. вокзал в заключительный день
- Доплата за одноместное размещение - 50% от стоимости тура
- Стоимость тура для детей 5-12 лет - 33 100 руб