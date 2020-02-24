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  3. Усадьба Дубровицы и церковь Знамения в Подольске

Открыть историю хозяев поместья, узнать об архитектуре барочного храма и полюбоваться его убранством

Светлана
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Светлана – экскурсионное агентство
На экскурсии вы услышите летопись одной из самых загадочных усадеб Подмосковья.

Мы объясним, какие события и люди повлияли на её судьбу.

Расскажем о стилевых особенностях церкви, которую венчает корона, и поделимся фактами и легендами о её возведении.

А в новогоднее время усадьба подарит гостям множество развлечений и зимних забав.
500 за человека
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
Пешеходная
Продолжительность 1.5 часа
До 4 человек
Можно с детьми
Встреча в усадьбе Дубровицы, г. Подольск
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У этой экскурсии1 отзыв
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Усадьба Дубровицы и церковь Знамения в Подольске
Усадьба Дубровицы и церковь Знамения в Подольске

Что вас ожидает

Шедевр русского зодчества
Вы исследуете храм Знамения Пресвятой Богородицы: кто-то заметит элементы готического стиля, другие обнаружат сходство с «нарышкинским барокко» и рококо. Мы обсудим его колорит, а я расскажу загадочную историю необыкновенной церкви: кто воплотил дерзкий замысел и почему священники долгое время отказывались её освящать. Внутри взору откроется тонкая резьба по камню, изящные скульптурные композиции и барельефы, а также надписи на латинском языке.

«Дом Его Сиятельства»
Рядом с храмом разместилась дворянская усадьба Дубровицы с европейскими газонами, дорожками, вымощенными белым камнем, и смотровой площадкой на кургане. Видом на слияние рек Десны и Пахры некогда любовались бояре Морозовы, князья Голицыны, графья Дмитриевы-Мамоновы и светлейший князь Потемкин-Таврический. Вы познакомитесь с историями всех владельцев усадьбы, узнаете, как трансформировался её облик и какова была её судьба после революции.

Концерт и зимние увеселения
При желании вы можете посетить концерт органной или классической музыки, который проходит по субботам и воскресеньям в местном культурно-просветительском центре. А также пообедать в ресторане «Голицын» на территории усадьбы — мы поможем заказать столик заранее.
Большая часть экскурсии проходит на открытом воздухе. А так как в зимнее время года поместье превращается в развлекательную площадку с горками и лыжными трассами, экскурсия отлично подойдет для семейного отдыха.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды
  • Отдельно по желанию оплачиваются билеты на концерт органной или классической музыки (от 700 рублей за человека, есть льготы) и обед в ресторане «Голицын» (от 350 рублей за человека). По вопросам обращайтесь в переписке.
Усадьба Дубровицы и церковь Знамения в Подольске
Усадьба Дубровицы и церковь Знамения в Подольске
Усадьба Дубровицы и церковь Знамения в Подольске
Усадьба Дубровицы и церковь Знамения в Подольске
Усадьба Дубровицы и церковь Знамения в Подольске
Усадьба Дубровицы и церковь Знамения в Подольске
Усадьба Дубровицы и церковь Знамения в Подольске
Усадьба Дубровицы и церковь Знамения в Подольске
Усадьба Дубровицы и церковь Знамения в Подольске
Усадьба Дубровицы и церковь Знамения в Подольске
Усадьба Дубровицы и церковь Знамения в Подольске

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура в усадьбе Дубровицы, г. Подольск.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Светлана
Светлана
Приветствую, путешественники! Вместе с коллегами провожу экскурсии по живописным усадьбам Подмосковья. Мы проведем вас маршрутами бояр, князей, генералов, поэтов, расскажем об архитектурных шедеврах. Каждому по-своему откликнется рассказ об этих замечательных местах, которые стали творением природы, а также человеческого ума и талантливых рук.
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1 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

24 февраля 2020
Добрый день! Экскурсия по усадьбе Дубровицы понравилась, место очень красивое, церковь уникальная, многовековая история и то, что и сама усадьба сохранилась и церковь не разрушили поражает и удивляет. Понимаем, что от "Трипстера " и его замечательных сотрудников совершенно не зависит ситуация с обустройством туалетов на территории, но были шокированы тем, что увидели. Мы очень много путешествуем и по России и за рубежом ,но такого безобразия не видели уже давно. А ведь желающих посетить усадьбу очень много, может быть администрация поселка найдет время и желание решить эту проблему? Или это должна решать епархия или же руководство института животноводства, что располагается в главном здании усадьбы? Организовать платную стоянку для машин рядом с усадьбой, ведь мест для машин мало, их не хватает, а на деньги за нее организовать замечательную санитарную зону. Тогда поток туристов увеличится в разы, разве это плохо? Людям захочется возвращаться сюда вновь и вновь...

Светлана проводит ещё 1 экскурсию

Живописные усадьбы ПодмосковьяЖивописные усадьбы ПодмосковьяЖивописные усадьбы Подмосковья
3000 за человека
5 часов
Посетить любимые места императора и высшего света, проникнуться атмосферой роскоши и аристократизма
В Дубровицах вы познакомитесь с уникальной старинной церковью и увидите богатый усадебный комплекс на берегу двух извилистых рек. Имение Ивановское приоткроет вам быт местной знати XIX столетия, а в Остафьево мы насладимся чудесным регулярным парком. Я поделюсь с вами множеством интересных историй об обитателях особняков и научу разбираться в архитектурных стилях.

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