Гиды В. проводит ещё 3 экскурсии

Вы прогуляетесь 👣 по тропинкам по Соборной горе, увидите Успенский собор, памятник основателю города - князю Василию Дмитриевичу, музейно-выставочный комплекс "Присутственных мест", Торговую площадь, волжскую набережную, Заречье и многое другое.

Если вы уже были на обзорной экскурсии 🧭 или хотите изменить ее обычную программу?

Без проблем - мы можем предложить Вам массу всего интересного!

Прогулку на теплоходе по Волге, урок живописи с плесским художником, выездной пикник на природе или посещение настоящего "живого музея" крестьянского быта - вот малая часть того, что у нас есть!