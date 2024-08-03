1.5 часа
Групповая
Плёс: историческая прогулка по местам Левитана и Репина
«Он сразу нас обворожил», - так говорили знаменитости о Плёсе. Прогулка по местам, где творили Левитан и Репин, откроет вам удивительный мир искусства и природы
Начало: На улице Горная Слобода
Расписание: в субботу в 12:00 и 15:00, в воскресенье в 11:30
10 авг в 12:00
11 авг в 11:30
800₽ за человека
1 час
Индивидуальная
до 10 чел.
Волга-матушка - синеокая Россия: индивидуальная экскурсия по Плёсу
Выберите маршрут и отправляйтесь в путешествие по Плёсу. Узнайте о купечестве, народных промыслах и знаменитых жителях города. Погрузитесь в атмосферу XIX века
Начало: В центре плёсской набережной, у памятного знака Ф....
Сегодня в 15:30
Завтра в 08:00
4 000₽ за всё до 10 чел.
2.5 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Лучший выборИндивидуальная экскурсия: Чарующий Плёс - достопримечательности и тайные уголки
Плёс - город-музей, встречающий гостей резными наличниками и палисадниками с сиренью. Насладитесь природой и узнайте все тайны города
Начало: На Торговой площади
Сегодня в 15:00
Завтра в 08:30
9 340₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- GGregory3 августа 2024Потрясающая экскурсия. Экскурсовод Любовь Анатольевна очень увлекательно и легко рассказала историю города и истории людей, связанных с городом. Как путешествие во времени.
- YYulia29 июля 2024Экскурсия очень понравилась. Всем выдали наушники, поэтому можно было отставать и двигаться в своем темпе, одновременно рассказ отчетливо идет в
- ИИрина29 июля 2024Прошли сутки со времени нашей экскурсии,а в сердце- все еще чудесный Плес. Душевный и профессиональный рассказ Андрея Владимировича разбудил самые
- ООксана29 июля 2024Андрей, благодарю вас за чудо-экскурсию. Магия этого места случилась, благодаря вашей экскурсии. Вернулись домой, а Плёс не отпускает. Он теперь в наших 🫶
- ААнна29 июля 2024Экскурсовод Дарья интересно рассказывала нам про Плёс. Наушники, то что надо, всегда хорошо слышно. Нужно быть готовым к крутым подьемам и спускам.
- РРоман29 июля 2024Благодарю за проведённую экскурсию, гид провёл по тем местам и тропинкам, которые самостоятельно не нашли, красивые виды и интересный рассказ.
- ААнна27 июля 2024Очень благодарны Андрею за душевное знакомство с Плесом. Прогулка в 2,5 часа прошла незаметно. Рассказ о любимом городе, его истории был дополнен стихами и музыкой из любимых фильмов.
- ИИрина26 июля 2024Нам очень понравился душевный рассказ экскурсовода о живописном русском городке Плессе и его обитателях Плессян, о паметниках архитектуры и художниках и знаменитостях, посещавших этот чудный уголок природы.
- ТТатьяна22 июля 2024Гид Андрей прекрасный рассказчик с любовью к своему краю. Очень приятный в общении, превосходно передаёт образы и состояние событий, которые описывает. Были
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