Экскурсии в Пскове

Найдено 199 экскурсий в Пскове, цены от 590 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на май, июнь и июль в 2025 году
Автобусная экскурсия из Пскова в Изборск и Печоры
На автобусе
7 часов
539 отзывов
Групповая
Лучший выбор
Путешествие из Пскова в Изборск и Печоры: история и духовные подвиги
Погрузитесь в историю древней Руси, посетив Изборск и Печоры. Легенды, крепости и монастыри ждут вас в этом увлекательном путешествии
Начало: На площади Ленина, в Пскове
Завтра в 11:30
28 мая в 11:30
2500 ₽ за человека
Групповая автобусная экскурсия в Пушкинские Горы
На автобусе
10 часов
408 отзывов
Групповая
Групповая автобусная экскурсия в Пушкинские Горы из Пскова
Исследуйте исторические уголки Пушкинских Гор, где каждый камень хранит память о великом поэте
Начало: На площади Ленина в г. Псков
28 мая в 09:00
29 мая в 09:00
3100 ₽ за человека
В Пушкинские Горы - в небольшой группе
На автобусе
9 часов
43 отзыва
Групповая
до 20 чел.
В тренде
В Пушкинские Горы - в мини-группе
Путешествие в Пушкинские Горы раскроет тайны жизни и творчества великого поэта. Присоединяйтесь к мини-группе и откройте для себя удивительный мир Пушкина
Начало: На площади Ленина в Пскове
Расписание: во вторник и субботу в 09:30
31 мая в 09:30
3 июн в 09:30
4000 ₽ за человека
Запсковские сказки
Пешая
2 часа
150 отзывов
Групповая
до 15 чел.
Запсковские сказки: экскурсия по скрытым уголкам Пскова
Погрузитесь в историю Пскова и его уникальных храмов. Узнайте тайны, которые скрывают древние постройки, и насладитесь видами на слияние рек Псковы и Великой
Начало: На площади Ленина
Сегодня в 15:30
28 мая в 15:30
600 ₽ за человека
Древняя Русь без тоски: Изборск
Пешая
2.5 часа
128 отзывов
Групповая
до 15 чел.
Лучший выбор
Древняя Русь без тоски: Изборск
Изборск - древний город с крепостью и захватывающими видами. Погрузитесь в историю, гуляя по улицам и холмам, где начиналась Русь
Начало: Изборск, Минская улица
7 июн в 11:00
8 июн в 11:00
1777 ₽ за человека
Экскурсия по древнему Пскову
Пешая
3.5 часа
9 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Экскурсия по древнему Пскову
Путешествие в Псков: индивидуальная экскурсия по кремлю и старинным улочкам. Узнайте о средневековой архитектуре и истории города
1 июн в 09:30
4 июн в 09:30
4600 ₽ за всё до 6 чел.
Обзорная пешеходная экскурсия по Кремлю и центру Пскова
Пешая
2.5 часа
376 отзывов
Групповая
до 20 чел.
Обзорная пешеходная экскурсия по историческому центру Пскова
Приглашаем вас на захватывающее путешествие по страницам истории Пскова, где каждый камень хранит легенды древних времен
Начало: На площади Ленина
28 мая в 12:00
31 мая в 12:00
700 ₽ за человека
Псков: от древности до наших дней
Пешая
2 часа
370 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Псков: путешествие сквозь века - от Вещего Олега до Пушкина
Погрузитесь в уникальную атмосферу Пскова, где каждый камень дышит историей, а каждый уголок хранит легенды
Начало: Ольгинская часовня
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
4000 ₽ за всё до 5 чел.
Город-храм Псков: шедевры церковного зодчества (на вашем автомобиле)
4 часа
38 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Псковские храмы: погружение в древнюю архитектуру
Прогуляйтесь по Пскову и откройте для себя шедевры церковного зодчества, погружаясь в атмосферу древнего города
30 мая в 09:00
31 мая в 09:00
9500 ₽ за всё до 4 чел.
По древнему Пскову с историком
Пешая
3 часа
124 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
По древнему Пскову с историком
Прогулка по древнему Пскову с историком: увлекательное путешествие в прошлое города с осмотром уникальных архитектурных памятников и исторических мест
Сегодня в 22:30
Завтра в 22:30
5400 ₽ за всё до 3 чел.
Псков: пивная Мекка северо-запада
На машине
3 часа
8 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Псков: пивная Мекка северо-запада
Уникальная экскурсия для любителей пива: дегустация, история и тайны производства. Откройте для себя новые вкусы и насладитесь атмосферой
Завтра в 15:00
28 мая в 15:00
12 900 ₽ за всё до 4 чел.
Россия начинается здесь
На машине
3 часа
53 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Россия начинается здесь: индивидуальная экскурсия по Пскову
При посещении древнего города самое важное - хороший проводник. Я помогу вам узнать Псков как старого доброго друга
29 мая в 14:00
3 июн в 08:00
6490 ₽ за всё до 4 чел.
Псково-Печерский монастырь и Изборско-Мальская долина
На машине
5.5 часов
52 отзыва
Индивидуальная
до 3 чел.
Псково-Печёрский монастырь и Изборско-Мальская долина
Перенеситесь в мир древнерусских сказаний и православных святынь. Узнайте историю Псково-Печёрского монастыря и Изборско-Мальской долины
Начало: На улице Мирная
31 мая в 09:00
1 июн в 09:00
11 300 ₽ за всё до 3 чел.
Экспресс-знакомство: весь Псков за 1 час
На машине
На микроавтобусе
1.5 часа
13 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Экспресс-знакомство с Псковом: история, архитектура и уникальные места
Ваш уникальный шанс погрузиться в атмосферу древнего Пскова, увидеть его главные достопримечательности и узнать малоизвестные факты всего за 1 час
Сегодня в 14:30
Завтра в 08:30
5500 ₽ за всё до 3 чел.
Первое знакомство с Псковским кремлём
Пешая
1 час
555 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Псковский кремль: групповая экскурсия в сердце истории Пскова
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Псковскому кремлю, где каждый камень рассказывает свою историю
Начало: Центральный вход в Псковский Кремль
29 мая в 10:00
30 мая в 10:00
2000 ₽ за всё до 5 чел.
Псков - твердыня северо-западной Руси
Пешая
2.5 часа
84 отзыва
Индивидуальная
до 8 чел.
Псков - твердыня северо-западной Руси
Один из древнейших городов Руси, Псков, считался щитом от натиска с запада. Узнайте о его значении и быте псковичей
Начало: У входа в кремль
Сегодня в 17:00
Завтра в 14:00
4000 ₽ за всё до 8 чел.
Однажды в Пскове
Пешая
На микроавтобусе
3 часа
107 отзывов
Индивидуальная
до 12 чел.
Однажды в Пскове: путешествие по историческому сердцу города
Погрузитесь в историю Пскова: Кремль, Троицкий собор и Довмонтов город откроют вам свои тайны. Уникальные белые церкви и величественные башни ждут вас
Начало: На площади Ленина
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
5400 ₽ за всё до 12 чел.
Святые Печоры и древний Изборск: экскурсия в небольшой группе
На автобусе
На микроавтобусе
6 часов
22 отзыва
Групповая
до 18 чел.
Святые Печоры и древний Изборск
Путешествие в Печоры и Изборск обещает захватывающие истории и великолепные виды. Узнайте о старцах монастыря и легендах Изборска
Начало: На площади Ленина в Пскове
Расписание: в среду и воскресенье в 11:00
28 мая в 11:00
1 июн в 11:00
3400 ₽ за человека
Псков: обзорная экскурсия с посещением Кремля
Пешая
2 часа
197 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Исторический Псков: Кремль и центр
Индивидуальная экскурсия по Пскову: погрузитесь в атмосферу древнего города, осмотрите Кремль и узнайте множество интересных фактов
Начало: На Октябрьском проспекте
Сегодня в 14:00
Завтра в 08:00
5500 ₽ за всё до 5 чел.
Изборск, Мальская долина и Печоры: автомобильная экскурсия (всё включено)
На машине
На микроавтобусе
5.5 часов
11 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Изборск, Мальская долина и Печоры: автоэкскурсия
Погрузитесь в атмосферу древности, посетив Изборск и Печоры. Узнайте историю Псковской земли и насладитесь природными красотами
Начало: У места вашего проживания
Сегодня в 10:00
Завтра в 15:00
21 300 ₽ за всё до 4 чел.
Старый Изборск и Печорский монастырь: из Пскова в небольшой группе
На автобусе
На микроавтобусе
7 часов
40 отзывов
Групповая
до 18 чел.
Лучший выбор
Старый Изборск и Печорский монастырь
Погрузитесь в историю Псковской области, посетив средневековую крепость, Труворово городище и Псково-Печорский монастырь. Комфортная поездка в мини-группе
Начало: На Октябрьской площади
Расписание: в среду, четверг и воскресенье в 11:30
28 мая в 11:30
29 мая в 11:30
3500 ₽ за человека
Россия начинается в Пскове
На автобусе
7 часов
7 отзывов
Групповая
до 18 чел.
Россия начинается в Пскове
Проведите день в Пскове, погрузившись в его историю и культуру. Узнайте о крепости Кром, Троицком соборе и других знаковых местах города
Начало: На Октябрьской площади
Расписание: в понедельник, вторник, пятницу и субботу в 11:00
Завтра в 11:00
30 мая в 11:00
2000 ₽ за человека
Псков и его окрестности - с интересом и любовью
Пешая
2 часа
191 отзыв
Индивидуальная
до 10 чел.
Псков и его окрестности: экскурсия с индивидуальным подходом
Откройте для себя уникальный Псков: его кремль, монастыри и башни. Индивидуальный маршрут с учетом ваших интересов
Начало: Выберем так, чтобы это было вам удобно
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
7693 ₽ за всё до 10 чел.
«Где живете? В палатах!» - гуляем по средневековой Рублевке
Пешая
1.5 часа
26 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
«Где живете? В палатах!»: путешествие по средневековой Рублевке Пскова
Погрузитесь в атмосферу средневекового Пскова, где каждый камень хранит истории о богатстве и власти
Начало: У Двора Подзноева
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
3600 ₽ за всё до 6 чел.
Каменные стражи Северной Руси: Псков, Изборск и Печоры
На автобусе
9 часов
8 отзывов
Групповая
до 18 чел.
Каменные стражи Северной Руси
Погрузитесь в атмосферу древней Руси, посетив Псковский Кром, Изборскую крепость и Печорский монастырь. Узнайте больше об истории и культуре региона
Начало: На Советской улице
Расписание: в четверг и воскресенье в 09:00
8 июн в 09:00
15 июн в 09:00
4500 ₽ за человека
Первое свидание с Псковом (с посещением Кремля)
Пешая
2.5 часа
129 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Первое свидание с Псковом (с посещением Кремля)
Приглашаю на индивидуальную экскурсию по Пскову с посещением Кремля. Узнайте историю города, насладитесь его атмосферой и уникальными достопримечательностями
Начало: По договорённости
30 мая в 10:30
2 июн в 12:00
5385 ₽ за всё до 5 чел.
Влюбиться в Псков за 1 день
На машине
2 часа
85 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выбор
Влюбиться в Псков за 1 день
Погрузитесь в удивительный мир Пскова, где каждый камень рассказывает свою историю. Исследуйте город с локальным гидом и создайте незабываемые воспоминания
9 июн в 08:30
10 июн в 08:30
6880 ₽ за всё до 4 чел.
Большой Псков на автобусе и пешком
На автобусе
7.5 часов
118 отзывов
Групповая
В тренде
Большой Псков на автобусе и пешком
Увидеть и узнать самое главное в древнем городе на групповой экскурсии
Начало: На площади Ленина в г. Псков
Завтра в 10:30
29 мая в 10:30
2000 ₽ за человека
Псковский кремль и ближнее Запсковье
Пешая
3 часа
-
10%
27 отзывов
Групповая
до 15 чел.
Псковский кремль и ближнее Запсковье
Узнайте о зарождении Пскова, пройдите по Довмонтову городу и насладитесь видом на слияние рек. Впечатления и исторические факты ждут вас
Начало: Экскурсии: у входа в библиотеку ИМ.И.И. Василёва (...
12 июн в 15:00
14 июн в 11:00
1200 ₽1333 ₽ за человека
По местам Михайловской ссылки Пушкина (на вашем автомобиле)
9 часов
55 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Пушкинские Горы в Пскове: погружение в мир Михайловской ссылки
Приглашаем на уникальное путешествие по местам, связанным с жизнью и творчеством А.С. Пушкина в Псковской области
Начало: В Пскове
30 мая в 08:00
3 июн в 08:00
14 500 ₽ за всё до 4 чел.
Неизведанные красоты Псковской области
На машине
3.5 часа
6 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Псков: монастыри и легенды
Откройте для себя уникальные исторические и природные достопримечательности Псковской области, включая древние монастыри и живописные виды
Сегодня в 10:00
28 мая в 10:30
14 500 ₽ за всё до 4 чел.
Псков древний и современный
Пешая
3.5 часа
340 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Псков древний и современный
Путешествие по Пскову откроет вам тайны города от древности до наших дней. Узнайте о Псковском кремле, Троицком соборе и псковской демократии
Начало: У входа в библиотеку ИМ.И.И. Василёва (бывший кино...
1 июн в 08:00
2 июн в 08:00
7407 ₽ за всё до 10 чел.
Изборск и Печоры: 2 твердыни Северо-Западной Руси
На машине
6 часов
5 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Изборск и Печоры: 2 твердыни Северо-Западной Руси
Посетить древний город, Мальскую долину и Псково-Печерский монастырь - из Пскова
3 июн в 09:00
4 июн в 09:00
12 000 ₽ за всё до 4 чел.
Псков: путешествие во времени
Пешая
3 часа
161 отзыв
Индивидуальная
до 10 чел.
Лучший выбор
Псков: путешествие во времени
Погрузитесь в богатую историю Пскова, пройдитесь по историческим местам и узнайте уникальные истории, стоящие за древними стенами
Начало: На площади Ленина
28 мая в 09:00
30 мая в 09:00
4000 ₽ за всё до 10 чел.
Сердце древнего Пскова
Пешая
1 час
40 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Псков: погружение в историю Сердца древнего Пскова
Приглашаем в увлекательное путешествие по Сердцу древнего Пскова, где каждый камень хранит легенды и истории
Начало: У главного входа в Кремль
Сегодня в 11:00
Завтра в 08:30
4000 ₽ за всё до 3 чел.
Изборск и Печоры: хранители древнего наследия (на вашем авто)
7.5 часов
191 отзыв
Индивидуальная
до 5 чел.
Изборск и Печоры: хранители древнего наследия (на вашем авто)
Оставьте традиционные маршруты и отправьтесь в увлекательное путешествие по древним селам и историческим местам Псковской области
Завтра в 09:00
31 мая в 09:00
6436 ₽ за всё до 5 чел.
В Пушкинские Горы - за вдохновением поэта
На автобусе
10 часов
32 отзыва
Групповая
В Пушкинские Горы - за вдохновением поэта
Путешествие по местам, где жил и творил Пушкин. Посетите усадьбы, монастырь и узнайте больше о жизни великого поэта
Начало: В центе города Псков
31 мая в 09:00
14 июн в 09:00
2200 ₽ за человека
Псков древний и самобытный (на вашем автомобиле)
2 часа
94 отзыва
Индивидуальная
до 17 чел.
Псков древний и самобытный (на вашем автомобиле)
Погулять по историческому центру и узнать самое интересное о его знаковых местах
Начало: Октябрьский проспект
Сегодня в 14:00
Завтра в 08:00
6000 ₽ за всё до 17 чел.
«Приветствую тебя, пустынный уголок!» - поездка в Пушкинские Горы (на вашем авто)
8 часов
78 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
«Приветствую тебя, пустынный уголок!» - поездка в Пушкинские Горы (на вашем авто)
О повседневности поэта, творчестве и образах, знакомых с детства, в мемориальном музее-заповеднике
Начало: На площади Ленина (это самый центр Пскова) либо ги...
Сегодня в 09:00
28 мая в 09:00
13 335 ₽ за всё до 5 чел.
Фотоэкскурсия по Пскову «Набережные двух рек»
Пешая
2.5 часа
26 отзывов
Фотопрогулка
до 6 чел.
Фотоэкскурсия по Пскову «Набережные двух рек»
Фото-прогулка в Пскове: посетите знаковые места, узнайте о развитии города и сделайте незабываемые фотографии на фоне исторических достопримечательностей
Начало: У входа в отель Покровский. Ул. Кузнецкая д. 2
28 мая в 13:00
29 мая в 09:00
4000 ₽ за всё до 6 чел.
Мастер-класс по сыроделию в окрестностях Пскова
2.5 часа
97 отзывов
Индивидуальная
до 25 чел.
Мастер-класс по сыроделию в окрестностях Пскова
Профессиональный сыродел проведет вас через увлекательный процесс создания крафтового сыра. Подходит для всех возрастов
Начало: В деревне Паниковичи Псковской области
31 мая в 09:00
1 июн в 09:30
от 6000 ₽ за всё до 25 чел.
«Псковская Исландия» - из Пскова на острова (всё включено)
На катере
6 часов
61 отзыв
Водная прогулка
«Псковская Исландия» - из Пскова на острова (всё включено)
Добраться до Талабских островов на катере, посетить древние храмы и погулять по песчаным дюнам
Начало: Гостиница в Пскове
Сегодня в 09:00
Завтра в 16:00
27 500 ₽ за всё до 4 чел.
Литературный Псков для старших школьников и взрослых
Пешая
2 часа
24 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Литературный Псков для старших школьников и взрослых
Узнайте о Пушкине, Каверине и Гоголе в Пскове. Интересные факты и места, связанные с великими писателями, ждут вас на этой увлекательной экскурсии
Начало: У башни Кутекрома
31 мая в 10:00
1 июн в 14:00
4000 ₽ за всё до 10 чел.
Псков, Изборск и Остров: три города - три крепости (на вашем авто)
8 часов
15 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Псков, Изборск и Остров: три города - три крепости (на вашем авто)
Узнать историю Псковской земли, побывать в древних цитаделях и почувствовать дух Средневековья
Начало: Ольгинская часовня
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
9000 ₽ за всё до 5 чел.
Талабские острова из Пскова: на автобусе и катере
На автобусе
На катере
На микроавтобусе
6 часов
9 отзывов
Водная прогулка
Талабские острова из Пскова
Откройте для себя Талабские острова: час пути из Пскова, древние храмы и уникальная природа в сопровождении опытного гида
Начало: В центре города Пскова
29 мая в 09:00
5 июн в 09:00
4000 ₽ за человека

Что посмотреть в Пскове на экскурсиях?

В первую очередь Псков славится своим Кремлем, различными соборами и храмами. Туристы гуляют по набережной и любуются на реки Великую и Псковскую. Псков — город истории, каждый участок земли в городе напоминает о происшествии прошлых веков. Люди едут сюда дышать свежим воздухом в музее-заповеднике и любоваться на красивые закаты на зелёных холмах города. В городе кажется, что время стоит на месте, ведь здесь выглядит все также, как в XV веке

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Виктория
    18 мая 2025
    Групповая автобусная экскурсия в Пушкинские Горы
    Хорошо организованная экскурсия. Так как группа была не маленькая выдавали наушники с портативным устройством, чтобы слышать экскурсовода. Ну и конечно прекрасные виды
    Хорошо организованная экскурсия. Так как группа была не маленькая выдавали наушники с портативным устройством, чтобы слышатьХорошо организованная экскурсия. Так как группа была не маленькая выдавали наушники с портативным устройством, чтобы слышатьХорошо организованная экскурсия. Так как группа была не маленькая выдавали наушники с портативным устройством, чтобы слышатьХорошо организованная экскурсия. Так как группа была не маленькая выдавали наушники с портативным устройством, чтобы слышатьХорошо организованная экскурсия. Так как группа была не маленькая выдавали наушники с портативным устройством, чтобы слышать
  • А
    Алексей
    18 мая 2025
    Псков: путешествие во времени
    Экскурсия понравилась. Благодаря Евгению узнали много интересного об истории города. Евгений-человек очень глубоко знающий историю, рассказывает интересно, легко отвечает на вопросы, любит свой город. Обошли все основные достопримечательности. Однозначно рекомендуем, мы приятно и с пользой провели время.
  • С
    Светлана
    18 мая 2025
    Первое свидание с Псковом (с посещением Кремля)
    Елизавета прекрасно провела экскурсию. Огромное спасибо ей от нашей компании!!!
  • Ж
    Жанна
    18 мая 2025
    Псков древний и современный
    Владимир, не смотря на не самую приятную погоду, заинтересовал нас своим рассказом о Пскове, увлеченностью своим делом, любовью к своему
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    краю,что мы не заметили, как пролетели 3.5 ч. Была в Покве 2 раз, но узнала от Владимира много новых интересных фактов о городе. Воспользовались советами Владимира, самостоятельно посетили какие - то объекты и не пожалели. В общем, впечатления от экскурсии только положительные!

  • Т
    Татьяна
    18 мая 2025
    Первое свидание с Псковом (с посещением Кремля)
    Великолепно! Лучшая экскурсия и лучший экскурсовод. Огромная благодарность Елизавете!
  • е
    елена
    18 мая 2025
    Обзорная пешеходная экскурсия по Кремлю и центру Пскова
    Наша гид Мария. Грамотная речь. Как реченька течей ее голос и интонация завораживают. Задорная, позитивная. Отвечает на все вопросы. Милый человек. Влюбленный в свою работу и в свой край. Время пролетело как ветерок. Очень рекомендую этого гида.
  • Ж
    Жанна
    18 мая 2025
    Старый Изборск и Псково-Печерский монастырь: путешествие к истокам Руси
    Очень понравилась подача материала, грамотная речь, глубокие знания истории родного края, а также организаторские способности(все наши запросы были учтены и выполнены). Даже дождь и холодная погода не испортили нам настроения от отличной экскурсии. Никита, спасибо Вам большое
  • Э
    Эдуард
    18 мая 2025
    «Псковская Исландия» - из Пскова на острова (всё включено)
    Побывали на экскурсии на Островах, масса впечатлений, Экскурсия очень грамотно составлена, начинается с ознакомления истории города и края, далее посещение Спасо-Елеазаровского
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    женского монастыря, всем рекомендую, после суеты города попадаешь в тихую гавань покоя. По дороге гид Борис рассказал много интересных фактов об истории мест, которые посещали, вся информация доносилась не навязчиво, как будто провели время в дружеской беседе. Ну конечно острова! Место из другого мира, не вижу смысла описывать банальные вещи о природе и тишине, рекомендую побывать, самому посмотреть и почувствовать. Отдельное спасибо Гиду Борису, очень много зависит от человека, который преподносит информацию.

  • Л
    Леонид
    17 мая 2025
    В Пушкинские Горы - в небольшой группе
    Очень довольны экскурсией в мини группе в Пушкинские горы. Светлана, водитель, приятно удивила очень профессиональным вождением минивэна. Огромное ей спасибо
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    за нашу безопасность и спокойствие в пути. Отдельно, огромная благодарность нашему гиду в поездке Светлане Бакаловой за высокий профессионализм и любовь к Пушкину и всему, что с ним связано. Много информации было получено в поездке, но увлеченность гида и её ненавязчивая подача материала очень нам понравилась. Приятное "послевкусие" после этой экскурсии!!!

    Очень довольны экскурсией в мини группе в Пушкинские горы. Светлана, водитель, приятно удивила очень профессиональным вождениемОчень довольны экскурсией в мини группе в Пушкинские горы. Светлана, водитель, приятно удивила очень профессиональным вождениемОчень довольны экскурсией в мини группе в Пушкинские горы. Светлана, водитель, приятно удивила очень профессиональным вождениемОчень довольны экскурсией в мини группе в Пушкинские горы. Светлана, водитель, приятно удивила очень профессиональным вождениемОчень довольны экскурсией в мини группе в Пушкинские горы. Светлана, водитель, приятно удивила очень профессиональным вождениемОчень довольны экскурсией в мини группе в Пушкинские горы. Светлана, водитель, приятно удивила очень профессиональным вождениемОчень довольны экскурсией в мини группе в Пушкинские горы. Светлана, водитель, приятно удивила очень профессиональным вождениемОчень довольны экскурсией в мини группе в Пушкинские горы. Светлана, водитель, приятно удивила очень профессиональным вождениемОчень довольны экскурсией в мини группе в Пушкинские горы. Светлана, водитель, приятно удивила очень профессиональным вождениемОчень довольны экскурсией в мини группе в Пушкинские горы. Светлана, водитель, приятно удивила очень профессиональным вождением
  • Ю
    Юлия
    17 мая 2025
    В Пушкинские Горы - в небольшой группе
    Экскурсия по пушкинским местам стала для нас настоящим путешествием во времени. Светлана мастерски погрузила нас в атмосферу пирушек у бани,
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    где мы будто сидели рядом с Пушкиным и его друзьями, потом наблюдали за процессом создания его бессмертных произведений. Особенно трогательным было ощущение, что мы вместе с поэтом разделяем его романтические переживания под липами, чувствуя каждое слово и каждую эмоцию. Эта экскурсия стала не просто познавательной прогулкой, а настоящим вдохновением и живым прикосновением к истории и гению Александра Сергеевича. Огромное спасибо за такую уникальную возможность!

Ответы на вопросы от путешественников по Пскову

Самые популярные экскурсии в Пскове
В мае 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 45
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Что посмотреть в Пскове
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в мае:
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  2. Самое главное
  3. Псково-Печерский монастырь
  4. Кремль
  5. Михайловское
  6. Набережная
  7. Поганкины Палаты
  8. Мирожский монастырь
  9. Набережная реки Великая
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Сколько стоит экскурсия по Пскову в мае 2025
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