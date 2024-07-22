2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Обзорная экскурсия по Плёсу - индивидуальная прогулка по историческим местам
Плёс - «жемчужина Волги» - удивляет своими живописными холмами, древними храмами и уютными улочками. Откройте для себя его тайны на индивидуальной экскурсии
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно
Завтра в 09:00
7 авг в 09:00
от 5 500₽ за всё до 5 чел.
1 час
Групповая
до 25 чел.
Плёс: пешая экскурсия с видами на Волгу и историей города
Обзорная групповая экскурсия по Плёсу пешего формата - отличный вариант знакомства с городом, его историей и достопримечательностями
Начало: Ул. Горная Слобода, 33
Расписание: По субботам в 12:00, по воскресеньям в 11:00
10 авг в 12:00
11 авг в 11:30
800₽ за человека
3 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Обзорная экскурсия по Плесу и музей Левитана
Посетите музей И.И. Левитана в Плёсе и узнайте больше о жизни и творчестве великого художника. Прогуляйтесь по живописным улицам города
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно, в любое время
Завтра в 09:00
7 авг в 09:00
5 500₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ККатерина22 июля 2024Отличная экскурсия. Организация как всегда у Спутника на высшем уровне
- ННина10 июля 2024Очень понравилась экскурсия. Заказали вечером и утром уже были в составе группы. Экскурсовод Дария провела нас по прекрасному году очень
Ответы на вопросы от путешественников по Плёсу в категории «Популярные экскурсии»
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