  1. Россия
  2. Экскурсии

Обзорная экскурсия по Плёсу

5
2 отзыва
Гиды В.
Гиды В. – Гид из Плеса
Плёс — «жемчужина Волги» — город 🏙️, который умеет удивлять.

Здесь вас встретят живописные холмы, пышные деревья 🌳, изогнутые улочки и древние храмы.

Вы услышите рассказы о плёсской земле и её главных достопримечательностях 🏛️, станете хранителем местных легенд.
Задать вопрос
  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-10 человек

  • 3 500 ₽ за экскурсию

    Заказать экскурсию
Обзорная экскурсия по Плёсу
Обзорная экскурсия по Плёсу
Вы прогуляетесь 👣 по тропинкам по Соборной горе, увидите Успенский собор, памятник основателю города - князю Василию Дмитриевичу, музейно-выставочный комплекс "Присутственных мест", Торговую площадь, волжскую набережную, Заречье и многое другое.
Если вы уже были на обзорной экскурсии 🧭 или хотите изменить ее обычную программу?
Без проблем - мы можем предложить Вам массу всего интересного!
Прогулку на теплоходе по Волге, урок живописи с плесским художником, выездной пикник на природе или посещение настоящего "живого музея" крестьянского быта - вот малая часть того, что у нас есть!
Что входит
  • Экскурсионное обслуживание
Начало и место завершения
🚩 по согласованию с гидом
Обзорная экскурсия по Плёсу
Обзорная экскурсия по Плёсу

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Гиды В.
Гиды В.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Напишите мне

Гиды В. проводит ещё 3 экскурсии

Обзорная экскурсия и поездка в Красное-на-Волге
4 000
6 часов
Обзорная экскурсия и поездка в Красное-на-Волге
Обзорная экскурсия и посещение музея И. И. Левитана
5 000
3 часа
Обзорная экскурсия и посещение музея И. И. Левитана
Поездка на рыбное хозяйство в Волгореченск
4 000
3 часа
Поездка на рыбное хозяйство в Волгореченск