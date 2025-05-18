В Виктория Групповая автобусная экскурсия в Пушкинские Горы Хорошо организованная экскурсия. Так как группа была не маленькая выдавали наушники с портативным устройством, чтобы слышать экскурсовода. Ну и конечно прекрасные виды

А Алексей Псков: путешествие во времени Экскурсия понравилась. Благодаря Евгению узнали много интересного об истории города. Евгений-человек очень глубоко знающий историю, рассказывает интересно, легко отвечает на вопросы, любит свой город. Обошли все основные достопримечательности. Однозначно рекомендуем, мы приятно и с пользой провели время.

С Светлана Первое свидание с Псковом (с посещением Кремля) Елизавета прекрасно провела экскурсию. Огромное спасибо ей от нашей компании!!!

Ж Жанна Псков древний и современный читать дальше краю,что мы не заметили, как пролетели 3.5 ч. Была в Покве 2 раз, но узнала от Владимира много новых интересных фактов о городе. Воспользовались советами Владимира, самостоятельно посетили какие - то объекты и не пожалели. В общем, впечатления от экскурсии только положительные! Владимир, не смотря на не самую приятную погоду, заинтересовал нас своим рассказом о Пскове, увлеченностью своим делом, любовью к своему

Т Татьяна Первое свидание с Псковом (с посещением Кремля) Великолепно! Лучшая экскурсия и лучший экскурсовод. Огромная благодарность Елизавете!

е елена Обзорная пешеходная экскурсия по Кремлю и центру Пскова Наша гид Мария. Грамотная речь. Как реченька течей ее голос и интонация завораживают. Задорная, позитивная. Отвечает на все вопросы. Милый человек. Влюбленный в свою работу и в свой край. Время пролетело как ветерок. Очень рекомендую этого гида.

Ж Жанна Старый Изборск и Псково-Печерский монастырь: путешествие к истокам Руси Очень понравилась подача материала, грамотная речь, глубокие знания истории родного края, а также организаторские способности(все наши запросы были учтены и выполнены). Даже дождь и холодная погода не испортили нам настроения от отличной экскурсии. Никита, спасибо Вам большое

Э Эдуард «Псковская Исландия» - из Пскова на острова (всё включено) читать дальше женского монастыря, всем рекомендую, после суеты города попадаешь в тихую гавань покоя. По дороге гид Борис рассказал много интересных фактов об истории мест, которые посещали, вся информация доносилась не навязчиво, как будто провели время в дружеской беседе. Ну конечно острова! Место из другого мира, не вижу смысла описывать банальные вещи о природе и тишине, рекомендую побывать, самому посмотреть и почувствовать. Отдельное спасибо Гиду Борису, очень много зависит от человека, который преподносит информацию. Побывали на экскурсии на Островах, масса впечатлений, Экскурсия очень грамотно составлена, начинается с ознакомления истории города и края, далее посещение Спасо-Елеазаровского

Л Леонид В Пушкинские Горы - в небольшой группе читать дальше за нашу безопасность и спокойствие в пути. Отдельно, огромная благодарность нашему гиду в поездке Светлане Бакаловой за высокий профессионализм и любовь к Пушкину и всему, что с ним связано. Много информации было получено в поездке, но увлеченность гида и её ненавязчивая подача материала очень нам понравилась. Приятное "послевкусие" после этой экскурсии!!! Очень довольны экскурсией в мини группе в Пушкинские горы. Светлана, водитель, приятно удивила очень профессиональным вождением минивэна. Огромное ей спасибо