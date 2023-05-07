На 2 дня – туры в Петрозаводске

Найдено 3 тура в категории «На 2 дня» в Петрозаводске, цены от 12 375 ₽. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
От Петрозаводска до «Рускеалы»: мини-тур по знаменитым местам Карелии
На автобусе
2 отзыва
2 дня
От Петрозаводска до «Рускеалы»: мини-тур по знаменитым местам Карелии
Погулять по жерлу потухшего вулкана и полюбоваться узорами Мраморного каньона
Начало: Петрозаводск, ж/д вокзал, 7:50
18 сен в 07:50
19 сен в 07:50
15 895 за человека
Карельские истории: 2 дня в краю озёр
На автобусе
2 отзыва
2 дня
Карельские истории: 2 дня в краю озёр
Увидеть топовые места, полюбоваться водопадами и шхерами, обнять хаски и погладить оленей
Начало: Санкт-Петербург, 06:15 - подача автобуса к станции...
16 окт в 06:30
19 окт в 06:30
12 375 за человека
От заповедника до горного парка через резиденцию зимнего дедушки
На автобусе
2 дня
От заповедника до горного парка через резиденцию зимнего дедушки
Увидеть, где добывали мрамор для питерских соборов, рассмотреть яранги и чумы и послушать водопады
Начало: Петрозаводск, в 7:30 на ж/д вокзале или по ул. Гаг...
17 окт в 07:30
19 окт в 07:30
15 895 за человека

Последние отзывы на туры

Ответы на вопросы от путешественников по Петрозаводску в категории «На 2 дня»

Самые популярные туры этой рубрики в Петрозаводске
В сентябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. От Петрозаводска до «Рускеалы»: мини-тур по знаменитым местам Карелии
  2. Карельские истории: 2 дня в краю озёр
  3. От заповедника до горного парка через резиденцию зимнего дедушки
Какие места ещё посмотреть в Петрозаводске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
  1. Рускеала
  2. Водопад Кивач
  3. Остров Валаам
  4. Марциальные воды
  5. Курорт Марциальные воды
  6. Ладожские шхеры
  7. Онежская набережная
  8. Ладожское озеро
  9. Мраморный каньон
  10. Кивач
Сколько стоит тур в Петрозаводске в сентябре 2024
Сейчас в Петрозаводске в категории "На 2 дня" можно забронировать 3 тура от 12 375 до 15 895. Туристы уже оставили гидам 4 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Забронируйте тур в Петрозаводске на 2024 год на 2 дня, 4 ⭐ отзыва, цены от 12375₽. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь
ХорошоТам