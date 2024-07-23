4 часа
Групповая
Из Пионерского на Куршскую косу: Танцующий лес и высота «Эфа» в 14:00
Начало: Г. Пионерский, ул. Армейская, 6
Расписание: Ежедневно в 14:10
Завтра в 14:00
6 авг в 14:00
1 900₽ за человека
9 часов
Групповая
Из Пионерского «На самый Запад России - Балтийск и Балтийская коса»
Начало: Г. Пионерский, ул. Армейская, 6
Расписание: По понедельникам 08:30
Завтра в 08:30
12 авг в 08:30
2 400₽ за человека
6 часов
Групповая
Приключенческая экскурсия по Форту №1 «Штайн» в Пионерском
Узнайте, что скрывают древние форты Кёнигсберга. Легенды о заводах, аэропортах и Янтарной комнате ждут вас. Пройдитесь с экспертом по местам, окутанным тайнами
Начало: Г. Пионерский, ул. Армейская, 6
Завтра в 08:30
12 авг в 08:30
2 100₽ за человека
8.5 часов
Групповая
Экскурсия по местам пруссов и Тевтонского ордена: замки Бранденбург и Бальга
Погрузитесь в историю средневековых пруссов и Тевтонского ордена. Увидите замки Бранденбург и Бальга, священный дуб в Ладушкине и исторический центр Мамоново
Начало: Г. Пионерский, ул. Армейская, 6
Расписание: По вторникам в 08:30
6 авг в 08:30
13 авг в 08:30
2 450₽ за человека
7 часов
Групповая
Из Пионерского: Куршская коса + пешеходная экскурсия по Зеленоградску
Начало: Г. Пионерский, ул. Армейская, 6
Расписание: понедельник и пятница в 09:10
Завтра в 09:10
9 авг в 09:10
1 900₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена23 июля 2024Все понравилось!!!
- ЗЗоя22 июля 2024Была на такой экскурсии несколько лет назад. Остались прекрасные впечатления, также хотела показать эти места внучке- подростку. К сожалению, в
- ЕЕлена20 июля 2024Понравилось всё!
Ответы на вопросы от путешественников по Пионерскому в категории «Популярные экскурсии»
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