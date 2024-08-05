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показывалось много фактов и артефактов, которые не сразу бросаются в глаза и не на слуху. Это был третий день нашего пребывания на Псковской земле и мы с мужем уже притомились из-за избытка впечатлений и информации, а Татьяна мягко и деликатно провела нас по всему намеченному маршруту так, что захотелось еще раз побывать в только что увиденных и открытых для нас местах. Благодарим за полученное удовольствие экскурсовода Татьяну Больсунову. До следующих встреч!