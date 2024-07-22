Популярные экскурсии

Найдено 3 экскурсии в категории «Популярные экскурсии» в Плёсе, цены от 800 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Обзорная экскурсия по Плёсу
Пешая
53 отзыва
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Обзорная экскурсия по Плёсу - индивидуальная прогулка по историческим местам
Плёс - «жемчужина Волги» - удивляет своими живописными холмами, древними храмами и уютными улочками. Откройте для себя его тайны на индивидуальной экскурсии
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно
Завтра в 09:00
7 авг в 09:00
от 5 500 за всё до 5 чел.
Плёс - променад с видом на Волгу
Пешая
4 отзыва
1 час
Групповая
до 25 чел.
Плёс: пешая экскурсия с видами на Волгу и историей города
Обзорная групповая экскурсия по Плёсу пешего формата - отличный вариант знакомства с городом, его историей и достопримечательностями
Начало: Ул. Горная Слобода, 33
Расписание: По субботам в 12:00, по воскресеньям в 11:00
10 авг в 12:00
11 авг в 11:30
800 за человека
Обзорная экскурсия и посещение музея И.И. Левитана
Пешая
10 отзывов
3 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Обзорная экскурсия по Плесу и музей Левитана
Посетите музей И.И. Левитана в Плёсе и узнайте больше о жизни и творчестве великого художника. Прогуляйтесь по живописным улицам города
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно, в любое время
Завтра в 09:00
7 авг в 09:00
5 500 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • К
    Катерина
    22 июля 2024
    Плёс - променад с видом на Волгу
    Отличная экскурсия. Организация как всегда у Спутника на высшем уровне
  • Н
    Нина
    10 июля 2024
    Плёс - променад с видом на Волгу
    Очень понравилась экскурсия. Заказали вечером и утром уже были в составе группы. Экскурсовод Дария провела нас по прекрасному году очень
    читать дальше

    интересно рассказав все привлекательные стороны этого города. Спасибо большое за оперативность обработки заказов, благодаря этому мы смогли попасть в состав группы. Мы очень довольны.

Ответы на вопросы от путешественников по Плёсу в категории «Популярные экскурсии»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Плёсе
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Обзорная экскурсия по Плёсу
  2. Плёс - променад с видом на Волгу
  3. Обзорная экскурсия и посещение музея И.И. Левитана
Какие места ещё посмотреть в Плёсе
9 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Самое главное
  2. Соборная гора
  3. Набережная
  4. Торговые Ряды
  5. Воскресенская церковь
  6. Гора Левитана
  7. Успенский Собор
  8. Церковь Воскресения Христова
  9. Церковь святой Варвары
Сколько стоит экскурсия по Плёсу в августе 2024
Сейчас в Плёсе в категории "Популярные экскурсии" можно забронировать 3 экскурсии от 800 до 5 500. Туристы уже оставили гидам 67 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.96 из 5
Забронируйте экскурсию в Плёсе на 2024 год по теме «Популярные экскурсии», 67 ⭐ отзывов, цены от 800₽. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь
ХорошоТам