Ирина проводит ещё 1 экскурсию

Что вас ожидает

Заповедный Плёс в деталях

В важном историческом центре — на Соборной горе — вы узнаете о далеком прошлом поселения и его роли в жизни древнерусских княжеств. Прогуляетесь 👣 по Калашной улице и Торговой площади, где послушаете о купеческой жизни Плёса. Я покажу дома, где творил Левитан и куда не пустили Шаляпина. Расскажу, кто строил в Плёсе крепости, а кто — особняки. Помогу разгадать тайны набережной и открою дивные смотровые площадки плёсских гор ⛰️. А чтобы вы не устали и не замерзли, часть пути мы преодолеем на моем пусть не новом, но все еще верном Лансере.

Пейзажные снимки

Отличным дополнением к коллекции ваших фотографий станут снимки заснеженных окрестностей Плёса. Вы вернетесь домой с потрясающими впечатлениями от природных пейзажей и архитектуры, душевным спокойствием, прекрасными фотоснимками и воспоминаниями.

Дополнения к программе

Кроме стандартных туристических мест и панорамных площадок, вы сможете отправиться туда, куда путешественников обычно не водят. Я предложу на выбор темы — литературу, кинематограф, археологию, советский период — и покажу кое-что интересное.

Кому подойдет экскурсия

Всем гостям Плёса, а особенно тем, кто приехал в наш город 🏙️ на короткий срок, тем, кому сложно подниматься на высокие плёсские холмы, и тем, кто боится замерзнуть.

Организационные детали