По пригородам – экскурсии в Пскове

Найдено 3 экскурсии в категории «По пригородам» в Пскове, цены от 590 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Талабские острова и путешествие на Псковское море
29 отзывов
7 часов
Водная прогулка
Талабские острова и путешествие на Псковское море
Начало: Псков, ул. пл. Ленина, д. 1
Расписание: среда, суббота в 10:30
7 авг в 10:30
10 авг в 10:30
4 000 за человека
Легенды Себежа и усадьба Ореховно
На автобусе
7 отзывов
13 часов
Групповая
Легенды Себежа и усадьба Ореховно
Начало: Псков, ул. Советская, д. 20
Расписание: Воскресенье и четверг в 08:00
11 авг в 08:00
15 авг в 08:00
3 200 за человека
Величие и мощь Псковской крепости: аудиоэкскурсия по набережной вокруг Кремля
Пешая
2 часа
Аудиогид
Величие и мощь Псковской крепости: аудиоэкскурсия по набережной вокруг Кремля
Начало: Милицейская улица, 20
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
590 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Олеся
    23 июля 2024
    Талабские острова и путешествие на Псковское море
    Отличная экскурсия: советую обязательно посетить острова! Прекрасный экскурсовод Татьяна - спасибо ей огромное за интересный, содержательный, впечатляющий рассказ! Экскурсия рассчитана почти на весь день: автобус, катера, пешая прогулка. Места просто потрясающие! Однозначно рекомендую!!!!
  • Н
    Наталья
    21 июля 2024
    Талабские острова и путешествие на Псковское море
    Невероятно душевная экскурсия в маленьких группах! Спасибо большое за подаренное удовольствие!
  • А
    Алексей
    21 июля 2024
    Легенды Себежа и усадьба Ореховно
    Экскурсия очень понравилась, Гид просто крутышка! 🥰 все рассказала, показала! Места фантастические!
  • М
    Марина
    21 июля 2024
    Легенды Себежа и усадьба Ореховно
    Усадьба Орехово-замечательное место! Все растения как на наших дачах, но какая замечательная подача, какой ландшафтный дизайн! Себеж впечатление не произвёл, таких городков на Руси много. Озеро красивое. Кормили вкусно.

Ответы на вопросы от путешественников по Пскову в категории «По пригородам»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Пскове
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Талабские острова и путешествие на Псковское море
  2. Легенды Себежа и усадьба Ореховно
  3. Величие и мощь Псковской крепости: аудиоэкскурсия по набережной вокруг Кремля
Какие места ещё посмотреть в Пскове
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Псковский Кремль
  2. Самое главное
  3. Псково-Печерский монастырь
  4. Кремль
  5. Набережная
  6. Михайловское
  7. Поганкины Палаты
  8. Мирожский монастырь
  9. Набережная реки Великая
  10. Приказные палаты
Сколько стоит экскурсия по Пскову в августе 2024
Сейчас в Пскове в категории "По пригородам" можно забронировать 3 экскурсии от 590 до 4 000. Туристы уже оставили гидам 36 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
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