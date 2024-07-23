читать дальше этот раз скучновато: и танцующий лес не танцевал, с дюнами тоже не очень. Девочка тоже не в восторге. Организация экскурсии хорошая, все четко, а содержание ничего не оставляет, как-то без эмоций. Суховато.

Была на такой экскурсии несколько лет назад. Остались прекрасные впечатления, также хотела показать эти места внучке- подростку. К сожалению, в