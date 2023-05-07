2 дня
От Петрозаводска до «Рускеалы»: мини-тур по знаменитым местам Карелии
Погулять по жерлу потухшего вулкана и полюбоваться узорами Мраморного каньона
Начало: Петрозаводск, ж/д вокзал, 7:50
18 сен в 07:50
19 сен в 07:50
15 895₽ за человека
2 дня
Карельские истории: 2 дня в краю озёр
Увидеть топовые места, полюбоваться водопадами и шхерами, обнять хаски и погладить оленей
Начало: Санкт-Петербург, 06:15 - подача автобуса к станции...
16 окт в 06:30
19 окт в 06:30
12 375₽ за человека
2 дня
От заповедника до горного парка через резиденцию зимнего дедушки
Увидеть, где добывали мрамор для питерских соборов, рассмотреть яранги и чумы и послушать водопады
Начало: Петрозаводск, в 7:30 на ж/д вокзале или по ул. Гаг...
17 окт в 07:30
19 окт в 07:30
15 895₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ЕЕлена7 мая 2023Отличная экскурсия! Прошло всё отлично, было очень интересно. Наш гид (Никита Круглов) интересно рассказывал, был очень внимательным к группе и точно не давал заскучать!)
Ответы на вопросы от путешественников по Петрозаводску в категории «На 2 дня»
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Сейчас в Петрозаводске в категории "На 2 дня" можно забронировать 3 тура от 12 375 до 15 895. Туристы уже оставили гидам 4 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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