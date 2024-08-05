скидка
10%
6 часов
Групповая
до 15 чел.
Историческое путешествие: Печоры и Изборск в мини-группе
Отправьтесь в путешествие по Печорам и Изборску в уютной группе до 15 человек. Откройте для себя историю монастыря и легенды древнего города
Начало: На площади Ленина в Пскове
Расписание: во вторник и воскресенье в 11:00
11 авг в 11:00
13 авг в 11:00
34003 060₽ за человека
10 часов
Групповая
Групповая автобусная экскурсия в Пушкинские Горы из Пскова
Исследуйте исторические уголки Пушкинских Гор, где каждый камень хранит память о великом поэте
Начало: На площади Ленина в г. Псков
10 авг в 09:00
14 авг в 09:00
3 000₽ за человека
8 часов
Водная прогулка
Групповая поездка на Талабские острова с посещением монастыря
Погрузитесь в атмосферу Талабских островов, узнайте об их истории и культуре, посетите монастырь XV века и насладитесь природой
Начало: На площади Ленина в г. Псков
12 авг в 10:30
16 авг в 10:30
3 400₽ за человека
5.5 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Историческое путешествие: Псково-Печёрский монастырь и Изборско-Мальская долина
Перенеситесь в мир древнерусских сказаний и православных святынь. Узнайте историю Псково-Печёрского монастыря и Изборско-Мальской долины
Начало: На улице Мирная
18 авг в 09:00
25 авг в 09:00
9 350₽ за всё до 3 чел.
10 часов
Групповая
Пушкинские горы в Пскове: история, природа и вдохновение
Исследуйте мир Пушкина: его дом, могилу и усадьбу друзей в уникальной экскурсии по Пушкинским горам
Начало: Площадь Ленина, Псков
Расписание: Согласно календарю
14 авг в 09:00
15 авг в 09:00
от 2 800₽ за человека
10 часов
Индивидуальная
до 10 чел.
Пушкинские Горы: по местам великого поэта
Начало: Г. Псков
Расписание: Ежедневно в 09:00, кроме ПН и последнего ВТ месяца
Завтра в 09:00
9 авг в 09:00
9 400₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЛЛариса5 августа 2024Нас очень впечатлила экскурсия по Изборску. Спасибо Вадиму, гиду с обширными знаниями, который показал нам заповедные уголки Изборска и влюбил
- ННаталья3 августа 2024Отличная экскурсия, очень насыщенная и информативная, сопровождение гида на высшем уровне🤗 Хотелось бы чуть больше свободного времени в Михайловском и Тригорском, но понимаю, что в формате групповой экскурсии это вряд ли реализуемо. Огромное спасибо организаторам и гиду за прекрасную экскурсию🤗
- ААлександр2 августа 2024Очень всё понравилось в плане организации. Чётко, грамотно, слаженно. Прекрасный гид Мария всё очень хорошо и толково рассказывала. Есть только
- ЛЛариса1 августа 2024Однозначно, рекомендую побывать на этой экскурсии. Нам очень повезло с экскурсоводом Марией. Сама экскурсия, не смотря на то, что она очень
- ООльга1 августа 2024Огромное спасибо Татьяне за прекрасную и познавательную экскурсию. Наша семья получила колоссальное удовольствие.
- NNina30 июля 2024Всё очень понравилось, экскурсовод потрясающий. Маршрут отличный, очень рекомендую. 👍🏼
- ИИрина30 июля 2024Увлекательная и содержательная поездка на Талабские острова. Не смотря на дождь, который нас сопровождал всю дорогу, впечатления яркие и запоминающиеся.
- ИИрина30 июля 2024Очень понравилась экскурсия: нас встретили прямо с поезда, провезли по всем достопримечательностям, рассказали много интересного, предоставили сопровождение и интересную экскурсию на прогулке, свободное время для купания, своевременный вкусный обед. И вовремя привезли на вокзал к обратном поезду. СПАСИБО!!!
- ААлла30 июля 2024Огромное спасибо за невероятную экскурсию на Талабские острова! Прекрасная организация, интересная программа и необыкновенные места, конечно же замечательный гид!
- ННаталья19 июля 2024Добрый вечер, команда Трипстера! Экскурсия достойна похвалы, экскурсовод Татьяна - тем более! Нам понравилась уютная атмосфера, в которой рассказывалось и
Ответы на вопросы от путешественников по Пскову в категории «Однодневные»
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