Сначала мы ознакомимся с историей 📖 и достопримечательностями 🏛️ Плеса:
Свято-Троицкий храм
Поклонный крест
Волжская набережная
Тропа Левитана
Успенский собор
и др.
Центр ювелирного искусства России
Около трети золотых изделий нашей страны изготавливается в селе Красное-на-Волге. В единственном в своем роде Красносельском музее вы увидите настоящие произведения искусства из благородных металлов, а в магазине Ювелирного завода приобретете для себя золото и серебро по очень низким ценам.
Также вы можете поучаствовать в интерактивном мастер-классе (доп. плата). Самостоятельно по готовому шаблону, или по собственной композиции, с помощью ювелирных инструментов изготовить из скани (медной проволоки) небольшой сувенир 🎁, который увезете с собой на память.
Организационные детали
Экскурсия проводится на вашем или арендованном транспорте (такси). Не забудьте предусмотреть 1 место для гида.
Что входит
Экскурсионное обслуживание
Что не входит
Личные расходы
Покупка ювелирных изделий
Транспорт (свой или арендованный, такси)
Мастер-класс по изготовлению сувенира
Начало и место завершения
🚩 По договоренности
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.