Ирина проводит ещё 1 экскурсию

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Сказка зимнего Плёса

Гармония идиллических пейзажей и историй о старинном волжском городе на авто-пешеходной экскурсии

Ирина
Ирина – Гид из Плёс
Рассказ о достопримечательностях 🏛️ наполнит тишину заснеженного Плёса глубиной и значимостью.

Ключевые даты и факты его многовековой истории 📖 я разбавлю легендами о Левитане и побасенками о сегодняшних обитателях.

Вы откроете чарующие виды со смотровых площадок плёсских гор ⛰️, осмотрите старинные особняки и прикоснетесь к особенной атмосфере города.
Задать вопросОбычно отвечает за 3 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🔭Обзорная
  • ☃️Зимняя
  • 🕐Длительность 2.5 часа
  • 👫 Для 1-4 человек

  • 31302 504 ₽ за экскурсиюскидка20%

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Сказка зимнего Плёса
Сказка зимнего Плёса

Что вас ожидает

Заповедный Плёс в деталях
В важном историческом центре — на Соборной горе — вы узнаете о далеком прошлом поселения и его роли в жизни древнерусских княжеств. Прогуляетесь 👣 по Калашной улице и Торговой площади, где послушаете о купеческой жизни Плёса. Я покажу дома, где творил Левитан и куда не пустили Шаляпина. Расскажу, кто строил в Плёсе крепости, а кто — особняки. Помогу разгадать тайны набережной и открою дивные смотровые площадки плёсских гор ⛰️. А чтобы вы не устали и не замерзли, часть пути мы преодолеем на моем пусть не новом, но все еще верном Лансере.

Пейзажные снимки
Отличным дополнением к коллекции ваших фотографий станут снимки заснеженных окрестностей Плёса. Вы вернетесь домой с потрясающими впечатлениями от природных пейзажей и архитектуры, душевным спокойствием, прекрасными фотоснимками и воспоминаниями.

Дополнения к программе
Кроме стандартных туристических мест и панорамных площадок, вы сможете отправиться туда, куда путешественников обычно не водят. Я предложу на выбор темы — литературу, кинематограф, археологию, советский период — и покажу кое-что интересное.

Кому подойдет экскурсия

Всем гостям Плёса, а особенно тем, кто приехал в наш город 🏙️ на короткий срок, тем, кому сложно подниматься на высокие плёсские холмы, и тем, кто боится замерзнуть.

Организационные детали

  • Транспортные расходы включены в стоимость
  • Удобная, теплая обувь и одежда зимой в Плёсе обязательна
Начало и место завершения
🚩 по договоренности
Сказка зимнего Плёса
Сказка зимнего Плёса
Сказка зимнего Плёса
Сказка зимнего Плёса
Сказка зимнего Плёса
Сказка зимнего Плёса
Сказка зимнего Плёса
Сказка зимнего Плёса

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Ирина
Ирина
Люблю историю. Знания о прошлом помогают понять настоящее и прогнозировать будущее. Экскурсии вожу более 15 лет.
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Ирина проводит ещё 1 экскурсию

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