Природа, культура и кухня Карелии
Авторский тур в Петрозаводске

Посетить горный парк и Онежскую набережную, обнять хаски и научиться печь калитки

Карелия известна лесами и озёрами, традициями и обычаями, аутентичными блюдами. За 4 дня мы покажем значимые места края, познакомим со столицей и историей. Вы увидите знаменитый мраморный каньон, водопад Кивач, подниметесь на гору Сампо.

Попробуете десерты из северных ягод, калитки, настойки и чаи из карельских трав, покатаетесь на собачьих упряжках и согреетесь у камина с глинтвейном под живую музыку. Вам покажется, что вы в настоящей сказке!
Природа, культура и кухня Карелии
Природа, культура и кухня Карелии
Природа, культура и кухня Карелии
Ближайшие даты:
6
июн
13
июн
20
июн
27
июн
4
июл
11
июл
18
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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Взрослый56 900 ₽
Детский33 100 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Описание

Организационные детали

Возможно участие с детьми от 5 лет в сопровождении родителей.
Маршрут рассчитан на новичков, специальной туристической подготовки не требуется, но участники должны быть в хорошей физической форме и не иметь медицинских противопоказаний к умеренным физическим нагрузкам.
С собой нужно взять удобные и тёплые вещи.
Во время тура будем передвигаться на минивэне, специально арендованном для группы. При маленьком составе группы — на легковом автомобиле. Не забудьте захватить средства от укачивания.

Проживание. В гостевом доме «Дом полярника» в 2-4-местных номерах с удобствами на этаже (3 ночи). В доме 2 этажа и 4 номера. Можно пользоваться бесплатным Wi-Fi на первом этаже.

Питание. В стоимость входит трёхразовое питание, начиная с завтрака 1-го дня по ужин 4-го дня. Обеды — пикники у костра. На ужины — национальные карельские блюда. Если у вас аллергия на какие-либо продукты, заранее предупредите об этом. Если же вы придерживаетесь строгих ограничений, рекомендуем позаботиться о своём питании и привезти с собой или купить на месте привычные для вас продукты. Если вы придерживаетесь вегетарианства, вам будут предложены альтернативные блюда. Об этом тоже необходимо заранее предупредить.

Программа тура по дням

1 день

Экскурсия по Петрозаводску, посещение музея, Южная Шуя

Встречаемся в Петрозаводске, завтракаем и отправляемся знакомиться со столицей. Прогуляемся по набережной Онежского озера, где посмотрим на арт-объекты, подаренные другими городами. В Изобразительном музее Карелии посетим интерактивную выставку «Калевала», посвящённую главному карельскому эпосу, вы поучаствуете в увлекательном мастер-классе.

Затем переедем в туристический экокомплекс «Husky Moa» (пос. Матросы), где вы попробуете местную кухню за приветственным дегустационным столом. После размещения доедем до порога Большой Толли — самого живописного в Южной Шуе. Вы сможете загадать желание у дерева желаний, а по возвращении вас ждёт творческий вечер у камина и десерт из северных ягод на сладкое.

Экскурсия по Петрозаводску, посещение музея, Южная ШуяЭкскурсия по Петрозаводску, посещение музея, Южная ШуяЭкскурсия по Петрозаводску, посещение музея, Южная Шуя
2 день

Горный парк «Рускеала»

В 10:00 после завтрака едем в горный парк «Рускеала», главная достопримечательность которого — бывший мраморный карьер на берегу реки Тохмайоки, заполненный грунтовыми водами. Его начали разрабатывать в 1765 году, в начале правления Екатерины II. Добытый камень использовали при строительстве зданий Санкт-Петербурга и дворцовых пригородов. Вы погуляете по каньону, полюбуетесь видами с панорамных площадок экотропы, сможете дойти до Итальянского карьера. Парк предлагает гостям и различные развлечения: например, пролететь над каньоном по канатной дороге, прыгнуть с «тарзанки», посетить дополнительные экскурсии.

Пообедаем на маршруте, а в 18:00 вернёмся в гостевой дом, где поужинаем, сидя у камина.

Горный парк «Рускеала»Горный парк «Рускеала»Горный парк «Рускеала»
3 день

Катание на упряжке, кулинарный мастер-класс, баня

Сегодня, позавтракав, отправимся в питомник ездовых собак, где обитают 80 животных четырёх пород, ежегодно покоряющих Арктику в экспедициях. Среди них даже есть любимец английского принца Гарри.

Вы прогуляетесь с четвероногими друзьями, примите участие в кулинарном мастер-классе. Приготовите карельскую картофельную похлёбку с мясом, тарелкой по-деревенски (соленья и копчености). Научитесь печь калитки — традиционные карельские пирожки. Попробуете морс из северных ягод, карельские настойки разной крепости (для 18+).

Затем покатаетесь на собачьих упряжках и, зарядившись яркими эмоциями, попаритесь в баньке на дровах.

Вернёмся в гостевой дом, где после ужина из традиционных блюд северной кухни будет показан художественный фильм об Арктике.

Катание на упряжке, кулинарный мастер-класс, баняКатание на упряжке, кулинарный мастер-класс, баняКатание на упряжке, кулинарный мастер-класс, баня
4 день

Водопад Кивач, «Марциальные воды», гора Сампо

В 9:30 едем к водопаду Кивач на природоохранной территории одноимённого заповедника, полюбуемся потоком, пройдёмся пешеходными тропами. Затем посетим первый в истории России оздоровительный курорт «Марциальные воды», знаменитый не только источниками, но и особым микроклиматом. Вы увидите «Долину зайцев» — проект профессионального резчика по камню, который вместо надписей на скале вырезает фигурки животных. Подниметесь на гору Сампо — легендарное место Карелии. С 40-метровой высоты обзорной площадки откроется вид на вековой лес и живописное Кончезеро.

Программа рассчитана на целый день. Пообедаем в пути, а вечером вас ждёт заключительный ужин в ресторане. После заглянем в магазинчик карельской рыбы и сувенирные лавочки и в 18:30 отправимся на ж. -д. вокзал.

Водопад Кивач, «Марциальные воды», гора СампоВодопад Кивач, «Марциальные воды», гора СампоВодопад Кивач, «Марциальные воды», гора Сампо

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Работа гидов
  • Групповой трансфер из аэропорта и ж. - д. вокзала Петрозаводска
  • Все переезды по программе
  • Проживание
  • Питание по программе и чаепития
  • Вечер с живой музыкой у камина и ужин национальными блюдами
  • Все экскурсии по программе
  • Катание на собачьих упряжках в сопровождении инструкторов
  • Мастер-классы в 1-й день
  • Баня
  • Медицинская страховка (только в день катания на собачьих упряжках)
Что не входит в цену
  • Ж. - д. или авиабилеты до Петрозаводска и обратно
  • Трансфер в аэропорт или на ж. - д. вокзал в заключительный день
  • Доплата за одноместное размещение - 50% от стоимости тура
  • Стоимость тура для детей 5-12 лет - 33 100 руб
Где начинаем и завершаем?
Начало: Петрозаводск, до 08:00. Если у вас не получается приехать к назначенному времени, пожалуйста, сообщите об этом заранее
Завершение: Петрозаводск. Рекомендуем брать обратные билеты на рейсы, вылетающие после 20:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Петрозаводска

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