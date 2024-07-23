О Олеся Талабские острова и путешествие на Псковское море Отличная экскурсия: советую обязательно посетить острова! Прекрасный экскурсовод Татьяна - спасибо ей огромное за интересный, содержательный, впечатляющий рассказ! Экскурсия рассчитана почти на весь день: автобус, катера, пешая прогулка. Места просто потрясающие! Однозначно рекомендую!!!!

Н Наталья Талабские острова и путешествие на Псковское море Невероятно душевная экскурсия в маленьких группах! Спасибо большое за подаренное удовольствие!

А Алексей Легенды Себежа и усадьба Ореховно Экскурсия очень понравилась, Гид просто крутышка! 🥰 все рассказала, показала! Места фантастические!