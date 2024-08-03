Все – экскурсии в Плёсе

Найдено 3 экскурсии в категории «Все» в Плёсе, цены от 800 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Живописный Плёс: групповой променад с видом на Волгу
Пешая
38 отзывов
1.5 часа
Групповая
Плёс: историческая прогулка по местам Левитана и Репина
«Он сразу нас обворожил», - так говорили знаменитости о Плёсе. Прогулка по местам, где творили Левитан и Репин, откроет вам удивительный мир искусства и природы
Начало: На улице Горная Слобода
Расписание: в субботу в 12:00 и 15:00, в воскресенье в 11:30
10 авг в 12:00
11 авг в 11:30
800 за человека
Волга-матушка - синеокая Россия
Пешая
61 отзыв
1 час
Индивидуальная
до 10 чел.
Волга-матушка - синеокая Россия: индивидуальная экскурсия по Плёсу
Выберите маршрут и отправляйтесь в путешествие по Плёсу. Узнайте о купечестве, народных промыслах и знаменитых жителях города. Погрузитесь в атмосферу XIX века
Начало: В центре плёсской набережной, у памятного знака Ф....
Сегодня в 15:30
Завтра в 08:00
4 000 за всё до 10 чел.
Чарующий Плёс
Пешая
433 отзыва
2.5 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Лучший выбор
Индивидуальная экскурсия: Чарующий Плёс - достопримечательности и тайные уголки
Плёс - город-музей, встречающий гостей резными наличниками и палисадниками с сиренью. Насладитесь природой и узнайте все тайны города
Начало: На Торговой площади
Сегодня в 15:00
Завтра в 08:30
9 340 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • G
    Gregory
    3 августа 2024
    Волга-матушка - синеокая Россия
    Потрясающая экскурсия. Экскурсовод Любовь Анатольевна очень увлекательно и легко рассказала историю города и истории людей, связанных с городом. Как путешествие во времени.
  • Y
    Yulia
    29 июля 2024
    Живописный Плёс: групповой променад с видом на Волгу
    Экскурсия очень понравилась. Всем выдали наушники, поэтому можно было отставать и двигаться в своем темпе, одновременно рассказ отчетливо идет в
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    уши, не зависимо от того, где ты находишься. Даже когда зашли в старообрядческую церковь, слушали гида. Очень удобно. Плес необыкновенный город. Я всем рекомендую тут побывать, а с экскурсией посмотреть город - это уже не пустая прогулка, а со смыслом. Гид понравился. Все рассказала, показала, ответила на вопросы. Претензий нет. Темп речи нормальный, голос приятный.

    Экскурсия очень понравилась. Всем выдали наушники, поэтому можно было отставать и двигаться в своем темпе, одновременно
  • И
    Ирина
    29 июля 2024
    Чарующий Плёс
    Прошли сутки со времени нашей экскурсии,а в сердце- все еще чудесный Плес. Душевный и профессиональный рассказ Андрея Владимировича разбудил самые
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    прекрасные ностальгические и патриотические чувства умиления маленьким,уютным уголком нашей необъятной Родины. Артистично,самобытно,с выдумкой и иронией провел экскурсию Андрей Владимирович Корягин. Мы восхищались красотой Плеса под плавное повествование о жизни этого милого городка и разливающийся завораживающий голос Людмилы Зыкиной …" Издалека долго течет река Волга… Здесь мой причал, и здесь мои друзья-все без чего на свете жить нельзя. С далеких плесов в звездной тишине другой мальчишка подпевает мне…" До встречи!

    Прошли сутки со времени нашей экскурсии,а в сердце- все еще чудесный Плес. Душевный и профессиональный рассказПрошли сутки со времени нашей экскурсии,а в сердце- все еще чудесный Плес. Душевный и профессиональный рассказПрошли сутки со времени нашей экскурсии,а в сердце- все еще чудесный Плес. Душевный и профессиональный рассказПрошли сутки со времени нашей экскурсии,а в сердце- все еще чудесный Плес. Душевный и профессиональный рассказ
  • О
    Оксана
    29 июля 2024
    Волга-матушка - синеокая Россия
    Андрей, благодарю вас за чудо-экскурсию. Магия этого места случилась, благодаря вашей экскурсии. Вернулись домой, а Плёс не отпускает. Он теперь в наших 🫶
  • А
    Анна
    29 июля 2024
    Живописный Плёс: групповой променад с видом на Волгу
    Экскурсовод Дарья интересно рассказывала нам про Плёс. Наушники, то что надо, всегда хорошо слышно. Нужно быть готовым к крутым подьемам и спускам.
    Экскурсовод Дарья интересно рассказывала нам про Плёс. Наушники, то что надо, всегда хорошо слышно. Нужно быть готовым к крутым подьемам и спускамЭкскурсовод Дарья интересно рассказывала нам про Плёс. Наушники, то что надо, всегда хорошо слышно. Нужно быть готовым к крутым подьемам и спускамЭкскурсовод Дарья интересно рассказывала нам про Плёс. Наушники, то что надо, всегда хорошо слышно. Нужно быть готовым к крутым подьемам и спускамЭкскурсовод Дарья интересно рассказывала нам про Плёс. Наушники, то что надо, всегда хорошо слышно. Нужно быть готовым к крутым подьемам и спускам
  • Р
    Роман
    29 июля 2024
    Живописный Плёс: групповой променад с видом на Волгу
    Благодарю за проведённую экскурсию, гид провёл по тем местам и тропинкам, которые самостоятельно не нашли, красивые виды и интересный рассказ.
    Благодарю за проведённую экскурсию, гид провёл по тем местам и тропинкам, которые самостоятельно не нашли, красивые виды и интересный рассказБлагодарю за проведённую экскурсию, гид провёл по тем местам и тропинкам, которые самостоятельно не нашли, красивые виды и интересный рассказБлагодарю за проведённую экскурсию, гид провёл по тем местам и тропинкам, которые самостоятельно не нашли, красивые виды и интересный рассказБлагодарю за проведённую экскурсию, гид провёл по тем местам и тропинкам, которые самостоятельно не нашли, красивые виды и интересный рассказБлагодарю за проведённую экскурсию, гид провёл по тем местам и тропинкам, которые самостоятельно не нашли, красивые виды и интересный рассказ
  • А
    Анна
    27 июля 2024
    Чарующий Плёс
    Очень благодарны Андрею за душевное знакомство с Плесом. Прогулка в 2,5 часа прошла незаметно. Рассказ о любимом городе, его истории был дополнен стихами и музыкой из любимых фильмов.
  • И
    Ирина
    26 июля 2024
    Волга-матушка - синеокая Россия
    Нам очень понравился душевный рассказ экскурсовода о живописном русском городке Плессе и его обитателях Плессян, о паметниках архитектуры и художниках и знаменитостях, посещавших этот чудный уголок природы.
    Нам очень понравился душевный рассказ экскурсовода о живописном русском городке Плессе и его обитателях Плессян, оНам очень понравился душевный рассказ экскурсовода о живописном русском городке Плессе и его обитателях Плессян, оНам очень понравился душевный рассказ экскурсовода о живописном русском городке Плессе и его обитателях Плессян, оНам очень понравился душевный рассказ экскурсовода о живописном русском городке Плессе и его обитателях Плессян, о
  • Т
    Татьяна
    22 июля 2024
    Чарующий Плёс
    Гид Андрей прекрасный рассказчик с любовью к своему краю. Очень приятный в общении, превосходно передаёт образы и состояние событий, которые описывает. Были
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    очень трогательные моменты в нашей экскурсии, которые мы еще ни раз вспоминали гуляя позже по Плёсу. Помимо фотографий, интересных вырезок из газет, было ещё и музыкальное сопровождение. В этой экскурсии мы получили и интересные факты, и юмор, и трогательные моменты, соприкоснувшись с прекрасным талантом Андрея передавать глубину момента.

Ответы на вопросы от путешественников по Плёсу в категории «Все»

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  1. Самое главное
  2. Соборная гора
  3. Набережная
  4. Торговые Ряды
  5. Воскресенская церковь
  6. Гора Левитана
  7. Успенский Собор
  8. Церковь Воскресения Христова
  9. Церковь святой Варвары
Сколько стоит экскурсия по Плёсу в августе 2024
Сейчас в Плёсе в категории "Все" можно забронировать 3 экскурсии от 800 до 9 340. Туристы уже оставили гидам 532 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.96 из 5
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