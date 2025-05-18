Групповая
Лучший выборПутешествие из Пскова в Изборск и Печоры: история и духовные подвиги
Погрузитесь в историю древней Руси, посетив Изборск и Печоры. Легенды, крепости и монастыри ждут вас в этом увлекательном путешествии
Начало: На площади Ленина, в Пскове
Завтра в 11:30
28 мая в 11:30
2500 ₽ за человека
Групповая
Групповая автобусная экскурсия в Пушкинские Горы из Пскова
Исследуйте исторические уголки Пушкинских Гор, где каждый камень хранит память о великом поэте
Начало: На площади Ленина в г. Псков
28 мая в 09:00
29 мая в 09:00
3100 ₽ за человека
Групповая
до 20 чел.
В трендеВ Пушкинские Горы - в мини-группе
Путешествие в Пушкинские Горы раскроет тайны жизни и творчества великого поэта. Присоединяйтесь к мини-группе и откройте для себя удивительный мир Пушкина
Начало: На площади Ленина в Пскове
Расписание: во вторник и субботу в 09:30
31 мая в 09:30
3 июн в 09:30
4000 ₽ за человека
Групповая
до 15 чел.
Запсковские сказки: экскурсия по скрытым уголкам Пскова
Погрузитесь в историю Пскова и его уникальных храмов. Узнайте тайны, которые скрывают древние постройки, и насладитесь видами на слияние рек Псковы и Великой
Начало: На площади Ленина
Сегодня в 15:30
28 мая в 15:30
600 ₽ за человека
Групповая
до 15 чел.
Лучший выборДревняя Русь без тоски: Изборск
Изборск - древний город с крепостью и захватывающими видами. Погрузитесь в историю, гуляя по улицам и холмам, где начиналась Русь
Начало: Изборск, Минская улица
7 июн в 11:00
8 июн в 11:00
1777 ₽ за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Экскурсия по древнему Пскову
Путешествие в Псков: индивидуальная экскурсия по кремлю и старинным улочкам. Узнайте о средневековой архитектуре и истории города
1 июн в 09:30
4 июн в 09:30
4600 ₽ за всё до 6 чел.
Групповая
до 20 чел.
Обзорная пешеходная экскурсия по историческому центру Пскова
Приглашаем вас на захватывающее путешествие по страницам истории Пскова, где каждый камень хранит легенды древних времен
Начало: На площади Ленина
28 мая в 12:00
31 мая в 12:00
700 ₽ за человека
Индивидуальная
до 5 чел.
Псков: путешествие сквозь века - от Вещего Олега до Пушкина
Погрузитесь в уникальную атмосферу Пскова, где каждый камень дышит историей, а каждый уголок хранит легенды
Начало: Ольгинская часовня
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
4000 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Псковские храмы: погружение в древнюю архитектуру
Прогуляйтесь по Пскову и откройте для себя шедевры церковного зодчества, погружаясь в атмосферу древнего города
30 мая в 09:00
31 мая в 09:00
9500 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
По древнему Пскову с историком
Прогулка по древнему Пскову с историком: увлекательное путешествие в прошлое города с осмотром уникальных архитектурных памятников и исторических мест
Сегодня в 22:30
Завтра в 22:30
5400 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Псков: пивная Мекка северо-запада
Уникальная экскурсия для любителей пива: дегустация, история и тайны производства. Откройте для себя новые вкусы и насладитесь атмосферой
Завтра в 15:00
28 мая в 15:00
12 900 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Россия начинается здесь: индивидуальная экскурсия по Пскову
При посещении древнего города самое важное - хороший проводник. Я помогу вам узнать Псков как старого доброго друга
29 мая в 14:00
3 июн в 08:00
6490 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Псково-Печёрский монастырь и Изборско-Мальская долина
Перенеситесь в мир древнерусских сказаний и православных святынь. Узнайте историю Псково-Печёрского монастыря и Изборско-Мальской долины
Начало: На улице Мирная
31 мая в 09:00
1 июн в 09:00
11 300 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Экспресс-знакомство с Псковом: история, архитектура и уникальные места
Ваш уникальный шанс погрузиться в атмосферу древнего Пскова, увидеть его главные достопримечательности и узнать малоизвестные факты всего за 1 час
Сегодня в 14:30
Завтра в 08:30
5500 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Псковский кремль: групповая экскурсия в сердце истории Пскова
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Псковскому кремлю, где каждый камень рассказывает свою историю
Начало: Центральный вход в Псковский Кремль
29 мая в 10:00
30 мая в 10:00
2000 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Псков - твердыня северо-западной Руси
Один из древнейших городов Руси, Псков, считался щитом от натиска с запада. Узнайте о его значении и быте псковичей
Начало: У входа в кремль
Сегодня в 17:00
Завтра в 14:00
4000 ₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 12 чел.
Однажды в Пскове: путешествие по историческому сердцу города
Погрузитесь в историю Пскова: Кремль, Троицкий собор и Довмонтов город откроют вам свои тайны. Уникальные белые церкви и величественные башни ждут вас
Начало: На площади Ленина
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
5400 ₽ за всё до 12 чел.
Групповая
до 18 чел.
Святые Печоры и древний Изборск
Путешествие в Печоры и Изборск обещает захватывающие истории и великолепные виды. Узнайте о старцах монастыря и легендах Изборска
Начало: На площади Ленина в Пскове
Расписание: в среду и воскресенье в 11:00
28 мая в 11:00
1 июн в 11:00
3400 ₽ за человека
Индивидуальная
до 5 чел.
Исторический Псков: Кремль и центр
Индивидуальная экскурсия по Пскову: погрузитесь в атмосферу древнего города, осмотрите Кремль и узнайте множество интересных фактов
Начало: На Октябрьском проспекте
Сегодня в 14:00
Завтра в 08:00
5500 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Изборск, Мальская долина и Печоры: автоэкскурсия
Погрузитесь в атмосферу древности, посетив Изборск и Печоры. Узнайте историю Псковской земли и насладитесь природными красотами
Начало: У места вашего проживания
Сегодня в 10:00
Завтра в 15:00
21 300 ₽ за всё до 4 чел.
Групповая
до 18 чел.
Лучший выборСтарый Изборск и Печорский монастырь
Погрузитесь в историю Псковской области, посетив средневековую крепость, Труворово городище и Псково-Печорский монастырь. Комфортная поездка в мини-группе
Начало: На Октябрьской площади
Расписание: в среду, четверг и воскресенье в 11:30
28 мая в 11:30
29 мая в 11:30
3500 ₽ за человека
Групповая
до 18 чел.
Россия начинается в Пскове
Проведите день в Пскове, погрузившись в его историю и культуру. Узнайте о крепости Кром, Троицком соборе и других знаковых местах города
Начало: На Октябрьской площади
Расписание: в понедельник, вторник, пятницу и субботу в 11:00
Завтра в 11:00
30 мая в 11:00
2000 ₽ за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
Псков и его окрестности: экскурсия с индивидуальным подходом
Откройте для себя уникальный Псков: его кремль, монастыри и башни. Индивидуальный маршрут с учетом ваших интересов
Начало: Выберем так, чтобы это было вам удобно
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
7693 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
«Где живете? В палатах!»: путешествие по средневековой Рублевке Пскова
Погрузитесь в атмосферу средневекового Пскова, где каждый камень хранит истории о богатстве и власти
Начало: У Двора Подзноева
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
3600 ₽ за всё до 6 чел.
Групповая
до 18 чел.
Каменные стражи Северной Руси
Погрузитесь в атмосферу древней Руси, посетив Псковский Кром, Изборскую крепость и Печорский монастырь. Узнайте больше об истории и культуре региона
Начало: На Советской улице
Расписание: в четверг и воскресенье в 09:00
8 июн в 09:00
15 июн в 09:00
4500 ₽ за человека
Индивидуальная
до 5 чел.
Первое свидание с Псковом (с посещением Кремля)
Приглашаю на индивидуальную экскурсию по Пскову с посещением Кремля. Узнайте историю города, насладитесь его атмосферой и уникальными достопримечательностями
Начало: По договорённости
30 мая в 10:30
2 июн в 12:00
5385 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выборВлюбиться в Псков за 1 день
Погрузитесь в удивительный мир Пскова, где каждый камень рассказывает свою историю. Исследуйте город с локальным гидом и создайте незабываемые воспоминания
9 июн в 08:30
10 июн в 08:30
6880 ₽ за всё до 4 чел.
Групповая
В трендеБольшой Псков на автобусе и пешком
Увидеть и узнать самое главное в древнем городе на групповой экскурсии
Начало: На площади Ленина в г. Псков
Завтра в 10:30
29 мая в 10:30
2000 ₽ за человека
-
10%
Групповая
до 15 чел.
Псковский кремль и ближнее Запсковье
Узнайте о зарождении Пскова, пройдите по Довмонтову городу и насладитесь видом на слияние рек. Впечатления и исторические факты ждут вас
Начало: Экскурсии: у входа в библиотеку ИМ.И.И. Василёва (...
12 июн в 15:00
14 июн в 11:00
1200 ₽
1333 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Пушкинские Горы в Пскове: погружение в мир Михайловской ссылки
Приглашаем на уникальное путешествие по местам, связанным с жизнью и творчеством А.С. Пушкина в Псковской области
Начало: В Пскове
30 мая в 08:00
3 июн в 08:00
14 500 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Псков: монастыри и легенды
Откройте для себя уникальные исторические и природные достопримечательности Псковской области, включая древние монастыри и живописные виды
Сегодня в 10:00
28 мая в 10:30
14 500 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Псков древний и современный
Путешествие по Пскову откроет вам тайны города от древности до наших дней. Узнайте о Псковском кремле, Троицком соборе и псковской демократии
Начало: У входа в библиотеку ИМ.И.И. Василёва (бывший кино...
1 июн в 08:00
2 июн в 08:00
7407 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Изборск и Печоры: 2 твердыни Северо-Западной Руси
Посетить древний город, Мальскую долину и Псково-Печерский монастырь - из Пскова
3 июн в 09:00
4 июн в 09:00
12 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Лучший выборПсков: путешествие во времени
Погрузитесь в богатую историю Пскова, пройдитесь по историческим местам и узнайте уникальные истории, стоящие за древними стенами
Начало: На площади Ленина
28 мая в 09:00
30 мая в 09:00
4000 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Псков: погружение в историю Сердца древнего Пскова
Приглашаем в увлекательное путешествие по Сердцу древнего Пскова, где каждый камень хранит легенды и истории
Начало: У главного входа в Кремль
Сегодня в 11:00
Завтра в 08:30
4000 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Изборск и Печоры: хранители древнего наследия (на вашем авто)
Оставьте традиционные маршруты и отправьтесь в увлекательное путешествие по древним селам и историческим местам Псковской области
Завтра в 09:00
31 мая в 09:00
6436 ₽ за всё до 5 чел.
Групповая
В Пушкинские Горы - за вдохновением поэта
Путешествие по местам, где жил и творил Пушкин. Посетите усадьбы, монастырь и узнайте больше о жизни великого поэта
Начало: В центе города Псков
31 мая в 09:00
14 июн в 09:00
2200 ₽ за человека
Индивидуальная
до 17 чел.
Псков древний и самобытный (на вашем автомобиле)
Погулять по историческому центру и узнать самое интересное о его знаковых местах
Начало: Октябрьский проспект
Сегодня в 14:00
Завтра в 08:00
6000 ₽ за всё до 17 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
«Приветствую тебя, пустынный уголок!» - поездка в Пушкинские Горы (на вашем авто)
О повседневности поэта, творчестве и образах, знакомых с детства, в мемориальном музее-заповеднике
Начало: На площади Ленина (это самый центр Пскова) либо ги...
Сегодня в 09:00
28 мая в 09:00
13 335 ₽ за всё до 5 чел.
Фотопрогулка
до 6 чел.
Фотоэкскурсия по Пскову «Набережные двух рек»
Фото-прогулка в Пскове: посетите знаковые места, узнайте о развитии города и сделайте незабываемые фотографии на фоне исторических достопримечательностей
Начало: У входа в отель Покровский. Ул. Кузнецкая д. 2
28 мая в 13:00
29 мая в 09:00
4000 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 25 чел.
Мастер-класс по сыроделию в окрестностях Пскова
Профессиональный сыродел проведет вас через увлекательный процесс создания крафтового сыра. Подходит для всех возрастов
Начало: В деревне Паниковичи Псковской области
31 мая в 09:00
1 июн в 09:30
от 6000 ₽ за всё до 25 чел.
Водная прогулка
«Псковская Исландия» - из Пскова на острова (всё включено)
Добраться до Талабских островов на катере, посетить древние храмы и погулять по песчаным дюнам
Начало: Гостиница в Пскове
Сегодня в 09:00
Завтра в 16:00
27 500 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Литературный Псков для старших школьников и взрослых
Узнайте о Пушкине, Каверине и Гоголе в Пскове. Интересные факты и места, связанные с великими писателями, ждут вас на этой увлекательной экскурсии
Начало: У башни Кутекрома
31 мая в 10:00
1 июн в 14:00
4000 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Псков, Изборск и Остров: три города - три крепости (на вашем авто)
Узнать историю Псковской земли, побывать в древних цитаделях и почувствовать дух Средневековья
Начало: Ольгинская часовня
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
9000 ₽ за всё до 5 чел.
Водная прогулка
Талабские острова из Пскова
Откройте для себя Талабские острова: час пути из Пскова, древние храмы и уникальная природа в сопровождении опытного гида
Начало: В центре города Пскова
29 мая в 09:00
5 июн в 09:00
4000 ₽ за человека
В первую очередь Псков славится своим Кремлем, различными соборами и храмами. Туристы гуляют по набережной и любуются на реки Великую и Псковскую. Псков — город истории, каждый участок земли в городе напоминает о происшествии прошлых веков. Люди едут сюда дышать свежим воздухом в музее-заповеднике и любоваться на красивые закаты на зелёных холмах города. В городе кажется, что время стоит на месте, ведь здесь выглядит все также, как в XV веке
Последние отзывы на экскурсии
- ВВиктория18 мая 2025Хорошо организованная экскурсия. Так как группа была не маленькая выдавали наушники с портативным устройством, чтобы слышать экскурсовода. Ну и конечно прекрасные виды
- ААлексей18 мая 2025Экскурсия понравилась. Благодаря Евгению узнали много интересного об истории города. Евгений-человек очень глубоко знающий историю, рассказывает интересно, легко отвечает на вопросы, любит свой город. Обошли все основные достопримечательности. Однозначно рекомендуем, мы приятно и с пользой провели время.
- ССветлана18 мая 2025Елизавета прекрасно провела экскурсию. Огромное спасибо ей от нашей компании!!!
- ЖЖанна18 мая 2025Владимир, не смотря на не самую приятную погоду, заинтересовал нас своим рассказом о Пскове, увлеченностью своим делом, любовью к своему
- ТТатьяна18 мая 2025Великолепно! Лучшая экскурсия и лучший экскурсовод. Огромная благодарность Елизавете!
- еелена18 мая 2025Наша гид Мария. Грамотная речь. Как реченька течей ее голос и интонация завораживают. Задорная, позитивная. Отвечает на все вопросы. Милый человек. Влюбленный в свою работу и в свой край. Время пролетело как ветерок. Очень рекомендую этого гида.
- ЖЖанна18 мая 2025Очень понравилась подача материала, грамотная речь, глубокие знания истории родного края, а также организаторские способности(все наши запросы были учтены и выполнены). Даже дождь и холодная погода не испортили нам настроения от отличной экскурсии. Никита, спасибо Вам большое
- ЭЭдуард18 мая 2025Побывали на экскурсии на Островах, масса впечатлений, Экскурсия очень грамотно составлена, начинается с ознакомления истории города и края, далее посещение Спасо-Елеазаровского
- ЛЛеонид17 мая 2025Очень довольны экскурсией в мини группе в Пушкинские горы. Светлана, водитель, приятно удивила очень профессиональным вождением минивэна. Огромное ей спасибо
- ЮЮлия17 мая 2025Экскурсия по пушкинским местам стала для нас настоящим путешествием во времени. Светлана мастерски погрузила нас в атмосферу пирушек у бани,
Ответы на вопросы от путешественников по Пскову
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В мае 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 45
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Сколько стоит экскурсия по Пскову в мае 2025
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