G Gregory Волга-матушка - синеокая Россия Потрясающая экскурсия. Экскурсовод Любовь Анатольевна очень увлекательно и легко рассказала историю города и истории людей, связанных с городом. Как путешествие во времени.

Y Yulia Живописный Плёс: групповой променад с видом на Волгу читать дальше уши, не зависимо от того, где ты находишься. Даже когда зашли в старообрядческую церковь, слушали гида. Очень удобно. Плес необыкновенный город. Я всем рекомендую тут побывать, а с экскурсией посмотреть город - это уже не пустая прогулка, а со смыслом. Гид понравился. Все рассказала, показала, ответила на вопросы. Претензий нет. Темп речи нормальный, голос приятный. Экскурсия очень понравилась. Всем выдали наушники, поэтому можно было отставать и двигаться в своем темпе, одновременно рассказ отчетливо идет в

И Ирина Чарующий Плёс читать дальше прекрасные ностальгические и патриотические чувства умиления маленьким,уютным уголком нашей необъятной Родины. Артистично,самобытно,с выдумкой и иронией провел экскурсию Андрей Владимирович Корягин. Мы восхищались красотой Плеса под плавное повествование о жизни этого милого городка и разливающийся завораживающий голос Людмилы Зыкиной …" Издалека долго течет река Волга… Здесь мой причал, и здесь мои друзья-все без чего на свете жить нельзя. С далеких плесов в звездной тишине другой мальчишка подпевает мне…" До встречи! Прошли сутки со времени нашей экскурсии,а в сердце- все еще чудесный Плес. Душевный и профессиональный рассказ Андрея Владимировича разбудил самые

О Оксана Волга-матушка - синеокая Россия Андрей, благодарю вас за чудо-экскурсию. Магия этого места случилась, благодаря вашей экскурсии. Вернулись домой, а Плёс не отпускает. Он теперь в наших 🫶

А Анна Живописный Плёс: групповой променад с видом на Волгу Экскурсовод Дарья интересно рассказывала нам про Плёс. Наушники, то что надо, всегда хорошо слышно. Нужно быть готовым к крутым подьемам и спускам.

Р Роман Живописный Плёс: групповой променад с видом на Волгу Благодарю за проведённую экскурсию, гид провёл по тем местам и тропинкам, которые самостоятельно не нашли, красивые виды и интересный рассказ.

А Анна Чарующий Плёс Очень благодарны Андрею за душевное знакомство с Плесом. Прогулка в 2,5 часа прошла незаметно. Рассказ о любимом городе, его истории был дополнен стихами и музыкой из любимых фильмов.

И Ирина Волга-матушка - синеокая Россия Нам очень понравился душевный рассказ экскурсовода о живописном русском городке Плессе и его обитателях Плессян, о паметниках архитектуры и художниках и знаменитостях, посещавших этот чудный уголок природы.