Музей И. И. Левитана

В доме купца Солодовникова расположился музей 🖼, посвященный художнику Исааку Ильичу Левитану. Именно здесь он жил в свой самый плодотворный «плесский» период, который принес ему всемирное признание.

Вы полюбуетесь потрясающей коллекцией подлинников этюдов, эскизов и картин художника. Среди них — несколько лучших из его картин, таких, как «Вечер на Волге», «Берёзовая роща», «Вечер. Золотой плёс», «Тихая обитель» и др.

Побываете в тех самых комнатах с окнами на Волгу, в которых жил Левитан. Напротив входа — этюдник, тот самый, с которым художник создал свои шедевры, стол с письменными принадлежностями, все эти вещи подлинные.

На обзорной экскурсии 🧭 по Плесу вы увидите:

Успенский собор

Свято-Троицкий храм

Поклонный крест

и многое другое