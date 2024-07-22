читать дальше интересно рассказав все привлекательные стороны этого города. Спасибо большое за оперативность обработки заказов, благодаря этому мы смогли попасть в состав группы. Мы очень довольны.

Очень понравилась экскурсия. Заказали вечером и утром уже были в составе группы. Экскурсовод Дария провела нас по прекрасному году очень