Что ещё посмотреть – экскурсии в Пскове

Найдено 9 экскурсий в категории «Что ещё посмотреть» в Пскове, цены от 750 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Автобусная экскурсия из Пскова в Изборск и Печоры
На автобусе
412 отзывов
7 часов
Групповая
Путешествие из Пскова в Изборск и Печоры: история и духовные подвиги
Погрузитесь в историю древней Руси, посетив Изборск и Печоры. Легенды, крепости и монастыри ждут вас в этом увлекательном путешествии
Начало: На площади Ленина, в Пскове
9 авг в 11:30
11 авг в 11:30
1 900 за человека
Большой Псков на автобусе и пешком
На автобусе
72 отзыва
7.5 часов
Групповая
Большой Псков на автобусе и пешком
Увидеть и узнать самое главное в древнем городе на групповой экскурсии
Начало: На площади Ленина в г. Псков
6 авг в 10:30
8 авг в 10:30
2 100 за человека
«Псковская Исландия» - из Пскова на острова (всё включено)
На катере
40 отзывов
6 часов
Водная прогулка
«Псковская Исландия» - из Пскова на острова (всё включено)
Добраться до Талабских островов на катере, посетить древние храмы и погулять по песчаным дюнам
Начало: Гостиница в Пскове
7 авг в 09:00
9 авг в 09:00
19 875 за всё до 4 чел.
Древняя Русь без тоски: Изборск
Пешая
104 отзыва
2.5 часа
Мини-группа
до 12 чел.
Изборск без тоски: экскурсия в древнюю Русь из Пскова
Изборск ждет: древние крепости, ключи и панорамы. История без занудства в увлекательной экскурсии
Начало: Изборск, Минская улица
6 авг в 11:00
7 авг в 11:00
1 340 за человека
В Пушкинский заповедник из Пскова
37 отзывов
9 часов
Индивидуальная
до 10 чел.
Лучший выбор
Путешествие в Пушкинский заповедник из Пскова: усадьбы и монастырь
Узнайте о жизни и творчестве Пушкина, посетив его родовое имение Михайловское, усадьбу друзей Тригорское и Святогорский монастырь
Начало: В центре Пскова
Завтра в 09:30
6 авг в 09:30
9 800 за всё до 10 чел.
Запсковские сказки
Пешая
128 отзывов
2 часа
Групповая
до 15 чел.
Запсковские сказки: экскурсия по скрытым уголкам Пскова
Погрузитесь в историю Пскова и его уникальных храмов. Узнайте тайны, которые скрывают древние постройки, и насладитесь видами на слияние рек Псковы и Великой
Начало: На площади Ленина
Завтра в 15:30
7 авг в 15:00
750 за человека
Псков - твердыня северо-западной Руси
Пешая
43 отзыва
2.5 часа
Индивидуальная
до 8 чел.
Псков - твердыня северо-западной Руси
Один из древнейших городов Руси, Псков, считался щитом от натиска с запада. Узнайте о его значении и быте псковичей
Начало: У входа в кремль
8 авг в 09:00
12 авг в 13:00
4 550 за всё до 8 чел.
Изборск и Псково-Печёрский монастырь: путешествие в древность (на вашем авто)
61 отзыв
7 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Путешествие по Псково-Печёрскому монастырю и Изборской крепости
Погрузитесь в историю Псково-Печёрского монастыря и Изборской крепости. Узнайте о значении этих мест в истории России и их архитектурных особенностях
Начало: В холле отеля
13 авг в 10:00
20 авг в 10:00
7 000 за всё до 6 чел.
В Пушкинские Горы - в мини-группе
На автобусе
На микроавтобусе
скидка
10%
22 отзыва
9 часов
Групповая
до 14 чел.
Лучший выбор
Экскурсия в Пушкинские Горы - в мини-группе
Групповая экскурсия по Пскову с посещением усадеб Михайловское и Тригорское. Узнайте о жизни и творчестве Пушкина в его поэтической родине
Начало: На площади Ленина в Пскове
Расписание: в среду и субботу в 09:00
7 авг в 09:00
10 авг в 09:00
39703 573 за человека

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Пскову в категории «Что ещё посмотреть»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Пскове
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 9
  1. Автобусная экскурсия из Пскова в Изборск и Печоры
  2. Большой Псков на автобусе и пешком
  3. «Псковская Исландия» - из Пскова на острова (всё включено)
  4. Древняя Русь без тоски: Изборск
  5. В Пушкинский заповедник из Пскова
Какие места ещё посмотреть в Пскове
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Псковский Кремль
  2. Самое главное
  3. Псково-Печерский монастырь
  4. Кремль
  5. Набережная
  6. Михайловское
  7. Поганкины Палаты
  8. Мирожский монастырь
  9. Набережная реки Великая
  10. Приказные палаты
Сколько стоит экскурсия по Пскову в августе 2024
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