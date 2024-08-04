2.5 часа
Групповая
до 20 чел.
Обзорная пешеходная экскурсия по историческому центру Пскова
Приглашаем вас на захватывающее путешествие по страницам истории Пскова, где каждый камень хранит легенды древних времен
Начало: На площади Ленина
Завтра в 12:00
7 авг в 12:00
750₽ за человека
7 часов
Групповая
Путешествие из Пскова в Изборск и Печоры: история и духовные подвиги
Погрузитесь в историю древней Руси, посетив Изборск и Печоры. Легенды, крепости и монастыри ждут вас в этом увлекательном путешествии
Начало: На площади Ленина, в Пскове
9 авг в 11:30
11 авг в 11:30
1 900₽ за человека
3.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Такой древний Псков: путешествие в историю и культуру
Погрузитесь в уникальную атмосферу Пскова: от кремлевских стен до древних монастырей и фресок. Экскурсия, раскрывающая душу города
Начало: На площади Ленина
9 авг в 15:00
12 авг в 14:00
5 000₽ за всё до 10 чел.
10 часов
Групповая
Групповая экскурсия по Пскову: история, архитектура и святыни
Присоединяйтесь к увлекательной экскурсии по Пскову, Изборску и Печорам! Вас ждут исторические памятники, монастыри и живописные природные объекты
Начало: На площади Ленина в г. Псков
9 авг в 09:00
11 авг в 09:00
2 300₽ за человека
2.5 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Первое свидание с Псковом (с посещением Кремля)
Приглашаю на индивидуальную экскурсию по Пскову с посещением Кремля. Узнайте историю города, насладитесь его атмосферой и уникальными достопримечательностями
Начало: По договорённости
8 авг в 09:30
9 авг в 16:00
4 000₽ за всё до 5 чел.
2 часа
Групповая
до 15 чел.
Запсковские сказки: экскурсия по скрытым уголкам Пскова
Погрузитесь в историю Пскова и его уникальных храмов. Узнайте тайны, которые скрывают древние постройки, и насладитесь видами на слияние рек Псковы и Великой
Начало: На площади Ленина
Завтра в 15:30
7 авг в 15:00
750₽ за человека
2.5 часа
Индивидуальная
до 8 чел.
Псков - твердыня северо-западной Руси
Один из древнейших городов Руси, Псков, считался щитом от натиска с запада. Узнайте о его значении и быте псковичей
Начало: У входа в кремль
8 авг в 09:00
12 авг в 13:00
4 550₽ за всё до 8 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ГГалина4 августа 2024Экскурсию для нашей группы провела Мария - настоящий профессионал! Да, это была обзорная экскурсия, но с какой любовью и глубиной
- ВВалерия1 августа 2024Очень интересная экскурсия! Экскурсовод Юлия просто влюбила в город Псков! Рекомендую!
- ЕЕлена31 июля 2024Изумительный экскурсовод Светлана сделала все, чтобы экскурсия оставила самые яркие впечатления, не взирая на жару.
- ААлександра31 июля 2024Поездка достойно оргнанизована. Комфортабельный автобус. Очень информативная экскурсия от гида Дмитрия! Приятно было послушать настоящего историка о фактах и легендах без предвзятости. Рекомендую всем интересующимся. Прогулка в окрестностях Изборска, водопады и встреча с лебедями добавили приятных впечатлений. Спасибо!
- ААнна31 июля 2024Елизавета, спасибо огромное за экскурсию! После нее мы до вечера гуляли по Пскову — город стал как старым знакомый со всем
- ЕЕлизавета29 июля 2024Отличный экскурсовод Мария, рассказала все очень интересно, прогулка получилась совершенно не утомительной
- ООльга21 июля 2024Елизавета-потрясающий гид! Взахлёб три часа экскурсионного маршрута. Грамотная речь, доступность и современность преподнесения информации. Человек, влюбленный в свою профессию и город. Настоятельно рекомендуем данного гида!!! Получили огромное удовольствие от экскурсии!
- ЕЕлена19 июля 2024Елизавета смогла нас влюбить в город, огромное ей спасибо! На одном дыхании
Ответы на вопросы от путешественников по Пскову в категории «Экскурсии для пенсионеров»
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