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уши, не зависимо от того, где ты находишься. Даже когда зашли в старообрядческую церковь, слушали гида. Очень удобно. Плес необыкновенный город. Я всем рекомендую тут побывать, а с экскурсией посмотреть город - это уже не пустая прогулка, а со смыслом. Гид понравился. Все рассказала, показала, ответила на вопросы. Претензий нет. Темп речи нормальный, голос приятный.