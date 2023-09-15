Все – туры в Петрозаводске

Найдено 4 тура в категории «Все» в Петрозаводске, цены от 15 895 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Тур-знакомство: Петрозаводск, Кижи и «Рускеала»
На автобусе
5 отзывов
3 дня
Тур-знакомство: Петрозаводск, Кижи и «Рускеала»
Изучить основные достопримечательности и отдохнуть в тишине карельской земли
Начало: Петрозаводск, ж. - д. вокзал, 08:00
9 авг в 08:00
14 авг в 08:00
25 900 за человека
От Петрозаводска до «Рускеалы»: знаменитые места Карелии за 2 дня
На автобусе
2 отзыва
2 дня
От Петрозаводска до «Рускеалы»: знаменитые места Карелии за 2 дня
Погулять по жерлу потухшего вулкана и полюбоваться узорами Мраморного каньона
Начало: Петрозаводск, ж/д вокзал, 7:50
8 авг в 07:50
9 авг в 07:50
15 895 за человека
Белые ночи на Белом море: путешествие на Соловки
6 дней
Белые ночи на Белом море: путешествие на Соловки
Побывать в Соловецком монастыре, попробовать суп из мидий и прокатиться на вёсельной лодке
Начало: Ж. - д. станция Кемь, 12:30
2 сен в 12:30
79 000 за человека
Карельское разнообразие: водопады, потухший вулкан, «Рускеала» и весёлая деревня Киндасово
На автобусе
3 дня
Карельское разнообразие: водопады, потухший вулкан, «Рускеала» и весёлая деревня Киндасово
Послушать карельские песни и погулять по самым живописным местам Петрозаводска и «Рускеалы»
Начало: Санкт-Петербург, м. Площадь Восстания, 7:00
8 авг в 08:00
9 авг в 08:00
20 625 за человека

Последние отзывы на туры

  • А
    Анна
    15 сентября 2023
    Тур-знакомство: Петрозаводск, Кижи и «Рускеала»
    Очень понравился тур. Организовано все четко и понятно. Встретили у вокзала, покормили, завезли в гостиницу, где мы смогли оставить вещи
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    в камаре хранения. И отправились на экскурсию. Очень оценили смс по вечерам с информацией о предстоящей экскурсии! Автобусы чистые и комфортабельные. Гидам и водителям - отдельное спасибо! Выбрали поездку в сентябре и не прогадали. Туристов меньше и мы везде проходили без очередей. Даже в Рускеала удалось покататься на водной платформе. С погодой тоже повезло! Зонты с собой проносили как обереги 😁 Красивейшая природа, везде много арт-объектов, выполненных в разной технике.

    Очень понравился тур. Организовано все четко и понятно. Встретили у вокзала, покормили, завезли в гостиницу, гдеОчень понравился тур. Организовано все четко и понятно. Встретили у вокзала, покормили, завезли в гостиницу, гдеОчень понравился тур. Организовано все четко и понятно. Встретили у вокзала, покормили, завезли в гостиницу, гдеОчень понравился тур. Организовано все четко и понятно. Встретили у вокзала, покормили, завезли в гостиницу, гдеОчень понравился тур. Организовано все четко и понятно. Встретили у вокзала, покормили, завезли в гостиницу, гдеОчень понравился тур. Организовано все четко и понятно. Встретили у вокзала, покормили, завезли в гостиницу, гдеОчень понравился тур. Организовано все четко и понятно. Встретили у вокзала, покормили, завезли в гостиницу, гдеОчень понравился тур. Организовано все четко и понятно. Встретили у вокзала, покормили, завезли в гостиницу, гдеОчень понравился тур. Организовано все четко и понятно. Встретили у вокзала, покормили, завезли в гостиницу, где
  • Е
    Елена
    7 мая 2023
    От Петрозаводска до «Рускеалы»: знаменитые места Карелии за 2 дня
    Отличная экскурсия! Прошло всё отлично, было очень интересно. Наш гид (Никита Круглов) интересно рассказывал, был очень внимательным к группе и точно не давал заскучать!)
    Отличная экскурсия! Прошло всё отлично, было очень интересно. Наш гид (Никита Круглов) интересно рассказывал, был оченьОтличная экскурсия! Прошло всё отлично, было очень интересно. Наш гид (Никита Круглов) интересно рассказывал, был оченьОтличная экскурсия! Прошло всё отлично, было очень интересно. Наш гид (Никита Круглов) интересно рассказывал, был очень
  • И
    Ирина
    21 июля 2022
    Тур-знакомство: Петрозаводск, Кижи и «Рускеала»
    Нам всё очень понравилось! Большое спасибо. Замечательные экскурсии и гиды. Все очень продумано и спланировано. Очень красивая природа Карелии и
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    город Петрозаводск. Отель тоже понравился. Экскурсовод Анна просто супер очаровательный и интересный человек. С удовольствием буду советовать друзьям и коллегам этот тур.

    Нам всё очень понравилось! Большое спасибо. Замечательные экскурсии и гиды. Все очень продумано и спланировано. ОченьНам всё очень понравилось! Большое спасибо. Замечательные экскурсии и гиды. Все очень продумано и спланировано. ОченьНам всё очень понравилось! Большое спасибо. Замечательные экскурсии и гиды. Все очень продумано и спланировано. ОченьНам всё очень понравилось! Большое спасибо. Замечательные экскурсии и гиды. Все очень продумано и спланировано. ОченьНам всё очень понравилось! Большое спасибо. Замечательные экскурсии и гиды. Все очень продумано и спланировано. ОченьНам всё очень понравилось! Большое спасибо. Замечательные экскурсии и гиды. Все очень продумано и спланировано. Очень
  • Н
    Наталья
    26 июня 2022
    Тур-знакомство: Петрозаводск, Кижи и «Рускеала»
    Всё прошло очень хорошо, за исключением нескольких аспектов 1. Утром 1-го дня был завтрак скудным 2. Очень мало времени в РУСКЕАЛА,-всего 2 часа 20 минут с учетом 8-ми часовой дороги. А так все очень понравилось! Вернемся обязательно.

Ответы на вопросы от путешественников по Петрозаводску в категории «Все»

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  1. Тур-знакомство: Петрозаводск, Кижи и «Рускеала»
  2. От Петрозаводска до «Рускеалы»: знаменитые места Карелии за 2 дня
  3. Белые ночи на Белом море: путешествие на Соловки
  4. Карельское разнообразие: водопады, потухший вулкан, «Рускеала» и весёлая деревня Киндасово
Какие места ещё посмотреть в Петрозаводске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Рускеала
  2. Водопад Кивач
  3. Остров Валаам
  4. Марциальные воды
  5. Курорт Марциальные воды
  6. Ладожские шхеры
  7. Ладожское озеро
  8. Мраморный каньон
  9. Кивач
  10. Онежская набережная
Сколько стоит тур в Петрозаводске в августе 2024
Сейчас в Петрозаводске в категории "Все" можно забронировать 4 тура от 15 895 до 79 000. Туристы уже оставили гидам 7 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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