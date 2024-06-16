Тайны Соловецких островов: святые места и царство теней
Авторский тур в Петрозаводске

Узнать о событиях прошлого, увидеть загадочные каменные лабиринты и полюбоваться озёрами и тундрой

Спрятанные в водах Белого моря острова хранят в себе память о противоречивых событиях. Сюда уходили от мирской суеты, сюда же отправляли в ссылки.

Мощная энергетика, удивительная природа и мистическая атмосфера этих мест производят сильное впечатление на тех, кто приезжает погостить и познакомиться с историей Соловков. Приглашаем вас испытать это на себе.

Вы побываете на древних святилищах с каменными лабиринтами, увидите Соловецкий монастырь и его скиты, прокатитесь по озёрам и каналам на лодке и насладитесь торжественной тишиной и уникальной северной природой.
Тайны Соловецких островов: святые места и царство теней
Тайны Соловецких островов: святые места и царство теней
Тайны Соловецких островов: святые места и царство теней
Ближайшие даты:
16
июн
18
авг

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет94 900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Описание

Организационные детали

Возможно участие с детьми от 14 лет.

Программа подходит всем, кто готов к пешим переходам и передвижению по морю в течение нескольких часов. Специальной туристической подготовки не требуется, однако участники должны быть в хорошей физической форме.

Все переезды осуществляются на наземных и водных транспортных средствах, имеющих разрешения на пассажирские перевозки. Переезды по морю и озёрам проходят при обеспечении спасательными жилетами. Необходимо строгое соблюдение правил безопасности, озвученных гидом и сотрудниками заповедника. Трансферы по программе — на общегрупповом автотранспорте (автобусы ПАЗ, УАЗ, Газель). В остальное время — пешком, при желании группы возможно использование такси (ПАЗ, УАЗ, Газель) за дополнительную плату.

Всё путешествие группу сопровождает гид-инструктор. Однако посещение территории музея-заповедника «Соловки» запрещено без сертифицированных экскурсоводов заповедника, поэтому основная часть экскурсий проходит в составе сборных групп. Порядок и время проведения экскурсий могут быть изменены при неблагоприятных погодных условиях или при проведении мероприятий местного значения. Морские экскурсии могут быть отменены или перенесены на более позднее время в случае шторма. При невозможности переноса на другой день они заменяются на экскурсии по территории Большого Соловецкого острова. Мы прикладываем все усилия для выполнения программы тура в полном объёме, не забывая при этом о безопасности.
В случае индивидуального отказа от участия в том или ином мероприятии по независящим от принимающей стороны причинам, его стоимость не компенсируется.

Проживание. Проживание в 2-местных номерах категории «стандарт» в гостинице «Соловки-Отель». В номере: две раздельные кровати, две тумбочки, стулья, шкаф для одежды, санузел. Во время размещения в гостинице мы постараемся найти вам пару для совместного размещения среди участников нашей группы, если вы путешествуете один/одна. Но если в группе не окажется такого участника, необходимо будет доплатить за одноместное размещение.

Питание. Включены завтраки. Обеды и ужины — за доплату.

Связь и интернет. На острове работают операторы сотовой связи «МТС» и «Мегафон».

Программа тура по дням

1 день

Большой Соловецкий остров и Соловецкий монастырь

Встречаемся и едем в порт посёлка Рабочеостровск, где окажемся через полчаса. Заберём участников, прибывших днём ранее, разместимся на теплоходе и по Белому морю отправимся к Большому Соловецкому острову.

По прибытии пообедаем и пойдём осматривать Соловецкий монастырь, изображённый на пятитысячной купюре и за многовековую историю успевший побывать и тюрьмой, и лагерем особого назначения. Посетим храмы, увидим мемориалы и культовые сооружения. Вы узнаете о прошлом островов и происходивших здесь событиях.
После 3-часовой экскурсии разместимся в отеле и отдохнём.

Большой Соловецкий остров и Соловецкий монастырьБольшой Соловецкий остров и Соловецкий монастырьБольшой Соловецкий остров и Соловецкий монастырьБольшой Соловецкий остров и Соловецкий монастырь
2 день

Гора Секирная, Большой Заяцкий остров

Позавтракав, едем на гору Секирная — высшую точку Соловков, откуда открываются завораживающие виды на Белое море и остров. Вы узнаете историю древнего Свято-Вознесенского скита и полюбуетесь высочайшим беломорским храмом-маяком почти 100-метровой высоты. Затем отправимся в Макарьевскую пустынь, на территории которой расположен ботанический сад. Прогуляемся среди растений, осмотрим оранжереи, памятники и посмотрим на Соловецкий монастырь с Александровской горки.

Во второй половине дня на катере доберёмся до заповедного Большого Заяцкого острова. Посетим загадочные каменные лабиринты, возведённые жителями Беломорья, и памятники Андреевского скита, основанного в 16 веке. Вы увидите старинные погребальные курганы и религиозные сооружения, самую древнюю из сохранившихся в России морских каменных гаваней, зайдёте в деревянную церковь, построенную в честь апостола Андрея Первозванного. Здесь повсюду царит атмосфера мистики — учёные до конца не смогли разгадать тайну этого места.
На ночь вернёмся в гостиницу.

Гора Секирная, Большой Заяцкий островГора Секирная, Большой Заяцкий островГора Секирная, Большой Заяцкий остров
3 день

Водная прогулка, Филипповские садки, мыс Лабиринтов

В этот день вас ждёт настоящее приключение! После инструктажа наденем спасательные жилеты и отправимся в поход на лодках по озёрам и каналам Соловецких островов. Вы зарядитесь яркими эмоциями и насладитесь видами густых лесов и бирюзовой глади воды.

После обеда посетим Филипповские садки — уникальное гидротехническое строение: в 16-м веке монахи возвели здесь несколько каменных дамб, отделяющих небольшой залив от моря. Посмотрим на поклонный крест и святой источник. Прогуляемся до живописного мыса Лабиринтов, одного из наиболее загадочных памятников древности, отличающегося суровой первозданной красотой.

Протяжённость пути по воде — около 6 км.

Водная прогулка, Филипповские садки, мыс ЛабиринтовВодная прогулка, Филипповские садки, мыс ЛабиринтовВодная прогулка, Филипповские садки, мыс Лабиринтов
4 день

Свободный день

Сегодня вы сами решите, чем заняться. Можно взять напрокат велосипеды и покататься по побережью (за доплату). В случае благоприятной погоды можно отправиться на дополнительную экскурсию на остров Анзер (за доплату), где почти 400 лет назад монахи-отшельники основали строгие молитвенные скиты, а в советское время размещалась больница Соловецкого лагеря.

Свободный деньСвободный деньСвободный деньСвободный день
5 день

Остров Большая Муксалма

После завтрака на катере отправимся к острову Большая Муксалма, где в начале 20-го столетия находилось отделение Соловецких лагерей, а затем обосновались монахи. Вы увидите уникальную рукотворную дамбу длиной более 1 км, соединяющую Большой Соловецкий остров и Большую Муксалму. Полюбуетесь живописными пейзажами и узнаете о прошлом Сергиевского скита. Вечером — свободное время. Можно погулять по побережью или просто отдохнуть.

Остров Большая МуксалмаОстров Большая МуксалмаОстров Большая МуксалмаОстров Большая Муксалма
6 день

Экскурсия в СЛОН, прогулка к морю

В этот день пройдём по следам недавнего печального прошлого — вы познакомитесь с историей лагеря особого назначения, крупнейшего в СССР исправительно-трудового учреждения на Соловецких островах. Узнаете о вехах его существования и заключённых.

После прогуляемся к Переговорному камню недалеко мыса Печак. Пройдём по лесу, наполненному ароматами трав, и дойдём до моря. Вы полюбуетесь морскими просторами, подышите солоноватым воздухом и послушаете умиротворяющий шум прибоя.

Экскурсия в СЛОН, прогулка к морюЭкскурсия в СЛОН, прогулка к морюЭкскурсия в СЛОН, прогулка к морю
7 день

Морской музей, отъезд

Утром побываем в Соловецком морском музее, расположенном в амбаре для гребных судов. Вы узнаете о важных этапах развития морского дела в нашей стране. Затем вернёмся в гостиницу за вещами и на автобусе доедем до Тамариного причала, откуда в 16:00 отправится теплоход на Рабочеостровск. Оттуда доедем до железнодорожного вокзала г. Кемь.

Морской музей, отъездМорской музей, отъездМорской музей, отъезд

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Работа гида
  • Трансфер Кемь - Рабочеостровск - Кемь
  • Проживание в гостинице
  • Завтраки
  • Все экскурсии и входные билеты по программе
  • Морской переход по маршруту Рабочеостровск - Соловки - Рабочеостровск
  • Проезд на катере на о. Большой Заяцкий и о. Большая Муксалма
  • Прокат лодок «Пелла» вместимостью 4-5 человек во время лодочного похода
Что не входит в цену
  • Ж. - д. или авиабилеты до г. Кемь и обратно
  • Обеды и ужины - около 1500 руб. за один приём
  • Дополнительные экскурсии и активности (прокат велосипедов - от 300 руб. /час, экскурсия на о. Анзер - около 3600 руб. с человека, баня и т. д.)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Кемь, 11:00, у центрального входа на железнодорожный вокзал "Кемь" со стороны перрона. Если вы приезжаете на день раньше, советуем остановится в гостинице "Причал", расположенной непосредственно у порта посёлка Рабочеостровск (трансфер самостоятельный, оплачивается дополнительно). В этом случае встреча с гидом состоится в 11:30 у входа гостиницы
Завершение: В последний день тура в 16:00 - выезд в Рабочеостровск, время в пути - около 2 часов. Прибытие на ж. - д. вокзал города Кемь около 18:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 120 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Петрозаводска

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