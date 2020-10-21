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Как добраться до Полярного на самолёте

В Полярном 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Polyarnyj Airport» вам не избежать

Список аэропортов Полярного

  1. Полярный PYJ
    Polyarnyj Airport

Самые дешёвые билеты в Полярный из разных городов

Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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ВылетГород вылетаЦенаВремя в пути и пересадки
21.10.2020из 🇷🇺Красноярска5 2002ч 30м
22.10.2020из 🇷🇺Иркутска6 5002ч 5м
19.11.2020из 🇷🇺Улан-Удэ10 13227ч 20м (⇵1)
16.10.2020из 🇷🇺Новосибирска10 1398ч 30м (⇵1)
26.10.2020из 🇷🇺Москвы10 61128ч 25м (⇵1)
15.10.2020из 🇷🇺Омска11 93621ч (⇵1)
29.10.2020из 🇷🇺Уфы12 36217ч 35м (⇵2)
26.10.2020из 🇷🇺Перми12 71046ч 50м (⇵2)
12.11.2020из 🇷🇺Санкт-Петербурга12 83517ч 45м (⇵2)
19.11.2020из 🇷🇺Челябинска12 89732ч 35м (⇵2)
11.11.2020из 🇷🇺Краснодара13 15043ч 55м (⇵2)
12.11.2020из 🇷🇺Владикавказа13 15021ч 20м (⇵2)
05.11.2020из 🇷🇺Казани13 25521ч 20м (⇵2)
02.11.2020из 🇷🇺Ростова-на-Дону13 37639ч 30м (⇵2)
26.10.2020из 🇷🇺Минеральных Вод13 67535ч (⇵2)
28.10.2020из 🇷🇺Екатеринбурга13 78056ч 20м (⇵2)
16.11.2020из 🇷🇺Мурманска14 30346ч 20м (⇵2)
20.10.2020из 🇷🇺Набережных Челнов (Нижнекамск)14 60636ч 50м (⇵2)
29.10.2020из 🇷🇺Якутска14 6202ч 45м
14.10.2020из 🇷🇺Благовещенска14 87015ч 5м (⇵1)
07.11.2020из 🇷🇺Ульяновска15 46040ч 35м (⇵2)
15.10.2020из 🇷🇺Оренбурга15 47231ч 20м (⇵2)
20.10.2020из 🇷🇺Мирного16 03446ч 5м (⇵1)
25.11.2020из 🇹🇷Антальи16 56646ч 50м (⇵2)
26.10.2020из 🇷🇺Кировска17 22944ч (⇵2)
13.10.2020из 🇷🇺Череповеца17 63545ч (⇵2)
13.10.2020из 🇷🇺Сочи19 19334ч 55м (⇵2)
08.11.2020из 🇷🇺Самары19 59353ч 15м (⇵2)
27.10.2020из 🇷🇺Магнитогорска19 90829ч 20м (⇵2)
31.10.2020из 🇷🇺Владивостока21 72142ч 45м (⇵1)
03.12.2020из Ялты21 81015ч 10м (⇵2)
10.01.2021из 🇰🇬Бишкека21 88413ч (⇵1)
15.10.2020из 🇷🇺Читы21 8987ч 40м (⇵1)
28.01.2021из 🇷🇺Воронежа22 89119ч 30м (⇵2)
05.11.2020из 🇰🇿Алматы23 00324ч 45м (⇵2)
18.10.2020из 🇷🇺Грозного23 07155ч 35м (⇵2)
25.11.2020из 🇦🇲Еревана26 94842ч 35м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Полярного, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Красноярск, Краснодар, Москва и Новосибирск

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