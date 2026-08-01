Детокс в Карелии: место силы, дары леса и походная романтика (всё включено)
Отправиться на поиски грибов и ягод на гору Воттоваара, побыть наедине с природой и погреться в бане
Начало: Г. Петрозаводск, 6:50
Завтра в 08:00
3 сен в 08:00
45 000 ₽ за человека
От Онеги до Ладоги в мини-группе: Петрозаводск, Валаам, "Рускеала" и "Марциальные Воды"
Увидеть Мраморный каньон, подняться на гору Сампо и заглянуть в кратер древнего вулкана
Начало: Петрозаводск, 8:00
24 авг в 08:00
28 авг в 08:00
42 600 ₽ за человека
Активный тур в Карелии с размещением в глэмпинге: водные развлечения, квадроциклы и прогулки
Сплавиться по Шуе на рафтах, прокатиться по бездорожью и выпить чай с ягодами у лесного озера
Начало: Петрозаводск, 9:00
Завтра в 08:00
5 сен в 08:00
86 500 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Петрозаводску в категории «Активные туры»
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