Однодневные – экскурсии в Пскове

Найдено 6 экскурсий в категории «Однодневные» в Пскове, цены от 2 800 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Святые Печоры и древний Изборск: экскурсия в мини-группе
На автобусе
На микроавтобусе
скидка
10%
14 отзывов
6 часов
Групповая
до 15 чел.
Историческое путешествие: Печоры и Изборск в мини-группе
Отправьтесь в путешествие по Печорам и Изборску в уютной группе до 15 человек. Откройте для себя историю монастыря и легенды древнего города
Начало: На площади Ленина в Пскове
Расписание: во вторник и воскресенье в 11:00
11 авг в 11:00
13 авг в 11:00
34003 060 за человека
Групповая автобусная экскурсия в Пушкинские Горы
На автобусе
319 отзывов
10 часов
Групповая
Групповая автобусная экскурсия в Пушкинские Горы из Пскова
Исследуйте исторические уголки Пушкинских Гор, где каждый камень хранит память о великом поэте
Начало: На площади Ленина в г. Псков
10 авг в 09:00
14 авг в 09:00
3 000 за человека
Автобусная экскурсия на Талабские острова
На автобусе
На катере
64 отзыва
8 часов
Водная прогулка
Групповая поездка на Талабские острова с посещением монастыря
Погрузитесь в атмосферу Талабских островов, узнайте об их истории и культуре, посетите монастырь XV века и насладитесь природой
Начало: На площади Ленина в г. Псков
12 авг в 10:30
16 авг в 10:30
3 400 за человека
Псково-Печёрский монастырь и Изборско-Мальская долина
На машине
39 отзывов
5.5 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Историческое путешествие: Псково-Печёрский монастырь и Изборско-Мальская долина
Перенеситесь в мир древнерусских сказаний и православных святынь. Узнайте историю Псково-Печёрского монастыря и Изборско-Мальской долины
Начало: На улице Мирная
18 авг в 09:00
25 авг в 09:00
9 350 за всё до 3 чел.
Пушкинские горы (Михайловское, Святогорский монастырь, Тригорское)
На автобусе
522 отзыва
10 часов
Групповая
Пушкинские горы в Пскове: история, природа и вдохновение
Исследуйте мир Пушкина: его дом, могилу и усадьбу друзей в уникальной экскурсии по Пушкинским горам
Начало: Площадь Ленина, Псков
Расписание: Согласно календарю
14 авг в 09:00
15 авг в 09:00
от 2 800 за человека
Пушкинские Горы: по местам великого поэта
9 отзывов
10 часов
Индивидуальная
до 10 чел.
Пушкинские Горы: по местам великого поэта
Начало: Г. Псков
Расписание: Ежедневно в 09:00, кроме ПН и последнего ВТ месяца
Завтра в 09:00
9 авг в 09:00
9 400 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Л
    Лариса
    5 августа 2024
    Псково-Печёрский монастырь и Изборско-Мальская долина
    Нас очень впечатлила экскурсия по Изборску. Спасибо Вадиму, гиду с обширными знаниями, который показал нам заповедные уголки Изборска и влюбил
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    нас в этот город. Экскурсия была индивидуальная, и мы решили ограничиться Изборском, и не пожалели. В Печеры в следующем году и обязательно с Вадимом. Так замечательно связать каждый уголок с историческими событиями от Батория до гражданской войны и сегодняшнего дня! Вадим ответит на любой ваш вопрос. Спасибо!

  • Н
    Наталья
    3 августа 2024
    Групповая автобусная экскурсия в Пушкинские Горы
    Отличная экскурсия, очень насыщенная и информативная, сопровождение гида на высшем уровне🤗 Хотелось бы чуть больше свободного времени в Михайловском и Тригорском, но понимаю, что в формате групповой экскурсии это вряд ли реализуемо. Огромное спасибо организаторам и гиду за прекрасную экскурсию🤗
  • А
    Александр
    2 августа 2024
    Групповая автобусная экскурсия в Пушкинские Горы
    Очень всё понравилось в плане организации. Чётко, грамотно, слаженно. Прекрасный гид Мария всё очень хорошо и толково рассказывала. Есть только
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    одна претензия к организаторам. Китайские автобусы очень неудобны. Они рассчитаны на китайские размеры. Расстояния между креслами меньше и сами кресла неудобны. Внешне автобус выглядит привлекательно, а вот внутри - не для российского потребителя.

  • Л
    Лариса
    1 августа 2024
    Групповая автобусная экскурсия в Пушкинские Горы
    Однозначно, рекомендую побывать на этой экскурсии. Нам очень повезло с экскурсоводом Марией. Сама экскурсия, не смотря на то, что она очень
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    длительная, очень хорошо организована. Чистый и удобный автобус. Вкусно покормили в кафе. Мария давала достаточно времени на фотосессию и самостоятельный осмотр объектов.

  • О
    Ольга
    1 августа 2024
    Псково-Печёрский монастырь и Изборско-Мальская долина
    Огромное спасибо Татьяне за прекрасную и познавательную экскурсию. Наша семья получила колоссальное удовольствие.
  • N
    Nina
    30 июля 2024
    Святые Печоры и древний Изборск: экскурсия в мини-группе
    Всё очень понравилось, экскурсовод потрясающий. Маршрут отличный, очень рекомендую. 👍🏼
  • И
    Ирина
    30 июля 2024
    Автобусная экскурсия на Талабские острова
    Увлекательная и содержательная поездка на Талабские острова. Не смотря на дождь, который нас сопровождал всю дорогу, впечатления яркие и запоминающиеся.
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    Особая благодарность Светлане, нашему гиду. Много интересного рассказала и показала. Доброжелательная, отзывчивая и внимательная к каждому, кто был в группе. Благодарю и рекомендую эту экскурсию.

  • И
    Ирина
    30 июля 2024
    Автобусная экскурсия на Талабские острова
    Очень понравилась экскурсия: нас встретили прямо с поезда, провезли по всем достопримечательностям, рассказали много интересного, предоставили сопровождение и интересную экскурсию на прогулке, свободное время для купания, своевременный вкусный обед. И вовремя привезли на вокзал к обратном поезду. СПАСИБО!!!
  • А
    Алла
    30 июля 2024
    Автобусная экскурсия на Талабские острова
    Огромное спасибо за невероятную экскурсию на Талабские острова! Прекрасная организация, интересная программа и необыкновенные места, конечно же замечательный гид!
    Огромное спасибо за невероятную экскурсию на Талабские острова! Прекрасная организация, интересная программа и необыкновенные места, конечноОгромное спасибо за невероятную экскурсию на Талабские острова! Прекрасная организация, интересная программа и необыкновенные места, конечноОгромное спасибо за невероятную экскурсию на Талабские острова! Прекрасная организация, интересная программа и необыкновенные места, конечноОгромное спасибо за невероятную экскурсию на Талабские острова! Прекрасная организация, интересная программа и необыкновенные места, конечно
  • Н
    Наталья
    19 июля 2024
    Псково-Печёрский монастырь и Изборско-Мальская долина
    Добрый вечер, команда Трипстера! Экскурсия достойна похвалы, экскурсовод Татьяна - тем более! Нам понравилась уютная атмосфера, в которой рассказывалось и
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    показывалось много фактов и артефактов, которые не сразу бросаются в глаза и не на слуху. Это был третий день нашего пребывания на Псковской земле и мы с мужем уже притомились из-за избытка впечатлений и информации, а Татьяна мягко и деликатно провела нас по всему намеченному маршруту так, что захотелось еще раз побывать в только что увиденных и открытых для нас местах. Благодарим за полученное удовольствие экскурсовода Татьяну Больсунову. До следующих встреч!

Ответы на вопросы от путешественников по Пскову в категории «Однодневные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Пскове
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 6
  1. Святые Печоры и древний Изборск: экскурсия в мини-группе
  2. Групповая автобусная экскурсия в Пушкинские Горы
  3. Автобусная экскурсия на Талабские острова
  4. Псково-Печёрский монастырь и Изборско-Мальская долина
  5. Пушкинские горы (Михайловское, Святогорский монастырь, Тригорское)
Какие места ещё посмотреть в Пскове
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Псковский Кремль
  2. Самое главное
  3. Псково-Печерский монастырь
  4. Набережная
  5. Кремль
  6. Михайловское
  7. Поганкины Палаты
  8. Мирожский монастырь
  9. Набережная реки Великая
  10. Приказные палаты
Сколько стоит экскурсия по Пскову в августе 2024
Сейчас в Пскове в категории "Однодневные" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 2 800 до 9 400 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 967 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
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