  1. Россия
  2. Экскурсии

Обзорная экскурсия и посещение музея И. И. Левитана

Гиды В.
Гиды В. – Гид из Плеса
Побываете в тех самых комнатах с окнами на Волгу, в которых жил Левитан.

Вы полюбуетесь потрясающей коллекцией подлинников этюдов, эскизов и картин художника.

После посещения музея нас ждет пешеходная обзорная экскурсия ⛳ по Плесу.
Задать вопрос
  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-10 человек

  • 5 000 ₽ за экскурсию

    Заказать экскурсию
Обзорная экскурсия и посещение музея И. И. Левитана
Обзорная экскурсия и посещение музея И. И. Левитана

Что вы увидите

  • Тропа Левитана
  • Музей Левитана
  • Успенский собор
  • Свято-Троицкий храм
  • Поклонный крест
  • и многое другое
Музей И. И. Левитана
В доме купца Солодовникова расположился музей 🖼, посвященный художнику Исааку Ильичу Левитану. Именно здесь он жил в свой самый плодотворный «плесский» период, который принес ему всемирное признание.
Вы полюбуетесь потрясающей коллекцией подлинников этюдов, эскизов и картин художника. Среди них — несколько лучших из его картин, таких, как «Вечер на Волге», «Берёзовая роща», «Вечер. Золотой плёс», «Тихая обитель» и др.
Побываете в тех самых комнатах с окнами на Волгу, в которых жил Левитан. Напротив входа — этюдник, тот самый, с которым художник создал свои шедевры, стол с письменными принадлежностями, все эти вещи подлинные.

На обзорной экскурсии 🧭 по Плесу вы увидите:

  • Успенский собор
  • Свято-Троицкий храм
  • Поклонный крест
и многое другое
Что входит
  • Экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • Входные билеты
  • Личные расходы
Начало и место завершения
🚩 По договоренности
Обзорная экскурсия и посещение музея И. И. Левитана
Обзорная экскурсия и посещение музея И. И. Левитана
Обзорная экскурсия и посещение музея И. И. Левитана
Обзорная экскурсия и посещение музея И. И. Левитана

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Гиды В.
Гиды В.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Напишите мне

Гиды В. проводит ещё 3 экскурсии

Обзорная экскурсия по Плёсу
3 500
2 часа
Обзорная экскурсия по Плёсу
3 отзыва
Обзорная экскурсия и поездка в Красное-на-Волге
4 000
6 часов
Обзорная экскурсия и поездка в Красное-на-Волге
Поездка на рыбное хозяйство в Волгореченск
4 000
3 часа
Поездка на рыбное хозяйство в Волгореченск