3 дня
Большое путешествие: 3 дня в Карелии
Начало: Площадь Гагарина д. 1
Завтра в 08:00
7 авг в 08:00
от 16 350₽ за человека
3 дня
ТОП места Карелии 3: Кижи, Валаам, Шхеры
Начало: Пл. Гагарина, 1
13 авг в 09:00
20 авг в 09:00
от 16 950₽ за человека
4 дня
ТОП-7 по Карелии за четыре дня
Начало: Пл. Гагарина, 1
12 авг в 10:00
19 авг в 10:00
от 16 750₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ННаталия11 марта 2024Основной тур ин крестный и насыщенный. По размещению - брали средний сегмент с завтраком - в отеле Ладога в Петрозаводске
- ЕЕлена4 октября 2023В целом все экскурсии понравились. В парке Рускеала не понравилось то, что сначало гуляли самостоятельно по парку час, потом экскурсия (пришлось
- ЕЕкатерина12 сентября 2023Топ-10 Карелии в пятидневном туре из ПетрозаводскаНачнем с несостыковок: -на сайте "Предоплата не требуется, платите на месте" - по факту платишь сразу -на сайте "Бесплатная отмена за 48
Ответы на вопросы от путешественников по Петрозаводску в категории «Природные»
Самые популярные туры этой рубрики в Петрозаводске
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Петрозаводске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
Сколько стоит тур в Петрозаводске в августе 2024
Сейчас в Петрозаводске в категории "Природные" можно забронировать 3 тура от 16 350 до 16 950. Туристы уже оставили гидам 18 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Забронируйте тур в Петрозаводске на 2024 год по теме «Природные», 18 ⭐ отзывов, цены от 16350₽. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь