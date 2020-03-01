Светлана проводит ещё 1 экскурсию

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Посетить любимые места императора и высшего света, проникнуться атмосферой роскоши и аристократизма

Светлана
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Светлана – экскурсионное агентство
В Дубровицах вы познакомитесь с уникальной старинной церковью и увидите богатый усадебный комплекс на берегу двух извилистых рек.

Имение Ивановское приоткроет вам быт местной знати XIX столетия, а в Остафьево мы насладимся чудесным регулярным парком.

Я поделюсь с вами множеством интересных историй об обитателях особняков и научу разбираться в архитектурных стилях.
3000 за человека
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 1 друга
На автомобиле
Продолжительность 5 часов
До 2 человек
Можно с детьми
Встреча — станция метро Аннино
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Живописные усадьбы Подмосковья
Живописные усадьбы Подмосковья

Что вас ожидает

Шедевр русского зодчества
Вы исследуете храм Знамения Пресвятой Богородицы: кто-то заметит элементы готического стиля, другие обнаружат сходство с «нарышкинским барокко» и рококо. Мы обсудим его колорит, а я расскажу загадочную историю необыкновенной церкви: кто воплотил дерзкий замысел и почему священники долгое время отказывались её освящать. Внутри взору откроется тонкая резьба по камню, изящные скульптурные композиции и барельефы, а также надписи на латинском языке.

Княжеская вотчина
Рядом с храмом разместилась дворянская усадьба Дубровицы с европейскими газонами, дорожками, вымощенными белым камнем, и смотровой площадкой на кургане. Видом на слияние рек Десны и Пахры некогда любовались бояре Морозовы, князья Голицыны, графья Дмитриевы-Мамоновы и светлейший князь Потемкин-Таврический.

Графское поместье
Ивановское — имение дочери графа Толстого и ее мужа, героя войны 1812 года и самого нелюбимого московского губернатора. Вы почувствуете себя частью великосветского общества, ведь здесь устраивались спектакли, на которых бывали генерал Ермолов и поэт Давыдов. Я расскажу об общем увлечении Баратынского, Вяземского и Пушкина, покажу дворец с флигелями, полуразрушенное здание театра и чайный домик, после чего мы прогуляемся по заброшенному пейзажному парку на берегу реки.

«Русский Парнас»
Усадьба Остафьево — «царство духа великой русской литературы». Жуковский, Батюшков, Грибоедов, Гоголь, Пушкин были постоянными гостями дома, а Карамзин здесь и вовсе на протяжении двенадцати лет писал «Историю Государства Российского». Во время прогулки по территории особняка мы поговорим о Вяземских и Шереметьевых и отметим, как органично сочетается природа с классической архитектурой зданий. В необыкновенно спокойном и тихом парке с овальным прудом, беседками и липовыми аллеями «былого след везде глубоко впечатлен…».

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды.
  • Экскурсия проходит на комфортабельных автобусах на 18, 22, 30 или 35 мест.
  • Дополнительные расходы: посещение, по желанию, музея монет и гербов — 200 руб. и обед на территории усадьбы «Дубровицы» — 350 руб.
Живописные усадьбы Подмосковья
Живописные усадьбы Подмосковья
Живописные усадьбы Подмосковья
Живописные усадьбы Подмосковья
Живописные усадьбы Подмосковья
Живописные усадьбы Подмосковья
Живописные усадьбы Подмосковья
Живописные усадьбы Подмосковья
Живописные усадьбы Подмосковья
Живописные усадьбы Подмосковья
Живописные усадьбы Подмосковья
Живописные усадьбы Подмосковья

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура — станция метро Аннино.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Светлана
Светлана
Приветствую, путешественники! Вместе с коллегами провожу экскурсии по живописным усадьбам Подмосковья. Мы проведем вас маршрутами бояр, князей, генералов, поэтов, расскажем об архитектурных шедеврах. Каждому по-своему откликнется рассказ об этих замечательных местах, которые стали творением природы, а также человеческого ума и талантливых рук.
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Светлана проводит ещё 1 экскурсию

Усадьба Дубровицы и церковь Знамения в ПодольскеУсадьба Дубровицы и церковь Знамения в ПодольскеУсадьба Дубровицы и церковь Знамения в Подольске
500 за человека
1.5 часа
1 отзыв
Открыть историю хозяев поместья, узнать об архитектуре барочного храма и полюбоваться его убранством
На экскурсии вы услышите летопись одной из самых загадочных усадеб Подмосковья. Мы объясним, какие события и люди повлияли на её судьбу. Расскажем о стилевых особенностях церкви, которую венчает корона, и поделимся фактами и легендами о её возведении. А в новогоднее время усадьба подарит гостям множество развлечений и зимних забав.

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