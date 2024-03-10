3 часа
Индивидуальная
до 15 чел.
Старинное село Подол и его богатейшая история
Начало: Подольск, проспект Ленина, д. 55
Расписание: Плавающий график, с 08:00 до 16:00.
2 янв в 11:00
9 янв в 11:00
6 250₽ за всё до 15 чел.
6 часов
Индивидуальная
до 20 чел.
Знакомство с Подольском и окрестностями
Начало: Улица Мостотреста, 14, Щербинка
Расписание: По выходным в 8:00, 9:00 или в 10:00
11 авг в 08:00
25 авг в 08:00
6 250₽ за всё до 20 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Обзорная пешеходная экскурсия по Подольску
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно, в любое время
7 авг в 09:00
8 авг в 09:00
4 500₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААндрей10 марта 2024пиши ченть такое Если хотите экскурсию не от "гида" с выученными наизусть занудными текстами, а от человека, которому очень нравятся и сами места, о которых он рассказывает, и дело, которым он занимается - обращайтесь к Алекснадру. Замечательный и внимательный экскурсовод.
- ВВиктория7 ноября 2022Какая же чудесная экскурсия получилась у нас с Александром. Он просто кладезь познаний о Подольске и окрестностях. И при этом даётся такой
Ответы на вопросы от путешественников по Подольску в категории «Популярные экскурсии»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Подольске
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Подольске
3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в августе:
Сколько стоит экскурсия по Подольску в августе 2024
Сейчас в Подольске в категории "Популярные экскурсии" можно забронировать 3 экскурсии от 4 500 до 6 250. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
Забронируйте экскурсию в Подольске на 2024 год по теме «Популярные экскурсии», 2 ⭐ отзыва, цены от 4500₽. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь