Как добраться до Полярного на самолёте
В Полярном 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Polyarnyj Airport» вам не избежать
Список аэропортов Полярного
- Полярный PYJPolyarnyj Airport
Самые дешёвые билеты в Полярный из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
Обратный билет через
–нед.
|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|21.10.2020
|из 🇷🇺Красноярска
|5 200
|2ч 30м
|22.10.2020
|из 🇷🇺Иркутска
|6 500
|2ч 5м
|19.11.2020
|из 🇷🇺Улан-Удэ
|10 132
|27ч 20м (⇵1)
|16.10.2020
|из 🇷🇺Новосибирска
|10 139
|8ч 30м (⇵1)
|26.10.2020
|из 🇷🇺Москвы
|10 611
|28ч 25м (⇵1)
|15.10.2020
|из 🇷🇺Омска
|11 936
|21ч (⇵1)
|29.10.2020
|из 🇷🇺Уфы
|12 362
|17ч 35м (⇵2)
|26.10.2020
|из 🇷🇺Перми
|12 710
|46ч 50м (⇵2)
|12.11.2020
|из 🇷🇺Санкт-Петербурга
|12 835
|17ч 45м (⇵2)
|19.11.2020
|из 🇷🇺Челябинска
|12 897
|32ч 35м (⇵2)
|11.11.2020
|из 🇷🇺Краснодара
|13 150
|43ч 55м (⇵2)
|12.11.2020
|из 🇷🇺Владикавказа
|13 150
|21ч 20м (⇵2)
|05.11.2020
|из 🇷🇺Казани
|13 255
|21ч 20м (⇵2)
|02.11.2020
|из 🇷🇺Ростова-на-Дону
|13 376
|39ч 30м (⇵2)
|26.10.2020
|из 🇷🇺Минеральных Вод
|13 675
|35ч (⇵2)
|28.10.2020
|из 🇷🇺Екатеринбурга
|13 780
|56ч 20м (⇵2)
|16.11.2020
|из 🇷🇺Мурманска
|14 303
|46ч 20м (⇵2)
|20.10.2020
|из 🇷🇺Набережных Челнов (Нижнекамск)
|14 606
|36ч 50м (⇵2)
|29.10.2020
|из 🇷🇺Якутска
|14 620
|2ч 45м
|14.10.2020
|из 🇷🇺Благовещенска
|14 870
|15ч 5м (⇵1)
|07.11.2020
|из 🇷🇺Ульяновска
|15 460
|40ч 35м (⇵2)
|15.10.2020
|из 🇷🇺Оренбурга
|15 472
|31ч 20м (⇵2)
|20.10.2020
|из 🇷🇺Мирного
|16 034
|46ч 5м (⇵1)
|25.11.2020
|из 🇹🇷Антальи
|16 566
|46ч 50м (⇵2)
|26.10.2020
|из 🇷🇺Кировска
|17 229
|44ч (⇵2)
|13.10.2020
|из 🇷🇺Череповеца
|17 635
|45ч (⇵2)
|13.10.2020
|из 🇷🇺Сочи
|19 193
|34ч 55м (⇵2)
|08.11.2020
|из 🇷🇺Самары
|19 593
|53ч 15м (⇵2)
|27.10.2020
|из 🇷🇺Магнитогорска
|19 908
|29ч 20м (⇵2)
|31.10.2020
|из 🇷🇺Владивостока
|21 721
|42ч 45м (⇵1)
|03.12.2020
|из Ялты
|21 810
|15ч 10м (⇵2)
|10.01.2021
|из 🇰🇬Бишкека
|21 884
|13ч (⇵1)
|15.10.2020
|из 🇷🇺Читы
|21 898
|7ч 40м (⇵1)
|28.01.2021
|из 🇷🇺Воронежа
|22 891
|19ч 30м (⇵2)
|05.11.2020
|из 🇰🇿Алматы
|23 003
|24ч 45м (⇵2)
|18.10.2020
|из 🇷🇺Грозного
|23 071
|55ч 35м (⇵2)
|25.11.2020
|из 🇦🇲Еревана
|26 948
|42ч 35м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
Самые популярные направления из Полярного
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Полярного, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Красноярск, Краснодар, Москва и Новосибирск
- 26.10.202020.11.2020
- 30.12.202013.01.2021
- 15.12.202030.12.2020
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