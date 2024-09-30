3.5 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Влюбиться в Подольск: авто-экскурсия по городу и окрестностям
Погрузитесь в атмосферу Подольска на индивидуальной экскурсии, где вас ждут исторические места и необычные истории
Сегодня в 16:00
Завтра в 04:00
7 467₽ за всё до 3 чел.
1.5 часа
Индивидуальная
Усадьба Дубровицы и церковь Знамения
Исследуйте храм Знамения Пресвятой Богородицы и усадьбу Дубровицы. Узнайте о загадках храма и судьбе усадьбы, наслаждаясь живописными видами и архитектурой
Начало: В усадьбе Дубровицы, г. Подольск
18 окт в 17:00
19 окт в 09:00
650₽ за человека
1.5 часа
Квест
до 6 чел.
Квест «Свирепый дракон»
Станьте частью истории Подольска, сразитесь с драконом и откройте для себя городские тайны. Увлекательное приключение для всех возрастов
Начало: На проспекте Ленина
Сегодня в 15:30
Завтра в 08:00
1 000₽ за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ССветлана30 сентября 2024Добрый день! Экскурсовод Елена провела экскурсию интересно, все прошло хорошо, пришла заранее, только связь держали с организатором, проще писать на почту номер телефона экскурсовода Но это Мое мнение
- ИИрина23 сентября 2024Очень красивое место! Храм удивительный. Экскурсовод - очень милая женщина, местная жительница. Её рассказ был интересным и познавательным. Чувствуется, что
- ЮЮлия9 сентября 2024В рекламе было указано, что это индивидуальная экскурсия от 1 до 10 человек. Нас было 4 человека и мы были
Ответы на вопросы от путешественников по Подольску в категории «На Рождество»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Подольске
В октябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Подольске
4 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в октябре:
Сколько стоит экскурсия по Подольску в октябре 2024
Сейчас в Подольске в категории "На Рождество" можно забронировать 3 экскурсии от 650 до 7 467. Туристы уже оставили гидам 87 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
Забронируйте экскурсию в Подольске на 2024 год на рождество, 87 ⭐ отзывов, цены от 650₽. Сегодня можно забронировать на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь