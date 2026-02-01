Водопады Юканкоски и река Тулемайоки: велотур по Карелии
Отдохнуть от городской суеты, попариться в баньке и исколесить карельские леса
Начало: Станция «Иля-Ууксу», около 23:15 (при прибытии рек...
23 мая в 08:30
30 мая в 08:30
19 000 ₽ за человека
Лыжная Карелия: тур по живописным заснеженным маршрутам
Полюбоваться Ладожскими шхерами, попариться в бане и замереть от красоты северной природы
Начало: Станция «Иля-Ууксу», около 23:15 (при прибытии рек...
14 фев в 08:30
21 фев в 08:30
19 000 ₽ за человека
Выходные в Карелии на природе: сапы, баня и Ладога (размещение в доме)
Полюбоваться просторами, прогуляться по родниковому озеру и перезагрузиться
Начало: Станция «Иля-Ууксу», около 23:15 (при прибытии рек...
23 мая в 08:30
30 мая в 08:30
19 000 ₽ за человека
