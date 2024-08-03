Экскурсии для пенсионеров

Найдено 3 экскурсии в категории «Экскурсии для пенсионеров» в Плёсе, цены от 800 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Живописный Плёс: групповой променад с видом на Волгу
Пешая
38 отзывов
1.5 часа
Групповая
Плёс: историческая прогулка по местам Левитана и Репина
«Он сразу нас обворожил», - так говорили знаменитости о Плёсе. Прогулка по местам, где творили Левитан и Репин, откроет вам удивительный мир искусства и природы
Начало: На улице Горная Слобода
Расписание: в субботу в 12:00 и 15:00, в воскресенье в 11:30
10 авг в 12:00
11 авг в 11:30
800 за человека
Волга-матушка - синеокая Россия
Пешая
61 отзыв
1 час
Индивидуальная
до 10 чел.
Волга-матушка - синеокая Россия: индивидуальная экскурсия по Плёсу
Выберите маршрут и отправляйтесь в путешествие по Плёсу. Узнайте о купечестве, народных промыслах и знаменитых жителях города. Погрузитесь в атмосферу XIX века
Начало: В центре плёсской набережной, у памятного знака Ф....
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
4 000 за всё до 10 чел.
Музей фарфора, лаков и живописи в Плёсе
3 отзыва
1 час
Индивидуальная
до 8 чел.
Индивидуальная экскурсия в музей фарфора, лаков и живописи в Плёсе
Посетите музей фарфора, лаков и живописи в Плёсе. Узнайте историю редких экспонатов, насладитесь работами известных художников и уникальными изделиями
Начало: На ул. Никольская
Завтра в 17:00
7 авг в 09:00
5 000 за всё до 8 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • G
    Gregory
    3 августа 2024
    Волга-матушка - синеокая Россия
    Потрясающая экскурсия. Экскурсовод Любовь Анатольевна очень увлекательно и легко рассказала историю города и истории людей, связанных с городом. Как путешествие во времени.
  • Y
    Yulia
    29 июля 2024
    Живописный Плёс: групповой променад с видом на Волгу
    Экскурсия очень понравилась. Всем выдали наушники, поэтому можно было отставать и двигаться в своем темпе, одновременно рассказ отчетливо идет в
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    уши, не зависимо от того, где ты находишься. Даже когда зашли в старообрядческую церковь, слушали гида. Очень удобно. Плес необыкновенный город. Я всем рекомендую тут побывать, а с экскурсией посмотреть город - это уже не пустая прогулка, а со смыслом. Гид понравился. Все рассказала, показала, ответила на вопросы. Претензий нет. Темп речи нормальный, голос приятный.

    Экскурсия очень понравилась. Всем выдали наушники, поэтому можно было отставать и двигаться в своем темпе, одновременно
  • О
    Оксана
    29 июля 2024
    Волга-матушка - синеокая Россия
    Андрей, благодарю вас за чудо-экскурсию. Магия этого места случилась, благодаря вашей экскурсии. Вернулись домой, а Плёс не отпускает. Он теперь в наших 🫶
  • А
    Анна
    29 июля 2024
    Живописный Плёс: групповой променад с видом на Волгу
    Экскурсовод Дарья интересно рассказывала нам про Плёс. Наушники, то что надо, всегда хорошо слышно. Нужно быть готовым к крутым подьемам и спускам.
    Экскурсовод Дарья интересно рассказывала нам про Плёс. Наушники, то что надо, всегда хорошо слышно. Нужно быть готовым к крутым подьемам и спускамЭкскурсовод Дарья интересно рассказывала нам про Плёс. Наушники, то что надо, всегда хорошо слышно. Нужно быть готовым к крутым подьемам и спускамЭкскурсовод Дарья интересно рассказывала нам про Плёс. Наушники, то что надо, всегда хорошо слышно. Нужно быть готовым к крутым подьемам и спускамЭкскурсовод Дарья интересно рассказывала нам про Плёс. Наушники, то что надо, всегда хорошо слышно. Нужно быть готовым к крутым подьемам и спускам
  • Р
    Роман
    29 июля 2024
    Живописный Плёс: групповой променад с видом на Волгу
    Благодарю за проведённую экскурсию, гид провёл по тем местам и тропинкам, которые самостоятельно не нашли, красивые виды и интересный рассказ.
    Благодарю за проведённую экскурсию, гид провёл по тем местам и тропинкам, которые самостоятельно не нашли, красивые виды и интересный рассказБлагодарю за проведённую экскурсию, гид провёл по тем местам и тропинкам, которые самостоятельно не нашли, красивые виды и интересный рассказБлагодарю за проведённую экскурсию, гид провёл по тем местам и тропинкам, которые самостоятельно не нашли, красивые виды и интересный рассказБлагодарю за проведённую экскурсию, гид провёл по тем местам и тропинкам, которые самостоятельно не нашли, красивые виды и интересный рассказБлагодарю за проведённую экскурсию, гид провёл по тем местам и тропинкам, которые самостоятельно не нашли, красивые виды и интересный рассказ
  • И
    Ирина
    26 июля 2024
    Волга-матушка - синеокая Россия
    Нам очень понравился душевный рассказ экскурсовода о живописном русском городке Плессе и его обитателях Плессян, о паметниках архитектуры и художниках и знаменитостях, посещавших этот чудный уголок природы.
    Нам очень понравился душевный рассказ экскурсовода о живописном русском городке Плессе и его обитателях Плессян, оНам очень понравился душевный рассказ экскурсовода о живописном русском городке Плессе и его обитателях Плессян, оНам очень понравился душевный рассказ экскурсовода о живописном русском городке Плессе и его обитателях Плессян, оНам очень понравился душевный рассказ экскурсовода о живописном русском городке Плессе и его обитателях Плессян, о

Ответы на вопросы от путешественников по Плёсу в категории «Экскурсии для пенсионеров»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Плёсе
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  1. Живописный Плёс: групповой променад с видом на Волгу
  2. Волга-матушка - синеокая Россия
  3. Музей фарфора, лаков и живописи в Плёсе
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  1. Самое главное
  2. Соборная гора
  3. Набережная
  4. Торговые Ряды
  5. Воскресенская церковь
  6. Гора Левитана
  7. Успенский Собор
  8. Церковь Воскресения Христова
  9. Церковь святой Варвары
Сколько стоит экскурсия по Плёсу в августе 2024
Сейчас в Плёсе в категории "Экскурсии для пенсионеров" можно забронировать 3 экскурсии от 800 до 5 000. Туристы уже оставили гидам 102 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.96 из 5
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