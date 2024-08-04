E Evgeny Псков - твердыня северо-западной Руси Нам понравилось! У Дмитрия глубокие познания в истории и прикольный стиль подачи материала!

М Мария Древняя Русь без тоски: Изборск Очень понравилось, время прошло незаметно!

А Астахова Псков - твердыня северо-западной Руси Прекрасная экскурсия. Тот формат, который я хотела. Великолепный гид. Рекомендую.

Е Елена В Пушкинские Горы - в мини-группе Успехов вам в вашем деле, экскурсовод отлично знает свое дело, приятное дополнение к рассказам экскурсовода -это сопровождение мест Пушкина его стихами. Просто молодец…

N Nadezda Древняя Русь без тоски: Изборск Отличная интересная и познавательная экскурсия, а Данил - отличный рассказчик! Была с 2мя детьми, 10 и 12 лет, им было очень интересно и не утомительно. Однозначно порекомендую друзьям!

Е Елена Автобусная экскурсия из Пскова в Изборск и Печоры Изумительный экскурсовод Светлана сделала все, чтобы экскурсия оставила самые яркие впечатления, не взирая на жару.

А Александра Автобусная экскурсия из Пскова в Изборск и Печоры Поездка достойно оргнанизована. Комфортабельный автобус. Очень информативная экскурсия от гида Дмитрия! Приятно было послушать настоящего историка о фактах и легендах без предвзятости. Рекомендую всем интересующимся. Прогулка в окрестностях Изборска, водопады и встреча с лебедями добавили приятных впечатлений. Спасибо!

И Игорь В Пушкинский заповедник из Пскова Все чудесно. Спасибо.

Е Елена Древняя Русь без тоски: Изборск Большое спасибо Данилу за незабываемое путешествие во времени! Полное погружение! Отличная подача материала, комфортный маршрут. Рекомендую!!!